An die­ser Stel­le möch­ten wir Gedan­ken zu aktu­el­len Gescheh­nis­sen aus dem Deutschrap-​Kosmos zum Aus­druck brin­gen. Die jeweils dar­ge­stell­te Mei­nung ist die des:der Autor:in und ent­spricht nicht zwangs­läu­fig der der gesam­ten Redak­ti­on – den­noch möch­ten wir auch Ein­zel­stim­men Raum geben.

Die­ser Bei­trag wur­de anonym ver­öf­fent­licht, um die Pri­vat­sphä­re der betrof­fe­nen Ange­hö­ri­gen zu schüt­zen. Im Fol­gen­den stellt sich unse­re Redak­teu­rin am Bei­spiel Kanye Wests die Fra­ge, wie viel Ver­ant­wor­tung Künstler:innen im Ram­pen­licht für ihre men­ta­le Ver­fas­sung gegen­über Fans, Freund:innen und Fami­lie tra­gen. Wich­tig ist dabei: Ras­sis­ti­sche oder anti­se­mi­ti­sche Aus­sa­gen sind kei­ne Fol­ge einer psy­chi­schen Erkran­kung. Sie sind eigen­stän­di­ge Ver­feh­lun­gen und müs­sen auch so benannt werden.

Stell dir vor, du scrollst durch Insta­gram: Über­all spre­chen Men­schen offen über ihre Depres­sio­nen, über AD(H)S oder Angst­stö­run­gen. Es wirkt fast so, als sei men­ta­le Gesund­heit end­lich im Main­stream ange­kom­men – zumin­dest für eini­ge Dia­gno­sen. Doch was pas­siert, wenn psy­chi­sche Erkran­kun­gen nicht nur ent­ta­bui­siert, son­dern zur Pro­jek­ti­ons­flä­che für Extre­me wer­den? Wenn Künstler:innen zum Bei­spiel ihre bipo­la­re Stö­rung öffent­lich machen und dabei zwi­schen Genie-​Mythos und Grenz­über­schrei­tun­gen oszil­lie­ren? Als Toch­ter einer Mut­ter mit bipo­la­rer Stö­rung weiß ich selbst­ver­ständ­lich, dass die Rea­li­tät kom­ple­xer ist als jeder Social Media-Post.

Inzwi­schen dürf­te nie­mand mehr bestrei­ten, dass sich der Dis­kurs über psy­chi­sche Erkran­kun­gen in den letz­ten Jah­ren grund­le­gend ver­än­dert hat. Immer mehr Men­schen, auch in der Öffent­lich­keit, spre­chen offen über ihre Dia­gno­sen. Auf Social Media tei­len Betrof­fe­ne ihre Geschich­ten unter Hash­tags wie #men­tal­he­alth oder #depres­si­on und auch Pro­mi­nen­te berich­ten in Inter­views von ihren Erfah­run­gen. Psy­chi­sche Erkran­kun­gen sind dadurch sicht­ba­rer gewor­den und wer­den zuneh­mend als Teil gesell­schaft­li­cher Rea­li­tät aner­kannt. Die­se Ent­wick­lung macht natür­lich auch kei­nen Halt vor der HipHop-Szene.

In mei­ner Jugend, vor rund fünf­zehn Jah­ren, hat noch kaum jemand offen über men­ta­le Pro­ble­me gespro­chen. Heu­te auf Insta­gram wirkt es für mich fast so, als hät­ten alle Krank­hei­ten wie AD(H)S oder Depres­sio­nen. Was mir dabei auf­fällt: In den meis­ten Bei­trä­gen ste­hen die Betrof­fe­nen selbst im Mit­tel­punkt – ihre Sym­pto­me, ihre Gefüh­le und ihr All­tag. Sel­ten wird the­ma­ti­siert, wie sehr psy­chi­sche Erkran­kun­gen auch das Umfeld beein­flus­sen. Die Per­spek­ti­ven von Ange­hö­ri­gen oder Freund:innen tau­chen kaum auf. Dabei wir­ken psy­chi­sche Erkran­kun­gen nie iso­liert, sie betref­fen immer auch das sozia­le Umfeld. Selbst Dia­gno­sen wie AD(H)S, die häu­fig unter­schätzt oder ver­harm­lost wer­den, kön­nen das Leben von Fami­li­en, Partner:innen oder Kolleg:innen erheb­lich beein­flus­sen. Bei schwe­ren Erkran­kun­gen wie Bipo­la­ri­tät sind die Aus­wir­kun­gen auf das Umfeld oft noch gra­vie­ren­der. Zum Bei­spiel, wenn Betrof­fe­ne zeit­wei­se nicht mehr zwi­schen Rea­li­tät und Wahn­vor­stel­lun­gen unter­schei­den kön­nen. Trotz­dem bleibt die­se Dyna­mik in vie­len Social Media-​Diskussionen unsicht­bar – dabei wäre gera­de die­se Per­spek­ti­ve wich­tig für ein voll­stän­di­ge­res Ver­ständ­nis. Manch­mal fra­ge ich mich auch des­halb, ob genau aus die­sem Grund Dia­gno­sen wie AD(H)S in sozia­len Medi­en prä­sen­ter sind als zum Bei­spiel Bipo­la­ri­tät. Sie sind leich­ter zu erzäh­len, weni­ger stig­ma­ti­sie­rend und wir­ken nicht ganz so bedroh­lich für das Umfeld. Kom­ple­xe­re Krank­heits­bil­der blei­ben dage­gen oft im Hin­ter­grund – mit­samt den Erfah­run­gen der Men­schen, die mit ihnen leben oder jeman­den damit begleiten.

Gera­de bei die­sen kom­ple­xe­ren Dia­gno­sen wie Schi­zo­phre­nie oder Bipo­la­ri­tät neh­me ich wahr, dass sie abseits von Social Media nicht ein­fach nur unsicht­bar blei­ben. Beson­ders im Kon­text von Kunst und Pop­kul­tur wer­den sie häu­fig auf pro­ble­ma­ti­sche Wei­se dar­ge­stellt: Statt einer ehr­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung fin­det oft eine Ver­harm­lo­sung oder Ver­zer­rung statt. Krank­hei­ten erschei­nen dann ent­we­der als extre­me Belas­tung oder wer­den sogar zur "Super­kraft" sti­li­siert. In Fil­men und Musik­vi­de­os wer­den mani­sche Pha­sen einer bipo­la­ren Stö­rung bei­spiels­wei­se oft als krea­ti­ve Höhen­flü­ge insze­niert, wäh­rend die tie­fen Kri­sen aus­ge­blen­det oder dra­ma­tisch über­zeich­net wer­den. Das führt dazu, dass Außen­ste­hen­de ein ver­zerr­tes Bild bekom­men. Einer­seits wird das Lei­den ver­harm­lost, ande­rer­seits ent­steht der Ein­druck, psy­chi­sche Erkran­kun­gen sei­en fast schon ein Garant für künst­le­ri­sches Genie. Gera­de in der Pop­kul­tur begeg­nen mir die­se Extre­me beson­ders häu­fig. Psy­chi­sche Erkran­kun­gen wer­den roman­ti­siert, dra­ma­ti­siert oder die­nen manch­mal sogar dazu, sich der eige­nen Ver­ant­wor­tung zu ent­zie­hen. Es wird sel­ten gezeigt, wie viel All­tags­be­wäl­ti­gung, The­ra­pie und Arbeit hin­ter dem Leben mit einer sol­chen Dia­gno­se ste­cken. Statt­des­sen bleibt die Dar­stel­lung oft ober­fläch­lich, als wäre eine bipo­la­re Stö­rung nur ein wei­te­res Merk­mal der Künstler:innen-Persona.

Das Para­de­bei­spiel dafür ist immer noch der ame­ri­ka­ni­sche Rap­per Kanye West, der häu­fig sei­ne Bipo­la­ri­tät in der Öffent­lich­keit the­ma­ti­siert hat. An ihm kommt man kaum vor­bei, wenn es um Pro­mi­nenz und psy­chi­sche Erkran­kung geht. Als Mit­be­trof­fe­ne kann ich sagen: Bipo­la­ri­tät ist alles ande­re als eine Super­kraft. Ich fin­de es pro­ble­ma­tisch, wenn Ye sei­ne Krank­heit öffent­lich immer wie­der als Quel­le beson­de­rer Krea­ti­vi­tät insze­niert und dabei völ­lig aus­blen­det, wie sehr sein Umfeld unter den Fol­gen sei­ner Erkran­kung lei­det. Statt Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men, redu­ziert er das The­ma oft auf sei­ne Kunst­fi­gur und nutzt sei­ne Reich­wei­te eher zur Selbst­dar­stel­lung als zur Auf­klä­rung. Ye ist bekannt dafür, unre­flek­tiert und immer häu­fi­ger auch ras­sis­ti­sche sowie anti­se­mi­ti­sche Inhal­te über sei­ne Social Media-​Kanäle zu ver­brei­ten. Daher erlau­be ich mir die Ein­schät­zung, dass es für ihn an der Zeit wäre, sich ehr­lich und ohne Mythen­bil­dung oder Selbst­dar­stel­lung mit sei­ner Krank­heit aus­ein­an­der­zu­set­zen. Dabei ist mir wich­tig zu beto­nen, dass ras­sis­ti­sche und anti­se­mi­ti­sche Aus­sa­gen oder Hand­lun­gen kei­ne blo­ßen Skan­da­le, son­dern kla­re Grenz­über­schrei­tun­gen und Het­ze sind, die in kei­ner Wei­se durch eine bipo­la­re Stö­rung ent­schul­digt wer­den können.

Am 8. Okto­ber 2022 pos­te­te Kanye West auf X – sicht­bar für sei­ne 31 Mil­lio­nen Follower:innen – eine von vie­len anti­se­mi­ti­schen Dro­hun­gen, die ich an die­ser Stel­le nicht repro­du­zie­ren will und des­we­gen umschrei­be. Kanye äußer­te, er sei zwar gera­de müde, wol­le aber, sobald er wie­der wach sei, eine sehr aggres­si­ve und feind­se­li­ge Hal­tung gegen­über jüdi­schen Men­schen ein­neh­men. Er ver­wen­de­te dabei einen mili­tä­risch klin­gen­den Aus­druck, um sei­ne geplan­te Feind­se­lig­keit zu beto­nen. Das war nur ein Höhe­punkt einer lan­gen Rei­he von Hass­re­den gegen Jüd:innen. Im Febru­ar 2025 bot er ein T-​Shirt mit Hakenkreuz-​Motiv in sei­nem Shop an. Die­ser wur­de gesperrt, sein X-​Account erneut deak­ti­viert und Ent­schul­di­gun­gen folg­ten halb­her­zig und wider­sprüch­lich. Am 8. Mai 2025, dem Tag der Befrei­ung vom Natio­nal­so­zia­lis­mus, releas­te er einen anti­se­mi­ti­schen Track, des­sen Titel Bezug auf den Dik­ta­tor des natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Regimes nimmt. Am 22. Mai 2025, also knapp zwei Wochen danach, pos­te­te er auf X: "I am done with anti­se­mi­tism."

Kanyes Krank­heit ist kei­ne Pha­se und ver­langt dem­nach eine ande­re Form von Ver­ant­wor­tung – beson­ders dann, wenn man wie er Mil­lio­nen Men­schen erreicht. Was ist bei Kanye West los? Er erlitt 2016, wie ver­schie­de­ne Medi­en berich­te­ten, wäh­rend sei­ner "Saint Pablo"-Tour einen Ner­ven­zu­sam­men­bruch und ließ sich anschlie­ßend in eine Kli­nik ein­wei­sen. In Inter­views sprach er spä­ter offen über sei­ne bipo­la­re Stö­rung und beton­te die Bedeu­tung men­ta­ler Gesund­heit ins­be­son­de­re für Schwar­ze Män­ner in den USA. Trotz­dem ver­zich­tet West nach eige­nen Anga­ben auf Medi­ka­men­te und ver­sucht statt­des­sen durch Schlaf, Ernäh­rung und Gesprä­che sta­bil zu blei­ben. Im SPIEGEL berich­te­te die Jour­na­lis­tin Caro­li­na Tor­res 2018 über ein Inter­view mit ihm: Er sähe sei­ne Krank­heit als Super­kraft. Sein Album "Ye" trug einen Schrift­zug, der bedeu­tet: Ich has­se es, bipo­lar zu sein – es ist fan­tas­tisch. Dabei han­delt es sich bei einer bipo­la­ren Stö­rung um eine schwe­re Krank­heit: "Betrof­fe­ne kön­nen die Rea­li­tät nicht mehr rich­tig ein­schät­zen: Was ist jetzt wirk­lich real und was ist nicht mehr in Ord­nung?", erklärt Eva Rei­ning­haus, Lei­te­rin der Spe­zi­al­am­bu­lanz und For­schungs­ein­heit Bipo­lar sowie Vor­stän­din der Uni­ver­si­täts­kli­nik für Psych­ia­trie und Psy­cho­the­ra­peu­ti­sche Medi­zin an der Med­Uni Graz. "Die Ent­hem­mung ist ein Kern­the­ma in sol­chen Momen­ten."

Die bipo­la­re Stö­rung kann näm­lich Pha­sen extre­mer Stim­mungs­schwan­kun­gen ver­ur­sa­chen – von mani­scher Eupho­rie bis hin zu tie­fer Depres­si­on. In mani­schen Epi­so­den kann es zu impul­si­vem Ver­hal­ten kom­men, das manch­mal auch sozia­le Nor­men über­schrei­tet oder ver­let­zen­de Aus­sa­gen beinhal­tet. Das bedeu­tet jedoch kei­nes­falls, dass Betrof­fe­ne auto­ma­tisch dis­kri­mi­nie­ren­de oder hass­erfüll­te Inhal­te ver­brei­ten, und schon gar nicht ent­schul­digt die Erkran­kung sol­che Taten. Die aller­meis­ten Men­schen mit bipo­la­rer Stö­rung äußern sich nicht ras­sis­tisch oder anti­se­mi­tisch – viel­mehr besteht die Gefahr dar­in, dass ein­zel­ne Pro­mi­nen­te ihre Krank­heit als Aus­re­de miss­brau­chen und damit Vor­ur­tei­le gegen­über allen Betrof­fe­nen ver­stär­ken. Gera­de des­halb fin­de ich es so wich­tig, wie über psy­chi­sche Erkran­kun­gen öffent­lich gespro­chen wird. Pro­mi­nen­te prä­gen das gesell­schaft­li­che Bild und wer im Ram­pen­licht steht, hat auch eine Vor­bild­funk­ti­on. Vie­le Fans und Betrof­fe­ne ori­en­tie­ren sich an Per­so­nen der Öffent­lich­keit. Ein ver­ant­wor­tungs­vol­ler Umgang – etwa durch ehr­li­che Kom­mu­ni­ka­ti­on, The­ra­pie oder Auf­klä­rung – kann ande­ren Mut machen, sich Hil­fe zu suchen oder offe­ner mit eige­nen Pro­ble­men umzu­ge­hen. Umge­kehrt scha­det das Aus­nut­zen ihrer Krank­heit als Aus­re­de für Grenz­über­schrei­tun­gen allen Men­schen mit psy­chi­scher Erkran­kung. Es nährt Vor­ur­tei­le wie "psy­chisch Kran­ke sind gefähr­lich" und erschwert es ande­ren Betrof­fe­nen, ernst genom­men zu wer­den oder Unter­stüt­zung zu fin­den. Die Fra­ge nach Ver­ant­wor­tung ist dabei alles ande­re als ein­fach. Natür­lich kann eine psy­chi­sche Erkran­kung Ver­hal­ten beein­flus­sen, aber sie ent­bin­det nie­man­den grund­sätz­lich von Ver­ant­wor­tung. Es gibt schwe­re Fäl­le, in denen Men­schen kaum oder kei­ne Ver­ant­wor­tung mehr tra­gen kön­nen, das ist aber sel­ten und wird hier­zu­lan­de zum Bei­spiel durch gesetz­li­che Betreu­ung auf­ge­fan­gen. Mei­ne Mut­ter etwa hat auch seit Jah­ren einen sol­chen Betreu­er an ihrer Sei­te, weil sie durch ihre Erkran­kung trotz Medi­ka­ti­on nicht in der Lage ist, ver­ant­wor­tungs­voll mit ihrem Geld umzu­ge­hen. Den­noch bleibt für mich klar: Die meis­ten Men­schen mit psy­chi­scher Erkran­kung sind wei­ter­hin für ihr Han­deln ver­ant­wort­lich – Ein­schrän­kun­gen müs­sen immer indi­vi­du­ell und pro­fes­sio­nell beur­teilt werden.

Ye über­nimmt jedoch schein­bar weder gegen­über der Öffent­lich­keit noch in sei­nem pri­va­ten Umfeld wirk­lich Ver­ant­wor­tung für sei­ne Krank­heit. Kei­ne Medi­ka­men­te zu neh­men, ist bei die­ser Dia­gno­se eigent­lich kei­ne Opti­on, da die Erkran­kung zwar behan­del­bar, aber nicht heil­bar ist. Vie­le ande­re psy­chi­sche Krank­hei­ten kön­nen auch ohne medi­ka­men­tö­se Behand­lung durch alter­na­ti­ve Maß­nah­men wie Ver­hal­tens­the­ra­pie, Coa­ching oder Anpas­sun­gen im All­tag gut bewäl­tigt wer­den und die Not­wen­dig­keit von Medi­ka­men­ten vari­iert je nach Schwe­re­grad und per­sön­li­cher Lebens­si­tua­ti­on. Gera­de des­halb ist es wich­tig, dass die Ent­schei­dung über die pas­sen­de Behand­lung nicht allein den Betrof­fe­nen über­las­sen wird. So lässt sich eine bipo­la­re Stö­rung sta­bi­li­sie­ren – man kann ler­nen, ver­ant­wor­tungs­voll mit ihr umzu­ge­hen, ohne das eige­ne Wohl­be­fin­den auf ande­re abzu­wäl­zen oder gar dis­kri­mi­nie­ren­de Inhal­te unter dem Deck­man­tel der Krank­heit zu ver­brei­ten. Solch ein Ver­hal­ten hat nichts mit künst­le­ri­scher Frei­heit zu tun, son­dern damit, sich aktiv aus der Ver­ant­wor­tung zu zie­hen. Oft wird von außen das Bild vom "Genie am Abgrund" bean­sprucht: Als läge gro­ße Kunst zwangs­läu­fig nah an Wahn­sinn und Grenz­über­schrei­tung. Die­ses Nar­ra­tiv der Künstler:innen als "gequäl­te Genies" dient mei­ner Mei­nung nach häu­fig dazu, pro­ble­ma­ti­sches und destruk­ti­ves Ver­hal­ten zu ver­harm­lo­sen oder gar zu roman­ti­sie­ren, statt es kri­tisch einzuordnen.

Auch Medi­en und Fans tra­gen dafür natür­lich Ver­ant­wor­tung. Wer pro­ble­ma­ti­sche Aus­sa­gen unkri­tisch wei­ter­ver­brei­tet oder alles mit dem "Genie und Wahnsinn"-Narrativ ver­klärt, macht es sich zu ein­fach. Es liegt an uns allen, genau hin­zu­schau­en – ob als Hörer:innen, Journalist:innen oder Social Media-Nutzer:innen. Wo endet künst­le­ri­sche Frei­heit? Wo beginnt die Ver­harm­lo­sung von Dis­kri­mi­nie­rung? Dabei geht es nicht dar­um, dass man bestimm­te Künstler:innen aus Prin­zip nicht mehr hören dürf­te oder sich stän­dig Sor­gen machen muss, sie könn­ten durch Kri­tik oder Boy­kott belas­tet wer­den. Viel­mehr soll­ten wir sen­si­bel abwä­gen: Wie spre­chen wir über Men­schen mit psy­chi­schen Erkran­kun­gen? Wel­che Ver­ant­wor­tung haben wir beim Umgang mit ihren Wer­ken und Aus­sa­gen – unab­hän­gig davon, ob es um inter­na­tio­nal bekann­te Musiker:innen oder weni­ger pro­mi­nen­te Per­sön­lich­kei­ten geht? Social Media-​Hypes oder Shit­s­torms kön­nen für betrof­fe­ne Per­so­nen eine zusätz­li­che Belas­tung dar­stel­len. Trotz­dem darf das nicht dazu füh­ren, dass pro­ble­ma­ti­sche Ver­hal­tens­wei­sen unkom­men­tiert blei­ben oder gar ver­harm­lost wer­den. Es braucht einen dif­fe­ren­zier­ten Umgang – weder blin­de Ver­eh­rung noch pau­scha­le Ver­dam­mung hel­fen weiter.

Um den Blick zu wei­ten: Auch in Deutsch­land spre­chen immer mehr Künstler:innen öffent­lich über ihre psy­chi­sche Gesund­heit – aller­dings meist dif­fe­ren­zier­ter als im Fall von Kanye Wests öffent­li­chen Eska­la­tio­nen. So the­ma­ti­siert etwa Cas­per in Songs wie "Lang lebe der Tod" sei­ne Depres­sio­nen sehr offen und reflek­tiert dabei sowohl per­sön­li­che Kri­sen als auch deren Aus­wir­kun­gen auf sein Umfeld. Auch Nura spricht öffent­lich über ihre Erfah­run­gen mit Angst­stö­run­gen und Panik­at­ta­cken und nutzt ihre Reich­wei­te gezielt zur Auf­klä­rung. Bei­de zei­gen damit Wege auf, wie man ver­ant­wor­tungs­voll mit einer Dia­gno­se umge­hen kann. Sei es durch The­ra­pie oder ehr­li­che Kom­mu­ni­ka­ti­on über Erfah­run­gen. So wird ein Zei­chen gegen die Stig­ma­ti­sie­rung psy­chi­scher Erkran­kun­gen gesetzt.

Ye sorgt lei­der wei­ter­hin immer wie­der für Schlag­zei­len, auch mit wider­sprüch­li­chen Aus­sa­gen zu sei­ner eige­nen Dia­gno­se – mal bipo­lar, neu­er­dings auch autis­tisch. Trotz neu­er Erkennt­nis­se lehnt er wei­ter­hin Medi­ka­men­te ab und betont statt­des­sen sei­ne Krea­ti­vi­tät als höchs­ten Wert. Und obwohl er krank ist, gilt mei­ner Mei­nung nach: Nie­mand kann grund­sätz­lich von Ver­ant­wor­tung frei­ge­spro­chen wer­den. Ein Song vol­ler Gewalt­auf­ru­fe muss unab­hän­gig vom men­ta­len Zustand des Urhe­bers so benannt wer­den. Für die Wir­kung ihrer Tex­te tra­gen Artists Mit­ver­ant­wor­tung. Außer­dem tra­gen wir alle Ver­ant­wor­tung gegen­über unse­rem Umfeld und dafür, uns um vor­han­de­ne Krank­hei­ten zu küm­mern, statt alles auf ande­re abzu­wäl­zen – egal, ob öffent­lich oder pri­vat. Es braucht die dif­fe­ren­zier­te Aus­ein­an­der­set­zung von Artists, ihrem Umfeld, Medi­en und Fans mit dem The­ma. Psy­chi­sche Gesund­heit ver­dient Sicht­bar­keit, aber nie­mals Instrumentalisierung.