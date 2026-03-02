Wie wir in unserem letzten Bericht bereits geschildert haben, haben wir in den letzten Jahren und vor allem auf der Tapefabrik 2024 wieder fleißig Spenden gesammelt, um Themen und Vereine zu unterstützen, die uns am Herzen liegen. Ein Teil des Erlöses ging an den "Wildwasser e.V.", einen weiteren Teil – insgesamt 680 Euro – haben wir erstmals aufgewendet, um Patenschaften für Stolpersteine zu übernehmen. Angesichts der aktuellen politischen Lage und des Rechtsrucks in Deutschland ist es uns wichtig, ein Zeichen gegen Antisemitismus und Diskriminierung zu setzen und die Erinnerung an den Holocaust aufrechtzuerhalten – denn: "Nie wieder ist jetzt!" Daher möchten wir uns von Herzen bei all unseren Supporter:innen bedanken, denn damit haben wir nun einen Betrag von insgesamt 16.169,64 Euro in den letzten zehn Jahren gespendet.
Falls euch die Stolpersteine noch kein Begriff sind, hier eine kurze Erklärung: Dabei handelt es sich um "ein Projekt, das [die] Erinnerung an die Vertreibung der Juden, der Sinti und Roma, der politisch Verfolgten, der Homosexuellen, der Zeugen Jehovas und der Euthanasieopfer im Nationalsozialismus lebendig hält". Die Idee stammt vom Künstler Gunter Demnig, der sich seit den 90er Jahren für Menschenrechte und das Gedenken an den Holocaust engagiert. Diese sogenannten "Stolpersteine" sind kleine, quadratische Messingtafeln, die mit den Namen von NS-Opfern versehen sind und die meist vor den letzten Wohnhäusern ebenjener in den Boden gelassen werden. Demnigs Intention ist vielfältig: Erstens soll damit das Erinnern im Alltag stattfinden und nicht nur an zentralen Mahn- oder Denkmalen. Zweitens soll das Hinunterbeugen, um die Inschrift der Steine lesen zu können, einer entschuldigenden Verbeugung gegenüber den Opfern gleichkommen. Und drittens soll die Markierung der Orte, von denen Menschen deportiert wurden und die oft im Zentrum bewohnter Viertel lagen, deutlich machen, dass die Behauptung mancher Zeitzeug:innen, von den Vorgängen nichts bemerkt zu haben, kritisch hinterfragt werden muss. Mittlerweile wurden über 100 000 Stolpersteine verlegt, davon mehr als 30 außerhalb Deutschlands. Durch eine Patenschaft werden die Kosten von etwa 120 Euro für die Herstellung und Verlegung eines Steins gedeckt.
Auch in Zukunft werden wir wieder Aktionen im Rahmen unserer "MZEE Herzensangelegenheit" planen, um wichtige Organisationen und Initiativen zu unterstützen. Zugleich freuen wir uns schon darauf, mit Euch wieder zu feiern und dabei Gutes zu tun – am allerliebsten als Teil unseres Teams. Bei Interesse wendet Euch gerne per Mail an unsere Redaktion: redaktion@mzee.com.
(die MZEE.com Redaktion)