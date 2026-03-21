Arbok 48 – ein Gespräch über Zukunftsangst

Über zwölf Jah­re lang hat Arbok 48 kein Solo­al­bum ver­öf­fent­licht – bis er im Juli 2025 mit "Der letz­te gro­ße Som­mer" eine Rei­se in die Ver­gan­gen­heit wag­te. Auf zwölf Songs nahm der Ruffiction-​Rapper die Hörer:innen mit in sei­ne Jugend und auf die Suche nach dem eige­nen Platz in der Welt. "Alles um mich rum bewegt sich grad ins Nega­ti­ve. Ich glaub', ich steh' kurz vor 'ner Lebens­kri­se", rapp­te der Osna­brü­cker auf "Frei­er Fall". Ob sich die­se jugend­li­che Zukunfts­angst rück­bli­ckend als begrün­det erweist, erzählt Arbok 48 im Inter­view – und auch, inwie­fern sie ihn bis heu­te beglei­tet: als Nost­al­gi­ker, Nach­rich­ten­kon­su­ment, Künst­ler und Familienvater.

MZEE​.com : Wenn du an die Zukunft denkst: Was ist das Ers­te, das dir dazu in den Sinn kommt?

Arbok 48: Der Tod und das Alt­wer­den. (lacht) Das hört sich viel­leicht komisch an, weil ich erst 38 bin. Aber es ist ja so: Wenn man aus der HipHop-​Szene kommt, lebt man einen recht jun­gen Life­style. Man macht sich anfangs kei­ne Sor­gen, dass man das unbe­schwer­te In-​den-​Tag-​Leben ver­lie­ren könn­te. Irgend­wann fragt man sich aber schon, ob und wie sich die­ser Life­style in Zukunft ändern wird.

MZEE​.com : Es kommt also auch im Lau­fe einer Musik­kar­rie­re irgend­wann der Gedan­ke auf, wie man eigent­lich in ihr altert.

Arbok 48: Ja. Bis Ende 20 hat man das Gefühl, dass sich nie­mals etwas ändern wird. Das waren in mei­nem Umfeld die Jah­re, in denen immer Action war. Jedes Wochen­en­de gab es Abriss und Aben­teu­er. Zwar sagen dir in die­ser Zeit bereits man­che, dass sich das bald ändern wird – so rich­tig geglaubt habe ich es aber nicht. Ich dach­te mir: "Das ist mein Mind­set, also wird mein Leben immer so blei­ben." Es ist nicht so geblie­ben. Bekann­te zie­hen weg, Jobs ändern sich, man sieht man­che Freun­de sel­te­ner. Wobei ich die­se Ent­wick­lung gar nicht zwin­gend als nega­tiv emp­fin­de und mich unbe­dingt wie­der zurück in die Ver­gan­gen­heit wün­sche. So wie es gera­de ist, ist es ja auch gut.

MZEE​.com : Und was hat es damit auf sich, dass du beim Stich­wort Zukunft auch direkt an den Tod denkst?

Arbok 48: Der hat schon immer eine kras­se Rol­le in mei­nem Leben gespielt, glau­be ich. Es ist nicht so, dass ich damit bis­her groß kon­fron­tiert wur­de. Trotz­dem besteht bei mir schon immer ein Respekt und auch Angst vor dem Tod.

MZEE​.com : Man­che ver­fal­len beim Gedan­ken an die Zukunft grund­sätz­lich in Angst, Sor­gen oder gar Panik. Heu­te wol­len wir auch über die­se Gefüh­le spre­chen. Was ver­bin­dest du mit dem Begriff Zukunftsangst?

Arbok 48: Ver­ant­wor­tung für mei­ne Fami­lie. Es ist viel­leicht nicht gleich eine Angst, aber wenn du Vater wirst, stehst du unter Druck, dein Leben finan­zi­ell auf die Ket­te zu bekom­men. Der chil­li­ge Studenten-​Lifestyle, bei dem du dich nur um dich selbst küm­mern musst, ist dann vor­bei. Du bist auch für dei­ne Kin­der und deren Zukunft ver­ant­wort­lich. Das beschäf­tigt mich. Und auch, dass das Leben end­lich ist. Ich bin ein Nost­al­gi­ker und schwel­ge viel in Erin­ne­run­gen. Es ist krass, wie viel man schon gemacht und erlebt hat und auch, wie schnell die Zeit vergeht.

MZEE​.com : Nost­al­gie ist ein gutes Stich­wort: Dein aktu­el­les Album "Der letz­te gro­ße Som­mer" klingt in Tei­len wie eine ver­spä­te­te Coming-​of-​Age-​Story. Die Songs han­deln vom Ver­lust von Unbe­schwert­heit, der Angst vor einer unkla­ren Zukunft, Über­for­de­rung und Ori­en­tie­rungs­lo­sig­keit. War­um dreht sich die Plat­te um die­se Themen?

Arbok 48: Mein letz­tes Solo­al­bum kam 2012. Wegen der Ruffiction-​Releases hat­te ich lan­ge gar kei­ne gro­ßen Ambi­tio­nen, solo Musik zu machen. Irgend­wann stand die Idee dann doch im Raum und ich habe mich gefragt, wor­über ich denn eigent­lich schrei­ben könn­te. Für mich braucht ein Album einen Hin­ter­grund­ge­dan­ken, einen roten Faden. "War­um nicht von frü­her erzäh­len", dach­te ich mir, denn da war eini­ges raus­zu­ho­len. Von Track zu Track hat es sich dann in die­se Rich­tung ent­wi­ckelt. Ich kam in eine Art Spi­ra­le: Wenn ich hier­über rap­pe, dann muss ich im nächs­ten Song auch noch hier­von erzäh­len, und so wei­ter. Spä­tes­tens ab der Hälf­te des Albums war dann klar, dass es in die­se Rich­tung geht.

MZEE​.com : Und was hat es mit dem Album­ti­tel auf sich?

Arbok 48: Ich habe wäh­rend des Ent­ste­hungs­pro­zes­ses gemerkt, wie viel sich seit der Jugend ver­än­dert hat. Die­se unbe­schwer­ten, frei­en Som­mer von damals gibt es nicht mehr. Auch das ist gar nicht unbe­dingt schlimm oder etwas Nega­ti­ves, aber es ist eben heu­te anders als frü­her. Der Song, der das erzählt, hat noch gefehlt. So ist das gleich­na­mi­ge Intro ent­stan­den, und damit war das Album ein run­des Ding und hat für mich Sinn erge­ben. Es ist ein rea­les Album gewor­den und bis auf ein paar über­spitz­te Dar­stel­lun­gen stimmt alles, was ich dar­auf erzäh­le. Das war mir auch wich­tig bei die­ser Platte.

MZEE​.com : Auf dem Song "Som­mer­re­gen" rappst du: "Mit 16 dacht' ich, ich will nie­mals 30 sein." Wenn du dei­nem 16-​jährigen Ich etwas sagen könn­test – was wäre es?

Arbok 48: "Es wird alles nicht so schlimm." Ich glau­be, mit 16 guckt man sich älte­re Mit­men­schen und ihren Life­style an und denkt sich, dass man nie­mals so alt wird. Irgend­was wird davor pas­sie­ren, oder man wird etwas anders machen als der Rest. Das Leben mit all sei­nen Pro­ble­men ist in die­sem Alter noch so ver­dammt weit weg. Aber das ist ok. Ich wür­de mei­nem 16-​jährigen Ich des­halb sagen, dass es sich kei­nen Stress und kei­ne Sor­gen machen muss.

MZEE​.com : Gab es in dei­nem Leben einen Moment, in dem du gemerkt hast, dass man doch nicht mehr alles vor sich hat und sich alles im Leben schon von allein fügen wird?

Arbok 48: Ich glau­be, das ist ein schlei­chen­der Pro­zess und kein Moment. Wenn, dann ist es viel­leicht der Über­gang von der Schul­zeit in die Aus­bil­dung und den ers­ten 9-​to-​5-​Job. Auf die­sen Life­style kam ich nicht klar und bin des­halb nach der Aus­bil­dung erst ein­mal stu­die­ren gegan­gen. Nicht, weil ich grund­sätz­lich nicht arbei­ten gehen will. Ich bin Gra­fik­de­si­gner und mache mei­nen Job total ger­ne. Aber ich konn­te das The­ma Arbeit für mich selbst so bes­ser ent­wi­ckeln. Eigent­lich bin ich durch Rap zu mei­nem Beruf gekom­men. 2004 haben wir damit ange­fan­gen, Alben zu machen, und jemand muss­te die Cover ent­wer­fen. Ich habe mich da irgend­wie rein­ge­fuchst, so schwer konn­te es ja nicht sein. Selbst­stän­dig­keit hat für mich bes­ser funk­tio­niert als die Arbeit in einer Fir­ma mit Chefs und Hier­ar­chien, wie es in der Aus­bil­dung der Fall war. Den­noch war das die Zeit, in der ich gemerkt habe, dass nicht alles im Leben ein­fach von allein pas­siert. Man muss es selbst in die Hand neh­men, wenn man eine Ver­än­de­rung will.

MZEE​.com : Lass uns von dei­ner eige­nen Jugend mal ins Heu­te bli­cken. Stu­di­en deu­ten dar­auf hin, dass Zukunfts­angst spe­zi­ell unter jun­gen Men­schen zunimmt. Denkst du, die Aus­sich­ten sind tat­säch­lich schlech­ter als frü­her und Zukunfts­angst ist ein Gefühl unse­rer Zeit, oder bekom­men wir nur mehr von allem Schlech­ten mit?

Arbok 48: Das kommt dar­auf an, wie man "frü­her" defi­niert. Als Jugend­li­che haben ich und mei­ne Freun­de gedacht, dass uns The­men wie Krieg nie wie­der beschäf­ti­gen wür­den. Wir dach­ten, die Mensch­heit sei mitt­ler­wei­le viel zu schlau dafür. Die­se Gewiss­heit ist natür­lich ver­lo­ren gegan­gen. Spä­tes­tens seit Coro­na ist uns doch bewusst, dass jeder­zeit etwas Unvor­her­seh­ba­res pas­sie­ren kann. Schwer zu sagen, ob sich Zukunfts­angst anders anfühlt als frü­her, aber mein per­sön­li­ches Mind­set hat sich defi­ni­tiv verändert.

MZEE​.com : Liegt das an der tat­säch­li­chen Welt­la­ge oder an der Art, wie wir Infor­ma­tio­nen konsumieren?

Arbok 48: Die Wahr­neh­mung ist heu­te ein­fach anders. Durch Social Media bekom­men wir viel mehr schlim­me Din­ge mit. Frü­her gab es zwar die­se Platt­for­men wie "rot​ten​.com", aber als Nor­mal­sterb­li­cher hast du so ein Zeug ja gar nicht mit­ge­kriegt. Außer­dem haben wir ein­fach ein paar komi­sche Jah­re hin­ter uns. Coro­na, der Krieg in der Ukrai­ne, Gaza – es ist eine schwie­ri­ge Zeit. Ich kann aber nicht behaup­ten, dass es frü­her anders war, denn als Jugend­li­cher haben mich sol­che The­men nicht gejuckt. Viel­leicht war es damals gleich schlimm und man nimmt es heu­te nur inten­si­ver wahr.

MZEE​.com : Wel­che gesell­schaft­li­chen Ent­wick­lun­gen machen dir per­sön­lich heu­te am meis­ten Sorgen?

Arbok 48: Als Vater ganz klar der Rechts­ruck, der gera­de in Deutsch­land vor sich geht. Man muss sich nur mal die­se Nazi-​Dokus anschau­en und wie die Kids dar­in teil­wei­se rum­lau­fen. Wie Faschos aus den Neun­zi­gern. Das macht mir schon Sor­gen, vor allem bei Jugend­li­chen. Gera­de in die­ser Pha­se sucht man nach Grup­pen und Zuge­hö­rig­keit und fin­det sie womög­lich genau an der fal­schen Stel­le. Als Eltern soll­te man alles tun, damit das nicht geschieht und das rich­ti­ge Mind­set vor­le­ben. Aber ich weiß natür­lich, wie eng­stir­nig und dick­köp­fig man als Jugendliche:r sein kann. Wenn es dir egal ist, was dei­ne Eltern sagen, kannst du auch in die­se Schie­ne rein­rut­schen. Ich fin­de es erschre­ckend, wie vie­len das passiert.

MZEE​.com : Hast du der­ar­ti­ges auch in dei­nem Umfeld mitbekommen?

Arbok 48: Ich kom­me vom Dorf. Dort gab es die­se typi­schen Dorf­fa­schos. Das waren viel­leicht kei­ne Hardcore-​Nazis, aber jeder kann­te deren Gedan­ken­gut und wuss­te: "Wenn die­ser Typ jetzt mit die­sem Typ rum­hängt, dann wird der jetzt wohl auch so einer." Ich glau­be, heu­te bekommst du das nicht mehr so gut mit wie damals. Du weißt nicht, wo gera­de Mäd­chen und Jungs zuhau­se in ihrem Zim­mer auf Tik­Tok chil­len und mit wel­chem Con­tent sie voll­ge­bal­lert wer­den. Dann bekom­men es auch Eltern gar nicht mehr mit, in wel­ches Gedan­ken­gut ihre Kin­der rein­rut­schen. Dar­in steckt die Gefahr, glau­be ich.

MZEE​.com : Der Psy­cho­lo­ge Jür­gen Mar­graf, Humboldt-​Professor und einer der füh­ren­den Exper­ten für Angst­stö­run­gen, sag­te in einem Inter­view mit dem SPIEGEL: "Die sozia­len Medi­en sind ein gigan­ti­scher Ver­stär­ker von Unsi­cher­heit und Ängs­ten. Wir ste­hen unter stän­di­gem Beschuss schlech­ter Nach­rich­ten." Nimmst du Doom­scrol­ling und Social Media bei dir auch als Ver­stär­ker für Zukunfts­angst wahr?

Arbok 48: Ich habe das The­ma auf jeden Fall auch nicht gut im Griff. Immer­hin kon­su­mie­re ich kein Tik­Tok, wobei das eher ein Generationen-​Ding sein dürf­te. Die App nut­ze ich nur, um mei­ne Musik zu pos­ten. Auf Insta­gram habe ich aber schon eine sta­bi­le Bild­schirm­zeit. Wenn ich aufs Han­dy schaue, geht der ers­te Klick immer sofort auf Ins­ta. Des­we­gen habe ich die App jetzt in einem Ord­ner und eine Sei­te wei­ter nach hin­ten gescho­ben, damit ich erst ein­mal scrol­len muss. Natür­lich hat sich das Gehirn auch dar­an wie­der schnell gewöhnt. (lacht) Was Nach­rich­ten angeht, ver­su­che ich seriö­se Sei­ten zu nut­zen. Gar kei­ne Nach­rich­ten mehr zu kon­su­mie­ren ist auch nicht der rich­ti­ge Weg, fin­de ich. Auch wenn die Schei­ße, die auf der Welt pas­siert, einem schon Kopf­schmer­zen bereitet.

MZEE​.com : Man könn­te die­se Kopf­schmer­zen auch als ein Zei­chen dafür ver­ste­hen, dass man sich sei­ner Ver­ant­wor­tung bewusst ist und bei Pro­ble­men auf die­ser Welt nicht weg­sieht. Glaubst du, Zukunfts­angst kann auch zu einem Antrieb wer­den, Din­ge zu ver­än­dern? Viel­leicht in dei­nem Fall durch Rap?

Arbok 48: Schwie­ri­ge Fra­ge. (über­legt) Mein Album endet mit dem Song "Leben ist noch lang". Der erzählt in etwa das, wor­auf du hin­aus­willst. Auch wenn gera­de alles schei­ße läuft und du gar nicht klar­kommst, besteht immer die Mög­lich­keit, dass die Zukunft bes­ser wird. Es ist nicht vor­her­be­stimmt, dass immer alles nega­tiv aus­geht. Musik kann Men­schen sicher auf eine Art die Angst vor der Zukunft neh­men. Auch Rap. Aber ich weiß nicht, ob ich der Rich­ti­ge dafür bin.

MZEE​.com : Viel­leicht ist Musik ein­fach nur dein per­sön­li­cher Weg, Zukunfts­angst zu ver­ar­bei­ten. Man­che begeg­nen dem The­ma ja auf ande­re Wei­se, zum Bei­spiel durch Akti­vis­mus, Enga­ge­ment in poli­ti­schen Par­tei­en oder in Ehrenämtern.

Arbok 48: Ja, den­ke ich auch. Wobei ich selbst auch schon mal mit dem Gedan­ken gespielt habe, in die Poli­tik zu gehen. Aber ich bin in mei­nem Leben schon in genug ande­re Din­ge ein­ge­spannt. Also ist die Mucke für mich der rich­ti­ge Weg.

MZEE​.com : Als Beruf ist Musik weit weni­ger plan­bar und strin­gent als die meis­ten ande­ren Kar­rie­re­we­ge. Du hast bereits erwähnt, dass du Gra­fik­de­si­gner bist und damit noch einen Job neben dem Rap ver­folgst. Gibt es beson­ders als Künst­ler Momen­te, in denen man an sei­nem Lebens­ent­wurf zwei­felt und sich Sor­gen um die Zukunft macht?

Arbok 48: Auf jeden Fall. Das ist auch ein Grund, war­um ich nie an den Punkt kam, mir zu wün­schen, haupt­be­ruf­lich nur Musik zu machen. Ich glau­be, dann las­tet ein enor­mer Druck auf dir. Natür­lich kann es sein, dass du irgend­wann ein rich­tig gro­ßer Star wirst und dir sowie­so kei­ne Sor­gen mehr machen musst. Aber die meis­ten Musi­ker machen nicht genug Geld mit ihrer Kunst. Gera­de in Zei­ten des Strea­mings. Wobei ich das gar nicht immer so schlecht reden will, weil es auch gute Sei­ten hat.

MZEE​.com : Der letz­te Punkt ist inter­es­sant. Das wür­den man­che Artists so nicht unter­schrei­ben, glau­be ich.

Arbok 48: Strea­ming ist an sich ein super Pro­dukt. Frü­her haben wir unse­re 300 CDs ver­kauft, bis sie alle weg waren. Die Leu­te konn­ten sie dann so oft hören, wie sie woll­ten. Es kommt aber kein Geld mehr rein, wenn die CDs ein­mal ver­kauft sind. Durch Strea­ming ver­dienst du jedes Mal, wenn jemand dei­ne Mucke hört, und kannst mit monat­li­chen Ein­nah­men rech­nen. Natür­lich wird es viel zu schlecht bezahlt, da müs­sen wir gar nicht dar­über reden. Bei mei­nem letz­ten Album habe ich noch etwas ande­res bemerkt: Durch Strea­ming lie­gen dir als Künst­ler viel mehr Zah­len vor, mit denen man sich vor­her nie beschäf­tigt hat.

MZEE​.com : Inwie­fern?

Arbok 48: Du gehst stän­dig in die Spotify-​App für Artists und checkst dei­ne monat­li­chen Hörer. Rund ums Album gibt es einen Peak, danach guckst du dabei zu, wie es run­ter und run­ter geht. Von einer Woche auf die ande­re sind es 2 000 Men­schen weni­ger, eine Woche spä­ter noch­mal 2 000 weni­ger. Bis sich die Zahl hal­biert hat. Auch das erzeugt Druck und du denkst dir: "Schei­ße, jetzt muss ich schnell wie­der was raus­brin­gen." Genau das wäre mei­ne Sor­ge, wenn man sich nur noch auf Musik fokus­siert und sich allein damit über Was­ser hal­ten muss.

MZEE​.com : Weil man dann nicht mehr befreit arbei­ten kann?

Arbok 48: Viel­leicht ver­liert man dadurch den künst­le­ri­schen Aspekt und macht nicht mehr nur das, was man selbst fei­ert, son­dern nur noch das, was die Leu­te hören wol­len. Ich will das nicht pau­scha­li­sie­ren, viel­leicht passt ja bei­des zusam­men oder man fin­det einen guten Mit­tel­weg. Ich fin­de es aller­dings schon vor­stell­bar, dass man den Blick dafür ver­liert, wes­halb man eigent­lich mit dem Musik­ma­chen ange­fan­gen hat und was einen dar­an ein­mal erfüllt hat.

MZEE​.com : Hast du etwas in die­se Rich­tung auch schon bei dir selbst wahrgenommen?

Arbok 48: Es fühlt sich heu­te schon anders an als in den magi­schen Jah­ren, in denen man anfing, Mucke zu machen. Teil­wei­se saßen wir gan­ze Wochen­en­den lang zusam­men im Kel­ler und kamen aus der Eupho­rie gar nicht mehr her­aus. Das wird schwä­cher mit den Jah­ren. Wenn ein Release von Ruf­fic­tion anstand und ich wuss­te, dass ich jetzt Parts ablie­fern muss, wur­de Musik auch mal zu einem Stress­fak­tor. Du bist dein eige­ner Chef, aber stehst trotz­dem krea­tiv unter Druck. Als Musi­ker ist Zukunfts­angst des­halb ein sehr gro­ßes The­ma. Ich glau­be, heut­zu­ta­ge noch mehr als früher.

MZEE​.com : Vor "Der letz­te gro­ße Som­mer" hast du über zwölf Jah­re lang kein Solo­al­bum ver­öf­fent­licht. Macht man sich nach einer der­art lan­gen Zeit Gedan­ken dar­über, wie ein Release ankommt und wie die Reak­tio­nen ausfallen?

Arbok 48: Total. Es ist schlimm. Bei Alben von Ruf­fic­tion habe ich mir nie wirk­li­che Gedan­ken über die Zah­len gemacht. Das war eher Hau­kes Ding. (Anm. d. Red.: Crys­tal F) Aber sobald du allein für das Pro­dukt stehst und das noch dazu nach so lan­ger Zeit, beschäf­tigst du dich damit. Und damit, ob die Leu­te dich als Solo­künst­ler viel­leicht schon ver­ges­sen haben. Man will nicht, dass das Ding floppt. Auf ein­mal muss man sich mit Tik­Tok beschäf­ti­gen und Reels machen. Das macht mich bis heu­te ver­rückt: Du kannst etwas auf Insta­gram hoch­la­den und es funk­tio­niert rich­tig gut – auf Tik­Tok dafür über­haupt nicht. War­um guckt es sich dort kei­ner an? So ent­ste­hen Zwei­fel an der eige­nen Musik und es nervt, sich mit so was befas­sen zu müs­sen. Aber es gehört nun mal dazu. Du bekommst mehr Feed­back. Frü­her gab es das nur in Foren oder auf Konzerten.

MZEE​.com : Im MZEE-​Forum zum Beispiel.

Arbok 48: Genau. (lacht) Da habe ich vor­ges­tern noch gechillt, weil wir raus­be­kom­men woll­ten, wann das ers­te Ruffiction-​Release war. 2026 fei­ern wir näm­lich 20 Jah­re und woll­ten das genaue Datum her­aus­fin­den. Wir sind aber noch auf der Suche.

MZEE​.com : Vor­hin haben wir dar­über gespro­chen, was du dei­nem jün­ge­ren Selbst ger­ne mit auf den Weg geben wür­dest. Lass uns, bevor wir zum Ende kom­men, noch mal den Spieß umdre­hen: Wenn du dei­nem zukünf­ti­gen Ich eine Fra­ge stel­len könn­test, wie wür­de sie lauten?

Arbok 48: (über­legt) Ich weiß es nicht. Ich will eigent­lich gar nicht viel aus der Zukunft wis­sen. Das wür­de mich noch mehr ver­rückt machen, glau­be ich. Viel­leicht ist Unge­wiss­heit in die­sem Fall sogar beruhigend.

MZEE​.com : Dann eine leich­te­re Fra­ge zum Abschluss: Wor­auf freust du dich 2026?

Arbok 48: Crys­tal F und ich gehen mit unse­ren bei­den Alben gemein­sam auf Tour. Dar­auf freue ich mich sehr. Dann sieht es so aus, als wür­de das neue Ruffiction-​Album tat­säch­lich auch in die­sem Jahr kom­men, nach­dem es sich um drei Jah­re ver­zö­gert hat. Und die 20 Jah­re fei­ern wir wie gesagt auch noch. Hof­fent­lich kann ich dane­ben auch an der Solo-​Mucke anknüp­fen. Ich ver­su­che, nicht wie­der für 13 Jah­re abzu­tau­chen. (lacht)