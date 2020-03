Behind the Bars #4: Brian Damage

Batt­lerap steht nach wie vor eher sel­ten im Fokus der deut­schen HipHop-​Szene. Dabei bro­delt es schon seit Jah­ren in den Cypher-​Kreisen und auf den Büh­nen des Lan­des, auf denen sich angriffs­lus­ti­ge MCs Auge in Auge gegen­über­ste­hen. Erfreu­li­cher­wei­se geht die Auf­merk­sam­keits­kur­ve jedoch seit Jah­ren nach oben, wodurch auch die Qua­li­tät der Batt­les stets zunimmt. Somit wird das Sub­gen­re, wel­ches bereits seit den Anfangs­ta­gen von Hip­Hop fes­ter Bestand­teil der Kul­tur ist, jeden Tag ein Stück rele­van­ter. Ob beim Free­sty­len, on Beat oder A cap­pel­la – immer mehr Talen­te ver­sor­gen die Live-​Crowd wäh­rend den Events sowie die hung­ri­gen Fans vor ihren Rech­nern mit beson­ders lus­ti­gen und bis­si­gen Dif­fa­mie­run­gen ihres Gegen­übers. Bei "Behind the Bars" kom­men die Prot­ago­nis­ten der Sze­ne auch außer­halb ihrer Matches zu Wort und beant­wor­ten uns die wich­tigs­ten und span­nends­ten Fra­gen rund um das The­ma "Batt­lerap".

Außer­dem hat Bri­an Dama­ge sich nicht lum­pen las­sen und der MZEE Redak­ti­on ein paar exklu­si­ve Bars gewid­met:

"Was reimt sich auf 'MZEE​.com'?

Wahr­schein­lich ist 'Tot oder Leben­dig' von Savas euer Lieb­lings­song.

Frü­her wart ihr die ein­fluss­reichs­te Platt­form in der Deutschrap-​Medienwelt.

Heut seid ihr so ver­zwei­felt, ihr denkt, dass euch 'ne Inter­view­rei­he mit halb­be­kann­ten Batt­ler­ap­pern am Leben hält.

Es ging vom Label über Mail­or­der zu einem Forum für heu­te noch gehyp­te MCs.

Bis zu einem Online-​Format mit der jour­na­lis­ti­schen Qua­li­tät des VICE-​Magazins.

Und die Arti­kel, die ihr da schreibt, sind schein­bar nicht so dope.

Denn die 'Habt ihr 'nen guten Reim auf … ?'-Fra­gen sind eure meist­ge­klick­ten Posts.

Außer den Torch-​verehrenden Real­kee­pern sagt nie­mand, dass die Beiträge von MZEE wirk­lich fresh sind.

Euer Jour­na­lis­mus ist der Kau­gum­mi am Schuh von Niko von BACKSPIN.

Dass euer For­mat schon lan­ge tot ist, blickt ihr nicht ganz.

Fra­ge an MZEE: Habt ihr 'nen guten Reim auf … 'Irrele­vanz'?"

Wer sich das bes­te Batt­le von Bri­an Dama­ge noch ein­mal anse­hen möch­te, fin­det sei­ne Aus­wahl hier:

Bri­an Dama­ge vs Davie Jones /​/​ DLTLLY Rap­Batt­le (Livin' Hip­Hop Jam /​/​ Mün­chen) /​/​ 2015

