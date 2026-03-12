DIGGEN mit Megaloh

Das erste Konzert, das man ohne Eltern besuchen durfte. Nachts alleine auf der Autobahn und den gleichen Song immer und immer wieder hören, weil man nicht fassen kann, wie gut er ist. Der Track, den man mit den Freund:innen von früher laut grölend auf jeder Party mitgesungen hat. Vermutlich kennt jeder Mensch diesen Moment: Es läuft ein bestimmtes Lied oder Album, das einen direkt emotional in eine Situation zurückversetzen kann, nostalgisch werden lässt oder einfach nur aufgrund seiner Machart immer wieder zum Staunen bringt. Und genau darum geht es in unserem Format "DIGGEN mit …". Wir diggen mit verschiedenen Protagonist:innen der Szene in ihren gedanklichen Plattenkisten und sprechen über Musik, die diese Emotionen in ihnen auslöst. Dafür stellen unsere Gäste jeweils eine eigene Playlist mit Songs zusammen, die sie bewegen, begeistern und inspirieren.
In dieser Ausgabe nehmen wir gemeinsam mit Megaloh Platz zwischen ein paar eingestaubten Platten, doch seine Auswahl ist keine nostalgische Best-of-Liste, sondern eine musikalische Landkarte, die seinen Weg als Künstler nachzeichnet: von der ersten Wu-Tang-Sozialisierung über Roc Marcianos radikalen Minimalismus bis hin zu Ka, dessen ruhige, kompromisslose Kunst Megaloh nachhaltig geprägt hat. Die Playlist liest sich wie ein offenes Tagebuch über Haltung, Handwerk und Herzblut. Es geht um jede Menge Beats ohne Drums, um Rap als Kampfkunst und die Freiheit, Musik ohne äußere Vorgaben zu machen. Vor allem aber geht es um die Frage, was Rap im Kern ausmacht – jenseits von Trends, Hooks und Marktlogik. Im Gespräch spricht Megaloh offen über die Alben und Songs, die sein neues Projekt "Schwarzer Lotus" beeinflusst haben sowie über Verluste, Vorbilder und die Momente, in denen Musik mehr ist als Unterhaltung.
1. Roc Marciano – Emeralds (prod. by Arch Druids)
Megaloh: Diese Playlist ist voller Tracks, die mich für mein aktuelles Album "Schwarzer Lotus" inspiriert haben. Roc Marciano inspiriert mich schon seit über 10 Jahren und ist wahrscheinlich der größte Grund dafür, dass ich meine Liebe zu eben jener Stilart wiederentdeckt habe. Er und auch Griselda sind auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass man jetzt von drumless spricht. Ghanaian Stallion, mein Producer seit Tag eins, hat mir das schon 2011 oder 2012 vorgespielt – und Roc Marciano klang einfach komplett anders, sehr eigen und hat sich zugleich stetig weiterentwickelt. Dieser spezielle Track ist dafür verantwortlich, dass die Drums für "Time Out", also dem zweiten Track auf meinem Album, so klingen. Anfangs wollte ich das Album komplett drumless machen, hab mich aber auch nicht getraut, ganz auf sie zu verzichten. Dieser Song von Roc hat mich dazu motiviert, dreckige Drums einzubauen, auch für das Live-Erlebnis. Zuhause oder unterwegs in so einem meditativen Zustand das Album ohne Drums zu hören ist cool, aber live ist das etwas anderes. Das hat allerdings meine Kreativität gefordert, den Groove auch ohne reinzubringen.
2. Mickey Diamond – All I Do (prod. by Influence Prod.)
Megaloh: Mickey Diamond ist bei einem Independent Label unter Vertrag, das Musik für Liebhaber macht, da läuft das mehr physical als über Spotify. Eigentlich hat er total krassen outcome und ballert ein Album nach dem anderen raus. Geile Samples, geile Loops – teilweise gar nicht so viel zusätzlich produziert oder irgendetwas groß verändert, er rappt einfach den Rap, den ich feiere. Ich glaube, er macht das auch noch nicht so lange und ist weniger bekannt. Ich habe ihn auf jeden Fall kürzer auf dem Schirm als Roc Marciano. "All I Do" ist so meine Mood die meiste Zeit. Das ist auch ein bisschen der Spirit, der über "Schwarzer Lotus" schwebt.
3. Wu-Tang Clan – Protect Ya Neck (prod. by RZA)
Megaloh: Mit Wu-Tang fing alles an für mich. Ursprünglich bin ich über Snoop Dogg zum Rappen gekommen, da war ich aber noch relativ klein und ein Jahr später habe ich dann den Wu-Tang Clan für mich entdeckt. Da bin ich halt komplett geswitcht: von West Coast zu East Coast und diesem "Raw Rap"-Shit. Wenn es eine Zeit in meinem Leben gab, in der ich wirklich Fan war, dann war es diese. Ich habe jeden Schnipsel an Informationen, den ich bekommen habe, aufgesogen. Das war ja nicht so wie heute mit dem Internet, dass man alles gleich zur Verfügung hat. Ihre Musik war einfach anders als alles andere – so raw, kompromisslos. Es ging nicht um Refrains, es ging einfach nur darum, zu rappen. Um die Energie, diese Liebe zur Kunst, viele verschiedene Stile, Lyrics, die gar nicht so groß auf ein Thema aus waren. Wenn ich zurückblicke und zusammenfasse, wie ich Rap über die Jahre betrachte, ist das eigentlich die Essenz des Ganzen für mich. Also alle Facetten sind schön und jeder soll machen, aber ich glaube eben, da war die Flamme bei mir am heißesten. Method Mans, Inspectah Decks, Ghostface Killahs und vor allem RZAs Vision und Sound – dieses unkonventionelle daran, dieses teilweise gar nicht so richtig getaktete und auch die Produktion – haben mich am meisten inspiriert. Ach ja, und nicht zu vergessen, diese ganze Kung Fu-Metapher. So verstehe ich Rap auch. Natürlich kannst du die Grundregeln schnell verstehen, aber bis zur Meisterschaft ist es ein langer Weg und da musst du immer und immer wieder ran. Es gibt aus meiner Sicht nicht so viele, die dieses Level erreicht haben. Ich versuche mich mittlerweile etwas breiter aufzustellen, mache auch viel Songwriting, weil es generell schwierig ist, einfach nur von Rapmusik zu leben. Ich bin jetzt in einer neuen Situation, bin mit einem langjährigen Deal durch und habe jetzt sozusagen eine eigene Konstellation. Niemand schreibt mir etwas vor, es geht wirklich einfach nur darum, was ich machen möchte, wobei mein Herz am meisten klopft. Und mein neues Album war das erste Projekt in dieser Konstellation. Ich habe mir einfach diese Freiheit genommen, ein Projekt für mich allein zu machen.
4. Morlockk Dilemma – Tränen aus Weinbrand (prod. by Morlockko Plus)
Megaloh: Für mich ist Morlockk einfach der beste Rapper hier im Land. Vor allem was Lines, Reime und Consistency angeht. Und seine Bilder sind einfach unglaublich, ich bin wirklich krass geflasht von ihm. Wenn er mit auf einem Track ist, muss man sich nochmal extra anstrengen. (lacht) Dieser Song ist für mich so speziell, weil es so persönlich ist, ich feier' aber auch seine generelle Herangehensweise an Kunst und diese Person, die er in seinen Alben verkörpert. Zum einen ist dieser spezielle Track, wie alles von ihm, technisch auf einem so unfassbar hohen Level. Zum anderen berührt er mich damit, weil es so krass geschrieben ist. Wenige Tracks schaffen es, mich als Rapnerd und als Mensch zu begeistern und zu berühren. Durchdachte Lyrics, Anspruch an krasse Reime, Bilder, Punchlines – bei ihm stimmt einfach alles, was das angeht.
5. King Kolera feat. Jonesmann und Curse – Herz weint (prod. by King Kolera)
Megaloh: King Kolera und ich sind einige Jahre connected und er war auch auf dem BSMG-Album zu hören. Er ist jemand, der sich intensiv mit Rap und der gesamten Kultur auseinandersetzt, er bleibt authentisch und straßennah, aber mit einem klaren Bewusstsein für die kulturellen Zusammenhänge, die Rap und Lebensstil verbinden. In Deutschland sind diese Bereiche oft voneinander getrennt, doch für mich gehören sie untrennbar zusammen – und er verkörpert genau das. Wir verstehen uns einfach auf einem anderen Level, so von der Rap-Sozialisierung her. Diesen drumless Sound macht er halt echt schon eine ganze Weile und damit war auf jeden Fall einer der Ersten hier. Ich feiere schon seit Längerem sein Talent, nice Loops und Beats auszusuchen. Bei diesem sweeten Loop geht dir schon das Herz auf. Alle drei rappen einfach runter von der Seele und das war ja auch mein Ansatz fürs Album. Ich hab Pachanga irgendwann angerufen und gefragt, ob er nicht einen Track beisteuern kann fürs Album – ob er selbst einen produzieren oder picken kann, weil ich seinen Geschmack so feiere. Sein Skill ist sehr unorthodox teilweise, er reimt auch nicht immer so offensichtlich, aber man spürt diesen Rap-Hunger, dieses von der Straße für die Straße, deep in der Kultur. Ein, zwei Wochen später, hat er mir den Beat von "Himmel auf" mit einer Hook von ihm drauf geschickt … Riesenrespekt. Er ist der einzige, den ich auf diesem Album einen Beat habe picken lassen. Das MZEE-Publikum wird ihn sowieso kennen, aber falls nicht: reinhören, wenn man auf diesen Sound steht. Da sind echt einige Perlen dabei.
6. Ka feat. Roc Marciano – Iron Age (prod. by Ka)
Megaloh: Auf diesem Track habe ich Ka das erste Mal gehört. Er ist unfassbar wichtig für mich. Leider ist er letztes Jahr viel zu früh von uns gegangen. Ich kannte diesen Menschen nicht persönlich, aber dadurch, dass man so lange seine Musik hört, sich Gedanken macht, sich entwickelt, so intensiv zuhört, fühlt es sich fast so an, als würde man den Menschen dahinter zumindest in irgendeiner Form verstehen. Alle seine Alben sind Kunstwerke für mich, sehr ruhig, monoton, minimalistisch. Er hat sehr eigene Soundflächen, auch von der Sampleweise anders, als andere das machen. Dazu sein fast schon meditativer Rap, die Alben sind in sich thematisch geschlossen. Lowkey einer der krassesten und das ohne, dass er ständig damit flext. Ka und Roc Marci sind eine so krasse Kombo, die sind ja auch Freunde gewesen. Ursprünglich wurde uns ein gemeinsames Album in Aussicht gestellt, das wird wohl leider nicht mehr passieren. Ich habe Ka einen Song auf meinem Album gewidmet. Seine Art zu rappen hat mich sehr inspiriert, er hatte die Straße immer im Herzen, ohne sie zu glorifizieren. Für mich war das ein großer Verlust, und ich denke auch, dass es für HipHop ein großer Verlust ist.
7. und 8. Ka – Nothing Is und Every Now and Then (prod. by Ka)
Megaloh: Die beiden anderen Songs, die ich von Ka ausgewählt habe, sind die, bei denen ich finde, dass sein Spirit, so wie ich ihn fühle, am besten durchkommt. Er macht einfach die ungeschönte, brutale, hässliche Wahrheit poetisch begreifbar. Für mich ist er einfach die krasseste Inspiration. Sein letztes Album "The Thief Next to Jesus" klingt einfach so, als ob er schon wusste, dass er sterben würde, man. Es ist in gewisser Form eine Abrechnung: Es kritisiert Religion, aber gleichzeitig zeigt es auch, dass der Glaube für Menschen so wichtig ist. Also, wenn ich das alles so richtig verstanden habe. Es ist auf jeden Fall ein ultra deepes und sehr persönliches Album und wie gesagt, ich finde, man hört einfach durch, dass er irgendwas schon wusste, das macht es irgendwie nochmal krasser und gleichzeitig spooky. Eigentlich muss man aber von vorne anfangen und die Entwicklung von diesem Mann checken. Die Vinyls sind aber kaum zu bekommen und sehr teuer. Er war so independent, gefühlt hat er alles noch selbst gemacht – vom Rappen bis zum Verschicken von Platten mit der Post. Das zu schaffen, obwohl man auch noch Feuerwehrmann ist, ist krass. Krassester Typ einfach, den viel zu wenige kennen.
9. Conway feat. Joey Bada$$ - Vertino (prod. by Camoflauge Monk, SadhuGold und Daniel Ross)
Megaloh: Für mich sind Roc Marciano und Ka zwar die Pioniere der Drumless-Bewegung, Griselda sind aber die, die es zusammen mit The Alchemist am meisten unter die Leute gebracht haben. Von Producer-Seite auch einfach krass, das darf man nicht vergessen, wenn man über diesen Sound spricht. Ich glaube auch, keiner hat so einen langen Run wie The Alchemist … Außer vielleicht Pharell. Auf einer Nerd-Ebene würden wir uns bestimmt gut verstehen. Conway the Machine wiederum ist zwar einer meiner Lieblingsrapper, aber ich finde die alle zusammen ergeben erst Griselda und machen es so spannend. Ist ein bisschen auch das, was Wu-Tang interessant gemacht hat – dass da sehr verschiedene Persönlichkeiten sind, die unterschiedliche Stile und Stimmen haben, aber auch bei Wu-Tang hatte ich ja meine Lieblingsrapper. Zurück zum Track: Joey Bada$$ und Conway sind einfach eine krasse Kombi, dass ist ein harter Beat und starke Verse. Das ist alles, was mein einfach gestricktes Rap-Herz möchte. Spitten war auch die übergeordnete Herangehensweise für mein Album. Einfach nur spitten in den Vordergrund stellen, scheiß auf Refrain oder irgendwelche Songkonzepte. Deshalb ist auch dieser Song in meiner Playlist gelandet.
10. Che Noir – Shadow Puppet (prod. by Che Noir)
Megaloh: Ich hatte Che Noir nicht so richtig auf dem Schirm bis zu diesem Album. Ich weiß noch den genauen Moment, in dem ich das gehört habe, denn dieser Track hat meinen Albumtitel inspiriert. Schwarzer Lotus würde es nicht geben ohne "Shadow Puppet". Es ist der erste Song auf ihrem Album "Lotus Child" und "noir" heißt auf französisch schwarz. Irgendwie haben diese Wörter krass mit mir resoniert. Ich weiß noch, ich war auf dem Weg zum Kung Fu, als ich den Song das erste Mal gehört habe. Ich war noch nicht so lange dabei, aber ich wollte das schon immer machen, habe mich aber nie getraut oder dachte, ich bin nicht gelenkig genug. Ich saß in der Bahn, hatte das Album mit dem Gefühl auf den Kopfhörern, mich endlich getraut zu haben. Ich hatte einen guten Spirit, also auch offen für Inspiration. Dieser Track hat so gehittet. Es gibt einfach diese Momente, in denen eine Verkettung stattfindet – und plötzlich war da "Schwarzer Lotus". Zu dem Zeitpunkt hatte ich vielleicht das halbe Album. Ich kannte den Film, wollte eine Hommage an diesen Sound machen und das hat für mich einfach gepasst. Lotus gehört ja zur chinesischen Tradition und spielt generell im Kung Fu eine Rolle. Und Schwarz spielt bei mir natürlich auch eine Rolle. (lacht) Keine Ahnung, es hat sich einfach gut angefühlt. Ich danke Che Noir dafür und will auch nochmal hervorheben, dass sie fast das ganze Album selbst produziert hat. Sie ist ein Riesentalent.
11. Ghostface Killah feat. Mary J. Blige – All That I Got Is You (prod. by RZA)
Megaloh: Wenn ich meinen neuen Track "Himmel auf" höre, erkenne ich im Nachhinein diesen Track darin, auch wenn er mich nicht direkt dazu inspiriert hat. "All that I got is you" war jetzt nie mein Lieblingssong, hat mich aber schon immer berührt und hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Für mich war der Song vor allem spannend, als ich mich mit RZA beschäftigt hab und damit, wo dieser drumless Sound seinen Anfang gefunden hat. Der Track war einer der ersten erfolgreichen drumless Songs von RZA – der für mich sowieso der Urvater von Drumless Sound mit seinen 90s Produktionen ist. Ghostface daneben ist ein spezieller Rapper. Er hat immer diesen Schmerz in der Stimme, Skill mit krasser Hood-Poetry verbunden. Mary J. Blige sowieso eine Queen, sie veredelt Tracks und macht sie immer epic.
12. Evidence – Different Phases (prod. by Beat Butcha und Coop the Truth)
Megaloh: Das ist vielleicht der aktuellste Track in dieser Playlist und eine Auskopplung von seinem letzten Release im Sommer 2025. Da war ich im Grunde genommen schon fertig mit meinem Album, ist für mich aber eine wichtige Erwähnung, weil Evidence viel zu wenig Anerkennung bekommt. Er begleitet mich schon ziemlich lange und ich habe an seiner Musik selten etwas auszusetzen. Er ist so real und humble und versucht überhaupt nicht, krasser zu sein, als er sowieso ist. Er macht alles mit so einer Liebe für die Kultur und das merkt man. Für mich einer der wenigen Rapper, bei denen ich nicht darüber nachdenke, ob er Schwarz oder Weiß ist. Da werden jetzt ein paar Leute wieder zucken. Evidence ist für mich einfach Culture und auf jeden Fall jemand, mit dem ich im echten Leben wahrscheinlich gerne hängen würde. Ich feiere einfach seine Herangehensweise. Er macht Musik, mit der man in Würde altern kann, ohne dass das jetzt altbacken klingt. Ich habe das Gefühl, dass jede Kunst einen Moment hat, aber bei ihm ist die Haltbarkeit eine andere. Seine Musik ist zeitlos, das wird man in Jahrzehnten noch zu schätzen wissen.
13. IAM – L'École du micro d'argent (prod. by Imhotep, Khéops, Akhenaton und Shurik’n)
Megaloh: IAM waren die ersten, die ich gehört hab', die so wie ich für "Schwarzer Lotus" von Wu-Tang inspiriert waren. Sie haben auch ein Feature mit ein paar Leuten aus deren Umfeld. Ich spreche ja auch Französisch und deshalb hatte ich immer schon Bezug zu französischem Rap. Und "L'école du micro d'argent" ist eines meiner meistgehörten europäischen Alben. Das ist im Prinzip der Film, für den ich schon Wu-Tang gefühlt habe – die haben sich im Gegensatz zum aus China stammendem Kung Fu Inspiration von RZA für japanische Samurai-Ästhetik entschieden. Jedenfalls feier' ich, dass andere schon vor mir so sehr inspiriert waren und etwas daraus gemacht haben. Wahrscheinlich hat mich das auch ermutigt zu sagen, ich mache ein Album mit dieser Herangehensweise. IAM und ihr Selbstverständnis darin, waren auf jeden Fall ganz wichtig für mich. Dafür, sich erstmal von dieser Fan-Liebe inspirieren zu lassen, zu gucken wo mein Herz schlägt und einfach diesen Hommage-Gedanken in der Schaffensphase beizubehalten. Einerseits schließt sich hier für mich der Kreis, andererseits öffnet er sich damit wieder und die Liebe zum Rap steht immer im Vordergrund.
(Yasmina Rossmeisl)
(Foto von Arnaud Ele)