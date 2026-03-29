Lügen und Flexen in Songtexten – ist das cool oder cap?

An dieser Stelle möchten wir Gedanken zu aktuellen Geschehnissen aus dem Deutschrap-Kosmos zum Ausdruck bringen. Die jeweils dargestellte Meinung ist die des:der Autor:in und entspricht nicht zwangsläufig der der gesamten Redaktion – dennoch möchten wir auch Einzelstimmen Raum geben.
Im Folgenden beleuchtet unsere Redakteurin Emily, wie in Songtexten mit Wahrheit und Inszenierung umgegangen wird. Das erläutert sie anhand einer Gegenüberstellung der Artists Yung Saint Paul und DONNA SAVAGE.
Am 14. November 2024 veröffentlichte DIFFUS die grandiose Piano-Cypher mit Chilly Gonzales auf YouTube. Mit dabei waren Künstler:innen wie Wa22ermann, OG LU, Vega und Yung Saint Paul. Letzteren kannte ich vorher überhaupt nicht und er war mir in diesem Video nicht gerade sympathisch, vor allem im Gegensatz zu DONNA SAVAGE. Diese rappt: "Reale F*tzen, Schwestern, Brüder belügen nur Cops – und wenn du nicht real bist, wirst du gedroppt." Diese Zeile hielt später Einzug in ihren Song "Belügen nur Cops". Real zu sein, setzt sie mit Ehrlichkeit gleich, und wer lügt, sei nicht "real". Yung Saint Paul hingegen droppt Sätze wie: "Betrügen und Nutten, wenn ich will, kann ich ein Buch mit all den Lügen bedrucken." Oder: "War noch nie im Puff, trinke nicht und nehm' keine Drogen – kleines Rätsel: Wie oft hab' ich null- bis dreimal gelogen?" Er gibt damit an, dass er eben nicht ehrlich ist.
Wikipedia sagt, Yung Saint Pauls Texte bestünden "genre-üblich [sic!] im Wesentlichen aus Flexen, also Angeberei". Dabei stößt mir das "genre-üblich [sic!]" auf: Was hat es denn eigentlich mit dem Flexen auf sich? Inwiefern handelt es sich dabei um grundlose Prahlerei, die auf Unwahrheiten baut? Und ist es erstrebenswert, als Artist damit zu flexen, dass man lügt? Riskiert man damit nicht, als "Capper" abgestempelt zu werden?
"Capping" kommt vom englischen Begriff "to cap something", was so viel bedeutet wie "etwas übertreiben"; ein "Cap" ist eine Lüge. "No cap" hingegen ist ein Ausspruch wie "ehrlich, kein Witz, wirklich wahr". Unterschieden werden muss hier zwischen Angeberei und Lügen. Ersteres muss ja nicht unbedingt auf falschen Tatsachen beruhen, denn wer mit seiner fetten Karre angibt, beziehungsweise flext, kann nicht der Lüge bezichtigt werden, sofern ihm:ihr das Auto tatsächlich gehört. Im Rap werfen sich Artists allerdings gerne gegenseitig vor zu cappen, also zu lügen, fake oder unauthentisch zu sein. Der kalifornische Rapper Blueface hat dem Thema 2019 einen ganzen Song gewidmet: "Stop the cappin', I'm really poppin'." Authentisch rüberzukommen mag im Rap wichtiger als in anderen Genres sein, da er zumindest in seinen Ursprüngen die harte Lebensrealität der Künstler:innen widerspiegelte. Als fake abgestempelt zu werden, bedeutet hingegen ein Bruch mit der Authentizität und somit fehlende Glaubwürdigkeit.
Flexen an sich ist also nicht unbedingt problematisch, wenn auch teilweise geschmacklos. Aber damit zu flexen, dass man lügt? Das macht es etwas kompliziert. Einerseits ist Yung Saint Pauls Flex an sich nicht unwahr, denn es stimmt ja, dass er lügt. Andererseits flext er damit, zu lügen und beweist dadurch, doch unauthentisch und fake zu sein. Auch wenn ich natürlich nicht immer nur tiefgründigen, ehrlichen Rap konsumiere und mich gerne hedonistischen oder angeberischen Hymnen – wie zum Beispiel von DONNA SAVAGE: "Im Gegensatz zu dir flex' ich, weil ich flexen kann" – hingebe, ist mir das, was Yung Saint Paul abzieht, doch sehr suspekt. Vor allem, weil dieser Kontrast zwischen DONNA SAVAGE und Yung Saint Paul extrem gut darstellt, was ich im Buch "all about love" der amerikanischen Feministin bell hooks gelesen habe. Mit ihrer gesellschaftlichen Analyse fordert hooks unser Verständnis von Liebe heraus und plädiert für einen liebevollen und liebenden Umgang miteinander, um dem Patriarchat entgegenzutreten. Ein Kapitel widmet sie dem Thema Ehrlichkeit und erklärt darin, inwiefern Frauen und Männer unterschiedlich sozialisiert werden, was das Lügen angeht.
(Anm. d. Redakteurin: Da es sich bei DONNA und Paul meines Wissens nach um Cis-Personen handelt, werde ich meine Gedanken an dieser Stelle nicht auf nicht-binäre Personen ausweiten.)
Laut hooks lernen Jungen und Männer zu lügen, um Macht zu erhalten, wohingegen Mädchen und Frauen lügen, um Machtlosigkeit zu demonstrieren. DONNA tut genau das Gegenteil und beweist in ihren Songs wieder und wieder, dass sie powerful ist. Damit fordert sie den Status quo ständig heraus. hooks zufolge gestehen viele Männer sogar ein, zu lügen, da sie damit davonkommen würden. Ihnen werde vergeben, allein aufgrund der Tatsache, dass Männer in unserer patriarchalen Gesellschaft Macht und Privilegien genießen. Ein Mann zu sein habe laut hooks schon immer impliziert, dass er "wenn nötig" – was auch immer das bedeutet – gegen Regeln verstoßen könne.
Donald Trump ist für diese Beobachtung ein hervorragendes Beispiel. Frauen generell, aber vor allem erfolgreichen Frauen, wird dagegen immer wieder vorgehalten, zu lügen oder zumindest unehrlich zu sein. Ob das tatsächlich so ist, ist nebensächlich. Yung Saint Paul wiederum kann so viel lügen, wie er will, und das durchaus öffentlich zugeben, ohne befürchten zu müssen, seinem Image zu schaden. Da sollte er sich mal DONNAs Ratschlag zu Herzen nehmen: "Du gehst mir am Sack, machst du nie 'ne Pause, wenn du sprichst?" Und selbst wenn Jungen in progressiven Haushalten aufwachsen, wo ihnen gezeigt wird, dass sie Gefühle ausdrücken und zu diesen stehen dürfen, bekommen sie womöglich in der Schule und im Sportverein, auf jeden Fall aber durch die Medien, ein stereotypes Bild von Männlichkeit vermittelt. Dazu eine passende Zeile von Yung Saint Paul bei Red Bull 60 Seconds: "Meine Mama hat ein' Löwen gezähmt und daraus wurd' eine Bestie." Es ist deswegen wahrscheinlich, dass sich Jungen für eine patriarchale Identität entscheiden, allein um von ihrer Peergroup und männlichen Autoritätspersonen akzeptiert zu werden. Wie oben bereits erläutert, impliziert diese Identität, Hierarchien zwischen den Geschlechtern durch Taten und Sprache aufrechtzuerhalten – gerne auch basierend auf Lügen.
Zusammenfassend können wir festhalten, dass es aufgrund patriarchaler Strukturen und entsprechend kultiviertem Verhalten in unserer Gesellschaft "normal" ist, zu lügen – bei Männern wird das allerdings im Gegensatz dazu, wenn Frauen lügen, akzeptiert und respektiert. Lügen bedeutet Macht für Männer und Unterwürfigkeit für Frauen. Frauen, die diese stereotype Rolle ablehnen und kein Blatt vor den Mund nehmen, eventuell sogar Missstände benennen und anprangern, fordern allein durch ihre Existenz den Status quo heraus. Das alles fasst DONNA sehr gut auf ihrem Song "Neue Männer" zusammen, den sie – und da schließt sich der Kreis – mit Chilly Gonzales produzierte: "Mama hat mir beigebracht, meine Klappe aufzumachen. Scheiß' auf was sie sagen, Rückgrat zeigen, bin so aufgewachsen. Das' normal für mich, das' normal für jede Frau. Denn ich musste zehnmal so viel könn' für denselben Applaus." In Songtexten zu flexen, kann cool sein, vor allem wenn erfolgreiche, weiblich gelesene Künstler:innen zeigen, wie sie sich gegen Diskriminierung durchgesetzt haben. Lügen hingegen ist einfach nicht gut und damit anzugeben erst recht nicht. Also Yung Saint Paul: "Stop the cappin'!"
(Emily Niklas)
(Grafik von Anna Koptenko)