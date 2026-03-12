DIGGEN mit Megaloh

Das ers­te Kon­zert, das man ohne Eltern besu­chen durf­te. Nachts allei­ne auf der Auto­bahn und den glei­chen Song immer und immer wie­der hören, weil man nicht fas­sen kann, wie gut er ist. Der Track, den man mit den Freund:innen von frü­her laut grö­lend auf jeder Par­ty mit­ge­sun­gen hat. Ver­mut­lich kennt jeder Mensch die­sen Moment: Es läuft ein bestimm­tes Lied oder Album, das einen direkt emo­tio­nal in eine Situa­ti­on zurück­ver­set­zen kann, nost­al­gisch wer­den lässt oder ein­fach nur auf­grund sei­ner Mach­art immer wie­der zum Stau­nen bringt. Und genau dar­um geht es in unse­rem For­mat "DIGGEN mit …". Wir dig­gen mit ver­schie­de­nen Protagonist:innen der Sze­ne in ihren gedank­li­chen Plat­ten­kis­ten und spre­chen über Musik, die die­se Emo­tio­nen in ihnen aus­löst. Dafür stel­len unse­re Gäs­te jeweils eine eige­ne Play­list mit Songs zusam­men, die sie bewe­gen, begeis­tern und inspirieren.

In die­ser Aus­ga­be neh­men wir gemein­sam mit Mega­loh Platz zwi­schen ein paar ein­ge­staub­ten Plat­ten, doch sei­ne Aus­wahl ist kei­ne nost­al­gi­sche Best-​of-​Liste, son­dern eine musi­ka­li­sche Land­kar­te, die sei­nen Weg als Künst­ler nach­zeich­net: von der ers­ten Wu-​Tang-​Sozialisierung über Roc Mar­cia­nos radi­ka­len Mini­ma­lis­mus bis hin zu Ka, des­sen ruhi­ge, kom­pro­miss­lo­se Kunst Mega­loh nach­hal­tig geprägt hat. Die Play­list liest sich wie ein offe­nes Tage­buch über Hal­tung, Hand­werk und Herz­blut. Es geht um jede Men­ge Beats ohne Drums, um Rap als Kampf­kunst und die Frei­heit, Musik ohne äuße­re Vor­ga­ben zu machen. Vor allem aber geht es um die Fra­ge, was Rap im Kern aus­macht – jen­seits von Trends, Hooks und Markt­lo­gik. Im Gespräch spricht Mega­loh offen über die Alben und Songs, die sein neu­es Pro­jekt "Schwar­zer Lotus" beein­flusst haben sowie über Ver­lus­te, Vor­bil­der und die Momen­te, in denen Musik mehr ist als Unterhaltung.

1. Roc Mar­cia­no – Emer­alds (prod. by Arch Druids)

Mega­loh: Die­se Play­list ist vol­ler Tracks, die mich für mein aktu­el­les Album "Schwar­zer Lotus" inspi­riert haben. Roc Mar­cia­no inspi­riert mich schon seit über 10 Jah­ren und ist wahr­schein­lich der größ­te Grund dafür, dass ich mei­ne Lie­be zu eben jener Stil­art wie­der­ent­deckt habe. Er und auch Gri­sel­da sind auf jeden Fall dafür ver­ant­wort­lich, dass man jetzt von drum­less spricht. Gha­nai­an Stal­li­on, mein Pro­du­cer seit Tag eins, hat mir das schon 2011 oder 2012 vor­ge­spielt – und Roc Mar­cia­no klang ein­fach kom­plett anders, sehr eigen und hat sich zugleich ste­tig wei­ter­ent­wi­ckelt. Die­ser spe­zi­el­le Track ist dafür ver­ant­wort­lich, dass die Drums für "Time Out", also dem zwei­ten Track auf mei­nem Album, so klin­gen. Anfangs woll­te ich das Album kom­plett drum­less machen, hab mich aber auch nicht getraut, ganz auf sie zu ver­zich­ten. Die­ser Song von Roc hat mich dazu moti­viert, dre­cki­ge Drums ein­zu­bau­en, auch für das Live-​Erlebnis. Zuhau­se oder unter­wegs in so einem medi­ta­ti­ven Zustand das Album ohne Drums zu hören ist cool, aber live ist das etwas ande­res. Das hat aller­dings mei­ne Krea­ti­vi­tät gefor­dert, den Groo­ve auch ohne reinzubringen.

2. Mickey Dia­mond – All I Do (prod. by Influence Prod.)

Mega­loh: Mickey Dia­mond ist bei einem Inde­pen­dent Label unter Ver­trag, das Musik für Lieb­ha­ber macht, da läuft das mehr phy­si­cal als über Spo­ti­fy. Eigent­lich hat er total kras­sen out­co­me und bal­lert ein Album nach dem ande­ren raus. Gei­le Samples, gei­le Loops – teil­wei­se gar nicht so viel zusätz­lich pro­du­ziert oder irgend­et­was groß ver­än­dert, er rappt ein­fach den Rap, den ich feie­re. Ich glau­be, er macht das auch noch nicht so lan­ge und ist weni­ger bekannt. Ich habe ihn auf jeden Fall kür­zer auf dem Schirm als Roc Mar­cia­no. "All I Do" ist so mei­ne Mood die meis­te Zeit. Das ist auch ein biss­chen der Spi­rit, der über "Schwar­zer Lotus" schwebt.

3. Wu-​Tang Clan – Pro­tect Ya Neck (prod. by RZA)

Mega­loh: Mit Wu-​Tang fing alles an für mich. Ursprüng­lich bin ich über Snoop Dogg zum Rap­pen gekom­men, da war ich aber noch rela­tiv klein und ein Jahr spä­ter habe ich dann den Wu-​Tang Clan für mich ent­deckt. Da bin ich halt kom­plett ges­witcht: von West Coast zu East Coast und die­sem "Raw Rap"-Shit. Wenn es eine Zeit in mei­nem Leben gab, in der ich wirk­lich Fan war, dann war es die­se. Ich habe jeden Schnip­sel an Infor­ma­tio­nen, den ich bekom­men habe, auf­ge­so­gen. Das war ja nicht so wie heu­te mit dem Inter­net, dass man alles gleich zur Ver­fü­gung hat. Ihre Musik war ein­fach anders als alles ande­re – so raw, kom­pro­miss­los. Es ging nicht um Refrains, es ging ein­fach nur dar­um, zu rap­pen. Um die Ener­gie, die­se Lie­be zur Kunst, vie­le ver­schie­de­ne Sti­le, Lyrics, die gar nicht so groß auf ein The­ma aus waren. Wenn ich zurück­bli­cke und zusam­men­fas­se, wie ich Rap über die Jah­re betrach­te, ist das eigent­lich die Essenz des Gan­zen für mich. Also alle Facet­ten sind schön und jeder soll machen, aber ich glau­be eben, da war die Flam­me bei mir am hei­ßes­ten. Method Mans, Inspec­tah Decks, Ghost­face Kil­lahs und vor allem RZAs Visi­on und Sound – die­ses unkon­ven­tio­nel­le dar­an, die­ses teil­wei­se gar nicht so rich­tig getak­te­te und auch die Pro­duk­ti­on – haben mich am meis­ten inspi­riert. Ach ja, und nicht zu ver­ges­sen, die­se gan­ze Kung Fu-​Metapher. So ver­ste­he ich Rap auch. Natür­lich kannst du die Grund­re­geln schnell ver­ste­hen, aber bis zur Meis­ter­schaft ist es ein lan­ger Weg und da musst du immer und immer wie­der ran. Es gibt aus mei­ner Sicht nicht so vie­le, die die­ses Level erreicht haben. Ich ver­su­che mich mitt­ler­wei­le etwas brei­ter auf­zu­stel­len, mache auch viel Song­wri­ting, weil es gene­rell schwie­rig ist, ein­fach nur von Rap­mu­sik zu leben. Ich bin jetzt in einer neu­en Situa­ti­on, bin mit einem lang­jäh­ri­gen Deal durch und habe jetzt sozu­sa­gen eine eige­ne Kon­stel­la­ti­on. Nie­mand schreibt mir etwas vor, es geht wirk­lich ein­fach nur dar­um, was ich machen möch­te, wobei mein Herz am meis­ten klopft. Und mein neu­es Album war das ers­te Pro­jekt in die­ser Kon­stel­la­ti­on. Ich habe mir ein­fach die­se Frei­heit genom­men, ein Pro­jekt für mich allein zu machen.

4. Mor­lockk Dilem­ma – Trä­nen aus Wein­brand (prod. by Mor­lock­ko Plus)

Mega­loh: Für mich ist Mor­lockk ein­fach der bes­te Rap­per hier im Land. Vor allem was Lines, Rei­me und Con­sis­ten­cy angeht. Und sei­ne Bil­der sind ein­fach unglaub­lich, ich bin wirk­lich krass geflasht von ihm. Wenn er mit auf einem Track ist, muss man sich noch­mal extra anstren­gen. (lacht) Die­ser Song ist für mich so spe­zi­ell, weil es so per­sön­lich ist, ich fei­er' aber auch sei­ne gene­rel­le Her­an­ge­hens­wei­se an Kunst und die­se Per­son, die er in sei­nen Alben ver­kör­pert. Zum einen ist die­ser spe­zi­el­le Track, wie alles von ihm, tech­nisch auf einem so unfass­bar hohen Level. Zum ande­ren berührt er mich damit, weil es so krass geschrie­ben ist. Weni­ge Tracks schaf­fen es, mich als Rapnerd und als Mensch zu begeis­tern und zu berüh­ren. Durch­dach­te Lyrics, Anspruch an kras­se Rei­me, Bil­der, Pun­ch­li­nes – bei ihm stimmt ein­fach alles, was das angeht.

5. King Kole­ra feat. Jones­mann und Cur­se – Herz weint (prod. by King Kolera)

Mega­loh: King Kole­ra und ich sind eini­ge Jah­re con­nec­ted und er war auch auf dem BSMG-​Album zu hören. Er ist jemand, der sich inten­siv mit Rap und der gesam­ten Kul­tur aus­ein­an­der­setzt, er bleibt authen­tisch und stra­ßen­nah, aber mit einem kla­ren Bewusst­sein für die kul­tu­rel­len Zusam­men­hän­ge, die Rap und Lebens­stil ver­bin­den. In Deutsch­land sind die­se Berei­che oft von­ein­an­der getrennt, doch für mich gehö­ren sie untrenn­bar zusam­men – und er ver­kör­pert genau das. Wir ver­ste­hen uns ein­fach auf einem ande­ren Level, so von der Rap-​Sozialisierung her. Die­sen drum­less Sound macht er halt echt schon eine gan­ze Wei­le und damit war auf jeden Fall einer der Ers­ten hier. Ich feie­re schon seit Län­ge­rem sein Talent, nice Loops und Beats aus­zu­su­chen. Bei die­sem swee­ten Loop geht dir schon das Herz auf. Alle drei rap­pen ein­fach run­ter von der See­le und das war ja auch mein Ansatz fürs Album. Ich hab Pachan­ga irgend­wann ange­ru­fen und gefragt, ob er nicht einen Track bei­steu­ern kann fürs Album – ob er selbst einen pro­du­zie­ren oder picken kann, weil ich sei­nen Geschmack so feie­re. Sein Skill ist sehr unor­tho­dox teil­wei­se, er reimt auch nicht immer so offen­sicht­lich, aber man spürt die­sen Rap-​Hunger, die­ses von der Stra­ße für die Stra­ße, deep in der Kul­tur. Ein, zwei Wochen spä­ter, hat er mir den Beat von "Him­mel auf" mit einer Hook von ihm drauf geschickt … Rie­sen­re­spekt. Er ist der ein­zi­ge, den ich auf die­sem Album einen Beat habe picken las­sen. Das MZEE-​Publikum wird ihn sowie­so ken­nen, aber falls nicht: rein­hö­ren, wenn man auf die­sen Sound steht. Da sind echt eini­ge Per­len dabei.

6. Ka feat. Roc Mar­cia­no – Iron Age (prod. by Ka)

Mega­loh: Auf die­sem Track habe ich Ka das ers­te Mal gehört. Er ist unfass­bar wich­tig für mich. Lei­der ist er letz­tes Jahr viel zu früh von uns gegan­gen. Ich kann­te die­sen Men­schen nicht per­sön­lich, aber dadurch, dass man so lan­ge sei­ne Musik hört, sich Gedan­ken macht, sich ent­wi­ckelt, so inten­siv zuhört, fühlt es sich fast so an, als wür­de man den Men­schen dahin­ter zumin­dest in irgend­ei­ner Form ver­ste­hen. Alle sei­ne Alben sind Kunst­wer­ke für mich, sehr ruhig, mono­ton, mini­ma­lis­tisch. Er hat sehr eige­ne Sound­flä­chen, auch von der Sam­ple­wei­se anders, als ande­re das machen. Dazu sein fast schon medi­ta­ti­ver Rap, die Alben sind in sich the­ma­tisch geschlos­sen. Low­key einer der kras­ses­ten und das ohne, dass er stän­dig damit flext. Ka und Roc Mar­ci sind eine so kras­se Kom­bo, die sind ja auch Freun­de gewe­sen. Ursprüng­lich wur­de uns ein gemein­sa­mes Album in Aus­sicht gestellt, das wird wohl lei­der nicht mehr pas­sie­ren. Ich habe Ka einen Song auf mei­nem Album gewid­met. Sei­ne Art zu rap­pen hat mich sehr inspi­riert, er hat­te die Stra­ße immer im Her­zen, ohne sie zu glo­ri­fi­zie­ren. Für mich war das ein gro­ßer Ver­lust, und ich den­ke auch, dass es für Hip­Hop ein gro­ßer Ver­lust ist.

7. und 8. Ka – Not­hing Is und Every Now and Then (prod. by Ka)

Mega­loh: Die bei­den ande­ren Songs, die ich von Ka aus­ge­wählt habe, sind die, bei denen ich fin­de, dass sein Spi­rit, so wie ich ihn füh­le, am bes­ten durch­kommt. Er macht ein­fach die unge­schön­te, bru­ta­le, häss­li­che Wahr­heit poe­tisch begreif­bar. Für mich ist er ein­fach die kras­ses­te Inspi­ra­ti­on. Sein letz­tes Album "The Thief Next to Jesus" klingt ein­fach so, als ob er schon wuss­te, dass er ster­ben wür­de, man. Es ist in gewis­ser Form eine Abrech­nung: Es kri­ti­siert Reli­gi­on, aber gleich­zei­tig zeigt es auch, dass der Glau­be für Men­schen so wich­tig ist. Also, wenn ich das alles so rich­tig ver­stan­den habe. Es ist auf jeden Fall ein ultra deepes und sehr per­sön­li­ches Album und wie gesagt, ich fin­de, man hört ein­fach durch, dass er irgend­was schon wuss­te, das macht es irgend­wie noch­mal kras­ser und gleich­zei­tig spoo­ky. Eigent­lich muss man aber von vor­ne anfan­gen und die Ent­wick­lung von die­sem Mann che­cken. Die Vinyls sind aber kaum zu bekom­men und sehr teu­er. Er war so inde­pen­dent, gefühlt hat er alles noch selbst gemacht – vom Rap­pen bis zum Ver­schi­cken von Plat­ten mit der Post. Das zu schaf­fen, obwohl man auch noch Feu­er­wehr­mann ist, ist krass. Kras­ses­ter Typ ein­fach, den viel zu weni­ge kennen.

9. Con­way feat. Joey Bada$$ - Ver­ti­no (prod. by Camo­flau­ge Monk, Sad­hu­Gold und Dani­el Ross)

Mega­loh: Für mich sind Roc Mar­cia­no und Ka zwar die Pio­nie­re der Drumless-​Bewegung, Gri­sel­da sind aber die, die es zusam­men mit The Alche­mist am meis­ten unter die Leu­te gebracht haben. Von Producer-​Seite auch ein­fach krass, das darf man nicht ver­ges­sen, wenn man über die­sen Sound spricht. Ich glau­be auch, kei­ner hat so einen lan­gen Run wie The Alche­mist … Außer viel­leicht Pha­rell. Auf einer Nerd-​Ebene wür­den wir uns bestimmt gut ver­ste­hen. Con­way the Machi­ne wie­der­um ist zwar einer mei­ner Lieb­lings­rap­per, aber ich fin­de die alle zusam­men erge­ben erst Gri­sel­da und machen es so span­nend. Ist ein biss­chen auch das, was Wu-​Tang inter­es­sant gemacht hat – dass da sehr ver­schie­de­ne Per­sön­lich­kei­ten sind, die unter­schied­li­che Sti­le und Stim­men haben, aber auch bei Wu-​Tang hat­te ich ja mei­ne Lieb­lings­rap­per. Zurück zum Track: Joey Bada$$ und Con­way sind ein­fach eine kras­se Kom­bi, dass ist ein har­ter Beat und star­ke Ver­se. Das ist alles, was mein ein­fach gestrick­tes Rap-​Herz möch­te. Spit­ten war auch die über­ge­ord­ne­te Her­an­ge­hens­wei­se für mein Album. Ein­fach nur spit­ten in den Vor­der­grund stel­len, scheiß auf Refrain oder irgend­wel­che Song­kon­zep­te. Des­halb ist auch die­ser Song in mei­ner Play­list gelandet.

10. Che Noir – Shadow Pup­pet (prod. by Che Noir)

Mega­loh: Ich hat­te Che Noir nicht so rich­tig auf dem Schirm bis zu die­sem Album. Ich weiß noch den genau­en Moment, in dem ich das gehört habe, denn die­ser Track hat mei­nen Album­ti­tel inspi­riert. Schwar­zer Lotus wür­de es nicht geben ohne "Shadow Pup­pet". Es ist der ers­te Song auf ihrem Album "Lotus Child" und "noir" heißt auf fran­zö­sisch schwarz. Irgend­wie haben die­se Wör­ter krass mit mir reso­niert. Ich weiß noch, ich war auf dem Weg zum Kung Fu, als ich den Song das ers­te Mal gehört habe. Ich war noch nicht so lan­ge dabei, aber ich woll­te das schon immer machen, habe mich aber nie getraut oder dach­te, ich bin nicht gelen­kig genug. Ich saß in der Bahn, hat­te das Album mit dem Gefühl auf den Kopf­hö­rern, mich end­lich getraut zu haben. Ich hat­te einen guten Spi­rit, also auch offen für Inspi­ra­ti­on. Die­ser Track hat so gehit­tet. Es gibt ein­fach die­se Momen­te, in denen eine Ver­ket­tung statt­fin­det – und plötz­lich war da "Schwar­zer Lotus". Zu dem Zeit­punkt hat­te ich viel­leicht das hal­be Album. Ich kann­te den Film, woll­te eine Hom­mage an die­sen Sound machen und das hat für mich ein­fach gepasst. Lotus gehört ja zur chi­ne­si­schen Tra­di­ti­on und spielt gene­rell im Kung Fu eine Rol­le. Und Schwarz spielt bei mir natür­lich auch eine Rol­le. (lacht) Kei­ne Ahnung, es hat sich ein­fach gut ange­fühlt. Ich dan­ke Che Noir dafür und will auch noch­mal her­vor­he­ben, dass sie fast das gan­ze Album selbst pro­du­ziert hat. Sie ist ein Riesentalent.

11. Ghost­face Kil­lah feat. Mary J. Bli­ge – All That I Got Is You (prod. by RZA)

Mega­loh: Wenn ich mei­nen neu­en Track "Him­mel auf" höre, erken­ne ich im Nach­hin­ein die­sen Track dar­in, auch wenn er mich nicht direkt dazu inspi­riert hat. "All that I got is you" war jetzt nie mein Lieb­lings­song, hat mich aber schon immer berührt und hat auf jeden Fall sei­ne Berech­ti­gung. Für mich war der Song vor allem span­nend, als ich mich mit RZA beschäf­tigt hab und damit, wo die­ser drum­less Sound sei­nen Anfang gefun­den hat. Der Track war einer der ers­ten erfolg­rei­chen drum­less Songs von RZA – der für mich sowie­so der Urva­ter von Drum­less Sound mit sei­nen 90s Pro­duk­tio­nen ist. Ghost­face dane­ben ist ein spe­zi­el­ler Rap­per. Er hat immer die­sen Schmerz in der Stim­me, Skill mit kras­ser Hood-​Poetry ver­bun­den. Mary J. Bli­ge sowie­so eine Queen, sie ver­edelt Tracks und macht sie immer epic.

12. Evi­dence – Dif­fe­rent Pha­ses (prod. by Beat But­cha und Coop the Truth)

Mega­loh: Das ist viel­leicht der aktu­ells­te Track in die­ser Play­list und eine Aus­kopp­lung von sei­nem letz­ten Release im Som­mer 2025. Da war ich im Grun­de genom­men schon fer­tig mit mei­nem Album, ist für mich aber eine wich­ti­ge Erwäh­nung, weil Evi­dence viel zu wenig Aner­ken­nung bekommt. Er beglei­tet mich schon ziem­lich lan­ge und ich habe an sei­ner Musik sel­ten etwas aus­zu­set­zen. Er ist so real und hum­ble und ver­sucht über­haupt nicht, kras­ser zu sein, als er sowie­so ist. Er macht alles mit so einer Lie­be für die Kul­tur und das merkt man. Für mich einer der weni­gen Rap­per, bei denen ich nicht dar­über nach­den­ke, ob er Schwarz oder Weiß ist. Da wer­den jetzt ein paar Leu­te wie­der zucken. Evi­dence ist für mich ein­fach Cul­tu­re und auf jeden Fall jemand, mit dem ich im ech­ten Leben wahr­schein­lich ger­ne hän­gen wür­de. Ich feie­re ein­fach sei­ne Her­an­ge­hens­wei­se. Er macht Musik, mit der man in Wür­de altern kann, ohne dass das jetzt alt­ba­cken klingt. Ich habe das Gefühl, dass jede Kunst einen Moment hat, aber bei ihm ist die Halt­bar­keit eine ande­re. Sei­ne Musik ist zeit­los, das wird man in Jahr­zehn­ten noch zu schät­zen wissen.

13. IAM – L'École du micro d'argent (prod. by Imho­tep, Khé­ops, Akhena­ton und Shurik’n)

Mega­loh: IAM waren die ers­ten, die ich gehört hab', die so wie ich für "Schwar­zer Lotus" von Wu-​Tang inspi­riert waren. Sie haben auch ein Fea­ture mit ein paar Leu­ten aus deren Umfeld. Ich spre­che ja auch Fran­zö­sisch und des­halb hat­te ich immer schon Bezug zu fran­zö­si­schem Rap. Und "L'école du micro d'argent" ist eines mei­ner meist­ge­hör­ten euro­päi­schen Alben. Das ist im Prin­zip der Film, für den ich schon Wu-​Tang gefühlt habe – die haben sich im Gegen­satz zum aus Chi­na stam­men­dem Kung Fu Inspi­ra­ti­on von RZA für japa­ni­sche Samurai-​Ästhetik ent­schie­den. Jeden­falls fei­er' ich, dass ande­re schon vor mir so sehr inspi­riert waren und etwas dar­aus gemacht haben. Wahr­schein­lich hat mich das auch ermu­tigt zu sagen, ich mache ein Album mit die­ser Her­an­ge­hens­wei­se. IAM und ihr Selbst­ver­ständ­nis dar­in, waren auf jeden Fall ganz wich­tig für mich. Dafür, sich erst­mal von die­ser Fan-​Liebe inspi­rie­ren zu las­sen, zu gucken wo mein Herz schlägt und ein­fach die­sen Hommage-​Gedanken in der Schaf­fens­pha­se bei­zu­be­hal­ten. Einer­seits schließt sich hier für mich der Kreis, ande­rer­seits öff­net er sich damit wie­der und die Lie­be zum Rap steht immer im Vordergrund.