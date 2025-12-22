Adventskalender: Türchen #22 – NAVACHA

Hier sind sie: unsere persönlichen Highlights aus 2025. Alle Jahre wieder gibt es so viel Spannendes im Rapgame. Musik, Videos, Filme, Bücher und, und, und … Wer soll da noch den Überblick behalten? Richtig: wir! Deshalb gibt's von uns dieses Jahr unseren Adventskalender mit redaktionsinternen Empfehlungen aus der Subkultur. Zeit für Reflexionen: Wen haben wir persönlich dieses Jahr neu entdeckt? Was wollen wir Euch wärmstens ans Herz legen? Und womit könnt Ihr Euch an den langen Tagen zwischen Weihnachten und Silvester noch die Zeit vertreiben?
Vielleicht kommen Euch die obigen Zeilen merkwürdig bekannt vor. Wir haben für den Kalender unser bewährtes Instagram-Format MZEE WEEKLY ausgeweitet. Hier liefern wir wöchentlich kurz und knapp eine Empfehlung und fragen Euch nach Euren eigenen Entdeckungen. Auf etwas mehr Raum präsentieren wir Euch also nun: MZEE YEARLY.
Wir freuen uns darauf, Euch damit wieder die Tage bis Weihnachten etwas versüßen zu können, und wünschen Euch eine entspannte, besinnliche Weihnachtszeit. Und auch wenn Ihr Weihnachten nicht feiert, könnt Ihr hier bestimmt die ein oder andere Inspiration für Eure freien Tage mitnehmen.
Manchmal taucht ein Release genau in dem Moment auf, in dem man etwas braucht, ohne es bewusst zu suchen. So war es bei mir und NAVACHA. Eigentlich wollte ich nur kurz durch die neue freitag0uhr-Liste skippen, doch der Track "Dua" hat mich sofort gestoppt. Ich hatte NAVACHA vorher nicht wirklich auf dem Schirm, aber dieses eine Lied von ihm hat mich direkt getroffen.
Was mich an NAVACHAs Musik beeindruckt, ist die Art, wie er Stimmungen beschreibt. Es gibt keine großen Metaphern oder Ähnliches. Er schafft eine krasse Melancholie, die direkt die Seele berührt. Er macht nichts komplizierter, als es ist. Vielleicht hat er mich auch deshalb so mitgenommen, weil in diesem Jahr für mich viel los war und seine Texte genau in diese Zeiten gepasst haben. "Sind frei, seitdem wir fühlen, dass unser Leben kein Problem mehr ist, das wir lösen müssen." Diese Zeilen haben mich mehr beschäftigt als vieles andere, was ich 2025 gehört habe. Sie versuchen nicht, künstlich tief zu wirken. Sie sind einfach ehrlich. Und genau das trifft mich. NAVACHAs Musik hat etwas Magisches und fast Therapeutisches. Ein Gefühl, das bleibt, ohne dass ich es groß erklären kann.
Noch etwas, das mich besonders anspricht, ist, dass NAVACHA einem nichts aufdrückt. Er erzählt, ohne zu überladen. Er lässt Raum für eigene Gedanken, für Erinnerungen und für Gefühle, die ich lange nicht mehr sortiert habe. Ich hatte beim Hören oft das Gefühl, dass da jemand singt, der einfach verstehen will. Deshalb habe ich diesen Künstler für den Adventskalender ausgewählt. Nicht wegen irgendeiner großen Symbolik, sondern weil er mich dieses Jahr wirklich begleitet hat. Besonders der Track "Dua" ist für mich einer der Songs, die man nicht laut hören muss, um sie zu fühlen. Er findet seinen Weg von selbst.
(Vivien Araya)
(Grafik von Anna Koptenko & Daniel Fersch)