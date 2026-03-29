Lügen und Flexen in Songtexten – ist das cool oder cap?

An die­ser Stel­le möch­ten wir Gedan­ken zu aktu­el­len Gescheh­nis­sen aus dem Deutschrap-​Kosmos zum Aus­druck brin­gen. Die jeweils dar­ge­stell­te Mei­nung ist die des:der Autor:in und ent­spricht nicht zwangs­läu­fig der der gesam­ten Redak­ti­on – den­noch möch­ten wir auch Ein­zel­stim­men Raum geben.

Im Fol­gen­den beleuch­tet unse­re Redak­teu­rin Emi­ly, wie in Song­tex­ten mit Wahr­heit und Insze­nie­rung umge­gan­gen wird. Das erläu­tert sie anhand einer Gegen­über­stel­lung der Artists Yung Saint Paul und DONNA SAVAGE.

Am 14. Novem­ber 2024 ver­öf­fent­lich­te DIFFUS die gran­dio­se Piano-​Cypher mit Chil­ly Gon­za­les auf You­Tube. Mit dabei waren Künstler:innen wie Wa22ermann, OG LU, Vega und Yung Saint Paul. Letz­te­ren kann­te ich vor­her über­haupt nicht und er war mir in die­sem Video nicht gera­de sym­pa­thisch, vor allem im Gegen­satz zu DONNA SAVAGE. Die­se rappt: "Rea­le F*tzen, Schwes­tern, Brü­der belü­gen nur Cops – und wenn du nicht real bist, wirst du gedroppt." Die­se Zei­le hielt spä­ter Ein­zug in ihren Song "Belü­gen nur Cops". Real zu sein, setzt sie mit Ehr­lich­keit gleich, und wer lügt, sei nicht "real". Yung Saint Paul hin­ge­gen droppt Sät­ze wie: "Betrü­gen und Nut­ten, wenn ich will, kann ich ein Buch mit all den Lügen bedru­cken." Oder: "War noch nie im Puff, trin­ke nicht und nehm' kei­ne Dro­gen – klei­nes Rät­sel: Wie oft hab' ich null- bis drei­mal gelo­gen?" Er gibt damit an, dass er eben nicht ehr­lich ist.

Wiki­pe­dia sagt, Yung Saint Pauls Tex­te bestün­den "genre-​üblich [sic!] im Wesent­li­chen aus Fle­xen, also Ange­be­rei". Dabei stößt mir das "genre-​üblich [sic!]" auf: Was hat es denn eigent­lich mit dem Fle­xen auf sich? Inwie­fern han­delt es sich dabei um grund­lo­se Prah­le­rei, die auf Unwahr­hei­ten baut? Und ist es erstre­bens­wert, als Artist damit zu fle­xen, dass man lügt? Ris­kiert man damit nicht, als "Cap­per" abge­stem­pelt zu werden?

"Cap­ping" kommt vom eng­li­schen Begriff "to cap some­thing", was so viel bedeu­tet wie "etwas über­trei­ben"; ein "Cap" ist eine Lüge. "No cap" hin­ge­gen ist ein Aus­spruch wie "ehr­lich, kein Witz, wirk­lich wahr". Unter­schie­den wer­den muss hier zwi­schen Ange­be­rei und Lügen. Ers­te­res muss ja nicht unbe­dingt auf fal­schen Tat­sa­chen beru­hen, denn wer mit sei­ner fet­ten Kar­re angibt, bezie­hungs­wei­se flext, kann nicht der Lüge bezich­tigt wer­den, sofern ihm:ihr das Auto tat­säch­lich gehört. Im Rap wer­fen sich Artists aller­dings ger­ne gegen­sei­tig vor zu cap­pen, also zu lügen, fake oder unau­then­tisch zu sein. Der kali­for­ni­sche Rap­per Blueface hat dem The­ma 2019 einen gan­zen Song gewid­met: "Stop the cap­pin', I'm real­ly pop­pin'." Authen­tisch rüber­zu­kom­men mag im Rap wich­ti­ger als in ande­ren Gen­res sein, da er zumin­dest in sei­nen Ursprün­gen die har­te Lebens­rea­li­tät der Künstler:innen wider­spie­gel­te. Als fake abge­stem­pelt zu wer­den, bedeu­tet hin­ge­gen ein Bruch mit der Authen­ti­zi­tät und somit feh­len­de Glaubwürdigkeit.

Fle­xen an sich ist also nicht unbe­dingt pro­ble­ma­tisch, wenn auch teil­wei­se geschmack­los. Aber damit zu fle­xen, dass man lügt? Das macht es etwas kom­pli­ziert. Einer­seits ist Yung Saint Pauls Flex an sich nicht unwahr, denn es stimmt ja, dass er lügt. Ande­rer­seits flext er damit, zu lügen und beweist dadurch, doch unau­then­tisch und fake zu sein. Auch wenn ich natür­lich nicht immer nur tief­grün­di­gen, ehr­li­chen Rap kon­su­mie­re und mich ger­ne hedo­nis­ti­schen oder ange­be­ri­schen Hym­nen – wie zum Bei­spiel von DONNA SAVAGE: "Im Gegen­satz zu dir flex' ich, weil ich fle­xen kann" – hin­ge­be, ist mir das, was Yung Saint Paul abzieht, doch sehr suspekt. Vor allem, weil die­ser Kon­trast zwi­schen DONNA SAVAGE und Yung Saint Paul extrem gut dar­stellt, was ich im Buch "all about love" der ame­ri­ka­ni­schen Femi­nis­tin bell hooks gele­sen habe. Mit ihrer gesell­schaft­li­chen Ana­ly­se for­dert hooks unser Ver­ständ­nis von Lie­be her­aus und plä­diert für einen lie­be­vol­len und lie­ben­den Umgang mit­ein­an­der, um dem Patri­ar­chat ent­ge­gen­zu­tre­ten. Ein Kapi­tel wid­met sie dem The­ma Ehr­lich­keit und erklärt dar­in, inwie­fern Frau­en und Män­ner unter­schied­lich sozia­li­siert wer­den, was das Lügen angeht.

(Anm. d. Redak­teu­rin: Da es sich bei DONNA und Paul mei­nes Wis­sens nach um Cis-​Personen han­delt, wer­de ich mei­ne Gedan­ken an die­ser Stel­le nicht auf nicht-​binäre Per­so­nen aus­wei­ten.)

Laut hooks ler­nen Jun­gen und Män­ner zu lügen, um Macht zu erhal­ten, wohin­ge­gen Mäd­chen und Frau­en lügen, um Macht­lo­sig­keit zu demons­trie­ren. DONNA tut genau das Gegen­teil und beweist in ihren Songs wie­der und wie­der, dass sie powerful ist. Damit for­dert sie den Sta­tus quo stän­dig her­aus. hooks zufol­ge geste­hen vie­le Män­ner sogar ein, zu lügen, da sie damit davon­kom­men wür­den. Ihnen wer­de ver­ge­ben, allein auf­grund der Tat­sa­che, dass Män­ner in unse­rer patri­ar­cha­len Gesell­schaft Macht und Pri­vi­le­gi­en genie­ßen. Ein Mann zu sein habe laut hooks schon immer impli­ziert, dass er "wenn nötig" – was auch immer das bedeu­tet – gegen Regeln ver­sto­ßen könne.

Donald Trump ist für die­se Beob­ach­tung ein her­vor­ra­gen­des Bei­spiel. Frau­en gene­rell, aber vor allem erfolg­rei­chen Frau­en, wird dage­gen immer wie­der vor­ge­hal­ten, zu lügen oder zumin­dest unehr­lich zu sein. Ob das tat­säch­lich so ist, ist neben­säch­lich. Yung Saint Paul wie­der­um kann so viel lügen, wie er will, und das durch­aus öffent­lich zuge­ben, ohne befürch­ten zu müs­sen, sei­nem Image zu scha­den. Da soll­te er sich mal DON­NAs Rat­schlag zu Her­zen neh­men: "Du gehst mir am Sack, machst du nie 'ne Pau­se, wenn du sprichst?" Und selbst wenn Jun­gen in pro­gres­si­ven Haus­hal­ten auf­wach­sen, wo ihnen gezeigt wird, dass sie Gefüh­le aus­drü­cken und zu die­sen ste­hen dür­fen, bekom­men sie womög­lich in der Schu­le und im Sport­ver­ein, auf jeden Fall aber durch die Medi­en, ein ste­reo­ty­pes Bild von Männ­lich­keit ver­mit­telt. Dazu eine pas­sen­de Zei­le von Yung Saint Paul bei Red Bull 60 Seconds: "Mei­ne Mama hat ein' Löwen gezähmt und dar­aus wurd' eine Bes­tie." Es ist des­we­gen wahr­schein­lich, dass sich Jun­gen für eine patri­ar­cha­le Iden­ti­tät ent­schei­den, allein um von ihrer Peer­group und männ­li­chen Auto­ri­täts­per­so­nen akzep­tiert zu wer­den. Wie oben bereits erläu­tert, impli­ziert die­se Iden­ti­tät, Hier­ar­chien zwi­schen den Geschlech­tern durch Taten und Spra­che auf­recht­zu­er­hal­ten – ger­ne auch basie­rend auf Lügen.

Zusam­men­fas­send kön­nen wir fest­hal­ten, dass es auf­grund patri­ar­cha­ler Struk­tu­ren und ent­spre­chend kul­ti­vier­tem Ver­hal­ten in unse­rer Gesell­schaft "nor­mal" ist, zu lügen – bei Män­nern wird das aller­dings im Gegen­satz dazu, wenn Frau­en lügen, akzep­tiert und respek­tiert. Lügen bedeu­tet Macht für Män­ner und Unter­wür­fig­keit für Frau­en. Frau­en, die die­se ste­reo­ty­pe Rol­le ableh­nen und kein Blatt vor den Mund neh­men, even­tu­ell sogar Miss­stän­de benen­nen und anpran­gern, for­dern allein durch ihre Exis­tenz den Sta­tus quo her­aus. Das alles fasst DONNA sehr gut auf ihrem Song "Neue Män­ner" zusam­men, den sie – und da schließt sich der Kreis – mit Chil­ly Gon­za­les pro­du­zier­te: "Mama hat mir bei­gebracht, mei­ne Klap­pe auf­zu­ma­chen. Scheiß' auf was sie sagen, Rück­grat zei­gen, bin so auf­ge­wach­sen. Das' nor­mal für mich, das' nor­mal für jede Frau. Denn ich muss­te zehn­mal so viel könn' für den­sel­ben Applaus." In Song­tex­ten zu fle­xen, kann cool sein, vor allem wenn erfolg­rei­che, weib­lich gele­se­ne Künstler:innen zei­gen, wie sie sich gegen Dis­kri­mi­nie­rung durch­ge­setzt haben. Lügen hin­ge­gen ist ein­fach nicht gut und damit anzu­ge­ben erst recht nicht. Also Yung Saint Paul: "Stop the cap­pin'!"