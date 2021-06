Charity-​Auktion #03: Kunst, Merch und Platten für einen guten Zweck

Coro­na bleibt uns also erst mal erhal­ten. Fes­ti­vals, Kon­zer­te und auch sonst alles, was Spaß macht, wird wohl wei­ter auf­ge­scho­ben oder fällt ganz ins Was­ser. Als vor nun­mehr über einem Jahr noch kei­ne Pan­de­mie in Sicht war, hat­ten wir uns jedoch schon fro­hen Mutes und vol­ler Opti­mis­mus in die Vor­be­rei­tung auf die Tape­fa­brik gestürzt. Hier woll­ten wir wie jedes Jahr unse­ren Stand auf­bau­en und einen Abend damit ver­brin­gen, wie­der so vie­le Spen­den wie mög­lich für sozia­le Pro­jek­te zu generieren.

Die­ses Mal hat­ten uns diver­se Rapper:innen, Produzent:innen und Künstler:innen bei unse­rem Pro­jekt "Her­zens­an­ge­le­gen­heit" unter­stützt, mit dem wir Men­schen und Orga­ni­sa­tio­nen hel­fen möch­ten, die ein biss­chen Licht in die­se manch­mal graue Welt brin­gen. Von Loo­mit über Elo­quent & Hulk Hodn bis Wit­ten Untouch­a­ble haben uns eini­ge Szene-​Schaffende ihre Wer­ke zur Ver­fü­gung gestellt. Dabei her­aus­ge­kom­men ist ein Sam­mel­su­ri­um aus Musik, Kunst und Mer­chan­di­se, das wir für Euch ein gan­zes Jahr auf­ge­ho­ben haben. An die­ser Stel­le noch mal ein Rie­sen­dan­ke­schön an alle Künstler:innen, die etwas bei­getra­gen haben.

Doch wohin nun damit, wenn die Tape­fa­brik auch die­ses Jahr nicht statt­fin­det? Natür­lich wol­len wir Euch die gesam­mel­ten Schät­ze nicht vor­ent­hal­ten. Und auch eine Pan­de­mie soll uns nicht davon abbrin­gen, unse­re "Her­zens­an­ge­le­gen­heit" durch­zu­füh­ren und damit Spen­den zu sammeln.

Des­halb wer­den in Koope­ra­ti­on mit der Tape­fa­brik in den fol­gen­den vier Wochen auf eBay immer ab Sams­tag zwei Bund­les, bestehend aus Musik, Mer­chan­di­se und Bil­dern, sowie ein Ein­zel­stück ver­stei­gert, mit dem Ihr Freund:innen, Ver­wand­te und Nachbar:innen beschen­ken könnt – oder wahl­wei­se auch ein­fach Euch selbst. Alle Gewin­ne gehen zu glei­chen Tei­len an das "Tracksrun­ner"-Pro­jekt von Syla­bil Spill und die "Bal­kan­brü­cke". Bei "Tracksrun­ner" han­delt es sich um eine von Syla­bil Spill gegrün­de­te Sprin­ter­gup­pe, bei der er jugend­li­che Nachwuchssportler:innen trai­nert, die meist kei­ne Mög­lich­keit auf För­de­rung haben, und dabei einen inte­gra­ti­ven Ansatz ver­folgt. Und die "Bal­ken­brü­cke" setzt sich als Zusam­men­schluss von Aktivist:innen für die Ein­hal­tung der Rech­te von Men­schen auf der Flucht ent­lang der Bal­kan­rou­te ein. Also könnt Ihr beim Erwerb die­ser exklu­si­ven Kunst­wer­ke sogar etwas Gutes tun.

eBay-​Link zur Ver­stei­ge­rung: ebay​.de/​u​s​r​/​m​z​e​e​.​c​o​m​_​x​_​t​a​p​e​f​a​b​rik

Hier könnt Ihr sehen, was es die­se Woche zu erstei­gern gibt:

Bund­le 1:

Peter Stelzig-Poster

Twit One & Suff Daddy-​LP "Twitdad­dy"

CZOLK-​Comic "C.R.E.A.M."

Bund­le 2:

Plaque-Kunstdruck

Wun Two-​LP "Pira­ta" (signiert)

Paul Stenzel-​Fotobuch "Graf­fi­ti Pho­to­graph­ers United"

Ein­zel­stück:

Loomit-​Bild (gerahmt)