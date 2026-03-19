MZEE Recap 2025: #17 "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht" von Nina Chuba

Schon wieder hat ein neues Jahr begonnen – schon wieder gab es in den letzten Wochen musikalische Jahresbestenlisten auf die Ohren, so weit das Auge reicht. Ob generell Musik oder "nur" Rap, ob Alben oder Tracks – alles wurde rauf und runter bewertet, als gäb's kein Morgen mehr. Da machen wir natürlich mit! … kleiner Scherz. Aber: Über manche Songs und Alben möchten wir doch noch ein paar Worte verlieren. Musikalische Werke, die uns im vergangenen Jahr im Bereich Rap, vornehmlich deutschem Rap, begeistert und beeindruckt haben. Die in uns etwas ausgelöst und uns bewegt haben. Oder die wir aus irgendeinem weiteren Grund, den wir Euch gerne verraten, noch einmal besonders hervorheben möchten. In diesem Sinne: Vorhang auf für unseren Jahresrückblick, verpackt in die schöne Hülle des musikalischen MZEE Recaps 2025.
War vorher nie hier, fang' gerade erst an.
Ich hoff', ich versteh', wie das geht, irgendwann.
Auch 2025 war Nina Chuba wieder überall. Große Bühnen, Chart-Erfolge, Dauerpräsenz in den Medien. Und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt macht sie ein Album, das sich nach einer Findungsphase anfühlt. "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht" – der Titel ist dabei keine These, sondern eine Zustandsbeschreibung. Nina Chuba erzählt nicht davon, wer sie ist, sondern davon, gerade nicht zu wissen, wer sie ist oder wie sie sich fühlt. Mal klar, mal blockiert. Von Selbstliebe bis Selbstkritik. Wie Sätze, die man immer wieder umschreibt, und Gedanken, die man nicht zu Ende denken kann. Das ist Nina 2025.
Genau dieses Schwanken strukturiert das gesamte Album. Die 19 Tracks folgen weniger einem dramaturgischen oder thematischen Aufbau, sie wirken eher wie eine Sammlung – nebeneinander, aber nicht aufgelöst. Jeder Song steht für eine andere Version derselben Person. Nicht nur das macht das Album musikalisch offener als ihre bisherigen Releases. Pop, Rap, Dancehall, elektronische Flächen, Bläser, Gitarrensounds: Rap ist hier nicht das dominante Genre, sondern eine Farbe unter vielen. Die Sprache ist direkt, manchmal roh, gelegentlich metaphorisch – nicht bedeutungsschwer, aber nah. "Lululemonsqueezy" kippt Richtung Dancehall, "Fahr zur Hölle" arbeitet mit kühlen Synths, "Fucked Up" mit makko ist der direkteste Rap-Moment. Dazwischen zurückgenommene Songs wie "Unsicher". Es gibt keine einzelne klare Linie, sondern viele. Die Titel lesen sich wie eine Gefühlsliste. Darin liegt die innere Logik. Und genau diese Offenheit trägt das Release. Nina Chuba nutzt ihr Können und ihre Reichweite, ohne sich festzulegen – sei es musikalisch oder in der Frage, wer sie ist oder was sie gerade bewegt. Sie bietet kein "Alles wird gut", sondern nur ein "So fühlt es sich gerade an". Das hat 2025 einen Nerv getroffen. Nina Chuba bekam zudem ihre eigene Fortnite-Insel und auch das passt in dieses Bild. Das Album scheint ihre Präsenz noch größer zu machen – in einer Zeit, in der Stärke und Zweifel zunehmend keine Gegensätze mehr sind. Und in der dieses Dazwischen für viele zum Normalzustand geworden ist.
"Ich lieb mich, ich lieb mich nicht" ist kein Album über Erfolg, sondern über das Leben im Erfolg. Über das Weitermachen, wenn eigentlich alles gut ist – und sich trotzdem nicht alles richtig anfühlt. Es ist kein Soundtrack für den Höhepunkt, sondern für die Zeit danach. Und wahrscheinlich ist genau das das Mutigste daran – dass das Album nicht größer sein will, als es ist. Sondern einfach ehrlich.
(Melanie Floßmann)