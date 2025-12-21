Adventskalender: Türchen #21 – Legion: House of Scam (Podcast)

Hier sind sie: unsere persönlichen Highlights aus 2025. Alle Jahre wieder gibt es so viel Spannendes im Rapgame. Musik, Videos, Filme, Bücher und, und, und … Wer soll da noch den Überblick behalten? Richtig: wir! Deshalb gibt's von uns dieses Jahr unseren Adventskalender mit redaktionsinternen Empfehlungen aus der Subkultur. Zeit für Reflexionen: Wen haben wir persönlich dieses Jahr neu entdeckt? Was wollen wir Euch wärmstens ans Herz legen? Und womit könnt Ihr Euch an den langen Tagen zwischen Weihnachten und Silvester noch die Zeit vertreiben?
Vielleicht kommen Euch die obigen Zeilen merkwürdig bekannt vor. Wir haben für den Kalender unser bewährtes Instagram-Format MZEE WEEKLY ausgeweitet. Hier liefern wir wöchentlich kurz und knapp eine Empfehlung und fragen Euch nach Euren eigenen Entdeckungen. Auf etwas mehr Raum präsentieren wir Euch also nun: MZEE YEARLY.
Wir freuen uns darauf, Euch damit wieder die Tage bis Weihnachten etwas versüßen zu können, und wünschen Euch eine entspannte, besinnliche Weihnachtszeit. Und auch wenn Ihr Weihnachten nicht feiert, könnt Ihr hier bestimmt die ein oder andere Inspiration für Eure freien Tage mitnehmen.
Ob "ein Leben wie im Casino", "alles auf Rot" setzen oder die letzte Wette, bis man Mama endlich ein Haus kaufen kann: Glücksspiel ist omnipräsent in den Texten vieler Straßenrapper:innen. Seit der exponentiellen Zunahme von Rapper:innen mit Fußballernamen und Sportanspielungen in den Texten wurden auch Sportwetten immer mehr zu einem Status quo im Rap-Kosmos. Dabei wird meinem Gefühl nach deutlich häufiger von den hohen Gewinnen und Endorphinschüben bei aufgegangenen Scheinen berichtet, als auf die unendlichen Abgründe einzugehen, in die einen die Sucht nach dem Wetten schubsen kann.
Umso wichtiger, dass der Podcast "Legion: House of Scam", eine Koproduktion zwischen Undone und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, genau auf diese Schwierigkeiten eingeht. Im Laufe der letzten Folge werden die kruden Machenschaften von Wettanbietern unter die Lupe genommen – von Steueroasen im südeuropäischen oder ostasiatischen Raum über gefixte Wetten bis hin zu illegalen Konstrukten im Hintergrund, die den Sport zunehmend für Geldwäsche vereinnahmen. Wer wettet, verliert auf lange Sicht – die glorreichen Geschichten, die wir immer wieder in deutschen Raptexten hören, sind demnach schlimmstenfalls gelogen oder bestenfalls die altbekannte, regelbestätigende Ausnahme.
Natürlich ist die gesamte Staffel "House of Scam", in der Khesrau Behroz mit seinem Team die illegalen Machenschaften hinter ganzen Scam-Fabriken und Fake-Liebesavancen auf Dating-Plattformen nachgeht, empfehlenswert. Wer allerdings dazu neigt – aus welchen Gründen auch immer –, den schimmernden Banderolen vieler Wettanbieter während Live-Spielen Glauben zu schenken, dem sei ganz besonders die letzte Folge "Legion" ans Herz gelegt. Auch diejenigen, die den Oliver Kahns und Joshua Kimmichs, die glücklich ihre Tipico-App in die Kamera halten, nacheifern und sich selbst an dem ein oder anderen Wettschein versuchen wollen: erst mal hier reinhören, bitte. Alternativ kann man natürlich auch die letzten Veröffentlichungen von Döll oder direkt Pilz' alten Track "Nie wieder Tipico" abermals in der Playlist rotieren lassen. Alles besser, als den Nachmittag damit zu verbringen, sich zu überlegen, ob sich die 11er-Quote auf Bayern München gegen Heidenheim wirklich lohnt.
(Sven Aumiller)
(Grafik von Anna Koptenko & Daniel Fersch)