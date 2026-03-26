Eazy-​E: ein Nachruf

I'm the E-A-Z-Y E and this is the season.
To let the real motherfuckin' G's in.
2026 jährt sich der Todestag von Eric Lynn Wright, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Eazy-E, bereits zum 31. Mal. Sein Einfluss auf die HipHop-Kultur ist bis heute spürbar. Wenn über Westcoastrap oder Gangsterrap gesprochen wird, fällt sein Name fast zwangsläufig – als eine:r der Künstler:innen, die diesem Sound und seiner Attitüde erstmals eine weltweite Bühne gegeben haben.
Doch gehen wir zunächst einen Schritt zurück: Eric Wright wurde 1964 in Compton, Kalifornien, geboren – einem Ort, der später zu einem Symbol des Westcoastraps werden sollte. In seiner Jugend bewegte Wright sich im Umfeld von Straßenkriminalität und finanzierte nach eigenen Angaben durch Drogengeschäfte schließlich den Aufbau seines eigenen Labels Ruthless Records. Mit dem verdienten Geld gründete er gemeinsam mit dem Manager Jerry Heller ein Label, das bald zu einem wichtigen Motor der Westcoastszene werden sollte. Kurz darauf formierte Eazy-E zusammen mit Ice Cube, Dr. Dre, MC Ren und DJ Yella die Gruppe N.W.A. 1987 erschien mit "N.W.A. and the Posse" das erste Album der Crew. Der große Durchbruch folgte jedoch ein Jahr später mit "Straight Outta Compton". Das Album gilt heute als eines der einflussreichsten Rap-Releases überhaupt. Songs wie "Fuck Tha Police" sorgten für enorme Kontroversen, machten die Gruppe aber gleichzeitig weltbekannt. Die kompromisslosen Texte prangerten Polizeigewalt und strukturellen Rassismus in Los Angeles an – Themen, die damals nur selten so offen im Mainstream angesprochen wurden. Parallel dazu startete Eazy-E auch eine Solo-Karriere. Sein Debütalbum "Eazy-Duz-It" erschien 1988 und wurde mit Doppel-Platin ausgezeichnet. Mit seiner unverwechselbaren Stimme, seinem provokanten Humor und seiner direkten Straßenperspektive entwickelte er schnell eine eigene Rolle innerhalb der Szene. Ende der 80er jedoch begannen sich N.W.A zu zerstreiten. Ice Cube verließ die Gruppe bereits 1989, später folgten weitere Konflikte innerhalb der Crew. Nach dem endgültigen Zerfall entstanden zahlreiche Disstracks zwischen ehemaligen Mitgliedern – besonders zwischen Dr. Dre und Eazy-E. Während Dr. Dre auf seinem Solo-Debüt "The Chronic" mehrfach gegen seinen ehemaligen Weggefährten schoss, antwortete Eazy-E mit Songs wie "Real Muthaphuckkin G's", die bis heute zu den bekanntesten Disstracks der Rapgeschichte zählen.
Neben seiner Rolle als Rapper war Eazy-E auch als Labelchef richtungsweisend. Mit Ruthless Records brachte er Künstler:innen hervor, die später selbst große Erfolge feiern sollten – darunter die Crew Above the Law und insbesondere Bone Thugs-N-Harmony, deren melodischer Rapstil die 90er Jahre entscheidend prägte. All diese Veröffentlichungen bilden jedoch nur einen Ausschnitt des Lebens von Eric Lynn Wright ab, der nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich eine komplexe Figur war. Wie viele stilbildende Persönlichkeiten des HipHop bewegte sich auch Eazy-E in einem Spannungsfeld aus Erfolg, Straßenrealität und persönlicher Verantwortung. Dazu gehört auch, dass sein Leben von Widersprüchen geprägt war. Während er als Geschäftsmann ein erfolgreiches Label aufbaute und zahlreichen Künstler:innen eine Plattform bot, führte er privat ein Leben, das immer wieder kritische Fragen aufwarf. Eazy-E war Vater von sieben Kindern mit sechs verschiedenen Frauen. Ein Umstand, der auch im Rückblick häufig als Beispiel für die problematischen Männlichkeitsbilder gesehen werden kann, die im Rap der damaligen Zeit und teilweise immer noch reproduziert wurden und werden. Solche Aspekte gehören ebenso zu seinem Vermächtnis wie seine musikalischen Errungenschaften. Gerade deshalb bleibt Eazy-E eine ambivalente Persönlichkeit: einerseits ein Visionär des Westcoastraps und erfolgreicher Labelgründer, andererseits ein Mensch, dessen Leben und Entscheidungen bis heute diskutiert werden.
1995 nahm die Geschichte eine tragische Wendung: Bei Eazy-E wurde AIDS diagnostiziert. Wenige Wochen später, am 26. März 1995, starb er im Alter von nur 30 Jahren in Los Angeles. Kurz zuvor hatte er sich noch mit Ice Cube und Dr. Dre versöhnt – ein Moment, der für viele Fans symbolisch für ein mögliches neues Kapitel der Westcoastszene stand. Nach seinem Tod erschien das Album "Str8 off tha Streetz of Muthaphukkin Compton", später folgten weitere Releases mit zuvor unveröffentlichtem Material. Auch Jahrzehnte später bleibt sein Einfluss unübersehbar: In Musikvideos, Filmen und Games finden sich immer wieder Hommagen an den Rapper. Das Biopic "Straight Outta Compton" von 2015 brachte seine Geschichte einer neuen Generation näher. Eazy-E gilt bis heute als eine der zentralen Persönlichkeiten des Gangsterraps. Seine Musik, sein Label und seine kompromisslose Haltung haben eine ganze Generation von Künstler:innen geprägt. Und auch wenn sein Leben früh endete, bleibt die Stimme aus Compton weiterhin Teil der Geschichte des HipHop.
(Lena Pinto)
(Grafik von Anna Koptenko)