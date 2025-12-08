Hier sind sie: unsere persönlichen Highlights aus 2025. Alle Jahre wieder gibt es so viel Spannendes im Rapgame. Musik, Videos, Filme, Bücher und, und, und … Wer soll da noch den Überblick behalten? Richtig: wir! Deshalb gibt's von uns dieses Jahr unseren Adventskalender mit redaktionsinternen Empfehlungen aus der Subkultur. Zeit für Reflexionen: Wen haben wir persönlich dieses Jahr neu entdeckt? Was wollen wir Euch wärmstens ans Herz legen? Und womit könnt Ihr Euch an den langen Tagen zwischen Weihnachten und Silvester noch die Zeit vertreiben?
Vielleicht kommen Euch die obigen Zeilen merkwürdig bekannt vor. Wir haben für den Kalender unser bewährtes Instagram-Format MZEE WEEKLY ausgeweitet. Hier liefern wir wöchentlich kurz und knapp eine Empfehlung und fragen Euch nach Euren eigenen Entdeckungen. Auf etwas mehr Raum präsentieren wir Euch also nun: MZEE YEARLY.
Wir freuen uns darauf, Euch damit wieder die Tage bis Weihnachten etwas versüßen zu können, und wünschen Euch eine entspannte, besinnliche Weihnachtszeit. Und auch wenn Ihr Weihnachten nicht feiert, könnt Ihr hier bestimmt die ein oder andere Inspiration für Eure freien Tage mitnehmen.
Das heutige Türchen über Yannick Niang lädt Euch dazu ein, Musik nicht einfach nebenbei zu hören, sondern sie auch zu begreifen, gemeinsam zu fühlen und Wissen darüber auszutauschen. Yannick ist Musikjournalist, DJ und Plattenliebhaber. Jemand, der tief in – oftmals nischige – Sounds eintaucht und sie mit viel Leidenschaft teilt.
Mit seinem Instagram-Format "A Track A Day" hat sich Yannick Anfang des Jahres vorgenommen, jeden Tag eher unbekanntere Tracks vorzustellen – Musik, die sich oftmals abseits der Charts bewegt und einem nicht mal einfach so auf Streaminganbietern oder Instagram begegnet. Mit feinem Gehör, Witz und Hintergrundwissen hat Yannick mich damit dieses Jahr durch den Alltag begleitet – und musikalisch immer wieder überrascht und abgeholt. Inzwischen hat sich das Format weiterentwickelt: Aus "A Track A Day" wurde "Sum' Wax A Week". Und mit dem neuen Titel kam auch ein neues Ritual – der Twitch-Montag. Jeden Montag wird live gestreamt: Platten hören, puzzeln, das Rap-Malbuch ausmalen, quatschen und gemeinsam entspannt in die Woche starten. Einfach Musik, Gesellschaft und dieses schöne, wohlige Gefühl, den Montagabend zusammen mit anderen Musikliebhaber:innen in einem virtuellen Wohnzimmer zu verbringen. Für mich persönlich eines der schönsten Geschenke, die man mir in diesem Jahr machen konnte. Man kann mitreden und im Chat hängen oder einfach nur der Musik und den Geschichten lauschen. Es laufen spannende Vinyls, zu denen – oder zu deren Artists – Yannick immer etwas Spannendes zu erzählen hat.
Gerade in der kalten und oft stressigen Jahreszeit, in der vieles laut und überladen ist, fühlt sich das wie eine Einladung zum Runterkommen und auf das Wesentliche Fokussieren an. Wenn Ihr also Lust auf besondere Musik und vielleicht auch auf Austausch dazu habt, dann schaut unbedingt bei Yannick auf Twitch vorbei: Yallah_san und checkt sein Instagram-Profil: @yallah.san.
(Ana-Mirjam Uhl)
(Grafik von Anna Koptenko & Daniel Fersch, Bild von Sebastian Nicu)