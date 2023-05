Das ers­te Kon­zert, das man ohne Eltern besu­chen durf­te. Nachts allei­ne auf der Auto­bahn und den glei­chen Song immer und immer wie­der hören, weil man nicht fas­sen kann, wie gut er ist. Der Track, den man mit den Freun­den von frü­her laut grö­lend auf jeder Par­ty mit­ge­sun­gen hat. Ver­mut­lich kennt jeder Mensch die­sen Moment: Es läuft ein bestimm­tes Lied oder Album, das einen direkt emo­tio­nal in eine Situa­ti­on zurück­ver­set­zen kann, nost­al­gisch wer­den lässt oder ein­fach nur auf­grund sei­ner Mach­art immer wie­der zum Stau­nen bringt. Und genau dar­um geht es in unse­rem For­mat "DIGGEN mit …". Wir dig­gen mit ver­schie­de­nen Protagonist:innen der Sze­ne in ihren gedank­li­chen Plat­ten­kis­ten und spre­chen über Musik, die die­se Emo­tio­nen in ihnen aus­löst. Dafür stel­len unse­re Gäs­te jeweils eine eige­ne Play­list mit Songs zusam­men, die sie bewe­gen, begeis­tern und inspirieren.

Einen Ape­rol Spritz oder ein Spe­zi in der Hand, Son­ne im Gesicht, Bei­ne hoch­ge­legt und die per­fek­te Play­list im Hin­ter­grund – genau so sah unser Wochen­en­de mit der Redak­ti­on aus. Pas­send zum lang erwar­te­ten Früh­lings­er­wa­chen nach all dem scheuß­li­chen Wet­ter haben wir uns zusam­men­ge­fun­den und nicht nur die gemein­sa­me Zeit genos­sen, son­dern auch viel über Musik gespro­chen. Unse­re liebs­ten Gute-​Laune-​Songs haben wir nun für Euch in einer Frühlings-Play­list zusam­men­ge­fasst und erklä­ren im Fol­gen­den, was so beson­ders an der aus­ge­wähl­ten Musik ist.

1. futur­ebae feat. DISSY – Coca Caba­na (prod. by VLUX)

Tim: Mit "Coca Caba­na" sicher­ten sich futur­ebae und DISSY nicht nur einen Platz in der Lis­te mei­ner Lieb­lings­songs, son­dern lan­de­ten damit auch einen klei­nen Über­ra­schungs­hit im ers­ten Corona-​Sommer. Das liegt mit Sicher­heit vor allem an der groß­ar­ti­gen Ohrwurm-​Hook von futur­ebae. Dazwi­schen sin­gen, rap­pen und flowen die bei­den Artists über einen House-​Beat, der mit sei­nem Syn­thie an alte Klas­si­ker des Gen­res erin­nert und lie­fern so den Sound­track, um geschmei­dig in die wär­me­re Jah­res­hälf­te zu sliden.

2. Pimf – Rol­ler­blades (prod. by JPBeatz)

Mimi: Der Song trans­por­tiert für mich einen kras­sen Vibe. Ent­span­nung, Sommer-​Feeling, Zufrie­den­heit – ein­fach gute Lau­ne. Es ist schön zu hören, wie sehr sich Pimf in den letz­ten Jah­ren gefun­den und die­sen ganz eige­nen Sound ent­wi­ckelt hat. Der per­fek­te Sound­track, um im Auto bei strah­len­der Son­ne Rich­tung Meer zu fah­ren oder alter­na­tiv im Park zu sit­zen und zu genie­ßen, dass es lang­sam wie­der wär­mer wird.

3. Kamp – Ein Tag für Eva (prod. by Whizz Vienna)

San­dra: Instant gute Lau­ne und ganz viel Lie­be im Her­zen: Das ist für mich "Ein Tag für Eva". Viel­leicht liegt es dar­an, dass ich "Ver­sa­ger ohne Zukunft" in einem Früh­ling für mich ent­deckt habe, even­tu­ell ist es ein­fach der Vibe des Tracks – aber wenn es zum ers­ten Mal wie­der warm wird und die Luft nach Son­ne und Blu­men­wie­se riecht, wün­sche ich mir "von jetzt an die­sen Tag für Eva".

4. Litt­le Simz feat. Obongja­yar – Point And Kill (prod. by Inflo)

Mina: Wie jedes Jahr fühlt es sich an, als wäre es noch nie so lan­ge kalt und grau gewe­sen. Aber das hat jetzt ein Ende! Als abso­lu­ter Litt­le Simz-​Stan weiß ich am bes­ten, dass es für jede Situa­ti­on den per­fek­ten Song von ihr gibt – so also auch für den Beginn von geöff­ne­ten Eis­die­len, Auto­fahr­ten mit offe­nem Fens­ter und Aben­den im Frei­en. "Point And Kill" ist gleich­zei­tig das gan­ze Jahr lang der bes­te Beglei­ter, wenn man ein wenig Son­nen­schein nötig hat und macht es einem qua­si unmög­lich, sich nicht zu bewegen.

5. OG Kee­mo – 2009 (prod. by Funk­va­ter Frank)

Kers­tin: Mit dem "Mann beißt Hund"-Album von OG Kee­mo und Funk­va­ter Frank ist es wie mit dem Jah­res­zei­ten­wech­sel: Nach­dem man den kal­ten Win­ter – oder den Straßenrap-​Teil der Plat­te – hin­ter sich gelas­sen hat, kommt "2009" mit sei­nem war­men Strei­chers­am­ple wie der März um die Ecke. Man spürt förm­lich die Son­nen­strah­len auf der Haut, wäh­rend Kee­mo mit "Ich hab' es nie erzwun­gen, nein, es sollt' so sein. Immer unter­wegs, doch du weißt, am Ende komm' ich heim" das Gefühl des Ange­kom­men­seins in mir aus­löst. Natür­lich währt nichts ewig, das Jahr wird wei­ter­ge­hen, mit Som­mer­hit­ze und Novem­ber­ne­bel, genau wie auf der Plat­te erst "Petrichor" und dann "Regen" fol­gen. Aber für den Moment las­se ich "2009" noch ein biss­chen auf Repeat lau­fen und freue mich über den Zau­ber und die Far­ben des Frühlings.

6. K.I.Z – Töten (prod. by Gee Futuristic)

Micha­el: Ich bin gefühlt der ein­zi­ge Mensch in mei­nem nähe­ren Umfeld, der sich nicht freut, wenn es Früh­ling und danach Som­mer wird, weil es mir frü­her oder spä­ter zu warm wird. Außer­dem mag ich kei­ne Insek­ten. Mei­ne Lieb­lings­jah­res­zeit ist der Herbst – es ist ange­nehm kühl, ohne dass man friert. Daher drückt "Töten" mit dem typi­schen K.I.Z-Humor genau mei­ne Hal­tung zum Früh­ling aus.

7. MIMII – Blü­te (prod. by Misc​.Inc)

Alec: MIMII zeich­net hier Sprach­bil­der, die sich mir direkt ins Hirn bren­nen. Irgend­wo zwi­schen Selbst­fin­dung, einer Art Erwa­chen und posi­ti­ver Ener­gie flowt die Rap­pe­rin per­fekt über ein melancholisch-​jazziges Instru­men­tal von Misc​.Inc. MIMI­Is musi­ka­li­sche Blü­te sprießt bereits unbän­dig und wird hof­fent­lich in die­sem Früh­ling noch wei­ter wachsen.

8. Beg­in­ner – Gus­tav Gans (prod. by Den­yo & Jan Delay)

Lupa: "Das ist ihnen sehr gut gelun­gen. Das Cover ist ihnen sehr gut gelun­gen. Das ist das Bes­te seit 'Fäu­le'. Ich war ein gelang­weil­tes Kind und ich tat ihnen leid. Sie kamen, schick­ten den Rest Deutsch­lands von der Büh­ne. Ich habe heu­te nach­ge­dacht und die Son­ne steht." Amazon-​Review vom 18. April 2004, nur mit weni­ger Recht­schreib­feh­lern – unter­schreib ich: "Sehr gut gelun­gen" und auch nach 19 Jah­ren immer noch nicht tot gehört. Passt per­fekt, wenn die Son­ne scheint. Und macht selbst dann gute Lau­ne, wenn sie mal nicht schei­nen soll­te. Gebe eine ein­deu­ti­ge 10/​10.

9. Lar­ry June & The Alche­mist feat. Ty Dol­la $ign – Sum­mer Reign (prod. by The Alchemist)

Hol­le: Lar­ry June und The Alche­mist haben mit "The Gre­at Escape" für mich bis­her eines der US-​Releases des Jah­res gedroppt. Junes ent­spann­ter Vor­trag – egal, um wel­ches The­ma es sich gera­de han­delt – und die lang­sam vor sich hin flie­ßen­den, war­men Sample-​Beats der kali­for­ni­schen Producer-​Legende ergän­zen sich per­fekt. "Sum­mer Reign" ist, nicht zuletzt dank des Cho­rus von Hook-​Maschine Ty Dol­la $ign, Lean-​Back-​Material aus dem Lehr­buch. Die zwit­schern­den Vögel im Hin­ter­grund des Instru­men­tals tun ihr Übri­ges. Auch wenn ich das Kalt­ge­tränk mei­ner Wahl eher auf dem Lie­ge­stuhl statt wie Ty Dol­la $ign im Cabrio genie­ße, wird die­ser Song die schöns­te Jah­res­zeit begleiten.

10. Rö feat. Fil­ha Vee – Wenn ich ein Vög­lein wär (prod. by Sir Nebula)

Max: Die­ses Lied weckt in mir alle Gefüh­le, die man mit dem Früh­ling ver­bin­det. Gera­de das Schiffs­so­nar im Beat und die natur­be­zo­ge­ne Hook spie­geln für mich die Roman­tik des Früh­lings wider. Die eher nega­tiv kon­no­tier­ten Gefüh­le des Fern­wehs und der Sehn­sucht nach son­ni­ge­ren Tagen kon­tern Rö und Fil­ha Vee mit Lie­be, Uto­pie und einer gro­ßen Por­ti­on Melan­cho­lie. Zudem löst der Song in mir nost­al­gi­sche Erin­ne­run­gen an "Malu" von Tom Tha­ler & Basil aus, könn­te jedoch auch an "Im Schat­ten der Feigenbäume"-Shindy erinnern.

11. Nina Chuba – Man­gos mit Chi­li (prod. by Dokii & Micha­el Burek)

Sven: Mit dem Früh­ling beginnt für mich die Zeit, in der man end­lich wie­der Aben­de mit Freun­den auf dem Bal­kon oder durch Bars zie­hend ver­brin­gen kann, ohne die drit­te Lage an Pull­overn oder Jacken anzu­zie­hen. "Man­gos mit Chi­li" stimmt mich mit sei­ner Leich­tig­keit in jedem Ton und dem som­mer­li­chen Vibe in den Lyrics auf genau die­se Zeit ein.

12. Intui­ti­on & Equa­li­brum – 1st Day of Sum­mer (prod. by Equalibrum)

Simon: Ich habe das Lied zum ers­ten Mal im Park zusam­men mit kif­fen­den Stu­den­ten beim Fris­bee spie­len gehört. Und da es genau die­sen Vibe ver­mit­telt, ist der Song seit­dem die per­fek­te Beglei­tung für aus­ge­dehn­te Tage am See oder in der Hän­ge­mat­te bei Kaiserwetter.

13. Pave­lo & Schnell – Irgend­wann (prod. by Pavelo)

Lukas: Pave­lo & Schnell bil­den irgend­wo zwi­schen den Gren­zen von Rap, Tech­no und Pop ihr ganz eige­nes Gen­re. Und ihr Track "Irgend­wann" ist ein­fach der per­fek­te Sound­track für den Früh­ling. Mit Lyrics, die noch ein wenig ver­schla­fen und ver­bal­lert klin­gen und die sich mit Lines wie "Irgend­wann auf einen Kaf­fee im Gar­ten" schon nach schö­nem Wet­ter anhö­ren. Dazu ein sanf­ter Gitar­ren­beat, der das Auf­wa­chen leicht macht, aber spä­tes­tens mit den Drums dann auch aus dem Bett holt. Kurz­um: Früh­lings­er­wa­chen in Reinform.

14. Car­di B feat. Bad Bun­ny, J Bal­vin – I Like It (prod. by Tai­ny, DJ Lui­an, Invin­ci­b­le, J. White Did It, Craig Kall­man & Nick Seeley)

Lai­la: Wenn Son­nen­strah­len durch die graue und dich­te Wol­ken­de­cke bre­chen und die ers­ten Pflan­zen anfan­gen zu blü­hen, sorgt die­ser Track mit sei­nen latein­ame­ri­ka­ni­schen Trap-​Einflüssen dafür, dass ich sofort gute Lau­ne bekom­me. Ich habe das Gefühl, end­lich all die Plä­ne umset­zen zu kön­nen, die ich bereits in den kal­ten Jah­res­zei­ten geschmie­det habe.

15. DJ Jaz­zy Jeff & The Fresh Prin­ce – Sum­mer­ti­me (prod. by Hula & Fingers)

Ralf: Uff, ich bin bei sowas immer so fan­ta­sie­los, aber schaut euch ein­fach das Video an:



DJ Jaz­zy Jeff & The Fresh Prin­ce - Summertime

Die­ses Video auf You­Tube ansehen

All die­se Tracks fin­det ihr hier in unse­rer "DIGGEN mit der MZEE Redak­ti­on II"-Playlist auf Spo­ti­fy.