Adventskalender: Türchen #13 – Der SNACKS-Podcast

Hier sind sie: unse­re per­sön­li­chen High­lights aus 2025. Alle Jah­re wie­der gibt es so viel Span­nen­des im Rap­ga­me. Musik, Vide­os, Fil­me, Bücher und, und, und … Wer soll da noch den Über­blick behal­ten? Rich­tig: wir! Des­halb gibt's von uns die­ses Jahr unse­ren Advents­ka­len­der mit redak­ti­ons­in­ter­nen Emp­feh­lun­gen aus der Sub­kul­tur. Zeit für Refle­xio­nen: Wen haben wir per­sön­lich die­ses Jahr neu ent­deckt? Was wol­len wir Euch wärms­tens ans Herz legen? Und womit könnt Ihr Euch an den lan­gen Tagen zwi­schen Weih­nach­ten und Sil­ves­ter noch die Zeit vertreiben?

Viel­leicht kom­men Euch die obi­gen Zei­len merk­wür­dig bekannt vor. Wir haben für den Kalen­der unser bewähr­tes Instagram-​Format MZEE WEEKLY aus­ge­wei­tet. Hier lie­fern wir wöchent­lich kurz und knapp eine Emp­feh­lung und fra­gen Euch nach Euren eige­nen Ent­de­ckun­gen. Auf etwas mehr Raum prä­sen­tie­ren wir Euch also nun: MZEE YEARLY.

Wir freu­en uns dar­auf, Euch damit wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen, und wün­schen Euch eine ent­spann­te, besinn­li­che Weih­nachts­zeit. Und auch wenn Ihr Weih­nach­ten nicht fei­ert, könnt Ihr hier bestimmt die ein oder ande­re Inspi­ra­ti­on für Eure frei­en Tage mitnehmen.

Als Josi Mil­ler und Helen Fares im Früh­jahr 2024 ver­kün­de­ten, dass sie ihren Homegirls-​Podcast nicht mehr wei­ter­füh­ren wür­den, war ich ziem­lich ver­zwei­felt. Die­ser Pod­cast war mei­ner Mei­nung nach ein super­wich­ti­ges Medi­um im Deutschrap-​Kosmos. Einer­seits, weil die bei­den mit ihren Gäst:innen künst­le­ri­sche und indus­tri­el­le Pro­zes­se aus jeg­li­cher Per­spek­ti­ve beleuch­te­ten, und ande­rer­seits, weil es ein­fach viel zu weni­ge nicht-​männliche Stim­men in der Bran­che gibt.

Aber es besteht Hoff­nung: Denn dank Vanes­sa Sei­fert und Johan­na Kaatz hat im Janu­ar die­ses Jah­res ein neu­es Podcast-​Baby das Licht der Rap­welt erblickt. Rap­welt, weil es bei SNACKS nicht nur um die klas­si­schen Musik­the­men wie Song­wri­ting, Pro­du­cing und Kon­zer­te geht, son­dern um sämt­li­che Aspek­te der Deutschrap- und HipHop-​Kultur. So spre­chen die bei­den auch über nicht-​musikalische Aus­drucks­wei­sen wie Tat­toos und über Zuge­hö­rig­keit, Rap­crews und Girl­hood. Eben­so the­ma­ti­sie­ren Vanes­sa und Johan­na ähn­lich wie die Home­girls die Schat­ten­sei­ten der Bran­che und des Musiker:innen-Daseins: Burn­out und Arbeits­sucht, Sexis­mus und Diskriminierung.

Dabei bringt immer eine von bei­den ein The­ma mit, stellt es der ande­ren vor, prä­sen­tiert die Hin­ter­grün­de und erzählt von per­sön­li­chen Erfah­run­gen. Dadurch ent­ste­hen unter­halt­sa­me Gesprä­che, die einen Bil­dungs­auf­trag erfül­len, aber auch das Labern nicht zu kurz kom­men las­sen. Als Hörer:in wird man zum Nach­den­ken ange­regt, bekommt viel "Food for thought" und natür­lich eine Men­ge Musik- und wei­te­re Emp­feh­lun­gen, um das Gehör­te zu ver­ar­bei­ten und die zwei­wö­chi­ge Pau­se bis zur nächs­ten Fol­ge zu über­brü­cken. Beson­ders emp­feh­len möch­te ich die Fol­ge Nr. 2 über Art­works, in der Vanes­sa als Gra­fi­ke­rin erläu­tert, wie das Gesamt­kon­zept eines Musik­werks funk­tio­nie­ren kann. Eben­so lernt man Johan­na in Fol­ge Nr. 3 über DJs und DJing bes­ser ken­nen, in der sie sich unter ande­rem mit den Wur­zeln des DJing aus­ein­an­der­setzt, die eng mit der Geschich­te von Rap ver­wo­ben sind. Die gute Nach­richt ist also: Alle Rapnerds kön­nen auf­at­men und sich gleich ein paar Fol­gen rein­zie­hen, wenn die Weih­nachts­play­list schon zum 23. Mal durch­ge­lau­fen ist.