Ist das Aktivismus oder Antisemitismus? Wie KNEECAP polarisiert

An dieser Stelle möchten wir Gedanken zu aktuellen Geschehnissen aus dem Deutschrap-Kosmos zum Ausdruck bringen. Die jeweils dargestellte Meinung ist die des:der Autor:in und entspricht nicht zwangsläufig der der gesamten Redaktion – dennoch möchten wir auch Einzelstimmen Raum geben.
Im Folgenden setzt sich unsere Redakteurin Emily mit den Vorwürfen des Antisemitismus und der Israelfeindlichkeit gegen die nordirische Band KNEECAP auseinander.
Bei ihren Auftritten auf dem kalifornischen Coachella-Festival im April 2025 löste die nordirische Rap-Punk-Gruppe KNEECAP eine heftige Kontroverse aus. Das ist nichts Neues für die Band, die für ihre Provokationen bekannt ist. Zum Beispiel tauchte während eines KNEECAP-Konzerts in Melbourne, Australien, am 14. März 2025 der Kopf einer Statue des englischen Königs George V. auf, welche von antikolonialen Protestierenden im Juni 2024 entfernt worden war und seitdem von der Polizei gesucht wurde. Allerdings ist die Band auch hierzulande Gesprächsthema, seit sie von den in Deutschland stattfindenden Festivals Hurricane und Southside ausgeladen wurde. Konkret geht es um israelfeindliche wie antisemitische Vorwürfe, nachdem sich KNEECAP auf dem Coachella-Festival wie bei vielen ihrer Konzerte mit der palästinensischen Zivilbevölkerung solidarisiert hat. Zudem haben die drei Mitglieder der Band die US-Regierung dafür kritisiert, das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen, das von Amnesty International und einigen EU-Fraktionen als Genozid bezeichnet wird, durch Waffenlieferungen am Laufen zu halten. Auf einer der Videowände wurde außerdem "Fuck Israel. Free Palestine." eingeblendet. Als Person, die sich viel in der pro-palästinensischen Blase bewegt, beschäftigt mich das sehr. Zumal ich ein Fan der Band bin, seit ich kürzlich das Biopic "KNEECAP" gesehen habe. Im Folgenden möchte ich mich deswegen differenziert mit dem Thema befassen: Ist die Kritik berechtigt? Handelt es sich hier um israelfeindliche Parolen, um Antisemitismus oder eher um Kritik an der israelischen Regierung?
Um das zu erläutern, möchte ich einen Schritt zurückgehen und auf KNEECAPs Background eingehen, was wichtig ist, um ihr Handeln und ihre politische Einstellung nachvollziehen zu können. Das Trio, bestehend aus Mo Chara, Móglaí Bap und DJ Próvaí, stammt aus dem nordirischen Belfast. Sie rappen nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Irisch. Somit setzen sie sich für den Erhalt der irischen Sprache ein, da der Anteil an Muttersprachler:innen aufgrund von Unterdrückung und Sprachverboten in der Vergangenheit immer weiter zurückgeht. In einem Interview mit dem amerikanischen Kulturmagazin Flaunt sagte Mo Chara über dieses Engagement: "Als unser Film herauskam, wurde uns schnell klar, dass Geschichten über kulturelle und sprachliche Unterdrückung auf der ganzen Welt Resonanz finden. Es ist ein internationales Thema. Ob in Mexiko oder Australien – so viele indigene Sprachen sind bedroht. Gerade weil wir weiß sind und aus Irland kommen, sollte es keinen Grund geben, warum sich so viele Menschen auf der ganzen Welt mit uns identifizieren sollten. Aber sie tun es, weil wir eine gemeinsame Geschichte teilen."
Nordirland war bis zum sogenannten Karfreitagsabkommen 1998 von tödlichen Auseinandersetzungen zwischen den katholischen Republikaner:innen und den protestantischen Unionist:innen geprägt. Diese Spannungen zwischen den Gruppen dauern bis heute an, da Religion und Sprache weiterhin eine große Rolle in Bezug auf gesellschaftliche Identität spielen, was sich vor allem durch Auseinandersetzungen beim Fußball zeigt. Die Republikaner:innen streben nach wie vor eine Vereinigung Nordirlands mit Irland und somit eine Abspaltung vom Vereinigten Königreich an. Diese Ansicht vertritt auch KNEECAP. Ihr Bandname bezieht sich auf das sogenannte Kneecapping, eine Art grausamer Selbstjustiz und Folter, wobei dem Opfer meist mit einer Handfeuerwaffe in die Kniekehle geschossen wird. Diese brutale Bestrafungsform wurde von republikanischen Paramilitärs der Terrororganisation IRA vor allem gegen politische Gegner:innen und Kleinkriminelle wie Drogendealer:innen ausgeübt. Die Ironie – oder Tragik – dabei: Laut eigener Aussage würde das Trio aufgrund seiner Drogen verherrlichenden Texte auf diese Art und Weise bestraft werden, obwohl es selbst zum republikanischen Lager gehört. Es geht ihnen aber weniger darum, einfach zu provozieren, als die Realität der Jugendlichen darzustellen, die wie sie in dieser zerrütteten Gesellschaft aufgewachsen sind und eben gerne mal Party machen, um ihre Probleme zu vergessen. Sie setzen sich stattdessen dafür ein, Solidarität zwischen den beiden Lagern des Konflikts zu fördern, da beide Seiten letztendlich von Mittellosigkeit und deren Auswirkungen stark betroffen sind.
Wie viele andere HipHop-Artists, vor allem solche, die Unterdrückung und Polizeigewalt erlebt haben, machen die Mitglieder der Band zudem keinen Hehl aus ihrer negativen Einstellung gegenüber der Staatsgewalt. Aktuell ermittelt die britische Antiterrorpolizei gegen KNEECAP aufgrund zweier Clips: In einem soll einer der Rapper im November 2023 dazu aufgerufen haben, "Tories" zu töten. (Anm. d. Red.: Dabei handelt es sich um Abgeordnete der konservativen, unionistischen Partei Großbritanniens, die sich gegen eine Vereinigung Nordirlands mit Irland aussprechen.) Diese Vorwürfe wurden von KNEECAP zurückgewiesen. Stattdessen sprach die Band den Familien ehemaliger Abgeordneter, die aufgrund ihres Engagements für beziehungsweise gegen den Brexit ermordet wurden, – darunter Jo Cox, auf die ich noch zurückkommen werde – sogar ihr Beileid aus. Laut Hilke Petersen, Leiterin des ZDF-Studios in London, erfährt Großbritannien seit dem Brexit eine enorme Zunahme an politischer Gewalt. Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Gaza-Kriegs würden diese Stimmung befeuern. Na, das passt ja zu den Vorwürfen gegen KNEECAP, könnte man denken. Die Band betont aber in ihrem Statement vom 29. April 2025: "Unsere Botschaft war und bleibt eine Botschaft der Liebe, Inklusion und Hoffnung." Und das will ich ihnen glauben, weil sie damit die Art von Aktivismus verkörpert, die ich für gut heiße: Gewaltfreiheit gepaart mit einem Bestreben nach Gemeinschaft und gegenseitiger Unterstützung sowie provokativem und unverblümtem Ungehorsam gegenüber politischen Machthaber:innen.
In einem weiteren Clip soll die Band die Terrororganisationen Hamas und Hisbollah glorifiziert haben. In diesem Video von einem Konzert in London im November 2024 hat sich Mo Chara eine Hisbollah-Flagge umgebunden, ebenso schwenkt Móglaí Bap eine Palästina-Flagge und stimmt "Free Palestine" an. Dies wird jedoch von der Gruppe bestritten, beide Clips seien aus dem Kontext gerissen worden. Weiter schreibt die Band in ihrem Statement: "Lasst uns klarstellen: Wir unterstützen weder die Hamas noch die Hisbollah und haben dies auch nie getan. Wir verurteilen stets alle Angriffe auf Zivilisten. Solche Taten sind niemals in Ordnung. Angesichts der Geschichte unseres Landes wissen wir das besser als jeder andere." Anhand dessen sollte nun klar geworden sein, warum es mir so wichtig war, zu Beginn auf die Herkunft des Trios einzugehen. Fakt ist aber, dass Mo Chara bei diesem Konzert eine Hisbollah-Flagge trug, weshalb er im Mai wegen Terrorismus angeklagt wurde. Das macht die Einordnung etwas komplizierter. Die Frage ist: Geht es der britischen Polizei tatsächlich darum, Terrorismus zu bekämpfen oder ist die Anklage nur ein Vorwand, eine Gruppe von Künstlern in die Mangel zu nehmen, die den Autoritäten ein Dorn im Auge ist? Dr. Lambros Fatsis, ein Kriminologe der University of London, schreibt diesbezüglich: "Wen Regierungen als Terroristen definieren und wen nicht, offenbart eher ihre eigenen ideologischen Prioritäten und politischen Agenden anstelle neutraler, objektiver Realitäten." Und weiter: "Wir sollten auch hinterfragen, wen Regierungen in der Vergangenheit als terroristische Gruppen definiert haben. Zum Beispiel antikoloniale, nationale Befreiungsbewegungen wie die Nationale Befreiungsfront in Algerien, den Vietcong in Vietnam oder den Afrikanischen Nationalkongress in Südafrika." Das ist ein wichtiger Punkt, denn während Mo Chara wegen Terrorismus angeklagt wird, wurde der Mörder von Jo Cox, ein rechtsextremer Neonazi, nicht wegen Terrorismus angeklagt. Obwohl er während der Tat wiederholt "Das ist für England" gerufen haben soll. Das zeigt, dass der Terrorismusvorwurf gegen Mo Chara hauptsächlich politisch motiviert ist und weniger eine inhaltliche Grundlage hat. Am 18. Juni fand die erste Gerichtssitzung gegen Mo Chara statt, bei der man lächerlicherweise vergessen hatte, für eine:n Englisch-Irische:n Dolmetscher:in zu sorgen, obwohl die Band von ihrem Recht gebrauch machte, Irisch zu sprechen. Bis zur nächsten Anhörung am 20. August wurde der Rapper auf bedingungslose Kaution freigelassen.
Damit wären wir wieder beim Thema. Am ersten Wochenende des Coachella-Festivals wurde der Livestream von KNEECAP unterbrochen und die pro-palästinensischen Texte, die sie hatten projizieren wollen, kamen nicht auf die Bühne. Erst am nächsten Tag erfuhren sie von der Unterbrechung des Livestreams und waren nicht überrascht: "Große Unternehmen hören die Wahrheit nicht gern. Es sei denn, sie passt zu ihren persönlichen und finanziellen Interessen." Dieser Satz gilt wohl dem Milliardär Philip Anschutz, dem Besitzer des Festivals. Ein Online-Artikel der Zeitung Le Monde bezeichnet Anschutz als mächtigen Gönner von Donald Trump und der republikanischen Partei, der unglaubliche Summen an rechte und evangelikale Organisationen gespendet hat, welche sich vehement für die Diskriminierung queerer Menschen einsetzen. Das steht im Gegensatz zu den Werten, für die Coachella eigentlich stehen soll, nämlich Respekt, Diversität, Inklusion und Nachhaltigkeit. Auch, wenn ich persönlich das Festival nicht als ein solches einschätze, das marginalisierte Artists fördert, sondern es eher für eine kapitalistische und individualistische Konsumveranstaltung halte. Und wo große kapitalistische Interessen verfolgt werden, spielen Themen wie Menschenrechte und politische Teilhabe selten eine Rolle, sondern treffen eher auf Gleichgültigkeit.
Bei KNEECAPs zweitem Coachella-Auftritt, bei dem die Projektionen wie geplant funktionierten, erklärte Mo Chara: "Vor nicht allzu langer Zeit wurden wir Iren noch von den Briten verfolgt. Aber wir wurden nie bombardiert, ohne fliehen zu können. Die Palästinenser können nirgendwo hin, es ist ihre verdammte Heimat, aus der sie vertrieben werden und sie werden bombardiert. Wenn du das nicht einen Völkermord nennst, wie nennst du es dann?" Das Publikum stimmte dem mit Applaus zu und skandierte daraufhin "Free, free Palestine" mit der Band. Dieser Auftritt erntete massive Kritik sowohl von Organisationen als auch Personen des öffentlichen Lebens: Er sei antiisraelisch gewesen. Infolgedessen wurde der Band von ihrer amerikanischen Booking-Agentur die Zusammenarbeit gekündigt. Außerdem luden das Southside und das Hurricane Festival KNEECAP ohne Begründung aus, nachdem die finalen Line-Ups bereits veröffentlicht worden waren. Und die Organisator:innen des israelischen Nova Music Festivals luden die Band zu einer Ausstellung ein, um "die Geschichten der Ermordeten, der Überlebenden und derjenigen, die noch immer als Geiseln festgehalten werden, aus erster Hand zu erfahren". Das Festival war Ziel des aufs Schärfste zu verurteilenden Anschlags der Hamas am 7. Oktober 2023.
Gleichzeitig stellt sich eine Vielzahl britischer Künstler:innen hinter die Band. In einem offenen Brief erklären sie: "Wir stehen für Meinungsfreiheit." Damit könnte ich meine Argumentation abschließen. Aber mache ich es mir als Fan hier zu einfach? Wo hört denn Meinungsfreiheit auf und wo beginnt Antisemitismus? Die Art und Weise, wie der Diskurs bezüglich des Gaza-Kriegs im Vereinigten Königreich und somit von KNEECAP geführt wird, unterscheidet sich stark von dem Diskurs in Deutschland, sagt der in Großbritannien lebende Musiker und Journalist Robert Rotifer. Erstens werde in den britischen Medien die katastrophale humanitäre Lage der palästinensischen Zivilist:innen viel konkreter thematisiert und gezeigt. Hinzu komme, dass es in der britischen Popkultur eher gang und gäbe sei, die eigene Regierung zu kritisieren. Daher würden KNEECAPs Provokationen auch als Kritik an westlichen Regierungen verstanden, die Israel mit Waffen beliefern. Zweitens sei man in Großbritannien weniger sensibel und nuanciert, was den Sprachgebrauch angeht. Debatten über linguistische Feinheiten, wie sie in Deutschland vorherrschen, würden als Ablenkung von der tatsächlichen Situation angesehen. In anderen Worten, wenn KNEECAP "Fuck Israel" deklariert, richtet sich ihre Wut nicht gegen das Land Israel allgemein, die israelische Zivilbevölkerung, Kultur oder gar das Judentum, sondern soll der israelischen Regierung und Armee gelten. Auch das glaube ich ihnen.
Im Zuge der Frage, inwiefern sich Kritik gegen die israelische Regierung auch gegen das Land Israel und Jüd:innen allgemein richtet, wurde in Deutschland auch die Partei Die Linke kritisiert. Diese sprach sich auf ihrem Parteitag am 10. Mai 2025 gegen die Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) und für die Definition der Jerusalemer Erklärung (JDA) aus. Kritisiert wird die Partei unter anderem vom Zentralrat der Juden in Deutschland, unterstützt hingegen von 55 größtenteils jüdischen und israelischen Wissenschaftler:innen. Im Gegensatz zur IHRA-Definition differenziert die JDA stärker beim israelbezogenen Antisemitismus. Erstere versteht Antisemitismus als Worte und Taten, die sich sowohl gegen jüdische Einzelpersonen als auch gegen jüdische Institutionen oder Einrichtungen richten, sowie – in der erweiterten Definition der Bundesregierung – gegen den Staat Israel, der als jüdisches Kollektiv verstanden wird. Damit wird es unmöglich, die Kriegsführung in Israel zu kritisieren, ohne als Antisemit:in bezeichnet zu werden. Die JDA bemängelt die IHRA-Definition und betont, dass es antisemitisch wäre, alle Jüd:innen für das Verhalten Israels verantwortlich zu machen, dass es jedoch möglich ist, Israels Regierung unabhängig davon zu kritisieren: "Während die IHRA-Definition Kritik an Israel und Antisemitismus vermischt, unterscheidet die JDA prinzipiell zwischen diesen Phänomenen und zeigt gleichzeitig auf, wo sie sich potenziell überschneiden." Ebenso kritisiert die Journalistin und ehemalige Israelkorrespondentin Juliane von Mittelstaedt in einem SPIEGEL-Artikel (€) die bedingungslose Unterstützung Israels durch die deutsche Regierung und die Zurückhaltung bei der Einflussnahme auf Israels Kriegsführung: "Begründet wird diese Zurückhaltung stets mit Deutschlands besonderer Verantwortung für Israels Existenz und Sicherheit. Doch diese gilt dem Staat Israel, nicht dem politischen Überleben einer Regierung, die von einer Mehrheit [Anm. d. Red.: oder zumindest Teilen] der israelischen Bevölkerung abgelehnt wird." Wo ist da die sprachliche Genauigkeit, auf die hier in Deutschland sonst gepocht wird?
Im Zusammenhang mit der KNEECAP-Diskussion wird gerade auch der Auftritt Macklemores als Headliner auf dem Deichbrand-Festival diskutiert. Der Soziologe Lukas Geck sagte dem NDR, dass Lieder wie Macklemores "Hind's Hall", worin er von einem Apartheid-System in Israel, gewalttätiger Besatzung, Kolonialismus und Genozid spricht, für eine "gesteigerte Atmosphäre" sorgen würde und impliziert, dass das Publikum die Texte einfach mitsingen und jubeln würde, ohne sich über deren Inhalte bewusst zu sein. Ich denke aber, dass viele Menschen auch zu Macklemores und KNEECAPs Auftritten gehen, gerade weil sich diese Künstler pro-palästinensisch äußern.
Die deutschen Reaktionen auf KNEECAPs Auftritt zeigen somit: Pro-palästinensischer Aktivismus wird mit Glorifizierung und Unterstützung der Hamas gleichgesetzt, Kritik an Regierung und Militär Israels wird pauschal als antisemitisch abgestempelt. Die Tatsache, dass man sich gegen die Menschenrechtsverletzungen in Gaza und die Kriegsführung der israelischen Regierung ausspricht, bedeutet jedoch nicht, dass man Jüd:innen hasst oder den Anschlag der Hamas für gut hält. Genau wie die Bandmitglieder von KNEECAP sagen: "Wir unterstützen nicht die Hamas oder Hisbollah. Wir verurteilen alle Angriffe auf Zivilisten. Immer." Zwar stellt sich hierzulande nun langsam die Einsicht ein, dass das, was im Gazastreifen passiert, ein Verstoß gegen Menschenrechte ist, doch diese Einsicht kommt viel zu spät. Auch wenn die Bundesregierung nun beginnt, einen anderen Ton im Umgang mit der israelischen Regierung anzuschlagen und Bundeskanzler Merz sagt, er verstehe "offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel" Israel vorgehe, betont Deutschland weiterhin die Partnerschaft zur israelischen Regierung.
Sind KNEECAPs Auftritte nun als antisemitisch beziehungsweise israelfeindlich einzustufen? Meiner Argumentation zufolge nicht. Dass sie dann trotzdem vom Hurricane und Southside ausgeladen wurden, liegt in meinen Augen an der Art des Antisemitismus-Diskurses in Deutschland, wie ich ihn oben beschrieben habe. Robert Rotifer betont, dass es wichtig sei, nicht nur über die Band zu sprechen, sondern vor allem darüber, was in Gaza passiert. Ich denke, das ist genau das, was das Trio versucht. In ihrem offiziellen Statement sprechen die drei zwar von einer Hetzkampagne gegen sich, im Zuge derer Filmmaterial und Interviews durchforstet und Bruchteile davon aus dem Zusammenhang gerissen worden seien, um sie gegen die Band zu verwenden. Das ist aber nicht der Kern ihrer Aussage. Sie weisen darauf hin, dass es wichtiger sei, sich über den Völkermord aufzuregen und zu versuchen, diesen zu stoppen, als sich über ihr Schaffen und ihre Musik zu empören. In einem Statement gegenüber dem Rolling Stone betonen sie dies wieder und wieder, belegen die Situation mit Zahlen und Fakten und sehen daher auch nicht die Notwendigkeit, sich für irgendetwas zu rechtfertigen: "Israel hat in den letzten 18 Monaten über 52.000 Palästinenser in Gaza ermordet, darunter vor allem Frauen und Kinder. Sie haben einen Großteil des Gazastreifens mit von den USA gelieferten Waffen zerstört. Und lassen derzeit über 2 Millionen Menschen in Gaza hungern. [Anm. d. Red.: Diese Zahlen stimmten mit denen von UN OCHA überein.] Die Menschen können selbst entscheiden, ob unsere Botschaft antiisraelisch ist. Aber für uns geht es um die widerwärtigen Handlungen ihrer Regierung. Nicht um normale Menschen."
Das Argument des Autors Ralf Niemczyk, die Bandmitglieder hätten sich überschätzt und würden sich wundern, dass ihnen ein paar Bookings gekündigt wurden, halte ich für überheblich. Auch, dass sie angeblich nur aufgrund drohender Gagenverluste eilig erklärt hätten, dass sie Hamas und Hisbollah nie unterstützt haben, finde ich ungerechtfertigt. Welcher Artist würde sich angesichts solcher Vorwürfe denn nicht äußern? Ich bin davon überzeugt, dass die drei wirklich hinter dem stehen, was sie sagen, und dass die Fans vor Ort ihnen Recht geben. Vielleicht sind ein paar Bookings flöten gegangen, wie Herr Niemczyk das sagt, aber über einen leeren Terminkalender kann sich die Band nun wirklich nicht beklagen. Unter anderem ist sie Ende Juni auf dem Glastonbury Festival aufgetreten, was ebenso für ordentlich Wirbel sorgte. Die BBC behielt sich vor, den Auftritt der Band erst rückwirkend auszustrahlen, um unangenehme Überraschungen zu verhindern. Ebenso hatte der Premierminister Sir Keir Starmer der Boulevard-Zeitung The Sun, die mit der deutschen BILD verglichen werden kann, erzählt, er halte den Auftritt der Band für unangemessen. KNEECAP thematisierten diese Zensierung während ihres Auftritts und wiesen abermals darauf hin, dass dadurch von der eigentlichen Problematik, nämlich der fatalen Situation in Gaza, abgelenkt werden würde. Doch KNEECAP waren nicht die einzigen auf dem Glastonbury, bei deren Auftritt ein Meer an Palästina-Flaggen im Publikum zu sehen war. Mein persönlicher Eindruck ist, dass das ganze Festival von einer pro-palästinensischen, aktivistischen Stimmung geprägt war. Und auch das Punk-Rap-Duo Bob Vylan sorgte mit Rufen wie "Tod der Israelischen Armee" für Kontroverse.
Am Ende dieses Artikels bin ich ein noch größerer Fan der Band als davor. Denn es gibt kaum Künstler:innen von der Größe wie KNEECAP, die ihre Plattform auf vergleichbare Art und Weise nutzen.
(Emily Niklas)
(Grafik von Daniel Fersch)