MZEE Recap 2025: #18 "weg vom Weg" von Döll

Schon wieder hat ein neues Jahr begonnen – schon wieder gab es in den letzten Wochen musikalische Jahresbestenlisten auf die Ohren, so weit das Auge reicht. Ob generell Musik oder "nur" Rap, ob Alben oder Tracks – alles wurde rauf und runter bewertet, als gäb's kein Morgen mehr. Da machen wir natürlich mit! … kleiner Scherz. Aber: Über manche Songs und Alben möchten wir doch noch ein paar Worte verlieren. Musikalische Werke, die uns im vergangenen Jahr im Bereich Rap, vornehmlich deutschem Rap, begeistert und beeindruckt haben. Die in uns etwas ausgelöst und uns bewegt haben. Oder die wir aus irgendeinem weiteren Grund, den wir Euch gerne verraten, noch einmal besonders hervorheben möchten. In diesem Sinne: Vorhang auf für unseren Jahresrückblick, verpackt in die schöne Hülle des musikalischen MZEE Recaps 2025.
Ich wünsch' ihr, dass es wieder wird.
Und sie sagt, wir sehen uns wieder – hier.
Die Erwartungen waren hoch, als Döll sein erstes Album nach drei Jahren Pause für Anfang 2025 ankündigte. Würden die Texte wie auf "Weit entfernt" oder seinem Debütalbum "Nie oder jetzt" mitten ins Herz treffen? Oder würden sie, wie beim Vorgänger "Nackt", die Fans eher ratlos zurücklassen?
Schon die erste Single "Sieh mich an" machte klar: Döll ist zurück und nicht mehr "weg vom Weg" zu bringen. Track für Track erzählt er von seinem Weg aus der Glücksspiel- und Kokainsucht. Die Unterstützung seiner Familie und Freund:innen, darunter Torky Tork, der ihm seine Wohnung lieh, und natürlich seines Bruders Mädness, spielte dabei eine zentrale Rolle. Genau wie die Aufarbeitung der Vergangenheit durch Psychotherapie. "Wieder hier" handelt davon und bildet das Herzstück des Albums. Ich hatte das Glück, Döll im letzten Jahr viermal live zu erleben, und war jedes Mal beeindruckt, wie einfühlsam das Publikum reagierte, wenn dieser Track gespielt wurde. Male Mental Health war 2025 ein zentrales Thema in der deutschen Rapszene – von Lugattis "quiet times" über CONNYs abgeschlossene "Manic Pixie Dream Boy"-Trilogie bis hin zur schonungslosen Babo-Dokumentation. Döll scheint hier sowohl Vorreiter des Phänomens als auch einer der Künstler zu sein, die ihre persönlichen Struggles am direktesten mit ihren Hörer:innen verbinden.
Wie er selbst sagt: "Die letzten zwei Platten ham nich' gezählt. Bei 'Chips' war ich zu oft auf Natz und bei 'Nackt' hat's mir gefehlt." Doch nun ist er wieder in Bestform – und wird es hoffentlich lange bleiben.
(Kerstin Klein)