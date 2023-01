MZEE auf der Tapefabrik 2022 – Bilanz & Danksagung

Unglaub­lich, aber wahr: Nach Jah­ren coro­nabe­ding­ter Pau­se war ver­gan­ge­nen Som­mer unser liebs­tes Untergrund-, ach was, liebs­tes Fes­ti­val über­haupt wie­der am Start – die Tape­fa­brik. Mit dabei: ihr zehn­jäh­ri­ges Jubi­lä­um. Mit dabei: über 40 Acts auf vier Büh­nen. Und natür­lich auch mit dabei: MZEE​.com. Wie gewohnt waren wir als Freun­de des Hau­ses nicht nur mit einer eige­nen Büh­ne ver­tre­ten, auf der unter ande­rem Don­na Sava­ge, Apsi­lon, LIZ, T9 und die Argo­nau­tiks spiel­ten. Auch mit unse­rem Stand in der Haupt­hal­le und unse­rem HipHop-​Quiz im strah­len­den Son­nen­schein (ja, es ist schon ein paar Tage her …) konn­ten wir erneut Spen­den sam­meln, wel­che die­ses Mal an die Orga­ni­sa­ti­on "Repor­ter ohne Gren­zen e.V." gehen. Neben ihrem stän­di­gen Ein­satz für die Pres­se­frei­heit unter­stüt­zen sie näm­lich freie Journalist:innen in Not, wenn die­se wegen Repres­sio­nen oder Ver­fol­gung ihr Land ver­las­sen müs­sen. Ein The­ma, das aktu­el­ler und unter­stüt­zens­wer­ter nicht sein könnte.

An unse­ren Spen­den­stän­den wur­den mit­hil­fe von Euch und vie­len Künstler:innen inge­samt 1.178,46 Euro ein­ge­nom­men – an die­ser Stel­le noch mal ein herz­li­ches Dan­ke­schön an alle Men­schen, die uns Merch, Plat­ten, Kunst­wer­ke und Foto­gra­fien zum Ver­kauf gespen­det haben. Wir freu­en uns sehr dar­auf, so eine tol­le Orga­ni­sa­ti­on mit dem Geld unter­stüt­zen zu kön­nen und mit Euch spä­tes­tens die­sen Som­mer wie­der auf dem nächs­ten Fes­ti­val zu ste­hen. Denn wir haben nicht nur Ver­an­stal­tun­gen die­ser Art, son­dern auch Euch und das gemein­sa­me Quiz­zen zum guten Zweck sehr vermisst.