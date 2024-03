"Was?! Du kennst das nicht? Sekun­de, ich such' dir das mal raus." Und schon öff­net sich die Plat­ten­kis­te. Wer kennt die­sen Moment nicht? Man redet über Musik und auf ein­mal fällt ein Name – egal ob von einem Song, einem:einer Künstler:in oder einem Album – mit dem man nicht so recht etwas anzu­fan­gen weiß. Und plötz­lich hagelt es Lob­prei­sun­gen, Hass­ti­ra­den oder Anek­do­ten. Gera­de dann, wenn der:die Gesprächspartner:in ins Schwär­men ver­fällt und offen zeigt, dass ihm:ihr das The­ma wich­tig ist, bit­tet man nicht all­zu sel­ten um eine Kost­pro­be. Die Musik setzt ein und es beginnt, was der Per­son so sehr am Her­zen zu lie­gen scheint. In die­sem Fall – was uns so sehr am Her­zen liegt: Ein Aus­zug aus der Musik, mit der wir etwas ver­bin­den, die wir fei­ern, die uns berührt. Ein Griff in unse­re Plat­ten­kis­te eben.

2021 schlos­sen sich die bei­den Underground-​Legenden Defek­to und doZ9 zusam­men und bil­den seit­dem die Crew Yung Lungz. Unter die­sem Pseud­onym lie­fert doZ für sei­ne Ver­hält­nis­se eher simp­le Lyrics, die sich per­fekt in die gewohnt Baseline-​lastigen Beats von Defek­to ein­glie­dern. 2023 ver­öf­fent­lich­ten die bei­den die EP "Haus­mann", auf der sich mit "DWDD" ein Track befin­det, der es mir beson­ders ange­tan hat.

Das Akro­nym steht für "Der Weg des Dudes". Für mich reicht bereits die­ser Titel, um mich zu Hau­se zu füh­len. Die meis­ten Filmliebhaber:innen dürf­ten sich direkt an den Klas­si­ker "The Big Lebow­ski" erin­nern, in wel­chem der Dude sei­nen ent­spann­ten Lebens­stil zwi­schen­zeit­lich auf­ge­ben muss, weil ihm jemand auf den Tep­pich gepin­kelt hat. Eigent­lich lebt er das mit Abstand gemüt­lichs­te Leben und schlen­dert im Bade­man­tel durch die Stra­ßen von Los Ange­les. Genau die­sen Life­style grei­fen die Yung Lungz auf und zele­brie­ren dies in musi­ka­li­scher Form. Da Sil­va Sur­fa aka Defek­to bas­tel­te dafür einen supers­moot­hen Beat, der mich sofort ent­span­nen lässt, aber dank der drü­cken­den Base­line auch zum Tan­zen ein­lädt. In die­ses geschmei­di­ge Bett legt sich Big Zeus aka doZ9 mit sei­nen Lyrics und zele­briert ein Leben, das die eige­ne Ent­span­nung in den Mit­tel­punkt rückt. Im Kern geht es eben dar­um, ein mög­lichst stress­frei­es Leben zu füh­ren, auch wenn das lei­der längst nicht allen ver­gönnt ist. Bei genaue­rem Hin­hö­ren wird es text­lich manch­mal aber auch phi­lo­so­phisch: "End­gül­ti­ge Ant­wor­ten zu zeit­lo­sen Fra­gen sind Din­ge, die dir ein Dude nicht geben kann."

Ich möch­te mich hier­mit dar­an erin­nern, dass es in vie­len Fäl­len durch­aus sinn­voll ist, den Weg des Dudes zu gehen und alles etwas ent­spann­ter zu betrach­ten. Dabei ist mir "DWDD" stets eine Gedan­ken­stüt­ze. Aber "beschmutz nicht den Tep­pich", sonst bin ich wohl­mög­lich gezwun­gen, den Pfad des "Dude­is­mus" zu verlassen.