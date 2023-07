MZEE auf der Tapefabrik 2023 – Bilanz & Danksagung

Nach einem wun­der­vol­len, son­ni­gen Tapefabrik-​Wochenende und eini­gen tol­len Shows – unter ande­rem von Pimf, Don­na Sava­ge und Ansu auf der MZEE Stage – sind wir wie­der beseelt zu Hau­se ange­kom­men und hat­ten Zeit zu zäh­len, wie viel ihr an unse­ren Stän­den gespen­det habt. Dank der gekauf­ten Soli-​Shirts kön­nen wir erneut den Wild­was­ser e.V. unter­stüt­zen, doch dazu an ande­rer Stel­le mehr. Für HÁWAR.help kamen mit­hil­fe zahl­rei­cher Quiz­run­den und dem Ver­kauf unse­rer Quar­tetts, Socken und Kunst­wer­ke 470 Euro zusam­men. Dafür ein herz­li­ches Dan­ke­schön an alle Unterstützer:innen.

Wir freu­en uns sehr, genau die­se bei­den Orga­ni­sa­tio­nen unter­stüt­zen zu kön­nen, die sich uner­müd­lich für eine gerech­te­res Welt ein­set­zen. Dabei enga­giert sich HÁWAR.help – eine Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­ti­on unter ande­rem von Düzen Tek­kal gegrün­det – für eine fried­li­che und har­mo­ni­sche Welt, in der sich jeder Mensch unab­hän­gig von Her­kunft, Glau­ben oder Lebens­wei­se ent­fal­ten kann. Im letz­ten Jahr ist sie durch ihre Arbeit im Irak und vor allem Iran pro­mi­nent in Erschei­nung getre­ten, da sie die femi­nis­ti­sche Bewe­gung dort mit allen Kräf­ten unter­stützt hat.

Auch in Zukunft wer­den wir wie­der Aktio­nen im Rah­men unse­rer "Her­zens­an­ge­le­gen­hei­ten" pla­nen, um wich­ti­ge Orga­ni­sa­tio­nen und Initia­ti­ven zu unter­stüt­zen. Wir freu­en uns, Euch hof­fent­lich bald wie­der an Fes­ti­val­stän­den zu sehen, mit Euch zu fei­ern und gemein­sam Gutes zu tun. In die­sem Sin­ne: Bis zum nächs­ten Jahr, lie­be Tapefabrik-Besucher:innen – oder bis zur nächs­ten Spendenaktion.