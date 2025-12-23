Adventskalender: Türchen #23 – HIP HOP LEBT (Podcast)

Hier sind sie: unse­re per­sön­li­chen High­lights aus 2025. Alle Jah­re wie­der gibt es so viel Span­nen­des im Rap­ga­me. Musik, Vide­os, Fil­me, Bücher und, und, und … Wer soll da noch den Über­blick behal­ten? Rich­tig: wir! Des­halb gibt's von uns die­ses Jahr unse­ren Advents­ka­len­der mit redak­ti­ons­in­ter­nen Emp­feh­lun­gen aus der Sub­kul­tur. Zeit für Refle­xio­nen: Wen haben wir per­sön­lich die­ses Jahr neu ent­deckt? Was wol­len wir Euch wärms­tens ans Herz legen? Und womit könnt Ihr Euch an den lan­gen Tagen zwi­schen Weih­nach­ten und Sil­ves­ter noch die Zeit vertreiben?

Viel­leicht kom­men Euch die obi­gen Zei­len merk­wür­dig bekannt vor. Wir haben für den Kalen­der unser bewähr­tes Instagram-​Format MZEE WEEKLY aus­ge­wei­tet. Hier lie­fern wir wöchent­lich kurz und knapp eine Emp­feh­lung und fra­gen Euch nach Euren eige­nen Ent­de­ckun­gen. Auf etwas mehr Raum prä­sen­tie­ren wir Euch also nun: MZEE YEARLY.

Wir freu­en uns dar­auf, Euch damit wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen, und wün­schen Euch eine ent­spann­te, besinn­li­che Weih­nachts­zeit. Und auch wenn Ihr Weih­nach­ten nicht fei­ert, könnt Ihr hier bestimmt die ein oder ande­re Inspi­ra­ti­on für Eure frei­en Tage mitnehmen.

Julia Grö­schel macht es mir leicht, über sie zu schrei­ben. Denn sie fasst struk­tu­riert selbst zusam­men, wor­um es in ihrem Pod­cast geht. In so ziem­lich jeder Fol­ge "Hip Hop Lebt – in jedem von uns" prä­sen­tiert sie ihr Anlie­gen wie ein Man­tra: mit Men­schen aus der Musik­bran­che per­sön­li­che Geschich­ten, aber auch fach­li­che Exper­ti­se aus­zu­tau­schen, um einen authen­ti­schen Ein­blick ins Rap­ga­me zu geben. Dabei bleibt auch ihre Lie­be zum Untergrund-​Rap nicht uner­wähnt und eine Ver­or­tung des­sel­ben ist immer wie­der Thema.

Seit über zehn Jah­ren arbei­tet Julia selbst in der HipHop- und Medi­en­bran­che. Als Musik- und Event­ma­na­ge­rin sowie Grün­de­rin ihrer Agen­tur "sechs­fuenf" trägt sie selbst viel dazu bei, ein ganz­heit­li­ches Bild der Sze­ne auf­zu­zei­gen. Zudem lädt sie Interviewpartner:innen ein, die aus vie­ler­lei Blick­win­keln auf die Bran­che schau­en und eben ein­fach dazu­ge­hö­ren. Es kom­men Musiker:innen, Fotograf:innen und Labelmitarbeiter:innen bis hin zu Secu­ri­ty­men­schen für gelun­ge­ne Ver­an­stal­tun­gen gleich­be­rech­tigt zu Wort. Mich begeis­tert an die­sen Gesprä­chen vor allem die Klar­heit, mit der Julia ihren Gäst:innen begeg­net. Sie for­mu­liert deut­li­che und oft grund­le­gen­de Fra­gen, sodass ich sys­te­ma­tisch Ein­bli­cke ins und ums Rap­ga­me gelie­fert bekom­me. Auf der Suche nach einem Über­blick der aktu­el­len deut­schen HipHop-​Szene jen­seits von Gos­sip und Trend­sur­fing ent­deck­te ich den Pod­cast Anfang des Jah­res eher zufäl­lig. Schon die ers­ten Fol­gen aus 2022 ver­mit­teln einen brei­ten Ansatz und die The­men sind nach wie vor aktu­ell. Mei­ne Begeis­te­rung für alles, was aus der Sze­ne kommt, ist über das Jahr hin­weg sowohl Höhe­punk­ten als auch Tief­pha­sen aus­ge­setzt. Jedoch ver­spre­chen die Epi­so­den des Pod­casts immer ein "True to the Game" und so ist das Hören manch­mal ein­fach nur erhel­lend und manch­mal ziem­lich mindblowing.

Mitt­ler­wei­le habe ich die bis­her über 40 erschie­ne­nen Fol­gen brav nach­ge­hört – ganz struk­tu­riert. Freu­di­gen Her­zens habe ich aber auch mit­er­lebt, wie aus dem Podcast-​Ding mitt­ler­wei­le Live-​Events der Spit­zen­klas­se erwuch­sen. Beson­ders die Fol­ge mit Majan hat mich beein­druckt. Hier wäre ich zu ger­ne bei der Live-​Aufnahme vor Publi­kum mit anschlie­ßen­dem Kon­zert dabei gewesen.