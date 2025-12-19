Hier sind sie: unse­re per­sön­li­chen High­lights aus 2025. Alle Jah­re wie­der gibt es so viel Span­nen­des im Rap­ga­me. Musik, Vide­os, Fil­me, Bücher und, und, und … Wer soll da noch den Über­blick behal­ten? Rich­tig: wir! Des­halb gibt's von uns die­ses Jahr unse­ren Advents­ka­len­der mit redak­ti­ons­in­ter­nen Emp­feh­lun­gen aus der Sub­kul­tur. Zeit für Refle­xio­nen: Wen haben wir per­sön­lich die­ses Jahr neu ent­deckt? Was wol­len wir Euch wärms­tens ans Herz legen? Und womit könnt Ihr Euch an den lan­gen Tagen zwi­schen Weih­nach­ten und Sil­ves­ter noch die Zeit vertreiben?

Viel­leicht kom­men Euch die obi­gen Zei­len merk­wür­dig bekannt vor. Wir haben für den Kalen­der unser bewähr­tes Instagram-​Format MZEE WEEKLY aus­ge­wei­tet. Hier lie­fern wir wöchent­lich kurz und knapp eine Emp­feh­lung und fra­gen Euch nach Euren eige­nen Ent­de­ckun­gen. Auf etwas mehr Raum prä­sen­tie­ren wir Euch also nun: MZEE YEARLY.

Wir freu­en uns dar­auf, Euch damit wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen, und wün­schen Euch eine ent­spann­te, besinn­li­che Weih­nachts­zeit. Und auch wenn Ihr Weih­nach­ten nicht fei­ert, könnt Ihr hier bestimmt die ein oder ande­re Inspi­ra­ti­on für Eure frei­en Tage mitnehmen.

Es begann wie so oft mit mei­nem Algo­rith­mus: Im März spül­te mir Insta­gram den Song­teaser zu "allei­ni habi­bi" in die Time­line. Die offen­sicht­li­che Refe­renz zu Lil Way­nes "A Mil­li" ließ mich zunächst nur den­ken: "Ach, wit­zig – die spä­ten 2000er sind also schon wie­der im Trend." Doch wer auf sei­ner Instagram-​Seite stö­bert, stellt schnell fest: allein­da­heim ist kein blo­ßer Nost­al­gi­ker. Schon 2024 ver­öf­fent­lich­te er auf dem Pro­fil gesun­ge­ne und gitar­ren­las­ti­ge Tracks. Aber was hat mich gera­de an "i am not a human being" so gecatcht?

Als ers­te Sin­gle fürs Strea­ming wur­de bald "pro­fes­sio­nal yap­per" releast, ein Diss an Rapper:innen, die nur für Geld und nicht für den eige­nen Aus­druck oder auch das Zusam­men­spiel mit ande­ren Künstler:innen arbei­ten. Lines wie "Ich hat­te ein paar Freun­de, doch das waren kei­ne Freun­de. Heu­te hab' ich eine Hand­voll, die mir was bedeu­ten. Dei­ne Uhr ist kein Flex, dein Auto kein Flex. Für dich wär' schon Flex, wärst du ein­mal kor­rekt" ver­ra­ten: Hier spricht jemand, der die Musik­in­dus­trie kennt und die Sze­ne und sein eige­nes Schaf­fen kri­tisch reflek­tiert. Mit der Ankün­di­gung des Tapes – eben­falls eine Hom­mage an Lil Way­ne – folg­te der "hei­di free­style" auf Insta­gram. Die Zei­len "Du willst alles bren­nen sehen, doch Bro, du bist nicht Usher. Und bist du ein Nazi, musst du kämp­fen mit allei­ni. Ich gebe dir eine lin­ke Gera­de und nen­ne sie Hei­di" bewei­sen erneut, dass man durch­aus Auf-​die-​Fresse-​Beats mit gesell­schafts­kri­ti­schen Tex­ten kom­bi­nie­ren kann. Die gan­ze EP, bestehend aus sechs Tracks, wur­de schnell zu mei­nem Sound­track des Som­mers 2025. Und auch danach blieb allei­ni nicht untä­tig: Nach der EP folg­ten – ganz Mas­ken­rap­per – ein Fea­ture mit Mau­li sowie jüngst "still tip­pin'" mit Young Kira. Außer­dem releas­te er ein Halloween-​Special und einen eige­nen Advents­ka­len­der auf Instagram.

Ob allein­da­heim nun ein blu­ti­ger New­co­mer ist oder ein gut ver­netz­ter Künst­ler mit Strick­mas­ke und her­un­ter­ge­pich­tem Alter Ego, eines ist klar: Sein Out­put ist pro­vo­kant, frisch und krea­tiv viel­sei­tig. Die Hoff­nung auf mehr Musik und even­tu­ell sogar Live-​Auftritte in 2026 ist jeden­falls groß in der wach­sen­den Fan­ge­mein­de des klei­nen Puppenrappers.