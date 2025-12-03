Adventskalender: Türchen #03 – Katanna

Hier sind sie: unse­re per­sön­li­chen High­lights aus 2025. Alle Jah­re wie­der gibt es so viel Span­nen­des im Rap­ga­me. Musik, Vide­os, Fil­me, Bücher und, und, und … Wer soll da noch den Über­blick behal­ten? Rich­tig: wir! Des­halb gibt's von uns die­ses Jahr unse­ren Advents­ka­len­der mit redak­ti­ons­in­ter­nen Emp­feh­lun­gen aus der Sub­kul­tur. Zeit für Refle­xio­nen: Wen haben wir per­sön­lich die­ses Jahr neu ent­deckt? Was wol­len wir Euch wärms­tens ans Herz legen? Und womit könnt Ihr Euch an den lan­gen Tagen zwi­schen Weih­nach­ten und Sil­ves­ter noch die Zeit vertreiben?

Vor mehr als einem Jahr rück­te PATINA RECORDS erst­mals in den Fokus, als das Dort­mun­der Kol­lek­tiv den Newcomer-​Contest der Tape­fa­brik für sich ent­schied. Dies war kein Über­ra­schungs­er­folg, denn seit län­ge­rem prä­gen die Künstler:innen ihre loka­le Sze­ne, spie­len seit min­des­tens drei Jah­ren auf Fes­ti­vals im Ruhr­pott und ver­öf­fent­li­chen kon­ti­nu­ier­lich Musik.

Die vol­le Band­brei­te des Labels offen­bar­te sich mir jedoch erst mit dem beim Con­test gewon­nen Auf­tritt in 2025. Eine Künst­le­rin stach dabei beson­ders her­vor: Kat­an­na. Tracks wie "Clai­me die Euros" oder "Macker und Maus" mit Tarek brach­ten die Men­ge zum Aus­ras­ten und lie­ßen mein HipHop-​Herz höher­schla­gen. Kurz zuvor hat­te Kat­an­na bereits auf der Taped! Con­ven­ti­on Emma und Katha vom Pod­cast "Sip­pin' Bars" Rede und Ant­wort gestan­den. Dabei zeig­te sich schnell: Kat­an­na ist mehr als eine Rap­pe­rin. Sie ist die orga­ni­sa­to­ri­sche Kraft hin­ter PATINA RECORDS. Mit einer Aus­bil­dung im Event­ma­nage­ment über­nimmt sie auch das Manage­ment und Boo­king der Crew.

Auch auf Social Media zeigt sich: Ihr künst­le­ri­sches Talent endet nicht beim Rap. Sie gestal­tet Plat­ten­co­ver, ent­wirft Mer­chan­di­se, kre­iert Büh­nen­out­fits und zau­bert Make-​up-​Looks. Dabei bleibt Kat­an­na trotz des momen­ta­nen Hypes nah­bar: Auf Insta­gram teilt sie auch ihre Men­tal Health-​Struggles und gibt offen zu, dass ihr manch­mal alles zu viel wird. Die­se Ehr­lich­keit macht sie zu einer Iden­ti­fi­ka­ti­ons­fi­gur für vie­le Fans. Ihre Musik hat mit einer Mischung aus selbst­be­wuss­ten Lines und ein­gän­gi­gen Hooks einen eige­nen Stil, der sich vom Ruhrpott-​Rap ver­gan­ge­ner Tage abhebt – so zu sehen unter ande­rem in der kürz­lich ver­öf­fent­lich­ten "RuhrBeat"-Dokumentation. Wer noch mehr hören will, soll­te unbe­dingt "Face Glit­ter" und "NRW Cha­yas" mit Mar­ne­le aus­che­cken, die für mich per­fekt Kat­an­nas Ener­gie rüberbringen.

Die Erwar­tun­gen an PATINA RECORDS und Kat­an­na sind hoch. Ich hof­fe, dass ihr auch 2026 die Balan­ce zwi­schen krea­ti­ver Ent­fal­tung und Orga­ni­sa­ti­on gelingt. Und natür­lich war­te ich – no pres­su­re – auf ein Solo­pro­jekt, viel­leicht sogar ein Album. Damit bald jede:r in der deut­schen Rap­sze­ne ihre "Short Queen Ener­gy" auf die Ohren bekommt.