Dieser Beitrag wurde anonym veröffentlicht, um die Privatsphäre der betroffenen Angehörigen zu schützen. Im Folgenden stellt sich unsere Redakteurin am Beispiel Kanye Wests die Frage, wie viel Verantwortung Künstler:innen im Rampenlicht für ihre mentale Verfassung gegenüber Fans, Freund:innen und Familie tragen. Wichtig ist dabei: Rassistische oder antisemitische Aussagen sind keine Folge einer psychischen Erkrankung. Sie sind eigenständige Verfehlungen und müssen auch so benannt werden.
Stell dir vor, du scrollst durch Instagram: Überall sprechen Menschen offen über ihre Depressionen, über AD(H)S oder Angststörungen. Es wirkt fast so, als sei mentale Gesundheit endlich im Mainstream angekommen – zumindest für einige Diagnosen. Doch was passiert, wenn psychische Erkrankungen nicht nur enttabuisiert, sondern zur Projektionsfläche für Extreme werden? Wenn Künstler:innen zum Beispiel ihre bipolare Störung öffentlich machen und dabei zwischen Genie-Mythos und Grenzüberschreitungen oszillieren? Als Tochter einer Mutter mit bipolarer Störung weiß ich selbstverständlich, dass die Realität komplexer ist als jeder Social Media-Post.
Inzwischen dürfte niemand mehr bestreiten, dass sich der Diskurs über psychische Erkrankungen in den letzten Jahren grundlegend verändert hat. Immer mehr Menschen, auch in der Öffentlichkeit, sprechen offen über ihre Diagnosen. Auf Social Media teilen Betroffene ihre Geschichten unter Hashtags wie #mentalhealth oder #depression und auch Prominente berichten in Interviews von ihren Erfahrungen. Psychische Erkrankungen sind dadurch sichtbarer geworden und werden zunehmend als Teil gesellschaftlicher Realität anerkannt. Diese Entwicklung macht natürlich auch keinen Halt vor der HipHop-Szene.
In meiner Jugend, vor rund fünfzehn Jahren, hat noch kaum jemand offen über mentale Probleme gesprochen. Heute auf Instagram wirkt es für mich fast so, als hätten alle Krankheiten wie AD(H)S oder Depressionen. Was mir dabei auffällt: In den meisten Beiträgen stehen die Betroffenen selbst im Mittelpunkt – ihre Symptome, ihre Gefühle und ihr Alltag. Selten wird thematisiert, wie sehr psychische Erkrankungen auch das Umfeld beeinflussen. Die Perspektiven von Angehörigen oder Freund:innen tauchen kaum auf. Dabei wirken psychische Erkrankungen nie isoliert, sie betreffen immer auch das soziale Umfeld. Selbst Diagnosen wie AD(H)S, die häufig unterschätzt oder verharmlost werden, können das Leben von Familien, Partner:innen oder Kolleg:innen erheblich beeinflussen. Bei schweren Erkrankungen wie Bipolarität sind die Auswirkungen auf das Umfeld oft noch gravierender. Zum Beispiel, wenn Betroffene zeitweise nicht mehr zwischen Realität und Wahnvorstellungen unterscheiden können. Trotzdem bleibt diese Dynamik in vielen Social Media-Diskussionen unsichtbar – dabei wäre gerade diese Perspektive wichtig für ein vollständigeres Verständnis. Manchmal frage ich mich auch deshalb, ob genau aus diesem Grund Diagnosen wie AD(H)S in sozialen Medien präsenter sind als zum Beispiel Bipolarität. Sie sind leichter zu erzählen, weniger stigmatisierend und wirken nicht ganz so bedrohlich für das Umfeld. Komplexere Krankheitsbilder bleiben dagegen oft im Hintergrund – mitsamt den Erfahrungen der Menschen, die mit ihnen leben oder jemanden damit begleiten.
Gerade bei diesen komplexeren Diagnosen wie Schizophrenie oder Bipolarität nehme ich wahr, dass sie abseits von Social Media nicht einfach nur unsichtbar bleiben. Besonders im Kontext von Kunst und Popkultur werden sie häufig auf problematische Weise dargestellt: Statt einer ehrlichen Auseinandersetzung findet oft eine Verharmlosung oder Verzerrung statt. Krankheiten erscheinen dann entweder als extreme Belastung oder werden sogar zur "Superkraft" stilisiert. In Filmen und Musikvideos werden manische Phasen einer bipolaren Störung beispielsweise oft als kreative Höhenflüge inszeniert, während die tiefen Krisen ausgeblendet oder dramatisch überzeichnet werden. Das führt dazu, dass Außenstehende ein verzerrtes Bild bekommen. Einerseits wird das Leiden verharmlost, andererseits entsteht der Eindruck, psychische Erkrankungen seien fast schon ein Garant für künstlerisches Genie. Gerade in der Popkultur begegnen mir diese Extreme besonders häufig. Psychische Erkrankungen werden romantisiert, dramatisiert oder dienen manchmal sogar dazu, sich der eigenen Verantwortung zu entziehen. Es wird selten gezeigt, wie viel Alltagsbewältigung, Therapie und Arbeit hinter dem Leben mit einer solchen Diagnose stecken. Stattdessen bleibt die Darstellung oft oberflächlich, als wäre eine bipolare Störung nur ein weiteres Merkmal der Künstler:innen-Persona.
Das Paradebeispiel dafür ist immer noch der amerikanische Rapper Kanye West, der häufig seine Bipolarität in der Öffentlichkeit thematisiert hat. An ihm kommt man kaum vorbei, wenn es um Prominenz und psychische Erkrankung geht. Als Mitbetroffene kann ich sagen: Bipolarität ist alles andere als eine Superkraft. Ich finde es problematisch, wenn Ye seine Krankheit öffentlich immer wieder als Quelle besonderer Kreativität inszeniert und dabei völlig ausblendet, wie sehr sein Umfeld unter den Folgen seiner Erkrankung leidet. Statt Verantwortung zu übernehmen, reduziert er das Thema oft auf seine Kunstfigur und nutzt seine Reichweite eher zur Selbstdarstellung als zur Aufklärung. Ye ist bekannt dafür, unreflektiert und immer häufiger auch rassistische sowie antisemitische Inhalte über seine Social Media-Kanäle zu verbreiten. Daher erlaube ich mir die Einschätzung, dass es für ihn an der Zeit wäre, sich ehrlich und ohne Mythenbildung oder Selbstdarstellung mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen. Dabei ist mir wichtig zu betonen, dass rassistische und antisemitische Aussagen oder Handlungen keine bloßen Skandale, sondern klare Grenzüberschreitungen und Hetze sind, die in keiner Weise durch eine bipolare Störung entschuldigt werden können.
Am 8. Oktober 2022 postete Kanye West auf X – sichtbar für seine 31 Millionen Follower:innen – eine von vielen antisemitischen Drohungen, die ich an dieser Stelle nicht reproduzieren will und deswegen umschreibe. Kanye äußerte, er sei zwar gerade müde, wolle aber, sobald er wieder wach sei, eine sehr aggressive und feindselige Haltung gegenüber jüdischen Menschen einnehmen. Er verwendete dabei einen militärisch klingenden Ausdruck, um seine geplante Feindseligkeit zu betonen. Das war nur ein Höhepunkt einer langen Reihe von Hassreden gegen Jüd:innen. Im Februar 2025 bot er ein T-Shirt mit Hakenkreuz-Motiv in seinem Shop an. Dieser wurde gesperrt, sein X-Account erneut deaktiviert und Entschuldigungen folgten halbherzig und widersprüchlich. Am 8. Mai 2025, dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, releaste er einen antisemitischen Track, dessen Titel Bezug auf den Diktator des nationalsozialistischen Regimes nimmt. Am 22. Mai 2025, also knapp zwei Wochen danach, postete er auf X: "I am done with antisemitism."
Kanyes Krankheit ist keine Phase und verlangt demnach eine andere Form von Verantwortung – besonders dann, wenn man wie er Millionen Menschen erreicht. Was ist bei Kanye West los? Er erlitt 2016, wie verschiedene Medien berichteten, während seiner "Saint Pablo"-Tour einen Nervenzusammenbruch und ließ sich anschließend in eine Klinik einweisen. In Interviews sprach er später offen über seine bipolare Störung und betonte die Bedeutung mentaler Gesundheit insbesondere für Schwarze Männer in den USA. Trotzdem verzichtet West nach eigenen Angaben auf Medikamente und versucht stattdessen durch Schlaf, Ernährung und Gespräche stabil zu bleiben. Im SPIEGEL berichtete die Journalistin Carolina Torres 2018 über ein Interview mit ihm: Er sähe seine Krankheit als Superkraft. Sein Album "Ye" trug einen Schriftzug, der bedeutet: Ich hasse es, bipolar zu sein – es ist fantastisch. Dabei handelt es sich bei einer bipolaren Störung um eine schwere Krankheit: "Betroffene können die Realität nicht mehr richtig einschätzen: Was ist jetzt wirklich real und was ist nicht mehr in Ordnung?", erklärt Eva Reininghaus, Leiterin der Spezialambulanz und Forschungseinheit Bipolar sowie Vorständin der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin an der MedUni Graz. "Die Enthemmung ist ein Kernthema in solchen Momenten."
Die bipolare Störung kann nämlich Phasen extremer Stimmungsschwankungen verursachen – von manischer Euphorie bis hin zu tiefer Depression. In manischen Episoden kann es zu impulsivem Verhalten kommen, das manchmal auch soziale Normen überschreitet oder verletzende Aussagen beinhaltet. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass Betroffene automatisch diskriminierende oder hasserfüllte Inhalte verbreiten, und schon gar nicht entschuldigt die Erkrankung solche Taten. Die allermeisten Menschen mit bipolarer Störung äußern sich nicht rassistisch oder antisemitisch – vielmehr besteht die Gefahr darin, dass einzelne Prominente ihre Krankheit als Ausrede missbrauchen und damit Vorurteile gegenüber allen Betroffenen verstärken. Gerade deshalb finde ich es so wichtig, wie über psychische Erkrankungen öffentlich gesprochen wird. Prominente prägen das gesellschaftliche Bild und wer im Rampenlicht steht, hat auch eine Vorbildfunktion. Viele Fans und Betroffene orientieren sich an Personen der Öffentlichkeit. Ein verantwortungsvoller Umgang – etwa durch ehrliche Kommunikation, Therapie oder Aufklärung – kann anderen Mut machen, sich Hilfe zu suchen oder offener mit eigenen Problemen umzugehen. Umgekehrt schadet das Ausnutzen ihrer Krankheit als Ausrede für Grenzüberschreitungen allen Menschen mit psychischer Erkrankung. Es nährt Vorurteile wie "psychisch Kranke sind gefährlich" und erschwert es anderen Betroffenen, ernst genommen zu werden oder Unterstützung zu finden. Die Frage nach Verantwortung ist dabei alles andere als einfach. Natürlich kann eine psychische Erkrankung Verhalten beeinflussen, aber sie entbindet niemanden grundsätzlich von Verantwortung. Es gibt schwere Fälle, in denen Menschen kaum oder keine Verantwortung mehr tragen können, das ist aber selten und wird hierzulande zum Beispiel durch gesetzliche Betreuung aufgefangen. Meine Mutter etwa hat auch seit Jahren einen solchen Betreuer an ihrer Seite, weil sie durch ihre Erkrankung trotz Medikation nicht in der Lage ist, verantwortungsvoll mit ihrem Geld umzugehen. Dennoch bleibt für mich klar: Die meisten Menschen mit psychischer Erkrankung sind weiterhin für ihr Handeln verantwortlich – Einschränkungen müssen immer individuell und professionell beurteilt werden.
Ye übernimmt jedoch scheinbar weder gegenüber der Öffentlichkeit noch in seinem privaten Umfeld wirklich Verantwortung für seine Krankheit. Keine Medikamente zu nehmen, ist bei dieser Diagnose eigentlich keine Option, da die Erkrankung zwar behandelbar, aber nicht heilbar ist. Viele andere psychische Krankheiten können auch ohne medikamentöse Behandlung durch alternative Maßnahmen wie Verhaltenstherapie, Coaching oder Anpassungen im Alltag gut bewältigt werden und die Notwendigkeit von Medikamenten variiert je nach Schweregrad und persönlicher Lebenssituation. Gerade deshalb ist es wichtig, dass die Entscheidung über die passende Behandlung nicht allein den Betroffenen überlassen wird. So lässt sich eine bipolare Störung stabilisieren – man kann lernen, verantwortungsvoll mit ihr umzugehen, ohne das eigene Wohlbefinden auf andere abzuwälzen oder gar diskriminierende Inhalte unter dem Deckmantel der Krankheit zu verbreiten. Solch ein Verhalten hat nichts mit künstlerischer Freiheit zu tun, sondern damit, sich aktiv aus der Verantwortung zu ziehen. Oft wird von außen das Bild vom "Genie am Abgrund" beansprucht: Als läge große Kunst zwangsläufig nah an Wahnsinn und Grenzüberschreitung. Dieses Narrativ der Künstler:innen als "gequälte Genies" dient meiner Meinung nach häufig dazu, problematisches und destruktives Verhalten zu verharmlosen oder gar zu romantisieren, statt es kritisch einzuordnen.
Auch Medien und Fans tragen dafür natürlich Verantwortung. Wer problematische Aussagen unkritisch weiterverbreitet oder alles mit dem "Genie und Wahnsinn"-Narrativ verklärt, macht es sich zu einfach. Es liegt an uns allen, genau hinzuschauen – ob als Hörer:innen, Journalist:innen oder Social Media-Nutzer:innen. Wo endet künstlerische Freiheit? Wo beginnt die Verharmlosung von Diskriminierung? Dabei geht es nicht darum, dass man bestimmte Künstler:innen aus Prinzip nicht mehr hören dürfte oder sich ständig Sorgen machen muss, sie könnten durch Kritik oder Boykott belastet werden. Vielmehr sollten wir sensibel abwägen: Wie sprechen wir über Menschen mit psychischen Erkrankungen? Welche Verantwortung haben wir beim Umgang mit ihren Werken und Aussagen – unabhängig davon, ob es um international bekannte Musiker:innen oder weniger prominente Persönlichkeiten geht? Social Media-Hypes oder Shitstorms können für betroffene Personen eine zusätzliche Belastung darstellen. Trotzdem darf das nicht dazu führen, dass problematische Verhaltensweisen unkommentiert bleiben oder gar verharmlost werden. Es braucht einen differenzierten Umgang – weder blinde Verehrung noch pauschale Verdammung helfen weiter.
Um den Blick zu weiten: Auch in Deutschland sprechen immer mehr Künstler:innen öffentlich über ihre psychische Gesundheit – allerdings meist differenzierter als im Fall von Kanye Wests öffentlichen Eskalationen. So thematisiert etwa Casper in Songs wie "Lang lebe der Tod" seine Depressionen sehr offen und reflektiert dabei sowohl persönliche Krisen als auch deren Auswirkungen auf sein Umfeld. Auch Nura spricht öffentlich über ihre Erfahrungen mit Angststörungen und Panikattacken und nutzt ihre Reichweite gezielt zur Aufklärung. Beide zeigen damit Wege auf, wie man verantwortungsvoll mit einer Diagnose umgehen kann. Sei es durch Therapie oder ehrliche Kommunikation über Erfahrungen. So wird ein Zeichen gegen die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen gesetzt.
Ye sorgt leider weiterhin immer wieder für Schlagzeilen, auch mit widersprüchlichen Aussagen zu seiner eigenen Diagnose – mal bipolar, neuerdings auch autistisch. Trotz neuer Erkenntnisse lehnt er weiterhin Medikamente ab und betont stattdessen seine Kreativität als höchsten Wert. Und obwohl er krank ist, gilt meiner Meinung nach: Niemand kann grundsätzlich von Verantwortung freigesprochen werden. Ein Song voller Gewaltaufrufe muss unabhängig vom mentalen Zustand des Urhebers so benannt werden. Für die Wirkung ihrer Texte tragen Artists Mitverantwortung. Außerdem tragen wir alle Verantwortung gegenüber unserem Umfeld und dafür, uns um vorhandene Krankheiten zu kümmern, statt alles auf andere abzuwälzen – egal, ob öffentlich oder privat. Es braucht die differenzierte Auseinandersetzung von Artists, ihrem Umfeld, Medien und Fans mit dem Thema. Psychische Gesundheit verdient Sichtbarkeit, aber niemals Instrumentalisierung.
