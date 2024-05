MZEE Tape #27 – Dea Bbz

Auf der Tape­fa­brik ist Hip­Hop noch Hip­Hop. Fern­ab von Beef, Gos­sip und mehr Han­dys als Hän­den in der Luft trifft sich die deut­sche Rap- und Beat­sze­ne in Wies­ba­den zur größ­ten Jam des Lan­des. Legen­den wie Creutz­feld & Jakob, Aphroe und ABS haben die Büh­ne im Schlacht­hof schon genau­so abge­ris­sen wie die Straßenrap-​Größen Haft­be­fehl und Celo & Abdi sowie Untergrundheld:innen wie Retro­gott & Hulk Hodn oder Slo­wy & 12Vince. Jede:r, die:der die Tape­fa­brik schon ein­mal besucht hat, kennt die beson­de­re Atmo­sphä­re, die die Veranstalter:innen dort Jahr für Jahr mit viel Herz­blut erschaf­fen. Wie schon in den Jah­ren zuvor möch­ten wir auch 2024 zur zwölf­ten Aus­ga­be der Tape­fa­brik unse­ren Bei­trag leis­ten und sind erneut Gastgeber:innen einer eige­nen Büh­ne. In den nächs­ten Wochen stel­len sich eini­ge der Künstler:innen, die auf der MZEE Stage auf­tre­ten, per­sön­lich vor, indem sie unser For­mat "MZEE Tape" fort­füh­ren. Schon in den ver­gan­ge­nen Jah­ren stell­ten 26 Künstler:innen ein Mix­tape mit fünf für sie per­sön­lich essen­zi­el­len Tracks zusam­men. Das 27. Tape stammt von Dea Bbz. Seit Anfang 2023 ver­öf­fent­licht die Rap­pe­rin kon­se­quent Sin­gle nach Sin­gle und über­zeugt mit Par­ty­sound und "In die Fresse"-Lyrics. Ihre direk­te Art kommt an und so ent­stand im letz­ten Jahr, abseits ihrer eige­nen EP "Es eska­liert eh", unter ande­rem ein Fea­ture mit grim104. Auch in die­sem Jahr erschie­nen bereits eini­ge span­nen­de Tracks der Wahl­ber­li­ne­rin. Wir freu­en uns auf Dea Bbz am 8. Juni auf der Tapefabrik.

Track 1: Ein abso­lu­ter HipHop-Klassiker

Azea­lia Banks – Seventeen

Dea Bbz: Azea­lia Banks ist ein­fach eine HipHop-​Ikone und hat die Welt 2009 mit ihrem ers­ten Out­put "Seven­teen" berei­chert. Trotz vie­len Kon­tro­ver­sen und Label­pro­ble­men bleibt ihr Talent unbestritten!

Track 2: Ein Track, den ich mit der Tape­fa­brik verbinde

Shacke One – Wat is schon dran an som Tach

Dea Bbz: Ich muss­te irgend­wie direkt an Shacke den­ken, war aber selbst noch nie auf der TF. "GaLi­Grü" in die­sem Sin­ne an den Pankebo$$.

Shacke One - Wat is schon dran an som Tach (prod. Achim Funk)

Track 3: Der Track eines:einer völ­lig unter­schätz­ten Künstler:in

Cup­cak­Ke – Pedophile

Dea Bbz: Cup­cak­Ke ist bekannt gewor­den als Schöp­fe­rin des tras­hy Meme­songs "Deepthroat". Doch Fakt ist: Die Bitch kann rap­pen und spricht The­men an, bei denen sich Nicki Minaj ein­ka­cken – oder gar ertappt füh­len würde.

Track 4: Mein abso­lu­ter Favo­rit aus dem ver­gan­ge­nen Jahr

Cee­chy­naa – Last Laugh

Dea Bbz: Sie aß und hin­ter­ließ kei­ne Krü­mel. Alle labern immer von Fema­le Empower­ment bis die­se Fema­les euch an die Wand rappen.

Cee­chy­naa - Last Laugh (Offi­ci­al Music Video)

Track 5: Der bes­te Song, der aus mei­ner Feder stammt

Ein­ge­wei­de

Dea Bbz: Mein künst­le­risch gewag­tes­ter, ech­tes­ter und rars­ter Out­put bis­lang. Ich grü­ße mei­nen Ex.

Dea Bbz - Ein­ge­wei­de (Offi­ci­al Music Video)

