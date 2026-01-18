MZEE Recap 2025: #05 "Scherbenland" von RAPK

Schon wieder hat ein neues Jahr begonnen – schon wieder gab es in den letzten Wochen musikalische Jahresbestenlisten auf die Ohren, so weit das Auge reicht. Ob generell Musik oder "nur" Rap, ob Alben oder Tracks – alles wurde rauf und runter bewertet, als gäb's kein Morgen mehr. Da machen wir natürlich mit! … kleiner Scherz. Aber: Über manche Songs und Alben möchten wir doch noch ein paar Worte verlieren. Musikalische Werke, die uns im vergangenen Jahr im Bereich Rap, vornehmlich deutschem Rap, begeistert und beeindruckt haben. Die in uns etwas ausgelöst und uns bewegt haben. Oder die wir aus irgendeinem weiteren Grund, den wir Euch gerne verraten, noch einmal besonders hervorheben möchten. In diesem Sinne: Vorhang auf für unseren Jahresrückblick, verpackt in die schöne Hülle des musikalischen MZEE Recaps 2025.
Der Rauch steigt auf und die Welt zerbricht in Scherben.
Ich schau' von oben dabei zu.
Vor acht Jahren ist das Berliner Elektronik-Trio Moderat als Headliner auf dem PULS Open Air aufgetreten und ich kann das heute noch als eines der schönsten Konzerte meines Lebens benennen. Zum einen, weil der Großteil meiner Liebsten mit mir dort war und es eine kitschig schöne Sommernacht mit circa fünf bis neun lauwarmen Bechern Maracujasekt war. Zum anderen, weil Moderat eine verdammt gute Live-Show abliefern und die mitreißende Musik perfekt auf ein Festival passt.
Ziemlich genau acht Jahre später saß ich letzten Sommer auf nordirischen Klippen mit klarem Blick aufs Meer. Ja, ich weiß, auch kitschig schön, manchmal ist es eben so. Und ja, Delfine schwammen währenddessen an mir vorbei. Nein, ich denke mir das nicht aus. Um auf den Punkt zu kommen: Mein Soundtrack, während ich diese überwältigende Landschaft ansehen durfte, war der Song "Scherbenland" von RAPK. Er hat in mir sofort ein wohliges, sehnsüchtiges Gefühl hervorgerufen, das ich nicht benennen konnte. Recherchekönigin, die ich bin, habe ich die Webseite whosampled.com besucht und herausgefunden, dass das Sample des Songs "A New Error" von – wie sollte es anders sein – Moderat sehr wahrscheinlich dafür gesorgt hat. Neben dem Fakt, dass Musik so individuell wahrgenommen werden kann und in jeder Person durch kleine Details anderes auslöst, ist RAPK ein Rapduo, das es immer wieder schafft, mich wirklich für Musik zu begeistern.
"Scherbenland" hat mich noch den ganzen Sommer begleitet und wird mich nun immer an gleich zwei schöne Momente erinnern: an den perfekten Festival-Abend und den perfekten Urlaubstag. "Und wenn wir gehen, dreh' mich um. Letzte Mal, ich war da."
(Yasmina Rossmeisl)