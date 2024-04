Donna Savage & OG LU – Simple Life

"Was?! Du kennst das nicht? Sekun­de, ich such' dir das mal raus." Und schon öff­net sich die Plat­ten­kis­te. Wer kennt die­sen Moment nicht? Man redet über Musik und auf ein­mal fällt ein Name – egal ob von einem Song, einem:einer Künstler:in oder einem Album – mit dem man nicht so recht etwas anzu­fan­gen weiß. Und plötz­lich hagelt es Lob­prei­sun­gen, Hass­ti­ra­den oder Anek­do­ten. Gera­de dann, wenn der:die Gesprächspartner:in ins Schwär­men ver­fällt und offen zeigt, dass ihm:ihr das The­ma wich­tig ist, bit­tet man nicht all­zu sel­ten um eine Kost­pro­be. Die Musik setzt ein und es beginnt, was der Per­son so sehr am Her­zen zu lie­gen scheint. In die­sem Fall – was uns so sehr am Her­zen liegt: Ein Aus­zug aus der Musik, mit der wir etwas ver­bin­den, die wir fei­ern, die uns berührt. Ein Griff in unse­re Plat­ten­kis­te eben.

Manch­mal gibt es Songs, die man mehr­mals hören muss, um sie zu füh­len – und sei es nur, weil man erst mal nicht rich­tig auf­passt. Bei den ers­ten Hör­durch­gän­gen von "Simp­le Life" war ich wohl nur mit einem hal­ben Ohr dabei, doch als ich den Track auf der Tape­fa­brik 2023 sowohl beim Auf­tritt von OG LU als auch bei dem von Don­na Sava­ge hören durf­te, wur­de mir end­lich klar, was ich bis­her ver­passt hatte.

"Simp­le Life" trumpft an eini­gen Stel­len auf. Da wäre zunächst die ein­gän­gi­ge Ohrwurm-​Hook zu nen­nen, mit der der Song direkt beginnt. Die bei­den Rap­pe­rin­nen har­mo­ni­sie­ren per­fekt, wech­seln sich mit ihren mar­kan­ten Stim­men ab und machen so direkt Lust auf den Track. Es geht um das Zele­brie­ren des eige­nen Life­styl­es, wäh­rend unter ande­rem gegen toxi­sche Män­ner aus­ge­teilt wird. Schnell fällt auch der mini­ma­lis­ti­sche, aber düs­te­re Beat von Brenk Sina­tra auf. Die ein­ge­spiel­te Kom­bi­na­ti­on aus dem Pro­du­zen­ten und Don­na Sava­ge lie­fert ver­läss­lich guten Sound – und die­ser Track ist bis jetzt mein per­sön­li­cher Favo­rit der bei­den. Ein wei­te­res High­light ist für mich der Part von OG LU. Ihr Ein­stieg nach dem zwei­ten Refrain sowie der gesam­te Flow der Stro­phe holt mich kom­plett ab, als wäre es die "Bim in' Drit­ten". Zum drit­ten Mal kommt schließ­lich der Refrain und spä­tes­tens jetzt soll­ten ihn alle Hörer:innen mit­rap­pen kön­nen. Auch wenn es viel­leicht eine ein­falls­lo­se Phra­se ist, den­ke ich mir nach jedem Abspie­len immer wie­der, "Simp­le Life" ist ein­fach durch und durch ein coo­ler Song.

Hat­te ich Don­na und LU vor besag­ten Tapefabrik-​Auftritten noch nicht voll­ends auf dem Schirm, lie­fen die bei­den Artists danach regel­mä­ßig auf Boxen und Kopf­hö­rern. Und "Simp­le Life" ent­wi­ckel­te sich zu einem mei­ner meist­ge­hör­ten Tracks 2023. In die­sem Sin­ne hof­fe ich, dass es noch vie­le wei­te­re Kol­la­bo­ra­tio­nen der Wie­ne­rin und der Frank­fur­te­rin geben wird.