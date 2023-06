MZEE auf der Tapefabrik 2023 – Spendenaktion

Selbst Nas sag­te schon: "Car­ry On Tra­di­ti­on" – und weil nicht nur Nas ein gro­ßer Freund schö­ner Tra­di­tio­nen ist, wer­den wir auch die­ses Jahr wie­der mit der MZEE Stage, dem Stand in der Haupt­hal­le und dem Rap­quiz im Außen­be­reich auf dem Tape­fa­brik Fes­ti­val in Wies­ba­den ver­tre­ten sein.

Besucht uns also ger­ne am 10. Juni 2023 an unse­rem Ver­kaufs­stand, um limi­tier­te MZEE Socken, unse­re Rap-​Quartetts und die kürz­lich erschie­ne­nen Soli-​Shirts für einen guten Zweck zu ergat­tern. Der durch den Ver­kauf der Shirts gene­rier­te Gewinn geht nach wie vor an den "Wild­was­ser e.V.", der mit Opfern sexua­li­sier­ter Gewalt und deren Umfeld arbei­tet. Der rest­li­che Gewinn wird die­ses Jahr an "HÁWAR.help" gespen­det. Die Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­ti­on – von unter ande­rem Düzen Tek­kal gegrün­det – setzt sich für eine fried­li­che und har­mo­ni­sche Welt ein, in der sich jeder Mensch unab­hän­gig von Her­kunft, Glau­ben oder Lebens­wei­se ent­fal­ten kann. Im letz­ten Jahr ist sie durch ihre Arbeit im Irak und vor allem Iran pro­mi­nent in Erschei­nung getre­ten, da sie die femi­nis­ti­sche Bewe­gung dort mit allen Kräf­ten unter­stützt hat.

So wer­den auch die Ein­nah­men durch das Rap­quiz "HÁWAR.help" errei­chen, wäh­rend es für Euch wie­der eini­ges zu gewin­nen gibt. Lasst Euch also über­ra­schen und schaut ger­ne vor­bei. Wir kön­nen es kaum erwarten!