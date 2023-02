Dadju feat. Ninho – Grand bain

"Was?! Du kennst das nicht? Sekun­de, ich such' dir das mal raus." Und schon öff­net sich die Plat­ten­kis­te. Wer kennt die­sen Moment nicht? Man redet über Musik und auf ein­mal fällt ein Name – egal ob von einem Song, einem:einer Künstler:in oder einem Album – mit dem man nicht so recht etwas anzu­fan­gen weiß. Und plötz­lich hagelt es Lob­prei­sun­gen, Hass­ti­ra­den oder Anek­do­ten. Gera­de dann, wenn der:die Gesprächspartner:in ins Schwär­men ver­fällt und offen zeigt, dass ihm:ihr das The­ma wich­tig ist, bit­tet man nicht all­zu sel­ten um eine Kost­pro­be. Die Musik setzt ein und es beginnt, was der Per­son so sehr am Her­zen zu lie­gen scheint. In die­sem Fall – was uns so sehr am Her­zen liegt: Ein Aus­zug aus der Musik, mit der wir etwas ver­bin­den, die wir fei­ern, die uns berührt. Ein Griff in unse­re Plat­ten­kis­te eben.

Dank mei­ner erst kürz­lich ent­flamm­ten Trash-​TV-​Liebe bin ich nicht nur die nächs­ten zehn Win­ter bespaßt, son­dern ent­de­cke auch regel­mä­ßig gute Musik. Kei­ne Ahnung, wer für die musi­ka­li­sche Unter­ma­lung die­ser Sen­dun­gen zustän­dig ist, aber es sind erstaun­lich oft Men­schen mit gutem Geschmack. Da wird natür­lich auch mal Shazam ange­schmis­sen. Wäh­rend also Tom­my und Gigi ent­setzt dabei zuse­hen, wie sich Aleks bei "Tempt­a­ti­on Island V.I.P." zum Dep­pen der Trash-​Nation macht, läuft der groß­ar­ti­ge Song "Grand bain" der Pari­ser Künst­ler Dad­ju und Nin­ho im Hintergrund.

Wenn es eine Sache gibt, mit der man mich immer kriegt, dann sind das kit­schi­ge Songs mit gesun­ge­ner Hook und Rap­part. In die­sem Fall glück­li­cher­wei­se in fran­zö­si­schem Sing­sang, der im letz­ten Part zwei­stim­mig wird. "Grand bain" ist bereits die zwei­te Zusam­men­ar­beit der bei­den Musik­grö­ßen Frank­reichs sowie des Pro­du­zen­ten MKL und auch hier zeigt das Trio wie­der, wie gut es mit­ein­an­der har­mo­niert. Es geht um die gro­ße Lie­be und Zwei­fel, die Dad­ju und Nin­ho pla­gen: Wäre die Lie­be auch noch da, wenn das Geld weg ist? Man weiß es nicht. Und zuge­ge­ben – der Text ist nicht gera­de inno­va­tiv, aber ich weiß, dass mei­ne Begeis­te­rung für den Song trotz­dem nicht so schnell schwin­den wird. Obwohl er als Som­mer­hit geplant war, krie­ge ich von der doch ziem­lich melan­cho­lisch gewor­de­nen Stim­mung des Beats von "Grand bain" nicht genug. Viel­leicht liegt es auch dar­an, dass ich der fran­zö­si­schen Spra­che nicht mäch­tig bin und ich mich dadurch voll und ganz auf die Stim­mung kon­zen­trie­re, aber ich kann mich beim Hören gut dar­in verlieren.

Egal, ob mit Freun­den bei einem Bier, dem nächt­li­chen Spa­zier­gang zum Ord­nen mei­ner Gedan­ken oder für einen guten Start in den Tag – der Hit von Dad­ju und Nin­ho eig­net sich für vie­le Lebens­la­gen. Sogar für die ver­zwick­ten Situa­tio­nen mei­ner liebs­ten Trash-Sternchen.