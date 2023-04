MZEE Soli-​Shirts – Bilanz & Danksagung

Im Juni 2021 wur­de die deut­sche Rap­sze­ne schlag­ar­tig mit den Ver­säum­nis­sen und Feh­lern ihrer Ver­gan­gen­heit und Gegen­wart kon­fron­tiert. Es kamen schreck­li­che Din­ge zum Vor­schein, die unse­re Sze­ne nach­hal­tig ver­än­der­ten. Nika Ira­ni sprach das ers­te Mal über sexua­li­sier­te Gewalt, die ihr ihren Erzäh­lun­gen nach von einem nach wie vor erfolg­rei­chen Rap­per ange­tan wur­de und der Zusam­men­schluss #deutschrap­me­too wur­de Sprach­rohr einer Bewe­gung. Nicht nur wir als Maga­zin waren davon betrof­fen, eine gan­ze Sub­kul­tur muss­te reflek­tie­ren und Schlüs­se zie­hen. Inzwi­schen sind fast zwei Jah­re ver­gan­gen, den Namen Nika Ira­ni hört man kaum noch, den Hash­tag #deutschrap­me­too nutzt nie­mand mehr – und trotz­dem spü­ren wir noch immer all die Nach­be­ben, die sehr muti­ge Men­schen durch ihr Laut­sein zuta­ge gebracht haben: Wir reden über Awa­re­ness, dort wo wir uns bewe­gen. Wir sehen genau­er hin, wel­che Män­ner sich gegen­sei­tig unter­stüt­zen und ver­tei­di­gen. Wir haben ein Sys­tem in den eige­nen Rei­hen erkannt, das Schwei­gen för­dert. Und wir ver­su­chen genau die­ses Sys­tem zu bre­chen. Wir – das sind vie­le. All die­je­ni­gen, die Teil der Kul­tur sind und für ihre Wer­te ein­ste­hen möchten.

Doch all das ist kein allei­ni­ges Rappro­blem. Der Ver­ein Wild­was­ser e.V. unter­stützt Betrof­fe­ne sexua­li­sier­ter Gewalt schon seit vie­len Jahr­zehn­ten. Aus eini­gen unab­hän­gi­gen, pro­fes­sio­nel­len Fach­be­ra­tungs­stel­len bestehend bie­tet der Ver­ein Bera­tung, Öffent­lich­keits­ar­beit, Prä­ven­ti­on, Fort­bil­dun­gen und Super­vi­si­on. Nicht nur die Opfer selbst, auch das Umfeld bekommt die Chan­ce, Gesche­he­nes auf­zu­ar­bei­ten und einen sen­si­blen Umgang mit der The­ma­tik zu lernen.

In Zusam­men­ar­beit mit den Künst­le­rin­nen Sis­ter­hood Graf­fi­ti und Lau­raof­t­hings haben wir es für not­wen­dig gehal­ten, die­se Arbeit durch Spen­den zu unter­stüt­zen – so konn­tet Ihr kürz­lich zwei Wochen lang Soli-​Shirts in unse­rem Shop kau­fen. Wir sind sehr dank­bar, dass die T-​Shirts so viel Anklang gefun­den haben und eine Gewinn­sum­me von 931,74 Euro zusam­men­ge­kom­men ist. Die­se wur­de gänz­lich an Wild­was­ser e.V. Ber­lin gespen­det. Im Nach­gang möch­ten wir uns in ers­ter Linie bei den Käufer:innen bedan­ken, die nun die­se Shirts in die Welt tra­gen und mit uns gemein­sam einen klei­nen Bei­trag dazu leis­ten wol­len, dass ein Sys­tem gebro­chen wird, das Gewalt mög­lich macht. Zudem bedan­ken wir uns natür­lich auch bei Sis­ter­hood Graf­fi­ti und Lau­raof­t­hings, die uns ihre Kunst zur Ver­fü­gung gestellt und damit die T-​Shirts zu eige­nen klei­nen Kunst­wer­ken gemacht haben.

Es wird lei­der nicht mehr die Mög­lich­keit geben, die Shirts online zu kau­fen, aller­dings kön­nen eini­ge davon bald im Rah­men ande­rer Aktio­nen unse­rer Her­zens­an­ge­le­gen­heit ergat­tert wer­den. Dazu zu einem ande­ren Zeit­punkt mehr.