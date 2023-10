MZEE auf dem Rap for Refugees Festival 2023 – Spendenaktion

Nicht zum ers­ten Mal kön­nen wir ver­kün­den, dass wir mit MZEE beim Rap for Refu­gees Fes­ti­val ver­tre­ten sind – die­ses Jahr mit einem Stand und unse­rem Rap­quiz in der Markt­hal­le Hamburg.

Besucht uns also ger­ne am 07. Okto­ber 2023 an unse­rem Ver­kaufs­stand, um unse­re Rap-​Quartetts, eini­ge exklu­si­ve Merch-​Artikel oder etwas aus "LIZZNs alter Plat­ten­kis­te" für einen guten Zweck zu ergat­tern. Der durch den Ver­kauf gene­rier­te Gewinn geht selbst­ver­ständ­lich an den "Rap for Refu­gees e.V.", der sich für sozia­le Belan­ge in Ham­burg ein­setzt – ins­be­son­de­re in Bezug auf Men­schen mit Flucht­ge­schich­te. Bereits seit 2017 arbei­ten das Rap for Refugees-​Team und Mit­grün­der Ata Anat mit Kin­dern und bie­ten unter­schied­li­che HipHop-​Workshops mit erfah­re­nen Coa­ches an. Seit eini­gen Jah­ren för­dert der Ver­ein somit auch den Erhalt und das Wei­ter­wach­sen der HipHop-​Kultur in Form von Rap, Beat­boxing, Break­dance und Graf­fi­ti. Abseits des­sen fin­den, wie auch die­ses Jahr, immer wie­der Fes­ti­vals und Jams mit nam­haf­ten Rapper:innen statt und offen­ba­ren die Viel­fäl­tig­keit der deut­schen Raplandschaft.

Auch die Ein­nah­men durch unser Rap­quiz wer­den den "Rap for Refu­gees e.V." errei­chen, wäh­rend es für Euch wie­der eini­ge klei­ne Goo­dies zu gewin­nen gibt. Lasst Euch also über­ra­schen und schaut ger­ne vor­bei – wir kön­nen es kaum erwar­ten. Schließ­lich ist das Line-​Up des Fes­ti­vals rund um Ebow, Lia Şahin, Die P und Booz ein­zig­ar­tig und viel­fäl­tig. Tickets gibt es hier.

Übri­gens: Wer es nicht nach Ham­burg schafft und den Ver­ein trotz­dem unter­stüt­zen möch­te, kann auch an der aktu­el­len Spen­den­kam­pa­gne teil­neh­men und somit etwas zum Erhalt des "Rap for Refu­gees e.V." beitragen.