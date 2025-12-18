Hier sind sie: unse­re per­sön­li­chen High­lights aus 2025. Alle Jah­re wie­der gibt es so viel Span­nen­des im Rap­ga­me. Musik, Vide­os, Fil­me, Bücher und, und, und … Wer soll da noch den Über­blick behal­ten? Rich­tig: wir! Des­halb gibt's von uns die­ses Jahr unse­ren Advents­ka­len­der mit redak­ti­ons­in­ter­nen Emp­feh­lun­gen aus der Sub­kul­tur. Zeit für Refle­xio­nen: Wen haben wir per­sön­lich die­ses Jahr neu ent­deckt? Was wol­len wir Euch wärms­tens ans Herz legen? Und womit könnt Ihr Euch an den lan­gen Tagen zwi­schen Weih­nach­ten und Sil­ves­ter noch die Zeit vertreiben?

Viel­leicht kom­men Euch die obi­gen Zei­len merk­wür­dig bekannt vor. Wir haben für den Kalen­der unser bewähr­tes Instagram-​Format MZEE WEEKLY aus­ge­wei­tet. Hier lie­fern wir wöchent­lich kurz und knapp eine Emp­feh­lung und fra­gen Euch nach Euren eige­nen Ent­de­ckun­gen. Auf etwas mehr Raum prä­sen­tie­ren wir Euch also nun: MZEE YEARLY.

Wir freu­en uns dar­auf, Euch damit wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen, und wün­schen Euch eine ent­spann­te, besinn­li­che Weih­nachts­zeit. Und auch wenn Ihr Weih­nach­ten nicht fei­ert, könnt Ihr hier bestimmt die ein oder ande­re Inspi­ra­ti­on für Eure frei­en Tage mitnehmen.

Ich bin in der Regel ganz gut dar­in, den Sachen aus dem Weg zu gehen, die mich nicht so inter­es­sie­ren – auch wenn sie rele­vant sind und das nicht unbe­dingt für mich spricht. So auch im Fall von Mois. Natür­lich war mir immer bewusst, wer Mois ist und mit wem er manch­mal abhängt, aber so rich­tig mit ihm befasst habe ich mich nie. Und ehr­lich gesagt wur­den er und sei­ne Vide­os mir auch sel­ten vom Algo­rith­mus ange­zeigt. Dem­zu­fol­ge ist sein "Absturz" gänz­lich an mir vor­bei­ge­gan­gen – bis ich kürz­lich den Pod­cast "DER ABSTURZ VON MOIS" von Fritz (rbb), ARD und BANK­pro­du­ziert gehört habe.

Und wie soll ich es sagen? Mei­ne Oma wür­de es ver­mut­lich so aus­drü­cken: Ich bin vom Hocker gefal­len. Nicht nur, dass die Geschich­te mit allen Hin­ter­grün­den und Abzwei­gun­gen wirk­lich gut erzählt wur­de, es pas­sie­ren auch sehr, sehr vie­le absur­de Din­ge. Posi­tiv wie nega­tiv. Mei­ner Mei­nung nach ist es den Per­so­nen, die an dem Pro­jekt gear­bei­tet haben, gelun­gen, die­se kom­ple­xe Geschich­te kri­tisch zu beleuch­ten und gleich­zei­tig unter­hal­tend zu erzäh­len, ohne sich dabei über Mois lus­tig zu machen oder die Ernst­haf­tig­keit zu verlieren.

Man gerät dabei in einen Sog aus Irrun­gen und Wir­run­gen zwi­schen extre­mer Pro­duk­ti­vi­tät und den Abgrün­den zwi­schen­mensch­li­cher Bezie­hun­gen. Es geht dar­über hin­aus auch um Dro­gen und eine Begeg­nung mit Zie­gen in Xatars Gold­mann Tower. Ich kann es wirk­lich emp­feh­len, die sechs Fol­gen zu hören und in den Wer­de­gang der Per­so­na Mois abzu­tau­chen – vor allem, wenn man ein Fai­ble für abge­schlos­se­ne Podcast-​Reihen hat.