"Was wünschst du dir vom Weih­nachts­mann?" war wohl eine der span­nends­ten Fra­gen, die man uns als Kind stel­len konn­te. Pup­pen­haus, Feu­er­wehr­au­to oder gar ein Pony? Die Aus­wahl schien schier unend­lich – und doch muss­te man sich auf eine Ant­wort fest­le­gen. So oder so ähn­lich erging es den Befrag­ten, die wir für unse­ren dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der aus­ge­wählt haben. Doch die­ses Mal ging es nicht um ihre ganz per­sön­li­chen Wunsch­zet­tel, son­dern um jede Men­ge Fra­gen, die sich im MZEE Advents­ka­len­der hin­ter jedem Tür­chen ver­ste­cken. Von The­men wie Lebens­phi­lo­so­phien und per­sön­li­che Erleb­nis­se über Gefüh­le und Erin­ne­run­gen bis hin zu unse­rer Lei­den­schaft Hip­Hop und Rap – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und apro­pos Geschmack – auch die Rie­ge der Befrag­ten kann sich bli­cken las­sen: Mit Ant­wor­ten von 30 Akteur:innen reprä­sen­tiert der Advents­ka­len­der eine bun­te Mischung des deut­schen HipHop-Kosmos.

Wir hof­fen, Euch auch mit unse­rem dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen – und wün­schen Euch dann ein wun­der­schö­nes, besinn­li­ches Weih­nachts­fest und tol­le freie Tage. Und falls Ihr Weih­nach­ten nicht fei­ert, könnt Ihr ja viel­leicht doch ein wenig gutes Essen, tol­le Fil­me und ruhi­ge Stun­den genießen.

MZEE​.com : Wenn nicht mit Rap, dann … ?

Aisha Vibes: … mit Gesang.

Anti­fuchs: … mit "Pom­poms & Gewalt". Das ist ein Zitat aus dem Song "Pom­Poms".

Alex Bar­bi­an: … "eben nicht" – Shou­tout an Pöbel MC.

Ali­ce Dee: … mit 'ner Eis­die­le oder mit Producing.

9inebro: … mit Elektro.

DJ Ron: … hät­te ich wahr­schein­lich Medi­en­tech­nik stu­diert und wäre von da an mei­nen Weg gegan­gen. Ich war immer fas­zi­niert von tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten und Weiterentwicklungen.

Die P: … mit R 'n' B.

Falk Schacht: … mit dem Kochlöffel.

Eli Preiss: … mit Gesang.

GG Vybe: … mit High-Kicks.

grim104: … in der pro­spe­rie­ren­den Möbelhaus-​Kette mei­ner Eltern, wo ich das Social Media-​Marketing betreu­en und die Gene­ra­ti­on Tik­Tok auf unser "Jun­ges Wohnen"-Sortiment auf­merk­sam machen darf!

Jui­cy Süß: … mit dem Staplerschein!

Han­na Noir: … mit einer Radioshow!

Helio­c­op­ta: … trotz­dem wei­ter rappen.

Lina Burg­hau­sen: … wür­de ich wahr­schein­lich als Rei­se­lei­te­rin durch die Welt­ge­schich­te tin­geln und Leu­ten nerdi­ges Wis­sen über ver­schie­de­ne Orte um die Ohren schep­pern. Gott sei Dank kann ich mein Umfeld von Leip­zig aus mit – manch­mal über­flüs­si­gem – HipHop-​Knowledge nerven.

Mari­y­bu: Wenn nicht mit Musik, dann gar nicht. Ich habe kei­nen Plan B, weil ich sonst Ener­gie ver­schwen­de, die ich für Plan A brau­che – das lohnt sich nicht.

Lan­ce But­ters: … mit irgend­et­was ande­rem, bei dem ich mich mit mir und mei­nem Kopf beschäf­ti­gen kann. Ich wür­de ger­ne ein­fach acht Stun­den am Tag irgend­wo arbei­ten und dann nach Hau­se gehen und Frei­zeit haben. Aber ich bekom­me das nicht hin. Irgend­wie lebt man ja nur ein­mal. Und in die­ser Zeit möch­te ich mich mit mir und mei­nem Inne­ren aus­ein­an­der­set­zen. Bes­ten­falls kommt dadurch auch noch Geld rein. Es muss aber auch nichts in der Öffent­lich­keit sein.

Lug­at­ti: … am Spargelstand.

Mari­na Buzu­nash­vil­li: … mit Boybands.

Roger Rekless: … im Stu­dio, Syn­thie­pop wie in den 80s pro­du­zie­ren und glück­lich sein mit 250 monat­li­chen Hörern. Und zum Geld­ver­die­nen ein Café betrei­ben, in dem 80s Syn­th­pop läuft.

Mil­li Dance: … wür­de ich gern Hör­bü­cher ein­le­sen. Kann aber sein, dass es schei­ße wird. Aber wenn ihr wen kennt, der:die wen kennt: Ich würd's gern probieren.

Nio: … mit dei­ner Musik.

Pimf: … als Sportkommentator.

Robert Win­ter: … mit Jazz­mu­sik und Tage­lohn­jobs. (lacht)

Seh­ri­ban Cirik: Ich kann da Shirin David nur zustim­men: "mit ande­ren Busi­nesses". Ich den­ke, wenn man mit der Hustler-​Mentalität durch die Welt geht, fin­det man immer einen Weg, das zu machen, wofür man eine Begeis­te­rung oder Pas­si­on hat. Auch wenn man ganz unten anfan­gen muss. Daher gibt es viel, was mir noch vor­schwebt, was ich hof­fent­lich noch in Zukunft umset­zen wer­de – ich bin auf jeden Fall dabei.

Tobi­as Wilin­ski : … mit 'nem Podcast.

Vega: … mit Techno.

Sata­rii: … als Pro­du­cer oder mit Nail Tech – wobei ich eh bei­des so oder so machen wer­de und schon mache. (lacht)

Wan­ja Lan­ge: … bin ich traurig.