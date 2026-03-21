Arbok 48 – ein Gespräch über Zukunftsangst

Über zwölf Jahre lang hat Arbok 48 kein Soloalbum veröffentlicht – bis er im Juli 2025 mit "Der letzte große Sommer" eine Reise in die Vergangenheit wagte. Auf zwölf Songs nahm der Ruffiction-Rapper die Hörer:innen mit in seine Jugend und auf die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt. "Alles um mich rum bewegt sich grad ins Negative. Ich glaub', ich steh' kurz vor 'ner Lebenskrise", rappte der Osnabrücker auf "Freier Fall". Ob sich diese jugendliche Zukunftsangst rückblickend als begründet erweist, erzählt Arbok 48 im Interview – und auch, inwiefern sie ihn bis heute begleitet: als Nostalgiker, Nachrichtenkonsument, Künstler und Familienvater.
MZEE.com: Wenn du an die Zukunft denkst: Was ist das Erste, das dir dazu in den Sinn kommt?
Arbok 48: Der Tod und das Altwerden. (lacht) Das hört sich vielleicht komisch an, weil ich erst 38 bin. Aber es ist ja so: Wenn man aus der HipHop-Szene kommt, lebt man einen recht jungen Lifestyle. Man macht sich anfangs keine Sorgen, dass man das unbeschwerte In-den-Tag-Leben verlieren könnte. Irgendwann fragt man sich aber schon, ob und wie sich dieser Lifestyle in Zukunft ändern wird.
MZEE.com: Es kommt also auch im Laufe einer Musikkarriere irgendwann der Gedanke auf, wie man eigentlich in ihr altert.
Arbok 48: Ja. Bis Ende 20 hat man das Gefühl, dass sich niemals etwas ändern wird. Das waren in meinem Umfeld die Jahre, in denen immer Action war. Jedes Wochenende gab es Abriss und Abenteuer. Zwar sagen dir in dieser Zeit bereits manche, dass sich das bald ändern wird – so richtig geglaubt habe ich es aber nicht. Ich dachte mir: "Das ist mein Mindset, also wird mein Leben immer so bleiben." Es ist nicht so geblieben. Bekannte ziehen weg, Jobs ändern sich, man sieht manche Freunde seltener. Wobei ich diese Entwicklung gar nicht zwingend als negativ empfinde und mich unbedingt wieder zurück in die Vergangenheit wünsche. So wie es gerade ist, ist es ja auch gut.
MZEE.com: Und was hat es damit auf sich, dass du beim Stichwort Zukunft auch direkt an den Tod denkst?
Arbok 48: Der hat schon immer eine krasse Rolle in meinem Leben gespielt, glaube ich. Es ist nicht so, dass ich damit bisher groß konfrontiert wurde. Trotzdem besteht bei mir schon immer ein Respekt und auch Angst vor dem Tod.
MZEE.com: Manche verfallen beim Gedanken an die Zukunft grundsätzlich in Angst, Sorgen oder gar Panik. Heute wollen wir auch über diese Gefühle sprechen. Was verbindest du mit dem Begriff Zukunftsangst?
Arbok 48: Verantwortung für meine Familie. Es ist vielleicht nicht gleich eine Angst, aber wenn du Vater wirst, stehst du unter Druck, dein Leben finanziell auf die Kette zu bekommen. Der chillige Studenten-Lifestyle, bei dem du dich nur um dich selbst kümmern musst, ist dann vorbei. Du bist auch für deine Kinder und deren Zukunft verantwortlich. Das beschäftigt mich. Und auch, dass das Leben endlich ist. Ich bin ein Nostalgiker und schwelge viel in Erinnerungen. Es ist krass, wie viel man schon gemacht und erlebt hat und auch, wie schnell die Zeit vergeht.
MZEE.com: Nostalgie ist ein gutes Stichwort: Dein aktuelles Album "Der letzte große Sommer" klingt in Teilen wie eine verspätete Coming-of-Age-Story. Die Songs handeln vom Verlust von Unbeschwertheit, der Angst vor einer unklaren Zukunft, Überforderung und Orientierungslosigkeit. Warum dreht sich die Platte um diese Themen?
Arbok 48: Mein letztes Soloalbum kam 2012. Wegen der Ruffiction-Releases hatte ich lange gar keine großen Ambitionen, solo Musik zu machen. Irgendwann stand die Idee dann doch im Raum und ich habe mich gefragt, worüber ich denn eigentlich schreiben könnte. Für mich braucht ein Album einen Hintergrundgedanken, einen roten Faden. "Warum nicht von früher erzählen", dachte ich mir, denn da war einiges rauszuholen. Von Track zu Track hat es sich dann in diese Richtung entwickelt. Ich kam in eine Art Spirale: Wenn ich hierüber rappe, dann muss ich im nächsten Song auch noch hiervon erzählen, und so weiter. Spätestens ab der Hälfte des Albums war dann klar, dass es in diese Richtung geht.
MZEE.com: Und was hat es mit dem Albumtitel auf sich?
Arbok 48: Ich habe während des Entstehungsprozesses gemerkt, wie viel sich seit der Jugend verändert hat. Diese unbeschwerten, freien Sommer von damals gibt es nicht mehr. Auch das ist gar nicht unbedingt schlimm oder etwas Negatives, aber es ist eben heute anders als früher. Der Song, der das erzählt, hat noch gefehlt. So ist das gleichnamige Intro entstanden, und damit war das Album ein rundes Ding und hat für mich Sinn ergeben. Es ist ein reales Album geworden und bis auf ein paar überspitzte Darstellungen stimmt alles, was ich darauf erzähle. Das war mir auch wichtig bei dieser Platte.
MZEE.com: Auf dem Song "Sommerregen" rappst du: "Mit 16 dacht' ich, ich will niemals 30 sein." Wenn du deinem 16-jährigen Ich etwas sagen könntest – was wäre es?
Arbok 48: "Es wird alles nicht so schlimm." Ich glaube, mit 16 guckt man sich ältere Mitmenschen und ihren Lifestyle an und denkt sich, dass man niemals so alt wird. Irgendwas wird davor passieren, oder man wird etwas anders machen als der Rest. Das Leben mit all seinen Problemen ist in diesem Alter noch so verdammt weit weg. Aber das ist ok. Ich würde meinem 16-jährigen Ich deshalb sagen, dass es sich keinen Stress und keine Sorgen machen muss.
MZEE.com: Gab es in deinem Leben einen Moment, in dem du gemerkt hast, dass man doch nicht mehr alles vor sich hat und sich alles im Leben schon von allein fügen wird?
Arbok 48: Ich glaube, das ist ein schleichender Prozess und kein Moment. Wenn, dann ist es vielleicht der Übergang von der Schulzeit in die Ausbildung und den ersten 9-to-5-Job. Auf diesen Lifestyle kam ich nicht klar und bin deshalb nach der Ausbildung erst einmal studieren gegangen. Nicht, weil ich grundsätzlich nicht arbeiten gehen will. Ich bin Grafikdesigner und mache meinen Job total gerne. Aber ich konnte das Thema Arbeit für mich selbst so besser entwickeln. Eigentlich bin ich durch Rap zu meinem Beruf gekommen. 2004 haben wir damit angefangen, Alben zu machen, und jemand musste die Cover entwerfen. Ich habe mich da irgendwie reingefuchst, so schwer konnte es ja nicht sein. Selbstständigkeit hat für mich besser funktioniert als die Arbeit in einer Firma mit Chefs und Hierarchien, wie es in der Ausbildung der Fall war. Dennoch war das die Zeit, in der ich gemerkt habe, dass nicht alles im Leben einfach von allein passiert. Man muss es selbst in die Hand nehmen, wenn man eine Veränderung will.
MZEE.com: Lass uns von deiner eigenen Jugend mal ins Heute blicken. Studien deuten darauf hin, dass Zukunftsangst speziell unter jungen Menschen zunimmt. Denkst du, die Aussichten sind tatsächlich schlechter als früher und Zukunftsangst ist ein Gefühl unserer Zeit, oder bekommen wir nur mehr von allem Schlechten mit?
Arbok 48: Das kommt darauf an, wie man "früher" definiert. Als Jugendliche haben ich und meine Freunde gedacht, dass uns Themen wie Krieg nie wieder beschäftigen würden. Wir dachten, die Menschheit sei mittlerweile viel zu schlau dafür. Diese Gewissheit ist natürlich verloren gegangen. Spätestens seit Corona ist uns doch bewusst, dass jederzeit etwas Unvorhersehbares passieren kann. Schwer zu sagen, ob sich Zukunftsangst anders anfühlt als früher, aber mein persönliches Mindset hat sich definitiv verändert.
MZEE.com: Liegt das an der tatsächlichen Weltlage oder an der Art, wie wir Informationen konsumieren?
Arbok 48: Die Wahrnehmung ist heute einfach anders. Durch Social Media bekommen wir viel mehr schlimme Dinge mit. Früher gab es zwar diese Plattformen wie "rotten.com", aber als Normalsterblicher hast du so ein Zeug ja gar nicht mitgekriegt. Außerdem haben wir einfach ein paar komische Jahre hinter uns. Corona, der Krieg in der Ukraine, Gaza – es ist eine schwierige Zeit. Ich kann aber nicht behaupten, dass es früher anders war, denn als Jugendlicher haben mich solche Themen nicht gejuckt. Vielleicht war es damals gleich schlimm und man nimmt es heute nur intensiver wahr.
MZEE.com: Welche gesellschaftlichen Entwicklungen machen dir persönlich heute am meisten Sorgen?
Arbok 48: Als Vater ganz klar der Rechtsruck, der gerade in Deutschland vor sich geht. Man muss sich nur mal diese Nazi-Dokus anschauen und wie die Kids darin teilweise rumlaufen. Wie Faschos aus den Neunzigern. Das macht mir schon Sorgen, vor allem bei Jugendlichen. Gerade in dieser Phase sucht man nach Gruppen und Zugehörigkeit und findet sie womöglich genau an der falschen Stelle. Als Eltern sollte man alles tun, damit das nicht geschieht und das richtige Mindset vorleben. Aber ich weiß natürlich, wie engstirnig und dickköpfig man als Jugendliche:r sein kann. Wenn es dir egal ist, was deine Eltern sagen, kannst du auch in diese Schiene reinrutschen. Ich finde es erschreckend, wie vielen das passiert.
MZEE.com: Hast du derartiges auch in deinem Umfeld mitbekommen?
Arbok 48: Ich komme vom Dorf. Dort gab es diese typischen Dorffaschos. Das waren vielleicht keine Hardcore-Nazis, aber jeder kannte deren Gedankengut und wusste: "Wenn dieser Typ jetzt mit diesem Typ rumhängt, dann wird der jetzt wohl auch so einer." Ich glaube, heute bekommst du das nicht mehr so gut mit wie damals. Du weißt nicht, wo gerade Mädchen und Jungs zuhause in ihrem Zimmer auf TikTok chillen und mit welchem Content sie vollgeballert werden. Dann bekommen es auch Eltern gar nicht mehr mit, in welches Gedankengut ihre Kinder reinrutschen. Darin steckt die Gefahr, glaube ich.
MZEE.com: Der Psychologe Jürgen Margraf, Humboldt-Professor und einer der führenden Experten für Angststörungen, sagte in einem Interview mit dem SPIEGEL: "Die sozialen Medien sind ein gigantischer Verstärker von Unsicherheit und Ängsten. Wir stehen unter ständigem Beschuss schlechter Nachrichten." Nimmst du Doomscrolling und Social Media bei dir auch als Verstärker für Zukunftsangst wahr?
Arbok 48: Ich habe das Thema auf jeden Fall auch nicht gut im Griff. Immerhin konsumiere ich kein TikTok, wobei das eher ein Generationen-Ding sein dürfte. Die App nutze ich nur, um meine Musik zu posten. Auf Instagram habe ich aber schon eine stabile Bildschirmzeit. Wenn ich aufs Handy schaue, geht der erste Klick immer sofort auf Insta. Deswegen habe ich die App jetzt in einem Ordner und eine Seite weiter nach hinten geschoben, damit ich erst einmal scrollen muss. Natürlich hat sich das Gehirn auch daran wieder schnell gewöhnt. (lacht) Was Nachrichten angeht, versuche ich seriöse Seiten zu nutzen. Gar keine Nachrichten mehr zu konsumieren ist auch nicht der richtige Weg, finde ich. Auch wenn die Scheiße, die auf der Welt passiert, einem schon Kopfschmerzen bereitet.
MZEE.com: Man könnte diese Kopfschmerzen auch als ein Zeichen dafür verstehen, dass man sich seiner Verantwortung bewusst ist und bei Problemen auf dieser Welt nicht wegsieht. Glaubst du, Zukunftsangst kann auch zu einem Antrieb werden, Dinge zu verändern? Vielleicht in deinem Fall durch Rap?
Arbok 48: Schwierige Frage. (überlegt) Mein Album endet mit dem Song "Leben ist noch lang". Der erzählt in etwa das, worauf du hinauswillst. Auch wenn gerade alles scheiße läuft und du gar nicht klarkommst, besteht immer die Möglichkeit, dass die Zukunft besser wird. Es ist nicht vorherbestimmt, dass immer alles negativ ausgeht. Musik kann Menschen sicher auf eine Art die Angst vor der Zukunft nehmen. Auch Rap. Aber ich weiß nicht, ob ich der Richtige dafür bin.
MZEE.com: Vielleicht ist Musik einfach nur dein persönlicher Weg, Zukunftsangst zu verarbeiten. Manche begegnen dem Thema ja auf andere Weise, zum Beispiel durch Aktivismus, Engagement in politischen Parteien oder in Ehrenämtern.
Arbok 48: Ja, denke ich auch. Wobei ich selbst auch schon mal mit dem Gedanken gespielt habe, in die Politik zu gehen. Aber ich bin in meinem Leben schon in genug andere Dinge eingespannt. Also ist die Mucke für mich der richtige Weg.
MZEE.com: Als Beruf ist Musik weit weniger planbar und stringent als die meisten anderen Karrierewege. Du hast bereits erwähnt, dass du Grafikdesigner bist und damit noch einen Job neben dem Rap verfolgst. Gibt es besonders als Künstler Momente, in denen man an seinem Lebensentwurf zweifelt und sich Sorgen um die Zukunft macht?
Arbok 48: Auf jeden Fall. Das ist auch ein Grund, warum ich nie an den Punkt kam, mir zu wünschen, hauptberuflich nur Musik zu machen. Ich glaube, dann lastet ein enormer Druck auf dir. Natürlich kann es sein, dass du irgendwann ein richtig großer Star wirst und dir sowieso keine Sorgen mehr machen musst. Aber die meisten Musiker machen nicht genug Geld mit ihrer Kunst. Gerade in Zeiten des Streamings. Wobei ich das gar nicht immer so schlecht reden will, weil es auch gute Seiten hat.
MZEE.com: Der letzte Punkt ist interessant. Das würden manche Artists so nicht unterschreiben, glaube ich.
Arbok 48: Streaming ist an sich ein super Produkt. Früher haben wir unsere 300 CDs verkauft, bis sie alle weg waren. Die Leute konnten sie dann so oft hören, wie sie wollten. Es kommt aber kein Geld mehr rein, wenn die CDs einmal verkauft sind. Durch Streaming verdienst du jedes Mal, wenn jemand deine Mucke hört, und kannst mit monatlichen Einnahmen rechnen. Natürlich wird es viel zu schlecht bezahlt, da müssen wir gar nicht darüber reden. Bei meinem letzten Album habe ich noch etwas anderes bemerkt: Durch Streaming liegen dir als Künstler viel mehr Zahlen vor, mit denen man sich vorher nie beschäftigt hat.
MZEE.com: Inwiefern?
Arbok 48: Du gehst ständig in die Spotify-App für Artists und checkst deine monatlichen Hörer. Rund ums Album gibt es einen Peak, danach guckst du dabei zu, wie es runter und runter geht. Von einer Woche auf die andere sind es 2 000 Menschen weniger, eine Woche später nochmal 2 000 weniger. Bis sich die Zahl halbiert hat. Auch das erzeugt Druck und du denkst dir: "Scheiße, jetzt muss ich schnell wieder was rausbringen." Genau das wäre meine Sorge, wenn man sich nur noch auf Musik fokussiert und sich allein damit über Wasser halten muss.
MZEE.com: Weil man dann nicht mehr befreit arbeiten kann?
Arbok 48: Vielleicht verliert man dadurch den künstlerischen Aspekt und macht nicht mehr nur das, was man selbst feiert, sondern nur noch das, was die Leute hören wollen. Ich will das nicht pauschalisieren, vielleicht passt ja beides zusammen oder man findet einen guten Mittelweg. Ich finde es allerdings schon vorstellbar, dass man den Blick dafür verliert, weshalb man eigentlich mit dem Musikmachen angefangen hat und was einen daran einmal erfüllt hat.
MZEE.com: Hast du etwas in diese Richtung auch schon bei dir selbst wahrgenommen?
Arbok 48: Es fühlt sich heute schon anders an als in den magischen Jahren, in denen man anfing, Mucke zu machen. Teilweise saßen wir ganze Wochenenden lang zusammen im Keller und kamen aus der Euphorie gar nicht mehr heraus. Das wird schwächer mit den Jahren. Wenn ein Release von Ruffiction anstand und ich wusste, dass ich jetzt Parts abliefern muss, wurde Musik auch mal zu einem Stressfaktor. Du bist dein eigener Chef, aber stehst trotzdem kreativ unter Druck. Als Musiker ist Zukunftsangst deshalb ein sehr großes Thema. Ich glaube, heutzutage noch mehr als früher.
MZEE.com: Vor "Der letzte große Sommer" hast du über zwölf Jahre lang kein Soloalbum veröffentlicht. Macht man sich nach einer derart langen Zeit Gedanken darüber, wie ein Release ankommt und wie die Reaktionen ausfallen?
Arbok 48: Total. Es ist schlimm. Bei Alben von Ruffiction habe ich mir nie wirkliche Gedanken über die Zahlen gemacht. Das war eher Haukes Ding. (Anm. d. Red.: Crystal F) Aber sobald du allein für das Produkt stehst und das noch dazu nach so langer Zeit, beschäftigst du dich damit. Und damit, ob die Leute dich als Solokünstler vielleicht schon vergessen haben. Man will nicht, dass das Ding floppt. Auf einmal muss man sich mit TikTok beschäftigen und Reels machen. Das macht mich bis heute verrückt: Du kannst etwas auf Instagram hochladen und es funktioniert richtig gut – auf TikTok dafür überhaupt nicht. Warum guckt es sich dort keiner an? So entstehen Zweifel an der eigenen Musik und es nervt, sich mit so was befassen zu müssen. Aber es gehört nun mal dazu. Du bekommst mehr Feedback. Früher gab es das nur in Foren oder auf Konzerten.
MZEE.com: Im MZEE-Forum zum Beispiel.
Arbok 48: Genau. (lacht) Da habe ich vorgestern noch gechillt, weil wir rausbekommen wollten, wann das erste Ruffiction-Release war. 2026 feiern wir nämlich 20 Jahre und wollten das genaue Datum herausfinden. Wir sind aber noch auf der Suche.
MZEE.com: Vorhin haben wir darüber gesprochen, was du deinem jüngeren Selbst gerne mit auf den Weg geben würdest. Lass uns, bevor wir zum Ende kommen, noch mal den Spieß umdrehen: Wenn du deinem zukünftigen Ich eine Frage stellen könntest, wie würde sie lauten?
Arbok 48: (überlegt) Ich weiß es nicht. Ich will eigentlich gar nicht viel aus der Zukunft wissen. Das würde mich noch mehr verrückt machen, glaube ich. Vielleicht ist Ungewissheit in diesem Fall sogar beruhigend.
MZEE.com: Dann eine leichtere Frage zum Abschluss: Worauf freust du dich 2026?
Arbok 48: Crystal F und ich gehen mit unseren beiden Alben gemeinsam auf Tour. Darauf freue ich mich sehr. Dann sieht es so aus, als würde das neue Ruffiction-Album tatsächlich auch in diesem Jahr kommen, nachdem es sich um drei Jahre verzögert hat. Und die 20 Jahre feiern wir wie gesagt auch noch. Hoffentlich kann ich daneben auch an der Solo-Mucke anknüpfen. Ich versuche, nicht wieder für 13 Jahre abzutauchen. (lacht)
(Vivien Araya & Enrico Gerharth)
(Fotos von Fabian Riediger & Fabian Herbers)