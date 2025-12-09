Adventskalender: Türchen #09 – $OHO BANI

Hier sind sie: unse­re per­sön­li­chen High­lights aus 2025. Alle Jah­re wie­der gibt es so viel Span­nen­des im Rap­ga­me. Musik, Vide­os, Fil­me, Bücher und, und, und … Wer soll da noch den Über­blick behal­ten? Rich­tig: wir! Des­halb gibt's von uns die­ses Jahr unse­ren Advents­ka­len­der mit redak­ti­ons­in­ter­nen Emp­feh­lun­gen aus der Sub­kul­tur. Zeit für Refle­xio­nen: Wen haben wir per­sön­lich die­ses Jahr neu ent­deckt? Was wol­len wir Euch wärms­tens ans Herz legen? Und womit könnt Ihr Euch an den lan­gen Tagen zwi­schen Weih­nach­ten und Sil­ves­ter noch die Zeit vertreiben?

Viel­leicht kom­men Euch die obi­gen Zei­len merk­wür­dig bekannt vor. Wir haben für den Kalen­der unser bewähr­tes Instagram-​Format MZEE WEEKLY aus­ge­wei­tet. Hier lie­fern wir wöchent­lich kurz und knapp eine Emp­feh­lung und fra­gen Euch nach Euren eige­nen Ent­de­ckun­gen. Auf etwas mehr Raum prä­sen­tie­ren wir Euch also nun: MZEE YEARLY.

Wir freu­en uns dar­auf, Euch damit wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen, und wün­schen Euch eine ent­spann­te, besinn­li­che Weih­nachts­zeit. Und auch wenn Ihr Weih­nach­ten nicht fei­ert, könnt Ihr hier bestimmt die ein oder ande­re Inspi­ra­ti­on für Eure frei­en Tage mitnehmen.

Som­mer 2025. Über Umwe­ge bin ich auf dem Heroes Fes­ti­val in Han­no­ver gelan­det. Ein biss­chen OG Kee­mo, ein paar Künstler:innen, von denen ich in mei­nem Leben noch nichts gehört habe, die aber das jun­ge Publi­kum fei­ert, als wären es die neu­en Super­stars. Und ver­mut­lich sind – oder wer­den – sie es auch. Über MAJAN bin ich in den letz­ten Mona­ten dann doch noch end­lich zu $OHO BANI gekom­men (aller latest to the par­ty!), hier und da ist er mir über eini­ge Zeit hin­weg immer wie­der sehr posi­tiv als Fea­ture­gast auf­ge­fal­len. Also gebe ich ihm – oder bes­ser: gebe ich mir – die Chan­ce, als er am frü­hen Abend auf der größ­ten Indoor Stage sei­nen Auf­tritt hat.

Drau­ßen aller­bes­tes Som­mer­abend­wet­ter. Men­schen­scha­ren strö­men in die Hal­le, weit vor dem Auf­tritt. Ich war­te, goog­le ein wenig und sto­ße auf einen SZ-​Artikel. Hier posi­tio­niert sich Felix, so sein bür­ger­li­cher Name, über­ra­schend poli­tisch und femi­nis­tisch. Spricht über Demo­kra­tie, den Staat und Mil­li­ar­dä­re. Über einen Satz, den er mal auf einem Kon­zert an die Men­ge gerich­tet rief: "An alle Män­ner: Wir sind das Pro­blem! Wenn euch was auf­fällt, sagt was, schrei­tet ein!" Eine hal­be Stun­de spä­ter ruft er die­sen und ähn­li­che Sät­ze auch auf dem Heroes Fes­ti­val. Wäh­rend eines abso­lut unge­wöhn­li­chen Auf­tritts für einen Künst­ler aus der deut­schen Rapszene.

Denn: Er hat alles dabei. Schlaue Sät­ze für die Men­ge: gemein­sam eine gute Zeit haben, Rück­sicht neh­men und auf­ein­an­der acht­ge­ben. Lie­der für den obli­ga­to­ri­schen Mosh­pit. Lie­der, die jeder kennt inklu­si­ve Her­bert Grönemeyer-​Hook. Lie­der, die er allei­ne am Kla­vier spielt. Er singt, er rappt, er hat eine ganz beson­de­re Art und Aura, die die Show durch­zieht. Und obwohl die Büh­ne für sei­ne Show nur dezent umge­baut wur­de, bleibt mir wal­len­der wei­ßer Stoff in Erin­ne­rung – nicht nur im Hin­ter­grund, son­dern auch an $OHO BANI und sei­nen Background-Sänger:innen. Zeit­wei­se habe ich das Gefühl, er ist aus einer ande­ren Welt, wäh­rend sich das Kon­zert auch genau­so anfühlt: Wie eine klei­ne Kap­sel, in der alles anders ist und irgend­wie alles gut.

Es ist mir lan­ge nicht mehr pas­siert, dass mich ein:e Künstler:in durch eine ein­zel­ne Show so von sich über­zeugt hat. Seit die­sem Abend im Som­mer ver­geht nun kein Tag, an dem ich nicht min­des­tens einen Track von $OHO BANI höre, und ver­mut­lich auch kei­ne Woche, in der ich nicht irgend­wem die­sen Künst­ler ans Herz lege. Also nun auch abschlie­ßend für die geneig­ten Leser:innen: Es ist voll­kom­men okay, wenn auch Du ihn erst jetzt ent­deckst und er Dir den anste­hen­den Win­ter ein biss­chen leich­ter macht.