Vor nun über zwei Jah­ren haben wir eine Spen­den­ak­ti­on mit Soli-​Shirts in Zusam­men­ar­beit mit Sis­ter­hood Graf­fi­ti und Lau­raof­t­hings gestar­tet, um einen Ver­ein und ein The­ma zu unter­stüt­zen, die uns sehr am Her­zen lie­gen. Und auch 2024 waren wir wie­der mit einem Quiz- und einem Los­stand auf dem Fes­ti­val­ge­län­de der Tape­fa­brik ver­tre­ten, um Spen­den zu sam­meln. Dabei gab es aller­hand Merch wie Plat­ten, CDs und Shirts zu ergat­tern. Ein Teil des Gewinns – ins­ge­samt 535 Euro – ging nun erneut an den "Wild­was­ser e.V.". Immer wie­der berei­tet es uns viel Freu­de zu sehen, wie tat­kräf­tig unse­re Spen­den­ak­tio­nen unter­stützt wer­den und wir möch­ten uns bei allen Sup­port­ern bedanken.

Eine kur­ze Erläu­te­rung für alle, denen der Wild­was­ser e.V. bis­her kein Begriff war: Der Ver­ein besteht aus unab­hän­gi­gen, pro­fes­sio­nel­len Fach­be­ra­tungs­stel­len, die ihren Schwer­punkt auf sexua­li­sier­te Gewalt gelegt haben. Betrof­fe­ne wer­den dort von psy­cho­lo­gi­schem und päd­ago­gi­schem Fach­per­so­nal betreut. Wei­te­re Auf­ga­ben sind Öffent­lich­keits­ar­beit, Prä­ven­ti­on, Fort­bil­dun­gen und Super­vi­si­on. Die Unter­stüt­zung die­ser Arbeit ist uns eine "Her­zens­an­ge­le­gen­heit", denn nur lang­sam steigt das Bewusst­sein für sexua­li­sier­te Gewalt in unse­rer Gesell­schaft sowie der deut­schen Rap­land­schaft. Es muss mehr getan wer­den, damit Betrof­fe­ne sich mit­tei­len, unter­ein­an­der aus­tau­schen und Hil­fe bekom­men können.

Auch in Zukunft wer­den wir wie­der Aktio­nen im Rah­men unse­rer "MZEE Her­zens­an­ge­le­gen­heit" pla­nen, um wich­ti­ge Orga­ni­sa­tio­nen und Initia­ti­ven zu unter­stüt­zen. Zugleich freu­en wir uns schon dar­auf, mit Euch zu fei­ern und dabei Gutes zu tun – am aller­liebs­ten als Teil unse­res Teams. Falls Ihr Inter­es­se habt, wen­det Euch ger­ne per Mail an unse­re Redak­ti­on: redaktion@mzee.com.