Türchen #02 – DIGGEN 2022: "Placebo" von $oho Bani

Der Track für das heu­ti­ge Tür­chen wur­de von unse­rem Redak­teur Enri­co aus dem Interview-​Team ausgewählt.

Im heu­ti­gen Tür­chen zu fin­den ist:

2. $oho Bani – Pla­ce­bo (prod. by Jurij Gold & Falconi)

Enri­co: 2022 war für mich ein Jahr, in dem ich nach lan­gen Ein­schrän­kun­gen durch die Pan­de­mie end­lich wie­der etwas erle­ben woll­te. Auf Fes­ti­vals gehen, Par­tys fei­ern, jung, dumm und unver­nünf­tig sein. Den rich­ti­gen Sound dafür hat mir per­sön­lich in die­sem Som­mer $oho Bani gelie­fert. Der Ber­li­ner hat mich mit sei­ner unbe­küm­mer­ten Art schon mit sei­nem Debüt­al­bum gecatcht und die­ses Jahr mit "Kids aus dem Ver­steck" noch mal einen drauf­ge­setzt. Fol­ge­rich­tig soll­te der Besuch sei­ner Tour zum für mich ers­ten Kon­zert seit Lan­gem wer­den. Ver­schwitzt, mit einem dicken Knö­chel und über­glück­lich ver­ließ ich die Münch­ner Muf­fat­hal­le und war end­gül­tig zum Fan der E-​Gitarren, Tech­no­bäs­se und sei­ner jugend­li­chen Leich­tig­keit gewor­den. All das fin­det man bei­spiel­haft auch auf "Pla­ce­bo". Und genau die­sen Sound habe ich die­ses Jahr gebraucht.

1. Mari­y­bu – Datenight (prod. by Kronsberg)

Marie: Ich habe eine Schwä­che für Rache-​Songs. "CopKKKil­la" von Haft­be­fehl etwa ist einer mei­ner abso­lu­ten Lieb­lings­songs. In die­sem Jahr war aber "Datenight" von Mari­y­bu einer mei­ner gro­ßen Favo­ri­ten. Auch sie rächt sich, wie schon Haft, in die­sem Song an Poli­zis­ten. War­um? "Weil ich Cops nicht mag", erklärt sie selbst im Song. Anders als Haf­ti setzt sie in ihrer Rachefan­ta­sie aller­dings weni­ger auf rohe Gewalt als auf etwas, das man in den 90ern wohl "Die Waf­fen einer Frau" genannt hät­te. Sie datet einen Poli­zis­ten, nur um ihn bei sich zu Hau­se zu ver­füh­ren, zu fes­seln und ihm anschlie­ßend Geld und Kar­re zu klau­en. Oder wie sie es nennt: "Heut ist Datenight und du bezahlst." Im Video ist zu sehen, wie sie anschlie­ßend eine Freun­din in das geklau­te Auto ein­lädt und die zwei durch die Nacht fah­ren. Selbst­er­mäch­ti­gung, die ich in die­sem Jahr gefühlt habe.

