"Was wünschst du dir vom Weih­nachts­mann?" war wohl eine der span­nends­ten Fra­gen, die man uns als Kind stel­len konn­te. Pup­pen­haus, Feu­er­wehr­au­to oder gar ein Pony? Die Aus­wahl schien schier unend­lich – und doch muss­te man sich auf eine Ant­wort fest­le­gen. So oder so ähn­lich erging es den Befrag­ten, die wir für unse­ren dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der aus­ge­wählt haben. Doch die­ses Mal ging es nicht um ihre ganz per­sön­li­chen Wunsch­zet­tel, son­dern um jede Men­ge Fra­gen, die sich im MZEE Advents­ka­len­der hin­ter jedem Tür­chen ver­ste­cken. Von The­men wie Lebens­phi­lo­so­phien und per­sön­li­che Erleb­nis­se über Gefüh­le und Erin­ne­run­gen bis hin zu unse­rer Lei­den­schaft Hip­Hop und Rap – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und apro­pos Geschmack – auch die Rie­ge der Befrag­ten kann sich bli­cken las­sen: Mit Ant­wor­ten von 30 Akteur:innen reprä­sen­tiert der Advents­ka­len­der eine bun­te Mischung des deut­schen HipHop-Kosmos.

Wir hof­fen, Euch auch mit unse­rem dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen – und wün­schen Euch dann ein wun­der­schö­nes, besinn­li­ches Weih­nachts­fest und tol­le freie Tage. Und falls Ihr Weih­nach­ten nicht fei­ert, könnt Ihr ja viel­leicht doch ein wenig gutes Essen, tol­le Fil­me und ruhi­ge Stun­den genießen.

MZEE​.com : Wel­chen Augen­blick dei­nes Lebens wür­dest du ger­ne noch mal erleben?

Alex Bar­bi­an: Schal­kes Auf­stiegs­spiel gegen St. Pau­li 2022 und die Geburt mei­ner Nichte.

Seh­ri­ban Cirik: Das Gefühl beim Ver­sen­den der Ein­la­dun­gen zum Network-​Movement-​Event mei­nes FEMME CRAFT-​Podcasts! Mit der Unter­stüt­zung von tol­len Part­nern habe ich alle Frau­en, die mich in den letz­ten Jah­ren beglei­tet und inspi­riert haben, an einem Tag zum gemein­sa­men Sport mit anschlie­ßen­dem Brunch ver­eint. Die Com­mu­ni­ty, die ich rund um den Pod­cast auf­bau­en konn­te, macht mich zuge­ge­be­ner­ma­ßen ein biss­chen stolz und auch sehr glück­lich. Im Novem­ber ging es direkt wei­ter mit dem ers­ten gro­ßen Netzwerk-​Event. Die Pla­nung war eine span­nen­de Her­aus­for­de­rung für mich und mein Team, an wel­cher wir gewach­sen sind.

Wan­ja Lan­ge: Mich das ers­te Mal in Hip­Hop zu ver­lie­ben und mei­ne Lieb­lings­al­ben das ers­te Mal zu hören.

Robert Win­ter: Da gibt es einig Momen­te. Beruf­lich komm' ich viel rum. Ich wür­de bestimmt sowas sagen wie: "Damals, als ich den Schwe­re­lo­sig­keits­flug machen durf­te oder die Auro­ra sehen konn­te." Aber ich muss auch sagen: der Moment, als ich mit Döll auf Tour war – als Warm-​up-​DJ – und sie nach dem Kon­zert unse­re Namen gebrüllt haben und alle aus­ge­ras­tet sind. Biss­chen pathe­tisch, aber es war so schön zu sehen, wie sich die­ser Typ aus sei­nem Loch raus­ge­kämpft, die­ses Album abge­lie­fert hat und dann auf Tour sehen konn­te, wie Leu­te das ver­ste­hen. Wie ande­re Men­schen sei­nen Weg beob­ach­ten und mit­fie­bern und sich freu­en, wenn es ihm gut geht. Das war stark.