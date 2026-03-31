Schon wieder hat ein neues Jahr begonnen – schon wieder gab es in den letzten Wochen musikalische Jahresbestenlisten auf die Ohren, so weit das Auge reicht. Ob generell Musik oder "nur" Rap, ob Alben oder Tracks – alles wurde rauf und runter bewertet, als gäb's kein Morgen mehr. Da machen wir natürlich mit! … kleiner Scherz. Aber: Über manche Songs und Alben möchten wir doch noch ein paar Worte verlieren. Musikalische Werke, die uns im vergangenen Jahr im Bereich Rap, vornehmlich deutschem Rap, begeistert und beeindruckt haben. Die in uns etwas ausgelöst und uns bewegt haben. Oder die wir aus irgendeinem weiteren Grund, den wir Euch gerne verraten, noch einmal besonders hervorheben möchten. In diesem Sinne: Vorhang auf für unseren Jahresrückblick, verpackt in die schöne Hülle des musikalischen MZEE Recaps 2025.
Wir wurden auf den Straßen verfolgt.
Dank schwarzen Haaren wurd' man mit den Jahren enttäuscht.
Es gibt Alben, die man einfach nebenbei hört – und dann gibt es Soundtracks, die sich anfühlen, als würde man in einen Film stolpern, den man längst kennt. BABO – DIE HAFTBEFEHL STORY (Official Soundtrack) gehört eindeutig in die zweite Kategorie. Je länger ich ihn hörte, desto klarer wurde mir: Ich rutsche hier nicht nur in Musik, sondern in einen laufenden Diskurs hinein, der längst überall gleichzeitig stattfindet – ausgelöst von der Doku und im Soundtrack verdichtet.
Was mich seitdem fast mehr beschäftigt als Haftbefehls Absturz und Comeback, ist das, was danach passiert ist: Auf einmal sprach gefühlt das ganze Land über diese Geschichte. Meine Mutter schickte mir einen Zeitungsartikel, an der Uni fiel sein Name in Seminaren. Feuilleton, Boulevard und TikTok nutzten gleichzeitig dasselbe Gesicht, um über Sucht, Männlichkeit, Armut und Verantwortung zu diskutieren. Ein Rapper, der jahrelang als glorifizierter Künstler oder Problemfall galt, wurde plötzlich zum gesamtgesellschaftlichen Projekt. Für viele schien diese Doku der erste Kontakt mit einer Lebensrealität zu sein, die für andere seit Jahrzehnten Alltag ist. Alle redeten darüber, nur in unterschiedlichen Sprachen. Genau hier verrät meiner Meinung nach Deutschland etwas über sich selbst. Nämlich, wie groß die Lücke ist zwischen denen, die solche Geschichten kennen – aus der eigenen Familie, von Freund:innen, aus dem Viertel –, und denen, für die das wie ein Schock wirkt. Denen, die es sich lange leisten konnten, nicht hinzuschauen, solange "die Migras" höchstens als Statistik, Integrationsprojekt oder Gangsterrapper vorkamen. Und genau da wird der Soundtrack für mich spannend. Er zieht sich wie ein roter Faden durch diesen ganzen Lärm. Diese neue Zusammenstellung für die Doku lässt die Tracks anders leuchten. Plötzlich steht Haftbefehl direkt neben Reinhard Mey und "In meinem Garten" landet wieder in den Charts. Auch das ist ein Bild von Deutschland: widersprüchlich – und trotzdem irgendwie verbunden.
Mich hat die Doku inhaltlich nicht überrascht. Aber ich finde es wichtig, dass sie existiert, wenn sie für viele Leute der erste Blick auf diese Prekarität ist. Der Soundtrack fühlt sich wie der Bass unter dieser Erkenntnis an: Er erzählt nicht nur Haftbefehls Geschichte, sondern macht hörbar, was hier schon immer vorhanden war. Vielleicht ist deshalb am Ende nicht die Doku die eigentliche Sensation, sondern der Moment, in dem Deutschland über Haftbefehl spricht – und dabei sehr viel über sich selbst verrät.
(Lena Pinto)