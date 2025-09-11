Vor nun über zwei Jahren haben wir eine Spendenaktion mit Soli-Shirts in Zusammenarbeit mit Sisterhood Graffiti und Lauraofthings gestartet, um einen Verein und ein Thema zu unterstützen, die uns sehr am Herzen liegen. Und auch 2024 waren wir wieder mit einem Quiz- und einem Losstand auf dem Festivalgelände der Tapefabrik vertreten, um Spenden zu sammeln. Dabei gab es allerhand Merch wie Platten, CDs und Shirts zu ergattern. Ein Teil des Gewinns – insgesamt 535 Euro – ging nun erneut an den "Wildwasser e.V.". Immer wieder bereitet es uns viel Freude zu sehen, wie tatkräftig unsere Spendenaktionen unterstützt werden und wir möchten uns bei allen Supportern bedanken.
Eine kurze Erläuterung für alle, denen der Wildwasser e.V. bisher kein Begriff war: Der Verein besteht aus unabhängigen, professionellen Fachberatungsstellen, die ihren Schwerpunkt auf sexualisierte Gewalt gelegt haben. Betroffene werden dort von psychologischem und pädagogischem Fachpersonal betreut. Weitere Aufgaben sind Öffentlichkeitsarbeit, Prävention, Fortbildungen und Supervision. Die Unterstützung dieser Arbeit ist uns eine "Herzensangelegenheit", denn nur langsam steigt das Bewusstsein für sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft sowie der deutschen Raplandschaft. Es muss mehr getan werden, damit Betroffene sich mitteilen, untereinander austauschen und Hilfe bekommen können.
Auch in Zukunft werden wir wieder Aktionen im Rahmen unserer "MZEE Herzensangelegenheit" planen, um wichtige Organisationen und Initiativen zu unterstützen. Zugleich freuen wir uns schon darauf, mit Euch zu feiern und dabei Gutes zu tun – am allerliebsten als Teil unseres Teams. Falls Ihr Interesse habt, wendet Euch gerne per Mail an unsere Redaktion: redaktion@mzee.com.
(die MZEE.com Redaktion)