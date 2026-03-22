Phife Dawg: ein Nachruf

I'm just a fly MC who's five foot three and very brave!

Phi­fe Dawg, den vie­le vor allem als Mit­glied von A Tri­be Cal­led Quest ken­nen, ver­starb 2016 viel zu früh an den gesund­heit­li­chen Fol­gen sei­ner schwe­ren Diabetes-Erkrankung.

Fans den­ken bei A Tri­be Cal­led Quest in ers­ter Linie an das Aus­nah­me­ta­lent Q-​Tip. Die­ser hät­te aber ohne sei­nen rap­pen­den Kon­ter­part Phi­fe nie­mals so glän­zen kön­nen, wie er es bis heu­te tut. Fast drei Jahr­zehn­te lang zog Malik Isaak Tay­lor, aka Phi­fe Dawg, die Hörer:innen mit sei­nem Flow, sei­ner ein­zig­ar­ti­gen Stim­me und vor allem sei­nen durch­dach­ten Lyrics in den Bann. Dass er und Q-​Tip – nicht nur – musi­ka­lisch per­fekt har­mo­nier­ten, dürf­te dar­an lie­gen, dass die bei­den bereits im Kin­des­al­ter befreun­det waren und gemein­sam auf den Stra­ßen New Yorks spiel­ten. Zusam­men mit dem MC Jaro­bi White und dem DJ und Pro­du­cer Ali Shaheed Muham­mad grün­de­ten sie bereits 1988 A Tri­be Cal­led Quest. In den 90er Jah­ren ver­öf­fent­lich­ten sie gleich meh­re­re Alben, die bis heu­te als abso­lu­te HipHop-​Klassiker gel­ten: "People's Instinc­ti­ve Tra­vels and the Paths of Rhythm", "The Low End Theo­ry", "Mid­night Mar­au­ders" und "Beats, Rhy­mes and Life".

Gemein­sam unter ande­rem mit Queen Lati­fah, De La Soul und den Jungle Brot­hers grün­de­te die Band die Super­group Nati­ve Ton­gues, die fort­an nicht nur gemein­sam Musik pro­du­zier­te, son­dern auch für gewis­se poli­ti­sche und sozia­le Grund­wer­te stand. Phi­fe wur­de, trotz ver­hält­nis­mä­ßig weni­gen Solo-​Releases, stets von ande­ren Musiker:innen bewun­dert. Als Fea­ture­gast ver­edel­te der Rap­per Songs von Slum Vil­la­ge, Dia­mond D, will.i.am und TLC oder zusam­men mit den Tri­bes den Men In Black-​Soundtrack. Mit dem Sound von A Tri­be Cal­led Quest und den Lyrics von Phi­fe kann nahe­zu jede:r etwas anfan­gen: "A rhythm reci­pe that you'll savor. Doesn't mat­ter if you're minor or major."

Ende 2015 ent­schlos­sen sich A Tri­be Cal­led Quest rela­tiv über­ra­schend, ein neu­es Album zu pro­du­zie­ren. Ledig­lich vier Mona­te arbei­te­te Phi­fe an dem Album mit, ehe er ver­starb. Nach sei­nem Tod am 22. März 2016 releas­ten A Tri­be Cal­led Quest dann das Album "We Got It from Here… Thank You 4 Your Ser­vice" und gin­gen zwi­schen 2016 und 2017 auf eine letz­te Live-​Tour, um die Band anschlie­ßend end­gül­tig auf­zu­lö­sen. Ein Wei­ter­ma­chen ohne Phi­fe war für die Band­mit­glie­der nie eine Opti­on. Gene­rell ist der Umgang mit Phi­fes Lega­cy mehr als vor­bild­lich: Ledig­lich ein letz­tes Solo­al­bum wur­de von ihm post­hum – gan­ze sechs Jah­re nach sei­nem Tod – ver­öf­fent­licht. Wel­chen Stel­len­wert Phi­fe in der Rap­sze­ne hat, zeigt allein die Rei­he an Men­schen, die sich an dem Release von "Fore­ver" betei­lig­ten und ihm damit ein musi­ka­li­sches Denk­mal setz­ten: Fea­tures unter ande­rem von Red­man, Bus­ta Rhy­mes, Q-​Tip, Pos und Maseo von De La Soul sowie Pro­duk­tio­nen von 9th Won­der, J Dil­la oder Nottz. Und so bleibt uns zumin­dest sei­ne Musik "Fore­ver" erhal­ten. Dan­ke Phife.