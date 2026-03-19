MZEE Recap 2025: #17 "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht" von Nina Chuba

Schon wie­der hat ein neu­es Jahr begon­nen – schon wie­der gab es in den letz­ten Wochen musi­ka­li­sche Jah­res­bes­ten­lis­ten auf die Ohren, so weit das Auge reicht. Ob gene­rell Musik oder "nur" Rap, ob Alben oder Tracks – alles wur­de rauf und run­ter bewer­tet, als gäb's kein Mor­gen mehr. Da machen wir natür­lich mit! … klei­ner Scherz. Aber: Über man­che Songs und Alben möch­ten wir doch noch ein paar Wor­te ver­lie­ren. Musi­ka­li­sche Wer­ke, die uns im ver­gan­ge­nen Jahr im Bereich Rap, vor­nehm­lich deut­schem Rap, begeis­tert und beein­druckt haben. Die in uns etwas aus­ge­löst und uns bewegt haben. Oder die wir aus irgend­ei­nem wei­te­ren Grund, den wir Euch ger­ne ver­ra­ten, noch ein­mal beson­ders her­vor­he­ben möch­ten. In die­sem Sin­ne: Vor­hang auf für unse­ren Jah­res­rück­blick, ver­packt in die schö­ne Hül­le des musi­ka­li­schen MZEE Recaps 2025.

War vor­her nie hier, fang' gera­de erst an.

Ich hoff', ich ver­steh', wie das geht, irgendwann.

Auch 2025 war Nina Chuba wie­der über­all. Gro­ße Büh­nen, Chart-​Erfolge, Dau­er­prä­senz in den Medi­en. Und aus­ge­rech­net zu die­sem Zeit­punkt macht sie ein Album, das sich nach einer Fin­dungs­pha­se anfühlt. "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht" – der Titel ist dabei kei­ne The­se, son­dern eine Zustands­be­schrei­bung. Nina Chuba erzählt nicht davon, wer sie ist, son­dern davon, gera­de nicht zu wis­sen, wer sie ist oder wie sie sich fühlt. Mal klar, mal blo­ckiert. Von Selbst­lie­be bis Selbst­kri­tik. Wie Sät­ze, die man immer wie­der umschreibt, und Gedan­ken, die man nicht zu Ende den­ken kann. Das ist Nina 2025.

Genau die­ses Schwan­ken struk­tu­riert das gesam­te Album. Die 19 Tracks fol­gen weni­ger einem dra­ma­tur­gi­schen oder the­ma­ti­schen Auf­bau, sie wir­ken eher wie eine Samm­lung – neben­ein­an­der, aber nicht auf­ge­löst. Jeder Song steht für eine ande­re Ver­si­on der­sel­ben Per­son. Nicht nur das macht das Album musi­ka­lisch offe­ner als ihre bis­he­ri­gen Releases. Pop, Rap, Dance­hall, elek­tro­ni­sche Flä­chen, Blä­ser, Gitar­ren­sounds: Rap ist hier nicht das domi­nan­te Gen­re, son­dern eine Far­be unter vie­len. Die Spra­che ist direkt, manch­mal roh, gele­gent­lich meta­pho­risch – nicht bedeu­tungs­schwer, aber nah. "Lulu­le­mons­queezy" kippt Rich­tung Dance­hall, "Fahr zur Höl­le" arbei­tet mit küh­len Syn­ths, "Fucked Up" mit mak­ko ist der direk­tes­te Rap-​Moment. Dazwi­schen zurück­ge­nom­me­ne Songs wie "Unsi­cher". Es gibt kei­ne ein­zel­ne kla­re Linie, son­dern vie­le. Die Titel lesen sich wie eine Gefühls­lis­te. Dar­in liegt die inne­re Logik. Und genau die­se Offen­heit trägt das Release. Nina Chuba nutzt ihr Kön­nen und ihre Reich­wei­te, ohne sich fest­zu­le­gen – sei es musi­ka­lisch oder in der Fra­ge, wer sie ist oder was sie gera­de bewegt. Sie bie­tet kein "Alles wird gut", son­dern nur ein "So fühlt es sich gera­de an". Das hat 2025 einen Nerv getrof­fen. Nina Chuba bekam zudem ihre eige­ne Fortnite-​Insel und auch das passt in die­ses Bild. Das Album scheint ihre Prä­senz noch grö­ßer zu machen – in einer Zeit, in der Stär­ke und Zwei­fel zuneh­mend kei­ne Gegen­sät­ze mehr sind. Und in der die­ses Dazwi­schen für vie­le zum Nor­mal­zu­stand gewor­den ist.

"Ich lieb mich, ich lieb mich nicht" ist kein Album über Erfolg, son­dern über das Leben im Erfolg. Über das Wei­ter­ma­chen, wenn eigent­lich alles gut ist – und sich trotz­dem nicht alles rich­tig anfühlt. Es ist kein Sound­track für den Höhe­punkt, son­dern für die Zeit danach. Und wahr­schein­lich ist genau das das Mutigs­te dar­an – dass das Album nicht grö­ßer sein will, als es ist. Son­dern ein­fach ehrlich.