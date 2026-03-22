Phife Dawg: ein Nachruf

I'm just a fly MC who's five foot three and very brave!
Phife Dawg, den viele vor allem als Mitglied von A Tribe Called Quest kennen, verstarb 2016 viel zu früh an den gesundheitlichen Folgen seiner schweren Diabetes-Erkrankung.
Fans denken bei A Tribe Called Quest in erster Linie an das Ausnahmetalent Q-Tip. Dieser hätte aber ohne seinen rappenden Konterpart Phife niemals so glänzen können, wie er es bis heute tut. Fast drei Jahrzehnte lang zog Malik Isaak Taylor, aka Phife Dawg, die Hörer:innen mit seinem Flow, seiner einzigartigen Stimme und vor allem seinen durchdachten Lyrics in den Bann. Dass er und Q-Tip – nicht nur – musikalisch perfekt harmonierten, dürfte daran liegen, dass die beiden bereits im Kindesalter befreundet waren und gemeinsam auf den Straßen New Yorks spielten. Zusammen mit dem MC Jarobi White und dem DJ und Producer Ali Shaheed Muhammad gründeten sie bereits 1988 A Tribe Called Quest. In den 90er Jahren veröffentlichten sie gleich mehrere Alben, die bis heute als absolute HipHop-Klassiker gelten: "People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm", "The Low End Theory", "Midnight Marauders" und "Beats, Rhymes and Life".
Gemeinsam unter anderem mit Queen Latifah, De La Soul und den Jungle Brothers gründete die Band die Supergroup Native Tongues, die fortan nicht nur gemeinsam Musik produzierte, sondern auch für gewisse politische und soziale Grundwerte stand. Phife wurde, trotz verhältnismäßig wenigen Solo-Releases, stets von anderen Musiker:innen bewundert. Als Featuregast veredelte der Rapper Songs von Slum Village, Diamond D, will.i.am und TLC oder zusammen mit den Tribes den Men In Black-Soundtrack. Mit dem Sound von A Tribe Called Quest und den Lyrics von Phife kann nahezu jede:r etwas anfangen: "A rhythm recipe that you'll savor. Doesn't matter if you're minor or major."
Ende 2015 entschlossen sich A Tribe Called Quest relativ überraschend, ein neues Album zu produzieren. Lediglich vier Monate arbeitete Phife an dem Album mit, ehe er verstarb. Nach seinem Tod am 22. März 2016 releasten A Tribe Called Quest dann das Album "We Got It from Here… Thank You 4 Your Service" und gingen zwischen 2016 und 2017 auf eine letzte Live-Tour, um die Band anschließend endgültig aufzulösen. Ein Weitermachen ohne Phife war für die Bandmitglieder nie eine Option. Generell ist der Umgang mit Phifes Legacy mehr als vorbildlich: Lediglich ein letztes Soloalbum wurde von ihm posthum – ganze sechs Jahre nach seinem Tod – veröffentlicht. Welchen Stellenwert Phife in der Rapszene hat, zeigt allein die Reihe an Menschen, die sich an dem Release von "Forever" beteiligten und ihm damit ein musikalisches Denkmal setzten: Features unter anderem von Redman, Busta Rhymes, Q-Tip, Pos und Maseo von De La Soul sowie Produktionen von 9th Wonder, J Dilla oder Nottz. Und so bleibt uns zumindest seine Musik "Forever" erhalten. Danke Phife.
(Alec Weber)
(Grafik von Anna Koptenko)