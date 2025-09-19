Abgehen ohne Abfuck – wie (er)zieht man eine gute Crowd?

An dieser Stelle möchten wir Gedanken zu aktuellen Geschehnissen aus dem Deutschrap-Kosmos zum Ausdruck bringen. Die jeweils dargestellte Meinung ist die des:der Autor:in und entspricht nicht zwangsläufig der der gesamten Redaktion – dennoch möchten wir auch Einzelstimmen Raum geben.
Im Folgenden beschreiben unsere Redakteur:innen Kerstin und Michael ihre Erfahrungen mit dem Publikum und was sich daraus für gutes Crowd Management ableiten lässt.
An einem Samstag im Frühling spielte Pöbel MC in meiner Nachbarstadt. Ich war mir in Erwartung einer bierdurstigen und feierwütigen Menge zunächst unsicher, ob ich hingehen sollte, aber ich raffte mich schlussendlich auf und fuhr hin. Und es war großartig. Am nächsten Tag sagte ich auf die Frage, wie es denn gewesen sei: "Ich bin total überrascht von der Crowd. Die war ja so umsichtig." Gleichzeitig fragte ich mich, wieso eine solche Positiverfahrung eher die Ausnahme als die Regel ist – und wieso es meine Lieblingskultur so häufig nicht hinbekommt, eine Wohlfühlatmosphäre für Besucher:innen zu schaffen.
Was war denn an diesem Abend und an dieser Crowd so anders als sonst? Ich kam spät alleine rein, und obwohl die Halle nahezu ausverkauft war, konnte ich gut durch die Menge laufen. Kein Geschubse und Gedrängel, vor der Bühne Sitzkreise von Student:innen. Schon beim Support-Act sah ich, dass die Security teils aus weiblich gelesenen Personen bestand – für mich ein Hinweis auf ein durchdachtes Awareness-Konzept. Das sollte sich dann, als Pöbel die Bühne betrat, noch als Vorteil erweisen, da die Security auch das FLINTA*-Publikum im Blick hatte. Meine Erfahrung als weibliche Konzertbesucherin ist meist die Folgende: Mit zunehmendem Alter nehmen zwar die direkten Belästigungen ab, aber man kann trotzdem jederzeit zur Seite geschoben und der entstandene Platz als Durchgang benutzt werden. Du hast zum Beispiel während des Voracts den optimalen Platz gefunden, gute Sicht, weit genug weg vom Moshpit – oder nah genug dran – und dann kommt beim zweiten Song ein Vollhorst mit Bierfahne und stellt sich genau vor dich. Quasi auf deine Füße. Genau das passierte mir auch an diesem Abend, wurde von der Security gesehen und der Herr wurde freundlich und bestimmt gebeten, zu gehen.
Auch Pöbel trug durch seine Ansagen, bitte so zu feiern, dass alle Spaß haben können, und die Aufforderung zum FLINTA*-Moshpit zu "Boys Cry" zu einer guten Stimmung bei. Genau genommen war die Tanzfläche auch vorher schon ein FLINTA*-Moshpit, aber es lässt sich sicher nachvollziehen: Es ist enorm befreiend, einmal ohne die Befürchtung, gleich einen Ellbogen im Gesicht zu haben, tanzen zu können. Später, während des Zugabenblocks, kam es zum Sturz einer Person und wieder waren direkt die Sicherheitskräfte zur Stelle. Als klar war, dass man die verletzte Person nicht ohne Wagen abtransportieren konnte, stoppte Dr. Pöbel den Auftritt. Für die Größe der Venue von etwa 800 Menschen war die Pause mehr als angemessen. In den letzten 30 Minuten begannen die Securities, die Leute mit Wasser zu versorgen, was ebenfalls eine gute Maßnahme für das Wohlergehen der müdegetanzten und alkoholisierten Crowd war.
Natürlich können für eine gute Atmosphäre auch nicht beinflussbare Faktoren wie das Alter der Fans, das Geschlechterverhältnis, ein aktueller Hype oder das jeweilige (Sub-)Genre eine Rolle spielen. Unterschiedliche Locations ziehen ein unterschiedliches Publikum an. Am Ende sind es aber die Artists selbst, für die die Konzertbesucher:innen sich das Ticket kaufen. Die 257ers haben zum Beispiel vor einigen Jahren in einem Interview gesagt, dass ihre Konzerte dazu dienen, Menschen unterschiedlicher Backgrounds zusammenzubringen und ihnen zu ermöglichen, "einfach mal Mutant zu sein". So stellen sie einerseits zwar korrekt fest, dass bei Livemusik-Veranstaltungen der Eskapismus aus dem Alltag als Beweggrund einen signifikanten Anteil hat und auch haben muss. Andererseits erleben wir immer wieder, dass einzelne Besucher:innen Grenzen überschreiten. Was für manche als ausgelassene Eskalation beginnt, endet für andere in unangenehmen oder sogar übergriffigen Situationen. Die Liste der Artists, bei deren Konzerten sich derartige Vorfälle zumindest zu häufen scheinen, ist sicher nicht so kurz, wie man sich das wohl wünschen würde.
Wir wollen das an dieser Stelle einmal am Beispiel Mehnersmoos erläutern, sowohl auf der Grundlage von Erfahrungsberichten aus den sozialen Medien als auch basierend auf persönlichen Erlebnissen. Es ist zwar lobenswert, dass die beiden Rapper von Mehnersmoos sich mit einer gewissen Vehemenz ein Mal pro Show mit der Aufforderung ans Publikum wenden, übergriffiges Verhalten selbst bei starkem Alkoholkonsum zu unterlassen und auf Consent Wert zu legen. Dass dies leider nicht immer ausreicht, zeigen entsprechende Erfahrungsberichte von der jüngsten Tour. Selbstverständlich sind Mehnersmoos nicht dafür verantwortlich, wer ihre Konzerttickets erwirbt, aber wie zuvor erwähnt, hat man als Künstler:in eine Verantwortung für das eigene Publikum. Es ist wichtig, dass die Künstler sich in ihren Songs klar gegen Rassismus und Antisemitismus ("Drachenlord") oder rechte Ideologien ("Lieber Gott") positionieren – das sendet ein starkes Signal. Haltung zu zeigen allein garantiert jedoch kein respektvolles Miteinander im Konzertsaal. Entscheidend ist, ob Artists und Veranstaltende Strukturen schaffen, die faires Verhalten fördern und Grenzen klar markieren.
Diskussionen in der Warteschlange vor der Location mit Argumenten des Gegenübers wie "Das müssen die halt sagen" zeigen jedoch, dass man noch nicht genug getan hat. Insbesondere, wenn man es mit der Haltung wirklich ernst meint. Wenn man auf der Herrentoilette der Venue eines Mehnersmoos-Gigs ohne vorangegangene Provokation homophob beleidigt wird, dann sind die Signale an ein derartiges Publikum, dass ein solches Verhalten nicht gewünscht ist, einfach nicht deutlich genug.
Ein Beispiel dafür, wie Künstler:innen aktiv Verantwortung übernehmen können, zeigt Ikkimel auf ihrer aktuellen Tour. Klar ist es schwierig, in einer unübersichtlichen Crowd immer konsequent gegen alle Täter:innen vorzugehen, geschweige denn diese überhaupt zu ermitteln. Ikkimel bietet jedoch einer besonders schutzbedürftigen Gruppe von Fans – unter anderem schwangeren und neurodivergenten Menschen – an, sich im Vorfeld bei ihrem Team zu melden, um Zugang zu einem separaten Bereich zu erhalten, in dem kein Alkohol konsumiert wird und keine Moshpits stattfinden. In einer idealen Welt wäre dies der Standard für Konzerte, nicht nur im deutschen Rap.
Um diese Idealvorstellung näher an die Realität zu bringen, fehlt es vielleicht an Vorbildern, an klaren Regeln – oder einfach an Awareness. Von vielen Fans wird Rücksicht mit Schwäche verwechselt, Enthemmung mit Freiheit. Verantwortung, das zu ändern, tragen viele: Artists, die mit Haltung vorangehen. Veranstaltende, die sichere Strukturen schaffen. Und wir als Crowd – denn wie wir feiern, entscheidet, wie sich andere fühlen. Wie lässt sich das auf weitere Gigs übertragen? Marginalisierte Gruppen müssen mitgedacht werden – nicht nur in Ansagen, sondern im Handeln. Es wäre wünschenswert, wenn sich eine Szene entwickeln würde, in der Empathie und Rücksichtnahme selbstverständlich sind. Der Mindeststandard sollte ein geschultes Awareness-Team in jeder Location sein, das eng mit der Security zusammenarbeitet und in der Lage ist, das Publikum zu schützen. Was im Rap künftig die Norm sein sollte: eine Crowd, die feiert – aber miteinander, nicht gegeneinander.
Vielleicht ist das naiv. Wir wünschen uns für HipHop, dass wir selbst die Crowd werden, mit der wir feiern wollen. Mit Umsicht, mit Haltung, mit Solidarität. Weil entweder alle Spaß haben können – oder niemand. Dann freuen wir uns auch wieder auf die nächsten Rap-Konzerte. Denn die Live Performances waren großartig, nur das Drumherum eben manchmal nicht.
(Nachtrag d. Red.: Für das Mehnersmoos & Friends Open Air Anfang August ging die Gruppe mit einem erweiterten Awareness-Konzept und einem Safe Space ähnlich dem von Ikkimel an den Start.)
(Michael Collins & Kerstin Klein)
(Grafik von Daniel Fersch)