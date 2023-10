MZEE auf dem Rap for Refugees Festival 2023 – Bilanz & Danksagung

Nach einem wun­der­vol­len Sams­tag­abend im Zen­trum von Ham­burg und eini­gen tol­len Shows – unter ande­rem von Inspek­tah, Lia Şahin, Ebow und Die P – sind wir wie­der beseelt zu Hau­se ange­kom­men und hat­ten Zeit, das Rap for Refu­gees Fes­ti­val Revue pas­sie­ren zu las­sen. Dank Eurer Spen­den durch zahl­rei­che Quiz­run­den und den Kauf von Alben sowie unse­rer Quar­tet­te und Feu­er­zeu­ge konn­ten wir den Rap for Refu­gees e.V. mit 135 Euro unter­stüt­zen. Dafür ein herz­li­ches Dan­ke­schön an alle Unterstützer:innen.

Wir freu­en uns sehr, den Rap for Refu­gees e.V. sup­port­en zu kön­nen, der sich für sozia­le Belan­ge in Ham­burg ein­setzt – ins­be­son­de­re in Bezug auf Men­schen mit Flucht­ge­schich­te. Bereits seit 2017 arbei­ten das Rap for Refugees-​Team und Mit­grün­der Ata Anat mit Kin­dern und bie­ten unter­schied­li­che HipHop-​Workshops mit erfah­re­nen Coa­ches an. Seit eini­gen Jah­ren för­dert der Ver­ein somit auch den Erhalt und das Wei­ter­wach­sen der HipHop-​Kultur in Form von Rap, Beat­boxing, Break­dance und Graf­fi­ti. Abseits des­sen fin­den, wie auch die­ses Jahr, immer wie­der Fes­ti­vals und Jams mit nam­haf­ten Rapper:innen statt und offen­ba­ren die Viel­fäl­tig­keit der deut­schen Rap­land­schaft. Damit die­se tol­le Jugend- und Kul­tur­ar­beit auch wei­ter­hin fort­ge­setzt wer­den kann, wird aller­dings noch wei­te­rer Sup­port benö­tigt. Wer also etwas spen­den möch­te und nicht beim dies­jäh­ri­gen Fes­ti­val dabei sein konn­te, kann dies ger­ne hier tun.

Auch in Zukunft wer­den wir wie­der Aktio­nen im Rah­men unse­rer "Her­zens­an­ge­le­gen­hei­ten" pla­nen, um wich­ti­ge Orga­ni­sa­tio­nen und Initia­ti­ven zu unter­stüt­zen. Wir freu­en uns, Euch hof­fent­lich bald wie­der an Fes­ti­val­stän­den zu sehen, mit Euch zu fei­ern und gemein­sam Gutes zu tun. In die­sem Sin­ne: Bis zum hof­fent­lich nächs­ten Rap for Refu­gees Fes­ti­val – oder bis zur nächs­ten Spendenaktion.