MZEE Recap 2025: #04 "hopefully !" von Loyle Carner

Schon wieder hat ein neues Jahr begonnen – schon wieder gab es in den letzten Wochen musikalische Jahresbestenlisten auf die Ohren, so weit das Auge reicht. Ob generell Musik oder "nur" Rap, ob Alben oder Tracks – alles wurde rauf und runter bewertet, als gäb's kein Morgen mehr. Da machen wir natürlich mit! … kleiner Scherz. Aber: Über manche Songs und Alben möchten wir doch noch ein paar Worte verlieren. Musikalische Werke, die uns im vergangenen Jahr im Bereich Rap, vornehmlich deutschem Rap, begeistert und beeindruckt haben. Die in uns etwas ausgelöst und uns bewegt haben. Oder die wir aus irgendeinem weiteren Grund, den wir Euch gerne verraten, noch einmal besonders hervorheben möchten. In diesem Sinne: Vorhang auf für unseren Jahresrückblick, verpackt in die schöne Hülle des musikalischen MZEE Recaps 2025.
I’m looking for a piece of mine, a piece of yours, a piece of time.
Sonntags ausschlafen, Kaffee kochen und eine Schallplatte auflegen – das ist pures Glück. Souliger Jazz-Rap und Lo-Fi passen oft zu diesem Ritual. Und an einem Sonntag dieses Jahres landete das Album "hopefully !" von Loyle Carner auf dem Plattenteller. Der Titel stimmte mich zuversichtlich und so begann ich, gespannt zu lauschen.
Das Album ist wie eine Weiterentwicklung des Vorgängers "hugo": Anstatt mit seinem Vater, setzt er sich dieses Mal mit seiner eigenen Rolle als Vater auseinander – ein Perspektivwechsel. Was schon auf dem Plattencover mit einem Kunstwerk seines Kindes beginnt, wird im letzten Song "about time" mit einer Aufnahme seines Sohnes abgeschlossen. Ingesamt klingt das Album so, als würde er seinen Kindern zeigen wollen, wer er ist und dafür lässt er uns als Hörer:innen an einer neuen Seite von sich teilhaben. Einer anderen, weniger wütenden, zuversichtlicheren, nachsichtigeren und hoffnungsvolleren Seite.
Statt purer Glücksgefühle wie beim ersten Kaffee, regt das Album allerdings zum Nachdenken über den Sinn des Lebens an. Man beginnt, das eigene Sein und die Endlichkeit zu hinterfragen. Somit passt das Album atmosphärisch perfekt zur gemütlichen Jahreszeit.
Musikalisch bietet es die tiefen, satten Klänge, die typisch für Loyle Carner sind. Inhaltlich zeichnet es sich durch eine positivere und ruhigere Stimmung aus. Nicht umsonst lautet der erste Songtitel "feel at home", genauso fühlt sich dieses Werk für mich an. Und damit hoffe ich, dass Ihr – an welchem Tag auch immer – ein entspanntes Gefühl von Sonntag mitnehmen könnt. Vorzugsweise in der gemütlichen Wohnung, auf dem Sofa, mit dem Heißgetränk der Wahl und dieser guten Musik.
(Malin Teegen)