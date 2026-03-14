MZEE Recap 2025: #16 "Hamburger Aufstand" von Disarstar

Schon wieder hat ein neues Jahr begonnen – schon wieder gab es in den letzten Wochen musikalische Jahresbestenlisten auf die Ohren, so weit das Auge reicht. Ob generell Musik oder "nur" Rap, ob Alben oder Tracks – alles wurde rauf und runter bewertet, als gäb's kein Morgen mehr. Da machen wir natürlich mit! … kleiner Scherz. Aber: Über manche Songs und Alben möchten wir doch noch ein paar Worte verlieren. Musikalische Werke, die uns im vergangenen Jahr im Bereich Rap, vornehmlich deutschem Rap, begeistert und beeindruckt haben. Die in uns etwas ausgelöst und uns bewegt haben. Oder die wir aus irgendeinem weiteren Grund, den wir Euch gerne verraten, noch einmal besonders hervorheben möchten. In diesem Sinne: Vorhang auf für unseren Jahresrückblick, verpackt in die schöne Hülle des musikalischen MZEE Recaps 2025.
Immer in Bewegung bleiben.
Auch wenn es scheint, als wär'n die Regenzeiten Ewigkeiten.
Haltung ist kein Selbstläufer. Für Disarstar ist sie die Grundlage seiner Musik. Auch heute liefert er einen der wichtigsten Beiträge im deutschsprachigen HipHop, weil er konsequent Position bezieht. "Hamburger Aufstand" ist der klarste Ausdruck dessen, was ihn seit Jahren musikalisch antreibt: Rap mit Substanz. Der Titel gehört zu ihm wie seine Stadt und stellt sich in die Tradition des Hamburger Aufstands von 1923 geprägt von Widerstand, Arbeiterkämpfen und Repression. Ein Statement – mehr als ein Jahrhundert später.
Disarstar war nie ein Künstler der kalkulierten Provokation. Seine Haltung ist geprägt von Erfahrung, Herkunft und genauer Beobachtung gesellschaftlicher Bruchstellen – von der ungeschönten Straßenperspektive bis hin zur Systemkritik. Mit "Hamburger Aufstand" bündelt er die politische Schärfe von "Deutscher Oktober" und die persönliche Tiefe von "ROLEX FÜR ALLE". 14 Tracks, konzentriert und klar, fast wie ein geschlossenes Manifest. Songs wie "Saint-Tropez", "Großraumbüro" oder "Panzer unterm Cape" zeigen keinen geschönten Alltag, sondern Druck, Enge und das Gefühl, in einem System festzustecken, das nach oben schützt und nach unten tritt. "Weiße mit Dreads" und "Monumente" greifen gesellschaftliche Spannungen auf, ohne sie zu glätten. Und wenn Disarstar rappt: "Meine Söhne geb' ich nicht", ist das keine historische Geste, sondern eine Gegenwartsposition – in Zeiten neuer Wehrpflichtdebatten eine klare Stellungnahme gegen Militarisierung und politische Verschiebungen. Doch das Album bleibt nicht bei äußerer Kritik. Politisch und persönlich zugleich, kompromisslos gegen soziale Ungleichheit und kritisch gegenüber rechten Tendenzen, richtet Disarstar den Blick auch nach innen. Zweifel, Verantwortung, Männlichkeitsbilder, Herkunft – die Frage, welche Rolle man selbst in diesem System spielt, das man angreift. Er erzählt von verlorener Jugend, familiären Brüchen und transgenerationalen Traumata ebenso wie von der wachsenden Schere zwischen Arm und Reich. Die Features von Jassin, Pöbel MC und Tom Hengst sind kein Selbstzweck, sondern argumentative Verstärker. Mal fragil, mal schärfend, mal mit nüchterner Härte. Musikalisch bleibt Disarstar im HipHop verwurzelt. Die Produktion ist reduziert, bewusst zurückgenommen. Die Beats schaffen Raum für Worte und Bilder. Mit seiner tiefen, schweren Stimme gibt er den Themen ein Gewicht, das bleibt. Er rappt nicht nur über Zustände, er lässt sie die Hörer:innen fühlen.
Hamburger Aufstand ist ein Spiegel unserer Zeit. Während die Szene oft zwischen Provokation und Eskapismus navigiert, setzt dieses Album auf Klarheit. Es will nicht gefallen – es will verstanden werden. Gerade deshalb ist Disarstar nicht nur relevant, sondern notwendig. Und das klarer, fokussierter und dringlicher denn je.
(Melanie Floßmann)