MZEE Tape #26 – Alice Dee

Auf der Tape­fa­brik ist Hip­Hop noch Hip­Hop. Fern­ab von Beef, Gos­sip und mehr Han­dys als Hän­den in der Luft trifft sich die deut­sche Rap- und Beat­sze­ne in Wies­ba­den zur größ­ten Jam des Lan­des. Legen­den wie Creutz­feld & Jakob, Aphroe und ABS haben die Büh­ne im Schlacht­hof schon genau­so abge­ris­sen wie die Straßenrap-​Größen Haft­be­fehl und Celo & Abdi sowie Untergrundheld:innen wie Retro­gott & Hulk Hodn oder Slo­wy & 12Vince. Jede:r, die:der die Tape­fa­brik schon ein­mal besucht hat, kennt die beson­de­re Atmo­sphä­re, die die Veranstalter:innen dort Jahr für Jahr mit viel Herz­blut erschaf­fen. Wie schon in den Jah­ren zuvor möch­ten wir auch 2023 zur elf­ten Aus­ga­be der Tape­fa­brik unse­ren Bei­trag leis­ten und sind erneut Gastgeber:innen einer eige­nen Büh­ne. In den nächs­ten Wochen stel­len sich eini­ge der Künstler:innen, die auf der MZEE Stage auf­tre­ten, per­sön­lich vor, indem sie unser For­mat "MZEE Tape" fort­füh­ren. Schon in den ver­gan­ge­nen Jah­ren stell­ten 23 Künstler:innen ein Mix­tape mit fünf für sie per­sön­lich essen­zi­el­len Tracks zusam­men. Das 26. Tape stammt von Ali­ce Dee. Aus über 500 Ein­sen­dun­gen wur­de Ali­ce Dee im Rap­con­test von der Tapefabrik-​Jury aus­ge­wählt und konn­te so ins Fina­le ein­zie­hen. Auch unter den fünf Finalist:innen stach Ali­ce Dee beson­ders her­vor und ent­schied das Follower:innen-Voting schluss­end­lich für sich. Wäh­rend sich der Sound am bes­ten als eine Mischung aus Grime und Trap beschrei­ben lässt, lie­gen die Inhal­te irgend­wo zwi­schen Poli­tik und Par­ty. Wir freu­en uns auf Ali­ce Dee am 10. Juni auf der Tapefabrik.

Track 1: Ein abso­lu­ter HipHop-Klassiker

Queen Lati­fah – U.N.I.T.Y.

Ali­ce Dee: Die­ser Track spie­gelt ein­fach so vie­les wider, was ich mit Hip­Hop ver­bin­de und was mir wich­tig ist: sich nichts gefal­len zu las­sen und sich zu ver­bün­den. Respekt gegen­über der Kul­tur und den Wur­zeln. Ansa­gen an alle, die dis­re­spectful sind, und dabei ein­fach abrei­ßen und Spaß haben.

Track 2: Ein Track, den ich mit der Tape­fa­brik verbinde

LIZ – Stürm den Club

Ali­ce Dee: "Stürm den Club" ist das, was ich tun werde …

Stürm den Club

Track 3: Der Track eines:einer völ­lig unter­schätz­ten Künstler:in

Nia 2161 – kalt

Ali­ce Dee: Als ich Nia 2161 das ers­te Mal gehört habe, war es die­ser Song. Ich habe Gän­se­haut bekom­men und bin seit­dem Fan.

Track 4: Mein abso­lu­ter Favo­rit aus dem ver­gan­ge­nen Jahr

Apsi­lon & Wa22ermann – BLBH

Ali­ce Dee: Der Track lief bei mir lan­ge Zeit auf Repeat. Ich mag den Vibe und den Text sehr – all­ge­mein die Musik, die von Apsi­lon und Wa22ermann kommt.

Apsi­lon - BLBH feat. Wa22ermann (prod. by Arman x Sirin)

Track 5: Der bes­te Song, der aus mei­ner Feder stammt

Komm

Ali­ce Dee: Uff, es ist schwie­rig, sich zu ent­schei­den. Aber der Track, der mir gera­de rich­tig viel gibt und bal­lert, ist "Komm".

ALICE DEE - KOMM

