Eazy-​E: ein Nachruf

I'm the E-​A-​Z-​Y E and this is the season.

To let the real mother­fuck­in' G's in.

2026 jährt sich der Todes­tag von Eric Lynn Wright, bes­ser bekannt unter sei­nem Künst­ler­na­men Eazy-​E, bereits zum 31. Mal. Sein Ein­fluss auf die HipHop-​Kultur ist bis heu­te spür­bar. Wenn über West­co­as­trap oder Gangs­ter­rap gespro­chen wird, fällt sein Name fast zwangs­läu­fig – als eine:r der Künstler:innen, die die­sem Sound und sei­ner Atti­tü­de erst­mals eine welt­wei­te Büh­ne gege­ben haben.

Doch gehen wir zunächst einen Schritt zurück: Eric Wright wur­de 1964 in Comp­ton, Kali­for­ni­en, gebo­ren – einem Ort, der spä­ter zu einem Sym­bol des West­co­as­traps wer­den soll­te. In sei­ner Jugend beweg­te Wright sich im Umfeld von Stra­ßen­kri­mi­na­li­tät und finan­zier­te nach eige­nen Anga­ben durch Dro­gen­ge­schäf­te schließ­lich den Auf­bau sei­nes eige­nen Labels Ruthl­ess Records. Mit dem ver­dien­ten Geld grün­de­te er gemein­sam mit dem Mana­ger Jer­ry Hel­ler ein Label, das bald zu einem wich­ti­gen Motor der West­co­ast­sze­ne wer­den soll­te. Kurz dar­auf for­mier­te Eazy-​E zusam­men mit Ice Cube, Dr. Dre, MC Ren und DJ Yel­la die Grup­pe N.W.A. 1987 erschien mit "N.W.A. and the Pos­se" das ers­te Album der Crew. Der gro­ße Durch­bruch folg­te jedoch ein Jahr spä­ter mit "Straight Out­ta Comp­ton". Das Album gilt heu­te als eines der ein­fluss­reichs­ten Rap-​Releases über­haupt. Songs wie "Fuck Tha Poli­ce" sorg­ten für enor­me Kon­tro­ver­sen, mach­ten die Grup­pe aber gleich­zei­tig welt­be­kannt. Die kom­pro­miss­lo­sen Tex­te pran­ger­ten Poli­zei­ge­walt und struk­tu­rel­len Ras­sis­mus in Los Ange­les an – The­men, die damals nur sel­ten so offen im Main­stream ange­spro­chen wur­den. Par­al­lel dazu star­te­te Eazy-​E auch eine Solo-​Karriere. Sein Debüt­al­bum "Eazy-​Duz-​It" erschien 1988 und wur­de mit Doppel-​Platin aus­ge­zeich­net. Mit sei­ner unver­wech­sel­ba­ren Stim­me, sei­nem pro­vo­kan­ten Humor und sei­ner direk­ten Stra­ßen­per­spek­ti­ve ent­wi­ckel­te er schnell eine eige­ne Rol­le inner­halb der Sze­ne. Ende der 80er jedoch began­nen sich N.W.A zu zer­strei­ten. Ice Cube ver­ließ die Grup­pe bereits 1989, spä­ter folg­ten wei­te­re Kon­flik­te inner­halb der Crew. Nach dem end­gül­ti­gen Zer­fall ent­stan­den zahl­rei­che Dis­stracks zwi­schen ehe­ma­li­gen Mit­glie­dern – beson­ders zwi­schen Dr. Dre und Eazy-​E. Wäh­rend Dr. Dre auf sei­nem Solo-​Debüt "The Chro­nic" mehr­fach gegen sei­nen ehe­ma­li­gen Weg­ge­fähr­ten schoss, ant­wor­te­te Eazy-​E mit Songs wie "Real Mut­ha­phuck­kin G's", die bis heu­te zu den bekann­tes­ten Dis­stracks der Rap­ge­schich­te zählen.

Neben sei­ner Rol­le als Rap­per war Eazy-​E auch als Label­chef rich­tungs­wei­send. Mit Ruthl­ess Records brach­te er Künstler:innen her­vor, die spä­ter selbst gro­ße Erfol­ge fei­ern soll­ten – dar­un­ter die Crew Abo­ve the Law und ins­be­son­de­re Bone Thugs-​N-​Harmony, deren melo­di­scher Rap­stil die 90er Jah­re ent­schei­dend präg­te. All die­se Ver­öf­fent­li­chun­gen bil­den jedoch nur einen Aus­schnitt des Lebens von Eric Lynn Wright ab, der nicht nur musi­ka­lisch, son­dern auch per­sön­lich eine kom­ple­xe Figur war. Wie vie­le stil­bil­den­de Per­sön­lich­kei­ten des Hip­Hop beweg­te sich auch Eazy-​E in einem Span­nungs­feld aus Erfolg, Stra­ßen­rea­li­tät und per­sön­li­cher Ver­ant­wor­tung. Dazu gehört auch, dass sein Leben von Wider­sprü­chen geprägt war. Wäh­rend er als Geschäfts­mann ein erfolg­rei­ches Label auf­bau­te und zahl­rei­chen Künstler:innen eine Platt­form bot, führ­te er pri­vat ein Leben, das immer wie­der kri­ti­sche Fra­gen auf­warf. Eazy-​E war Vater von sie­ben Kin­dern mit sechs ver­schie­de­nen Frau­en. Ein Umstand, der auch im Rück­blick häu­fig als Bei­spiel für die pro­ble­ma­ti­schen Männ­lich­keits­bil­der gese­hen wer­den kann, die im Rap der dama­li­gen Zeit und teil­wei­se immer noch repro­du­ziert wur­den und wer­den. Sol­che Aspek­te gehö­ren eben­so zu sei­nem Ver­mächt­nis wie sei­ne musi­ka­li­schen Errun­gen­schaf­ten. Gera­de des­halb bleibt Eazy-​E eine ambi­va­len­te Per­sön­lich­keit: einer­seits ein Visio­när des West­co­as­traps und erfolg­rei­cher Label­grün­der, ande­rer­seits ein Mensch, des­sen Leben und Ent­schei­dun­gen bis heu­te dis­ku­tiert werden.

1995 nahm die Geschich­te eine tra­gi­sche Wen­dung: Bei Eazy-​E wur­de AIDS dia­gnos­ti­ziert. Weni­ge Wochen spä­ter, am 26. März 1995, starb er im Alter von nur 30 Jah­ren in Los Ange­les. Kurz zuvor hat­te er sich noch mit Ice Cube und Dr. Dre ver­söhnt – ein Moment, der für vie­le Fans sym­bo­lisch für ein mög­li­ches neu­es Kapi­tel der West­co­ast­sze­ne stand. Nach sei­nem Tod erschien das Album "Str8 off tha Streetz of Mut­ha­phuk­kin Comp­ton", spä­ter folg­ten wei­te­re Releases mit zuvor unver­öf­fent­lich­tem Mate­ri­al. Auch Jahr­zehn­te spä­ter bleibt sein Ein­fluss unüber­seh­bar: In Musik­vi­de­os, Fil­men und Games fin­den sich immer wie­der Hom­ma­gen an den Rap­per. Das Bio­pic "Straight Out­ta Comp­ton" von 2015 brach­te sei­ne Geschich­te einer neu­en Gene­ra­ti­on näher. Eazy-​E gilt bis heu­te als eine der zen­tra­len Per­sön­lich­kei­ten des Gangs­ter­raps. Sei­ne Musik, sein Label und sei­ne kom­pro­miss­lo­se Hal­tung haben eine gan­ze Gene­ra­ti­on von Künstler:innen geprägt. Und auch wenn sein Leben früh ende­te, bleibt die Stim­me aus Comp­ton wei­ter­hin Teil der Geschich­te des HipHop.