Abgehen ohne Abfuck – wie (er)zieht man eine gute Crowd?

An die­ser Stel­le möch­ten wir Gedan­ken zu aktu­el­len Gescheh­nis­sen aus dem Deutschrap-​Kosmos zum Aus­druck brin­gen. Die jeweils dar­ge­stell­te Mei­nung ist die des:der Autor:in und ent­spricht nicht zwangs­läu­fig der der gesam­ten Redak­ti­on – den­noch möch­ten wir auch Ein­zel­stim­men Raum geben.

Im Fol­gen­den beschrei­ben unse­re Redakteur:innen Kers­tin und Micha­el ihre Erfah­run­gen mit dem Publi­kum und was sich dar­aus für gutes Crowd Manage­ment ablei­ten lässt.

An einem Sams­tag im Früh­ling spiel­te Pöbel MC in mei­ner Nach­bar­stadt. Ich war mir in Erwar­tung einer bier­durs­ti­gen und fei­er­wü­ti­gen Men­ge zunächst unsi­cher, ob ich hin­ge­hen soll­te, aber ich raff­te mich schluss­end­lich auf und fuhr hin. Und es war groß­ar­tig. Am nächs­ten Tag sag­te ich auf die Fra­ge, wie es denn gewe­sen sei: "Ich bin total über­rascht von der Crowd. Die war ja so umsich­tig." Gleich­zei­tig frag­te ich mich, wie­so eine sol­che Posi­ti­v­er­fah­rung eher die Aus­nah­me als die Regel ist – und wie­so es mei­ne Lieb­lings­kul­tur so häu­fig nicht hin­be­kommt, eine Wohl­fühl­at­mo­sphä­re für Besucher:innen zu schaffen.

Was war denn an die­sem Abend und an die­ser Crowd so anders als sonst? Ich kam spät allei­ne rein, und obwohl die Hal­le nahe­zu aus­ver­kauft war, konn­te ich gut durch die Men­ge lau­fen. Kein Geschub­se und Gedrän­gel, vor der Büh­ne Sitz­krei­se von Student:innen. Schon beim Support-​Act sah ich, dass die Secu­ri­ty teils aus weib­lich gele­se­nen Per­so­nen bestand – für mich ein Hin­weis auf ein durch­dach­tes Awareness-​Konzept. Das soll­te sich dann, als Pöbel die Büh­ne betrat, noch als Vor­teil erwei­sen, da die Secu­ri­ty auch das FLINTA*-Publikum im Blick hat­te. Mei­ne Erfah­rung als weib­li­che Kon­zert­be­su­che­rin ist meist die Fol­gen­de: Mit zuneh­men­dem Alter neh­men zwar die direk­ten Beläs­ti­gun­gen ab, aber man kann trotz­dem jeder­zeit zur Sei­te gescho­ben und der ent­stan­de­ne Platz als Durch­gang benutzt wer­den. Du hast zum Bei­spiel wäh­rend des Vor­acts den opti­ma­len Platz gefun­den, gute Sicht, weit genug weg vom Mosh­pit – oder nah genug dran – und dann kommt beim zwei­ten Song ein Voll­horst mit Bier­fah­ne und stellt sich genau vor dich. Qua­si auf dei­ne Füße. Genau das pas­sier­te mir auch an die­sem Abend, wur­de von der Secu­ri­ty gese­hen und der Herr wur­de freund­lich und bestimmt gebe­ten, zu gehen.

Auch Pöbel trug durch sei­ne Ansa­gen, bit­te so zu fei­ern, dass alle Spaß haben kön­nen, und die Auf­for­de­rung zum FLINTA*-Moshpit zu "Boys Cry" zu einer guten Stim­mung bei. Genau genom­men war die Tanz­flä­che auch vor­her schon ein FLINTA*-Moshpit, aber es lässt sich sicher nach­voll­zie­hen: Es ist enorm befrei­end, ein­mal ohne die Befürch­tung, gleich einen Ell­bo­gen im Gesicht zu haben, tan­zen zu kön­nen. Spä­ter, wäh­rend des Zuga­ben­blocks, kam es zum Sturz einer Per­son und wie­der waren direkt die Sicher­heits­kräf­te zur Stel­le. Als klar war, dass man die ver­letz­te Per­son nicht ohne Wagen abtrans­por­tie­ren konn­te, stopp­te Dr. Pöbel den Auf­tritt. Für die Grö­ße der Venue von etwa 800 Men­schen war die Pau­se mehr als ange­mes­sen. In den letz­ten 30 Minu­ten began­nen die Secu­ri­ties, die Leu­te mit Was­ser zu ver­sor­gen, was eben­falls eine gute Maß­nah­me für das Wohl­erge­hen der müde­ge­tanz­ten und alko­ho­li­sier­ten Crowd war.

Natür­lich kön­nen für eine gute Atmo­sphä­re auch nicht bein­fluss­ba­re Fak­to­ren wie das Alter der Fans, das Geschlech­ter­ver­hält­nis, ein aktu­el­ler Hype oder das jewei­li­ge (Sub-)Genre eine Rol­le spie­len. Unter­schied­li­che Loca­ti­ons zie­hen ein unter­schied­li­ches Publi­kum an. Am Ende sind es aber die Artists selbst, für die die Konzertbesucher:innen sich das Ticket kau­fen. Die 257ers haben zum Bei­spiel vor eini­gen Jah­ren in einem Inter­view gesagt, dass ihre Kon­zer­te dazu die­nen, Men­schen unter­schied­li­cher Back­grounds zusam­men­zu­brin­gen und ihnen zu ermög­li­chen, "ein­fach mal Mutant zu sein". So stel­len sie einer­seits zwar kor­rekt fest, dass bei Livemusik-​Veranstaltungen der Eska­pis­mus aus dem All­tag als Beweg­grund einen signi­fi­kan­ten Anteil hat und auch haben muss. Ande­rer­seits erle­ben wir immer wie­der, dass ein­zel­ne Besucher:innen Gren­zen über­schrei­ten. Was für man­che als aus­ge­las­se­ne Eska­la­ti­on beginnt, endet für ande­re in unan­ge­neh­men oder sogar über­grif­fi­gen Situa­tio­nen. Die Lis­te der Artists, bei deren Kon­zer­ten sich der­ar­ti­ge Vor­fäl­le zumin­dest zu häu­fen schei­nen, ist sicher nicht so kurz, wie man sich das wohl wün­schen würde.

Wir wol­len das an die­ser Stel­le ein­mal am Bei­spiel Meh­ners­moos erläu­tern, sowohl auf der Grund­la­ge von Erfah­rungs­be­rich­ten aus den sozia­len Medi­en als auch basie­rend auf per­sön­li­chen Erleb­nis­sen. Es ist zwar lobens­wert, dass die bei­den Rap­per von Meh­ners­moos sich mit einer gewis­sen Vehe­menz ein Mal pro Show mit der Auf­for­de­rung ans Publi­kum wen­den, über­grif­fi­ges Ver­hal­ten selbst bei star­kem Alko­hol­kon­sum zu unter­las­sen und auf Con­sent Wert zu legen. Dass dies lei­der nicht immer aus­reicht, zei­gen ent­spre­chen­de Erfah­rungs­be­rich­te von der jüngs­ten Tour. Selbst­ver­ständ­lich sind Meh­ners­moos nicht dafür ver­ant­wort­lich, wer ihre Kon­zert­ti­ckets erwirbt, aber wie zuvor erwähnt, hat man als Künstler:in eine Ver­ant­wor­tung für das eige­ne Publi­kum. Es ist wich­tig, dass die Künst­ler sich in ihren Songs klar gegen Ras­sis­mus und Anti­se­mi­tis­mus ("Dra­chen­lord") oder rech­te Ideo­lo­gien ("Lie­ber Gott") posi­tio­nie­ren – das sen­det ein star­kes Signal. Hal­tung zu zei­gen allein garan­tiert jedoch kein respekt­vol­les Mit­ein­an­der im Kon­zert­saal. Ent­schei­dend ist, ob Artists und Ver­an­stal­ten­de Struk­tu­ren schaf­fen, die fai­res Ver­hal­ten för­dern und Gren­zen klar markieren.

Dis­kus­sio­nen in der War­te­schlan­ge vor der Loca­ti­on mit Argu­men­ten des Gegen­übers wie "Das müs­sen die halt sagen" zei­gen jedoch, dass man noch nicht genug getan hat. Ins­be­son­de­re, wenn man es mit der Hal­tung wirk­lich ernst meint. Wenn man auf der Her­ren­toi­let­te der Venue eines Mehnersmoos-​Gigs ohne vor­an­ge­gan­ge­ne Pro­vo­ka­ti­on homo­phob belei­digt wird, dann sind die Signa­le an ein der­ar­ti­ges Publi­kum, dass ein sol­ches Ver­hal­ten nicht gewünscht ist, ein­fach nicht deut­lich genug.

Ein Bei­spiel dafür, wie Künstler:innen aktiv Ver­ant­wor­tung über­neh­men kön­nen, zeigt Ikki­mel auf ihrer aktu­el­len Tour. Klar ist es schwie­rig, in einer unüber­sicht­li­chen Crowd immer kon­se­quent gegen alle Täter:innen vor­zu­ge­hen, geschwei­ge denn die­se über­haupt zu ermit­teln. Ikki­mel bie­tet jedoch einer beson­ders schutz­be­dürf­ti­gen Grup­pe von Fans – unter ande­rem schwan­ge­ren und neu­ro­di­ver­gen­ten Men­schen – an, sich im Vor­feld bei ihrem Team zu mel­den, um Zugang zu einem sepa­ra­ten Bereich zu erhal­ten, in dem kein Alko­hol kon­su­miert wird und kei­ne Mosh­pits statt­fin­den. In einer idea­len Welt wäre dies der Stan­dard für Kon­zer­te, nicht nur im deut­schen Rap.

Um die­se Ide­al­vor­stel­lung näher an die Rea­li­tät zu brin­gen, fehlt es viel­leicht an Vor­bil­dern, an kla­ren Regeln – oder ein­fach an Awa­re­ness. Von vie­len Fans wird Rück­sicht mit Schwä­che ver­wech­selt, Ent­hem­mung mit Frei­heit. Ver­ant­wor­tung, das zu ändern, tra­gen vie­le: Artists, die mit Hal­tung vor­an­ge­hen. Ver­an­stal­ten­de, die siche­re Struk­tu­ren schaf­fen. Und wir als Crowd – denn wie wir fei­ern, ent­schei­det, wie sich ande­re füh­len. Wie lässt sich das auf wei­te­re Gigs über­tra­gen? Mar­gi­na­li­sier­te Grup­pen müs­sen mit­ge­dacht wer­den – nicht nur in Ansa­gen, son­dern im Han­deln. Es wäre wün­schens­wert, wenn sich eine Sze­ne ent­wi­ckeln wür­de, in der Empa­thie und Rück­sicht­nah­me selbst­ver­ständ­lich sind. Der Min­dest­stan­dard soll­te ein geschul­tes Awareness-​Team in jeder Loca­ti­on sein, das eng mit der Secu­ri­ty zusam­men­ar­bei­tet und in der Lage ist, das Publi­kum zu schüt­zen. Was im Rap künf­tig die Norm sein soll­te: eine Crowd, die fei­ert – aber mit­ein­an­der, nicht gegeneinander.

Viel­leicht ist das naiv. Wir wün­schen uns für Hip­Hop, dass wir selbst die Crowd wer­den, mit der wir fei­ern wol­len. Mit Umsicht, mit Hal­tung, mit Soli­da­ri­tät. Weil ent­we­der alle Spaß haben kön­nen – oder nie­mand. Dann freu­en wir uns auch wie­der auf die nächs­ten Rap-​Konzerte. Denn die Live Per­for­man­ces waren groß­ar­tig, nur das Drum­her­um eben manch­mal nicht.

(Nach­trag d. Red.: Für das Meh­ners­moos & Fri­ends Open Air Anfang August ging die Grup­pe mit einem erwei­ter­ten Awareness-​Konzept und einem Safe Space ähn­lich dem von Ikki­mel an den Start.)