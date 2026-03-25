MZEE Recap 2025: #18 "weg vom Weg" von Döll

Schon wie­der hat ein neu­es Jahr begon­nen – schon wie­der gab es in den letz­ten Wochen musi­ka­li­sche Jah­res­bes­ten­lis­ten auf die Ohren, so weit das Auge reicht. Ob gene­rell Musik oder "nur" Rap, ob Alben oder Tracks – alles wur­de rauf und run­ter bewer­tet, als gäb's kein Mor­gen mehr. Da machen wir natür­lich mit! … klei­ner Scherz. Aber: Über man­che Songs und Alben möch­ten wir doch noch ein paar Wor­te ver­lie­ren. Musi­ka­li­sche Wer­ke, die uns im ver­gan­ge­nen Jahr im Bereich Rap, vor­nehm­lich deut­schem Rap, begeis­tert und beein­druckt haben. Die in uns etwas aus­ge­löst und uns bewegt haben. Oder die wir aus irgend­ei­nem wei­te­ren Grund, den wir Euch ger­ne ver­ra­ten, noch ein­mal beson­ders her­vor­he­ben möch­ten. In die­sem Sin­ne: Vor­hang auf für unse­ren Jah­res­rück­blick, ver­packt in die schö­ne Hül­le des musi­ka­li­schen MZEE Recaps 2025.

Ich wünsch' ihr, dass es wie­der wird.

Und sie sagt, wir sehen uns wie­der – hier.

Die Erwar­tun­gen waren hoch, als Döll sein ers­tes Album nach drei Jah­ren Pau­se für Anfang 2025 ankün­dig­te. Wür­den die Tex­te wie auf "Weit ent­fernt" oder sei­nem Debüt­al­bum "Nie oder jetzt" mit­ten ins Herz tref­fen? Oder wür­den sie, wie beim Vor­gän­ger "Nackt", die Fans eher rat­los zurücklassen?

Schon die ers­te Sin­gle "Sieh mich an" mach­te klar: Döll ist zurück und nicht mehr "weg vom Weg" zu brin­gen. Track für Track erzählt er von sei­nem Weg aus der Glücksspiel- und Koka­in­sucht. Die Unter­stüt­zung sei­ner Fami­lie und Freund:innen, dar­un­ter Tor­ky Tork, der ihm sei­ne Woh­nung lieh, und natür­lich sei­nes Bru­ders Mäd­ness, spiel­te dabei eine zen­tra­le Rol­le. Genau wie die Auf­ar­bei­tung der Ver­gan­gen­heit durch Psy­cho­the­ra­pie. "Wie­der hier" han­delt davon und bil­det das Herz­stück des Albums. Ich hat­te das Glück, Döll im letz­ten Jahr vier­mal live zu erle­ben, und war jedes Mal beein­druckt, wie ein­fühl­sam das Publi­kum reagier­te, wenn die­ser Track gespielt wur­de. Male Men­tal Health war 2025 ein zen­tra­les The­ma in der deut­schen Rap­sze­ne – von Lug­at­tis "quiet times" über CON­NYs abge­schlos­se­ne "Manic Pixie Dream Boy"-Trilogie bis hin zur scho­nungs­lo­sen Babo-​Dokumentation. Döll scheint hier sowohl Vor­rei­ter des Phä­no­mens als auch einer der Künst­ler zu sein, die ihre per­sön­li­chen Strug­gles am direk­tes­ten mit ihren Hörer:innen verbinden.

Wie er selbst sagt: "Die letz­ten zwei Plat­ten ham nich' gezählt. Bei 'Chips' war ich zu oft auf Natz und bei 'Nackt' hat's mir gefehlt." Doch nun ist er wie­der in Best­form – und wird es hof­fent­lich lan­ge bleiben.