MZEE Goodie-​Packs – Spendenaktion

Vor nun­mehr über einem Jahr wur­de das Pro­jekt deutschrap­me­too gegrün­det, das Betrof­fe­nen von sexua­li­sier­ter Gewalt eine Anlauf­stel­le bot, sich mit­zu­tei­len, mit ande­ren aus­zu­tau­schen und Hil­fe zu erhal­ten. Auch wenn die Orga­ni­sa­ti­on selbst so nicht mehr öffent­lich aktiv ist, hat sie einen wich­ti­gen Stein ins Rol­len gebracht: Vie­le Akteur:innen im und rund um den deut­schen Rap-​Kosmos haben Erfah­run­gen geteilt oder eige­nes und frem­des Ver­hal­ten reflek­tiert. Eine Ent­wick­lung in der Sze­ne sowie der gesam­ten Gesell­schaft scheint lang­sam statt­zu­fin­den. Dass die­se noch in den Kin­der­schu­hen steckt und immer wei­ter vor­an­ge­trie­ben wer­den muss, steht außer Fra­ge. Daher ist es beson­ders wich­tig, dass es wei­ter­hin Orga­ni­sa­tio­nen gibt, die Betrof­fe­nen von sexua­li­sier­ter Gewalt Hil­fe bie­ten. Die­se wich­ti­ge Arbeit möch­ten wir mit unse­rer neu­es­ten "Her­zens­an­ge­le­gen­heit" unterstützen.

In die­sem Sin­ne ver­kau­fen wir drei Pake­te über Insta­gram, die Ihr käuf­lich erwer­ben könnt – wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Dar­in ent­hal­ten ist natür­lich jeweils eines unse­rer Soli-​Shirts, aber auch vie­le ande­re Schät­ze, bei­spiels­wei­se ver­schie­de­ne Pos­ter und unse­re Deutschrap-​Quartetts. Schaut ger­ne auf Insta­gram vor­bei, ob auch für Euch etwas dabei ist.

Der gesam­te Gewinn geht im Anschluss an Wild­was­ser e.V. Der Ver­ein besteht aus vie­len unab­hän­gi­gen, pro­fes­sio­nel­len Fach­be­ra­tungs­stel­len, die ihren Schwer­punkt auf sexua­li­sier­te Gewalt gelegt haben. Dort berät psy­cho­lo­gi­sches und päd­ago­gi­sches Fach­per­so­nal Betrof­fe­ne von sexua­li­sier­ter Gewalt. Wei­te­re Auf­ga­ben sind Öffent­lich­keits­ar­beit, Prä­ven­ti­on, Fort­bil­dun­gen und Supervision.