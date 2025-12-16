Hier sind sie: unse­re per­sön­li­chen High­lights aus 2025. Alle Jah­re wie­der gibt es so viel Span­nen­des im Rap­ga­me. Musik, Vide­os, Fil­me, Bücher und, und, und … Wer soll da noch den Über­blick behal­ten? Rich­tig: wir! Des­halb gibt's von uns die­ses Jahr unse­ren Advents­ka­len­der mit redak­ti­ons­in­ter­nen Emp­feh­lun­gen aus der Sub­kul­tur. Zeit für Refle­xio­nen: Wen haben wir per­sön­lich die­ses Jahr neu ent­deckt? Was wol­len wir Euch wärms­tens ans Herz legen? Und womit könnt Ihr Euch an den lan­gen Tagen zwi­schen Weih­nach­ten und Sil­ves­ter noch die Zeit vertreiben?

Viel­leicht kom­men Euch die obi­gen Zei­len merk­wür­dig bekannt vor. Wir haben für den Kalen­der unser bewähr­tes Instagram-​Format MZEE WEEKLY aus­ge­wei­tet. Hier lie­fern wir wöchent­lich kurz und knapp eine Emp­feh­lung und fra­gen Euch nach Euren eige­nen Ent­de­ckun­gen. Auf etwas mehr Raum prä­sen­tie­ren wir Euch also nun: MZEE YEARLY.

Wir freu­en uns dar­auf, Euch damit wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen, und wün­schen Euch eine ent­spann­te, besinn­li­che Weih­nachts­zeit. Und auch wenn Ihr Weih­nach­ten nicht fei­ert, könnt Ihr hier bestimmt die ein oder ande­re Inspi­ra­ti­on für Eure frei­en Tage mitnehmen.

Seit sei­nem MZEE​.com Exclu­si­ve – ja, so was gab es mal – von 2019 ist HeXer ein klei­ner Punkt auf mei­nem Radar, aber irgend­wie habe ich den Leip­zi­ger Rap­per immer abge­tan. Nicht mei­ne Musik, so mei­ne Ein­stel­lung. Rück­bli­ckend hat sich die­se Ableh­nung als gro­ßer Faux­pas her­aus­ge­stellt, denn die­ses Jahr habe ich end­lich ent­deckt, was er so draufhat.

Den größ­ten Impact hat­te HeXer 2025 mit sei­nem Dis­strack gegen Schil­lah. Statt mit aus­tausch­ba­ren, kon­stru­ier­ten Vor­wür­fen Dra­ma zu erzeu­gen wie vie­le Rapper:innen vor ihm, ging es auf "King of the East" wirk­lich an die Sub­stanz. Ohne ein Anwalts­schrei­ben zu ris­kie­ren, kann ich wenig auf den Inhalt und die Vor­wür­fe auf dem Track ein­ge­hen. Aller­dings fällt der Track in eine Zeit, in der Rech­te immer prä­sen­ter wer­den und rech­tes Gedan­ken­gut immer noch und immer wei­ter nor­ma­li­siert wird. Genau dann tut es unfass­bar gut, einen Rap­per zu hören, der sei­ne Ener­gie und Stim­me nutzt, Bull­shit anzu­pran­gern. Mit "Het­zer" hat der Leip­zi­ger dann noch ein­mal nach­ge­legt. Eigent­lich als Qua­li­fi­ka­ti­on für das neu auf­ge­setz­te JBB gedacht, war der Track dem Host des Tur­niers dann doch zu per­sön­lich. HeXer wur­de abge­lehnt. Ohne sei­ne Teil­nah­me hat "Het­zer" aller­dings einen noch grö­ße­ren Impact und lässt das Batt­le­tur­nier zu Recht in der Bedeu­tungs­lo­sig­keit zurück. Neben die­sen sehr öffent­lich­keits­wirk­sa­men Dis­stracks hat HeXer die­ses Jahr auch jede Men­ge rich­tig gute Sin­gles und Fea­tures raus­ge­bracht. Zum Bei­spiel "Neu­an­fang", einen Moti­va­ti­ons­song mit der genau rich­ti­gen Men­ge an Pathos, ohne dabei nach Kon­tra K zu klin­gen. Oder zuletzt "Update", in dem er die erfolg­rei­chen, aber destruk­ti­ven Dis­stracks hin­ter­fragt und zeigt, in wel­che Rich­tung es künst­le­risch weitergeht.

HeXer hat die­ses Jahr mit so kras­sen Ver­öf­fent­li­chun­gen abge­lie­fert, dass ich wirk­lich froh bin, ihn end­lich wie­der­ent­deckt zu haben. Mei­ne Igno­ranz, ihn abzu­tun, die sich vom MZEE​.com Exclu­si­ve 2019 bis Anfang des Jah­res durch­ge­zo­gen hat, ist aber noch nicht wie­der­gut­ge­macht. Zeit, mal ein biss­chen nachzuholen.