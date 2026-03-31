Schon wie­der hat ein neu­es Jahr begon­nen – schon wie­der gab es in den letz­ten Wochen musi­ka­li­sche Jah­res­bes­ten­lis­ten auf die Ohren, so weit das Auge reicht. Ob gene­rell Musik oder "nur" Rap, ob Alben oder Tracks – alles wur­de rauf und run­ter bewer­tet, als gäb's kein Mor­gen mehr. Da machen wir natür­lich mit! … klei­ner Scherz. Aber: Über man­che Songs und Alben möch­ten wir doch noch ein paar Wor­te ver­lie­ren. Musi­ka­li­sche Wer­ke, die uns im ver­gan­ge­nen Jahr im Bereich Rap, vor­nehm­lich deut­schem Rap, begeis­tert und beein­druckt haben. Die in uns etwas aus­ge­löst und uns bewegt haben. Oder die wir aus irgend­ei­nem wei­te­ren Grund, den wir Euch ger­ne ver­ra­ten, noch ein­mal beson­ders her­vor­he­ben möch­ten. In die­sem Sin­ne: Vor­hang auf für unse­ren Jah­res­rück­blick, ver­packt in die schö­ne Hül­le des musi­ka­li­schen MZEE Recaps 2025.

Wir wur­den auf den Stra­ßen verfolgt.

Dank schwar­zen Haa­ren wurd' man mit den Jah­ren enttäuscht.

Es gibt Alben, die man ein­fach neben­bei hört – und dann gibt es Sound­tracks, die sich anfüh­len, als wür­de man in einen Film stol­pern, den man längst kennt. BABO – DIE HAFTBEFEHL STORY (Offi­ci­al Sound­track) gehört ein­deu­tig in die zwei­te Kate­go­rie. Je län­ger ich ihn hör­te, des­to kla­rer wur­de mir: Ich rut­sche hier nicht nur in Musik, son­dern in einen lau­fen­den Dis­kurs hin­ein, der längst über­all gleich­zei­tig statt­fin­det – aus­ge­löst von der Doku und im Sound­track verdichtet.

Was mich seit­dem fast mehr beschäf­tigt als Haft­be­fehls Absturz und Come­back, ist das, was danach pas­siert ist: Auf ein­mal sprach gefühlt das gan­ze Land über die­se Geschich­te. Mei­ne Mut­ter schick­te mir einen Zei­tungs­ar­ti­kel, an der Uni fiel sein Name in Semi­na­ren. Feuil­le­ton, Bou­le­vard und Tik­Tok nutz­ten gleich­zei­tig das­sel­be Gesicht, um über Sucht, Männ­lich­keit, Armut und Ver­ant­wor­tung zu dis­ku­tie­ren. Ein Rap­per, der jah­re­lang als glo­ri­fi­zier­ter Künst­ler oder Pro­blem­fall galt, wur­de plötz­lich zum gesamt­ge­sell­schaft­li­chen Pro­jekt. Für vie­le schien die­se Doku der ers­te Kon­takt mit einer Lebens­rea­li­tät zu sein, die für ande­re seit Jahr­zehn­ten All­tag ist. Alle rede­ten dar­über, nur in unter­schied­li­chen Spra­chen. Genau hier ver­rät mei­ner Mei­nung nach Deutsch­land etwas über sich selbst. Näm­lich, wie groß die Lücke ist zwi­schen denen, die sol­che Geschich­ten ken­nen – aus der eige­nen Fami­lie, von Freund:innen, aus dem Vier­tel –, und denen, für die das wie ein Schock wirkt. Denen, die es sich lan­ge leis­ten konn­ten, nicht hin­zu­schau­en, solan­ge "die Migras" höchs­tens als Sta­tis­tik, Inte­gra­ti­ons­pro­jekt oder Gangs­ter­rap­per vor­ka­men. Und genau da wird der Sound­track für mich span­nend. Er zieht sich wie ein roter Faden durch die­sen gan­zen Lärm. Die­se neue Zusam­men­stel­lung für die Doku lässt die Tracks anders leuch­ten. Plötz­lich steht Haft­be­fehl direkt neben Rein­hard Mey und "In mei­nem Gar­ten" lan­det wie­der in den Charts. Auch das ist ein Bild von Deutsch­land: wider­sprüch­lich – und trotz­dem irgend­wie verbunden.

Mich hat die Doku inhalt­lich nicht über­rascht. Aber ich fin­de es wich­tig, dass sie exis­tiert, wenn sie für vie­le Leu­te der ers­te Blick auf die­se Pre­ka­ri­tät ist. Der Sound­track fühlt sich wie der Bass unter die­ser Erkennt­nis an: Er erzählt nicht nur Haft­be­fehls Geschich­te, son­dern macht hör­bar, was hier schon immer vor­han­den war. Viel­leicht ist des­halb am Ende nicht die Doku die eigent­li­che Sen­sa­ti­on, son­dern der Moment, in dem Deutsch­land über Haft­be­fehl spricht – und dabei sehr viel über sich selbst verrät.