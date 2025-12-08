Hier sind sie: unse­re per­sön­li­chen High­lights aus 2025. Alle Jah­re wie­der gibt es so viel Span­nen­des im Rap­ga­me. Musik, Vide­os, Fil­me, Bücher und, und, und … Wer soll da noch den Über­blick behal­ten? Rich­tig: wir! Des­halb gibt's von uns die­ses Jahr unse­ren Advents­ka­len­der mit redak­ti­ons­in­ter­nen Emp­feh­lun­gen aus der Sub­kul­tur. Zeit für Refle­xio­nen: Wen haben wir per­sön­lich die­ses Jahr neu ent­deckt? Was wol­len wir Euch wärms­tens ans Herz legen? Und womit könnt Ihr Euch an den lan­gen Tagen zwi­schen Weih­nach­ten und Sil­ves­ter noch die Zeit vertreiben?

Viel­leicht kom­men Euch die obi­gen Zei­len merk­wür­dig bekannt vor. Wir haben für den Kalen­der unser bewähr­tes Instagram-​Format MZEE WEEKLY aus­ge­wei­tet. Hier lie­fern wir wöchent­lich kurz und knapp eine Emp­feh­lung und fra­gen Euch nach Euren eige­nen Ent­de­ckun­gen. Auf etwas mehr Raum prä­sen­tie­ren wir Euch also nun: MZEE YEARLY.

Wir freu­en uns dar­auf, Euch damit wie­der die Tage bis Weih­nach­ten etwas ver­sü­ßen zu kön­nen, und wün­schen Euch eine ent­spann­te, besinn­li­che Weih­nachts­zeit. Und auch wenn Ihr Weih­nach­ten nicht fei­ert, könnt Ihr hier bestimmt die ein oder ande­re Inspi­ra­ti­on für Eure frei­en Tage mitnehmen.

Das heu­ti­ge Tür­chen über Yan­nick Niang lädt Euch dazu ein, Musik nicht ein­fach neben­bei zu hören, son­dern sie auch zu begrei­fen, gemein­sam zu füh­len und Wis­sen dar­über aus­zu­tau­schen. Yan­nick ist Musik­jour­na­list, DJ und Plat­ten­lieb­ha­ber. Jemand, der tief in – oft­mals nischi­ge – Sounds ein­taucht und sie mit viel Lei­den­schaft teilt.

Mit sei­nem Instagram-​Format "A Track A Day" hat sich Yan­nick Anfang des Jah­res vor­ge­nom­men, jeden Tag eher unbe­kann­te­re Tracks vor­zu­stel­len – Musik, die sich oft­mals abseits der Charts bewegt und einem nicht mal ein­fach so auf Strea­ming­an­bie­tern oder Insta­gram begeg­net. Mit fei­nem Gehör, Witz und Hin­ter­grund­wis­sen hat Yan­nick mich damit die­ses Jahr durch den All­tag beglei­tet – und musi­ka­lisch immer wie­der über­rascht und abge­holt. Inzwi­schen hat sich das For­mat wei­ter­ent­wi­ckelt: Aus "A Track A Day" wur­de "Sum' Wax A Week". Und mit dem neu­en Titel kam auch ein neu­es Ritu­al – der Twitch-​Montag. Jeden Mon­tag wird live gestreamt: Plat­ten hören, puz­zeln, das Rap-​Malbuch aus­ma­len, quat­schen und gemein­sam ent­spannt in die Woche star­ten. Ein­fach Musik, Gesell­schaft und die­ses schö­ne, woh­li­ge Gefühl, den Mon­tag­abend zusam­men mit ande­ren Musikliebhaber:innen in einem vir­tu­el­len Wohn­zim­mer zu ver­brin­gen. Für mich per­sön­lich eines der schöns­ten Geschen­ke, die man mir in die­sem Jahr machen konn­te. Man kann mit­re­den und im Chat hän­gen oder ein­fach nur der Musik und den Geschich­ten lau­schen. Es lau­fen span­nen­de Vinyls, zu denen – oder zu deren Artists – Yan­nick immer etwas Span­nen­des zu erzäh­len hat.

Gera­de in der kal­ten und oft stres­si­gen Jah­res­zeit, in der vie­les laut und über­la­den ist, fühlt sich das wie eine Ein­la­dung zum Run­ter­kom­men und auf das Wesent­li­che Fokus­sie­ren an. Wenn Ihr also Lust auf beson­de­re Musik und viel­leicht auch auf Aus­tausch dazu habt, dann schaut unbe­dingt bei Yan­nick auf Twitch vor­bei: Yallah_​san und checkt sein Instagram-​Profil: @yallah.san.