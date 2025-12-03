Adventskalender: Türchen #03 – Katanna

Hier sind sie: unsere persönlichen Highlights aus 2025. Alle Jahre wieder gibt es so viel Spannendes im Rapgame. Musik, Videos, Filme, Bücher und, und, und … Wer soll da noch den Überblick behalten? Richtig: wir! Deshalb gibt's von uns dieses Jahr unseren Adventskalender mit redaktionsinternen Empfehlungen aus der Subkultur. Zeit für Reflexionen: Wen haben wir persönlich dieses Jahr neu entdeckt? Was wollen wir Euch wärmstens ans Herz legen? Und womit könnt Ihr Euch an den langen Tagen zwischen Weihnachten und Silvester noch die Zeit vertreiben?
Vielleicht kommen Euch die obigen Zeilen merkwürdig bekannt vor. Wir haben für den Kalender unser bewährtes Instagram-Format MZEE WEEKLY ausgeweitet. Hier liefern wir wöchentlich kurz und knapp eine Empfehlung und fragen Euch nach Euren eigenen Entdeckungen. Auf etwas mehr Raum präsentieren wir Euch also nun: MZEE YEARLY.
Wir freuen uns darauf, Euch damit wieder die Tage bis Weihnachten etwas versüßen zu können, und wünschen Euch eine entspannte, besinnliche Weihnachtszeit. Und auch wenn Ihr Weihnachten nicht feiert, könnt Ihr hier bestimmt die ein oder andere Inspiration für Eure freien Tage mitnehmen.
Vor mehr als einem Jahr rückte PATINA RECORDS erstmals in den Fokus, als das Dortmunder Kollektiv den Newcomer-Contest der Tapefabrik für sich entschied. Dies war kein Überraschungserfolg, denn seit längerem prägen die Künstler:innen ihre lokale Szene, spielen seit mindestens drei Jahren auf Festivals im Ruhrpott und veröffentlichen kontinuierlich Musik.
Die volle Bandbreite des Labels offenbarte sich mir jedoch erst mit dem beim Contest gewonnen Auftritt in 2025. Eine Künstlerin stach dabei besonders hervor: Katanna. Tracks wie "Claime die Euros" oder "Macker und Maus" mit Tarek brachten die Menge zum Ausrasten und ließen mein HipHop-Herz höherschlagen. Kurz zuvor hatte Katanna bereits auf der Taped! Convention Emma und Katha vom Podcast "Sippin' Bars" Rede und Antwort gestanden. Dabei zeigte sich schnell: Katanna ist mehr als eine Rapperin. Sie ist die organisatorische Kraft hinter PATINA RECORDS. Mit einer Ausbildung im Eventmanagement übernimmt sie auch das Management und Booking der Crew.
Auch auf Social Media zeigt sich: Ihr künstlerisches Talent endet nicht beim Rap. Sie gestaltet Plattencover, entwirft Merchandise, kreiert Bühnenoutfits und zaubert Make-up-Looks. Dabei bleibt Katanna trotz des momentanen Hypes nahbar: Auf Instagram teilt sie auch ihre Mental Health-Struggles und gibt offen zu, dass ihr manchmal alles zu viel wird. Diese Ehrlichkeit macht sie zu einer Identifikationsfigur für viele Fans. Ihre Musik hat mit einer Mischung aus selbstbewussten Lines und eingängigen Hooks einen eigenen Stil, der sich vom Ruhrpott-Rap vergangener Tage abhebt – so zu sehen unter anderem in der kürzlich veröffentlichten "RuhrBeat"-Dokumentation. Wer noch mehr hören will, sollte unbedingt "Face Glitter" und "NRW Chayas" mit Marnele auschecken, die für mich perfekt Katannas Energie rüberbringen.
Die Erwartungen an PATINA RECORDS und Katanna sind hoch. Ich hoffe, dass ihr auch 2026 die Balance zwischen kreativer Entfaltung und Organisation gelingt. Und natürlich warte ich – no pressure – auf ein Soloprojekt, vielleicht sogar ein Album. Damit bald jede:r in der deutschen Rapszene ihre "Short Queen Energy" auf die Ohren bekommt.
(Kerstin Klein)
(Grafik von Anna Koptenko & Daniel Fersch)