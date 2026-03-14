MZEE Recap 2025: #16 "Hamburger Aufstand" von Disarstar

Schon wie­der hat ein neu­es Jahr begon­nen – schon wie­der gab es in den letz­ten Wochen musi­ka­li­sche Jah­res­bes­ten­lis­ten auf die Ohren, so weit das Auge reicht. Ob gene­rell Musik oder "nur" Rap, ob Alben oder Tracks – alles wur­de rauf und run­ter bewer­tet, als gäb's kein Mor­gen mehr. Da machen wir natür­lich mit! … klei­ner Scherz. Aber: Über man­che Songs und Alben möch­ten wir doch noch ein paar Wor­te ver­lie­ren. Musi­ka­li­sche Wer­ke, die uns im ver­gan­ge­nen Jahr im Bereich Rap, vor­nehm­lich deut­schem Rap, begeis­tert und beein­druckt haben. Die in uns etwas aus­ge­löst und uns bewegt haben. Oder die wir aus irgend­ei­nem wei­te­ren Grund, den wir Euch ger­ne ver­ra­ten, noch ein­mal beson­ders her­vor­he­ben möch­ten. In die­sem Sin­ne: Vor­hang auf für unse­ren Jah­res­rück­blick, ver­packt in die schö­ne Hül­le des musi­ka­li­schen MZEE Recaps 2025.

Immer in Bewe­gung bleiben.

Auch wenn es scheint, als wär'n die Regen­zei­ten Ewigkeiten.

Hal­tung ist kein Selbst­läu­fer. Für Dis­ar­star ist sie die Grund­la­ge sei­ner Musik. Auch heu­te lie­fert er einen der wich­tigs­ten Bei­trä­ge im deutsch­spra­chi­gen Hip­Hop, weil er kon­se­quent Posi­ti­on bezieht. "Ham­bur­ger Auf­stand" ist der klars­te Aus­druck des­sen, was ihn seit Jah­ren musi­ka­lisch antreibt: Rap mit Sub­stanz. Der Titel gehört zu ihm wie sei­ne Stadt und stellt sich in die Tra­di­ti­on des Ham­bur­ger Auf­stands von 1923 geprägt von Wider­stand, Arbei­ter­kämp­fen und Repres­si­on. Ein State­ment – mehr als ein Jahr­hun­dert später.

Dis­ar­star war nie ein Künst­ler der kal­ku­lier­ten Pro­vo­ka­ti­on. Sei­ne Hal­tung ist geprägt von Erfah­rung, Her­kunft und genau­er Beob­ach­tung gesell­schaft­li­cher Bruch­stel­len – von der unge­schön­ten Stra­ßen­per­spek­ti­ve bis hin zur Sys­tem­kri­tik. Mit "Ham­bur­ger Auf­stand" bün­delt er die poli­ti­sche Schär­fe von "Deut­scher Okto­ber" und die per­sön­li­che Tie­fe von "ROLEX FÜR ALLE". 14 Tracks, kon­zen­triert und klar, fast wie ein geschlos­se­nes Mani­fest. Songs wie "Saint-​Tropez", "Groß­raum­bü­ro" oder "Pan­zer unterm Cape" zei­gen kei­nen geschön­ten All­tag, son­dern Druck, Enge und das Gefühl, in einem Sys­tem fest­zu­ste­cken, das nach oben schützt und nach unten tritt. "Wei­ße mit Dreads" und "Monu­men­te" grei­fen gesell­schaft­li­che Span­nun­gen auf, ohne sie zu glät­ten. Und wenn Dis­ar­star rappt: "Mei­ne Söh­ne geb' ich nicht", ist das kei­ne his­to­ri­sche Ges­te, son­dern eine Gegen­warts­po­si­ti­on – in Zei­ten neu­er Wehr­pflicht­de­bat­ten eine kla­re Stel­lung­nah­me gegen Mili­ta­ri­sie­rung und poli­ti­sche Ver­schie­bun­gen. Doch das Album bleibt nicht bei äuße­rer Kri­tik. Poli­tisch und per­sön­lich zugleich, kom­pro­miss­los gegen sozia­le Ungleich­heit und kri­tisch gegen­über rech­ten Ten­den­zen, rich­tet Dis­ar­star den Blick auch nach innen. Zwei­fel, Ver­ant­wor­tung, Männ­lich­keits­bil­der, Her­kunft – die Fra­ge, wel­che Rol­le man selbst in die­sem Sys­tem spielt, das man angreift. Er erzählt von ver­lo­re­ner Jugend, fami­liä­ren Brü­chen und trans­ge­ne­ra­tio­na­len Trau­ma­ta eben­so wie von der wach­sen­den Sche­re zwi­schen Arm und Reich. Die Fea­tures von Jas­sin, Pöbel MC und Tom Hengst sind kein Selbst­zweck, son­dern argu­men­ta­ti­ve Ver­stär­ker. Mal fra­gil, mal schär­fend, mal mit nüch­ter­ner Här­te. Musi­ka­lisch bleibt Dis­ar­star im Hip­Hop ver­wur­zelt. Die Pro­duk­ti­on ist redu­ziert, bewusst zurück­ge­nom­men. Die Beats schaf­fen Raum für Wor­te und Bil­der. Mit sei­ner tie­fen, schwe­ren Stim­me gibt er den The­men ein Gewicht, das bleibt. Er rappt nicht nur über Zustän­de, er lässt sie die Hörer:innen fühlen.

Ham­bur­ger Auf­stand ist ein Spie­gel unse­rer Zeit. Wäh­rend die Sze­ne oft zwi­schen Pro­vo­ka­ti­on und Eska­pis­mus navi­giert, setzt die­ses Album auf Klar­heit. Es will nicht gefal­len – es will ver­stan­den wer­den. Gera­de des­halb ist Dis­ar­star nicht nur rele­vant, son­dern not­wen­dig. Und das kla­rer, fokus­sier­ter und dring­li­cher denn je.