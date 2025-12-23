Adventskalender: Türchen #23 – HIP HOP LEBT (Podcast)

Hier sind sie: unsere persönlichen Highlights aus 2025. Alle Jahre wieder gibt es so viel Spannendes im Rapgame. Musik, Videos, Filme, Bücher und, und, und … Wer soll da noch den Überblick behalten? Richtig: wir! Deshalb gibt's von uns dieses Jahr unseren Adventskalender mit redaktionsinternen Empfehlungen aus der Subkultur. Zeit für Reflexionen: Wen haben wir persönlich dieses Jahr neu entdeckt? Was wollen wir Euch wärmstens ans Herz legen? Und womit könnt Ihr Euch an den langen Tagen zwischen Weihnachten und Silvester noch die Zeit vertreiben?
Vielleicht kommen Euch die obigen Zeilen merkwürdig bekannt vor. Wir haben für den Kalender unser bewährtes Instagram-Format MZEE WEEKLY ausgeweitet. Hier liefern wir wöchentlich kurz und knapp eine Empfehlung und fragen Euch nach Euren eigenen Entdeckungen. Auf etwas mehr Raum präsentieren wir Euch also nun: MZEE YEARLY.
Wir freuen uns darauf, Euch damit wieder die Tage bis Weihnachten etwas versüßen zu können, und wünschen Euch eine entspannte, besinnliche Weihnachtszeit. Und auch wenn Ihr Weihnachten nicht feiert, könnt Ihr hier bestimmt die ein oder andere Inspiration für Eure freien Tage mitnehmen.
Julia Gröschel macht es mir leicht, über sie zu schreiben. Denn sie fasst strukturiert selbst zusammen, worum es in ihrem Podcast geht. In so ziemlich jeder Folge "Hip Hop Lebt – in jedem von uns" präsentiert sie ihr Anliegen wie ein Mantra: mit Menschen aus der Musikbranche persönliche Geschichten, aber auch fachliche Expertise auszutauschen, um einen authentischen Einblick ins Rapgame zu geben. Dabei bleibt auch ihre Liebe zum Untergrund-Rap nicht unerwähnt und eine Verortung desselben ist immer wieder Thema.
Seit über zehn Jahren arbeitet Julia selbst in der HipHop- und Medienbranche. Als Musik- und Eventmanagerin sowie Gründerin ihrer Agentur "sechsfuenf" trägt sie selbst viel dazu bei, ein ganzheitliches Bild der Szene aufzuzeigen. Zudem lädt sie Interviewpartner:innen ein, die aus vielerlei Blickwinkeln auf die Branche schauen und eben einfach dazugehören. Es kommen Musiker:innen, Fotograf:innen und Labelmitarbeiter:innen bis hin zu Securitymenschen für gelungene Veranstaltungen gleichberechtigt zu Wort. Mich begeistert an diesen Gesprächen vor allem die Klarheit, mit der Julia ihren Gäst:innen begegnet. Sie formuliert deutliche und oft grundlegende Fragen, sodass ich systematisch Einblicke ins und ums Rapgame geliefert bekomme. Auf der Suche nach einem Überblick der aktuellen deutschen HipHop-Szene jenseits von Gossip und Trendsurfing entdeckte ich den Podcast Anfang des Jahres eher zufällig. Schon die ersten Folgen aus 2022 vermitteln einen breiten Ansatz und die Themen sind nach wie vor aktuell. Meine Begeisterung für alles, was aus der Szene kommt, ist über das Jahr hinweg sowohl Höhepunkten als auch Tiefphasen ausgesetzt. Jedoch versprechen die Episoden des Podcasts immer ein "True to the Game" und so ist das Hören manchmal einfach nur erhellend und manchmal ziemlich mindblowing.
Mittlerweile habe ich die bisher über 40 erschienenen Folgen brav nachgehört – ganz strukturiert. Freudigen Herzens habe ich aber auch miterlebt, wie aus dem Podcast-Ding mittlerweile Live-Events der Spitzenklasse erwuchsen. Besonders die Folge mit Majan hat mich beeindruckt. Hier wäre ich zu gerne bei der Live-Aufnahme vor Publikum mit anschließendem Konzert dabei gewesen.
(Christina Jeiter)
(Grafik von Anna Koptenko & Daniel Fersch)