739 Sekunden mit Juizzed

Was dau­ert im Leben alles 300 Sekun­den? Das War­ten auf die nächs­te U-​Bahn zum Bei­spiel. Oder bis man im Super­markt abkas­siert wird. Viel­leicht auch eine kur­ze Rau­cher­pau­se oder die Zeit, bis dein Mit­be­woh­ner end­lich im Bad fer­tig ist. Es sind klei­ne fünf Minu­ten, die einem manch­mal wahn­sin­nig lang vor­kom­men – und in denen einem ein Künst­ler sicher­lich Din­ge erzäh­len könn­te, die sonst in Inter­views oft kei­nen Platz fin­den. Weil sie zu unbe­deu­tend oder zu neben­säch­lich erschei­nen, um "das Fass auf­zu­ma­chen", einem aber zusam­men­ge­nom­men ein ganz ande­res Gesamt­bild einer Per­son geben könn­ten. Im MZEE​.com For­mat "300 Sekun­den" sol­len nun aus­schließ­lich die­se klei­nen und kurz zu beant­wor­ten­den Fra­gen – und ihre Ant­wor­ten – ihren Platz fin­den, wäh­rend wir einen Ort sehen und erklärt bekom­men, den der Künst­ler extra für unser Inter­view aus­ge­wählt hat …

Groß prangt der leuch­ten­de Schrift­zug "Babo weiß eh." hin­ter dem DJ-​Pult des Dough House, einer Off Loca­ti­on in Frank­furt, in der wir Juiz­zed für die neu­es­te Aus­ga­be unse­res For­mats "300 Sekun­den" tra­fen. Der DJ und Pro­du­zent beglei­te­te unter ande­rem bereits Capo, Celo & Abdi und Nimo auf Tour und agier­te für Letzt­ge­nann­ten gleich­zei­tig als Back­up. Der Frank­fur­ter, der sei­ner Stadt sogar eine Par­ty­rei­he gewid­met hat, ver­riet uns in die­sem Rah­men, was die bis­her merk­wür­digs­te Erfah­rung auf Tour war und was es für ihn bedeu­tet, DJ von Beruf zu sein. Außer­dem stell­ten wir den selbst­er­nann­ten König des Mosh­pits vor die Wahl: Pit oder Pult?

