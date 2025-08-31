Es gibt wohl kaum ein musikalisches Genre, in dem die Lyrics so viel Raum einnehmen wie im Rap. Umso deutlicher fällt es auf, wenn in Songtexten bestimmte Inhalte, Metaphern und Wörter immer wieder auftauchen. In vielen Songs lässt sich ein problematischer Sprachgebrauch entdecken, die Texte beinhalten zum Beispiel häufig sexistische, homophobe oder ableistische Lines. Matilda Jelitto befasst sich seit rund einem Jahr insbesondere auf YouTube mit Lyrics und dem Auftreten von Rapper:innen. Dabei kritisiert sie nicht selten auch deren Sprachgebrauch. Trotzdem ist Matilda Jelitto ein großer Fan des Genres – nicht umsonst steht auf ihrem YouTube-Channelbanner "I love Rapper:innen". Dennoch erhofft sie sich, auch durch ihre Arbeit, ein Umdenken bei einigen Fans und Protagonist:innen der Szene. Jüngst veröffentlichte sie den Kurzfilm "Ein Händchen für Repräsentation", mit dem sie für mehr Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen wirbt. Denn diese sind unter anderem in der Film- und Musikbranche unterrepräsentiert. Gemeinsam mit ihr sprachen wir über Ableismus im Battlerap, problematische Sprache unter jungen Menschen und Veränderungsmöglichkeiten in der Musikbranche.
Disclaimer: Im nachfolgenden Interview wird zum Teil ableistische Sprache reproduziert.
MZEE.com: Viele Rapper:innen verwenden ableistische Sprache. Hier sind durchaus Parallelen zu sexistischen und homophoben Äußerungen zu erkennen. Inwieweit ist das für dich problematisch und wo ziehst du Grenzen?
Matilda Jelitto: lch finde, in der Frage steckt erstmal eine richtig gute Beobachtung: nämlich, dass Ableismus ähnlich wie Sexismus und Homophobie funktioniert. Das ist alles miteinander verzahnt. Meistens werden gerade im klassischen Straßenrap bestimmte Ausdrücke verwendet, um Gegner:innen abzuwerten. Es gibt zum Beispiel diese ganzen "Ich schlage dich behindert"-Lines, um die Gegner:innen wegzudissen oder zu entmännlichen. Das folgt einem klassischen Männlichkeitskonzept und es schwingt eine Abwertung von alternativen Männlichkeitskonstruktionen mit, die oft auch homophob ist. Gleichzeitig ist es aber sehr ableistisch, auch wenn es gar nicht behindertenfeindlich gemeint ist. Denn die wenigsten meinen damit wirklich, dass sie alle Behinderten hassen. Trotzdem ist es ableistisch und dient oft der Aufwertung der eigenen Männlichkeit. Wenn ich mir live einen Artist angucke, der solche superveralteten Lines bringt, um seine Gegner:innen "wegzudissen", gibt mir das nicht viel. Auch bei DLTLLY finde ich das immer sehr uncool. Man merkt aber ein bisschen, dass die Szene versucht zu wachsen. Mir ist das bei einem DLTLLY-Event aufgefallen: Dort hat jemand in einer Punchline aufgegriffen, dass der Gegner früher Samuel-Koch-Lines benutzt hat und das eben nicht klargeht. Ableismus war vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch gesellschaftsfähiger in dieser Szene. Auch wenn er heute generell immer noch zu gesellschaftsfähig ist.
MZEE.com: Gibt es denn Musik, die du hörst, obwohl ableistische Sprache in ihr verwendet wird?
Matilda Jelitto: Ich höre nicht nur Rap, der "perfekt" gemacht ist. Ich höre zum Beispiel mal Haftbefehl oder Tom Hengst, die durchaus ableistische Lyrics haben. Wie ich darauf reagiere, ist immer tagesform- und situationsabhängig. Wenn ich zum Beispiel meine Wohnung putzen möchte, höre ich gerne einen guten Aggro-Track, um mich ein bisschen zu pushen. Man muss schauen, dass es reinpasst. Ich habe das Gefühl, wenn ich zum Beispiel "Das weiße Album" von Haftbefehl höre, dass das auch eine Form von Eskapismus ist. Ich gehe einmal in seine Rolle rein und bin kurz der Macker und nicht die Frau mit einer Behinderung, die auf mehreren Ebenen marginalisiert ist. Ich verstehe aber auch, wenn Leute sagen, sie können damit gar nichts anfangen. Es ist eine persönliche Entscheidung, wo man die Grenze zieht. Meine Beobachtung ist, dass man sie nicht immer gleich zieht, sondern die Grenzsetzung von vielen Faktoren abhängt. Wie ist zum Beispiel meine aktuelle Stimmung?
MZEE.com: Es kann ja auch sein, dass man einen Song komplett abfeiert, bis an einer Stelle eine Zeile auftaucht, die einen Track unhörbar macht.
Matilda Jelitto: Dafür habe ich ein gutes Beispiel: Einer meiner Guilty Pleasure-Songs ist "Roller" von Apache207. Der war damals ganz groß und hat mich und meine Freund:innen voll mitgenommen. Wenn der jetzt im Club kommt, singe ich gerne mit. Ich feiere diesen Song dann sowohl ironisch als auch ernsthaft ab. In dem Track gibt es eine superhomophobe Line. An der Stelle singe ich dann immer ganz demonstrativ nicht mit. Im Club tue ich dann auch gerne so, als ob ich mir den Mund abschließen würde, denn ich möchte ganz demonstrativ ablehnen, was da in diesem Moment gesungen wird. Ich will mich davon abgrenzen, obwohl ich den Rest des Songs irgendwie feiere.
MZEE.com: Wie blickst du denn in Zusammenhang mit dem Sprachgebrauch von Künstler:innen auf die Kunstfreiheit? Findest du die aktuellen Regularien in Ordnung?
Matilda Jelitto: Ich glaube, wenn irgendwas von oben bestimmt wird, dass das kaum angenommen wird. Es wird ja zum Beispiel oft unterstellt, dass das Gendern jetzt ein Zwang sei, obwohl das gar nicht der Fall ist.
MZEE.com: Blicken wir nach Bayern, ist eher das Gegenteil der Fall.
Matilda Jelitto: Genau, es gibt keine Regularien von oben, aber es wird trotzdem von vielen so wahrgenommen. Deswegen halte ich von strengeren Regeln "von oben" nicht so viel. Ich glaube, das Beste ist, wenn Veränderung von unten kommt. Wenn das Publikum sagt, es möchte bestimmte Dinge nicht mehr hören und den Künstler:innen Feedback gibt. Dann kann sich der Sprachgebrauch weiterentwickeln. Das sieht man zum Beispiel im Battlerap, dort steigt der Anspruch und man möchte jetzt nicht mehr nur hören, was der:die andere für ein:e "Schwanzlutscher:in" oder "verkrüppeltes Irgendwas" ist. Solche Begriffe reichen nicht mehr aus, um einen künstlerischen Anspruch zu erreichen: Denn das ganze Homofeindliche, Ableistische und Sexistische findet schon sehr lange statt und ist langsam auserzählt. Wenn jetzt jemand Tracks in diese Richtung schreibt, sind solche Lines nicht superkreativ, sondern nur ein Griff in die Klischeekiste. Fast nie denkt sich jemand in dieser Sphäre etwas Neues aus, mit überraschenden "superkrassen Wortspielen". Stattdessen hat man oft das Gefühl, die Leute wissen gar nicht, worüber sie rappen wollen, und das endet dann so: "Ich flexe mal mit irgendwelchen Besitztümern, mache ein bisschen Brand-Namedropping, gehe dann auf Mutter und sage noch, dass ich schöne Frauen habe, mit denen ich nicht gut umgehe." Ich glaube, wenn spannende Storys mehr gefordert werden, wird es auch mehr von diesen geben. Diese Forderung sollte aber nicht als "Regel" festgesetzt werden, damit Künstler:innen diese umsetzen, sondern eher von Fans kommen. Das wäre eine Art Graswurzelprinzip. (Anm. d. Red.: Der Begriff Graswurzelbewegung ist eine Metapher für Initiativen, die in erster Linie von Privatpersonen ausgehen und von unten her entstehen.)
MZEE.com: Jetzt hast du bereits die Rapfans angesprochen. Ableistischer Sprachgebrauch ist ja kein reines Rap-Phänomen, sondern durchzieht die gesamte Gesellschaft. Wie gehst du in diesem Zusammenhang damit um? Wo liegen für dich Grenzen und wie geht man mit Menschen um, die sich dementsprechend äußern?
Matilda Jelitto: Auch hier sieht man die Parallelen zum Sexismus: Das ist kein Deutschrap-Problem, sondern ein Gesellschaftsproblem, das im Deutschrap stattfindet, weil das ein patriarchal geprägtes Genre ist. Es war lange sehr Männer-dominiert. Ähnliches gilt für den Ableismus, denn der ist ein Gesellschaftsproblem, das dementsprechend in der Musik stattfindet. Auch auf dem Schulhof hört man ableistische Sprache - ich habe eine Zeit lang als Lehrkraft gearbeitet. Es war interessant, denn ich habe das auf der einen Seite immer privat erlebt und darauf reagiert, aber auf der anderen Seite versucht, professionell zu wirken und zu reagieren. Es hilft auf jeden Fall, ein bisschen Abstand von den Anfeindungen zu nehmen. Denn ich habe erkannt, dass es meistens gar nicht persönlich gegen mich oder gegen behinderte Menschen gerichtet ist. Das gibt es auch und kommt vor, aber wenn wir von den klassischen "Ey, bist du behindert?!"-Sprüchen ausgehen, wird oft im Nachgang betont, dass das nicht gegen Menschen mit Behinderung gemeint sei und man darauf gar nicht hinauswollte.
MZEE.com: Wie hast du auf diese Ausflüchte reagiert?
Matilda Jelitto: Ich habe erläutert, warum das trotzdem problematisch ist und warum es mich verletzt. Damit habe ich die meisten Schüler:innen abgeholt. Auch wenn sie nicht in der nächsten Stunde direkt ihren ganzen Sprachgebrauch geändert haben, haben sie es trotzdem mehr reflektiert. Das hat besser funktioniert, als wenn ich von oben herab gesagt hätte, dass das nicht klargeht. Das ist ein bisschen, wie wenn man einem Kind nur sagt, dass es etwas nicht in den Mund nehmen darf, aber keine Erklärung liefert. Das Kind versteht gar nicht, was daran eventuell gefährlich ist. Stattdessen fühlt es sich in seinem Handeln beschränkt und nimmt das als Ungerechtigkeit wahr. Ähnlich ist es mit der Sprache, denn man nimmt Kritik schnell als Angriff wahr. Wenn ich aber erläutere, warum ich mich von bestimmten Begriffen angegriffen fühle, gibt es eher Verständnis. Denn Begriffe, die die ganze Zeit negativ gebraucht werden, sind nicht identitätsstiftend. Ich möchte nicht von mir sagen, dass ich behindert bin, wenn jemand das die ganze Zeit beleidigend gebraucht. Wären zum Beispiel braune Haare eine gängige Beleidigung, würden sich Menschen mit braunen Haaren auch Euphemismen überlegen, um ihre Haare zu beschreiben: "Ich habe fast schwarze Haare." Das findet aktuell durchaus statt: Menschen sprechen davon, dass sie "eingeschränkt" sind oder "spezielle Bedürfnisse" haben. Ich habe den Schüler:innen aber auch Grenzen aufgezeigt, wenn der behindertenfeindliche Sprachgebrauch zu extrem wurde: "Das ist abwertend gegenüber einer Gruppe und wir wollen hier einen toleranten Raum schaffen. Deshalb wird das hier nicht geäußert." Wenn es sonst in "der freien Wildbahn" stattfindet, dann ist es abhängig davon, ob ich gerade die Kraft habe, mich in so eine Diskussion zu begeben. Denn man stößt auf Widerstände, muss sich erklären und sehr auf eine andere Person eingehen. Obwohl ich ja eigentlich gerade die Person bin, die verletzt wurde. Darauf habe ich nicht immer Lust und das geht vielen betroffenen Menschen so. Man sucht sich aus, welche Kämpfe man führt und bei welchen man sich zurücklehnt und abwartet.
MZEE.com: Wie können nicht betroffene Menschen in diesem Bereich aktiv unterstützen oder was gilt es zu beachten?
Matilda Jelitto: Das, was ich gerade erwähnt habe, ist ein guter Anknüpfungspunkt. Wenn ich in solchen Situationen nicht die nötige Kraft habe, ist es sehr wertvoll, wenn Außenstehende sich einschalten. Zum Beispiel, wenn der Kumpel von einem Freund einen doofen Spruch bringt, und der Freund sich direkt einschaltet und ich das nicht als Betroffene machen muss. Denn dann bin ich nicht in der Rolle der belehrenden, superwoken und verletzten Betroffenen. Dieser Kampf muss eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe werden. Es geht nicht nur darum, etwas in seiner Insta-Story zu posten, wenn der Internationale Tag von Menschen mit Behinderungen ist, sondern darum, sich konkret zu überlegen, in welchen Bereichen ich etwas machen kann.
MZEE.com: Was wären das zum Beispiel für Bereiche?
Matilda Jelitto: Wenn ich feststelle, dass mein Arbeitsplatz kein barrierefreies Klo hat, kann ich das ansprechen. Auch sich selbst immer wieder zu reflektieren, in welcher Hinsicht man ableistische Überzeugungen hat, gehört dazu. Denn wir sind alle in diesem System sozialisiert. Auch ich habe meine blinden Flecken. Zum Beispiel ist es die Misogynie betreffend so, dass ich selbst als Frau frauenfeindliche Normen erlerne. Man muss sich dann selbst damit konfrontieren, gerade wenn man nicht genau weiß, wie man mit Behinderungen umgehen sollte. Nur weil ich eine Behinderung habe, heißt das aber nicht, dass ich auf einmal für alle Behinderungen eine Expertin oder Spokesperson bin. Es gibt bestimmt Behinderungen, mit denen ich noch gar keinen Berührungspunkt hatte. Manchmal ist ernst gemeintes Nachfragen sehr gut, da sollte man keine Berührungsangst haben. Denn Wegignorieren bringt nichts – bei meiner Hand wissen Leute manchmal zum Beispiel nicht, ob sie mir beim Tragen helfen sollen. Wenn dann eine Person zu mir kommt und ganz offen sagt: "Ich weiß gerade nicht, ob das etwas ist, wobei ich dich unterstützen sollte? Kannst du das selbst? Sag mir das mal ganz kurz." Dann kann ich darauf entspannt reagieren: "Gar kein Stress, das Tablett kann ich selbst tragen. Aber es wäre tatsächlich sehr chillig, wenn du mir kurz hilfst, den Koffer aus der Gepäckablage zu holen." Das ist super, weil ich mir dann auf der einen Seite selbst nicht aktiv Hilfe suchen muss und auf der anderen Seite fühle ich mich nicht bemuttert, weil eine fremde Person Dinge für mich tut, ohne dass ich darum gebeten habe. Am Ende geht es darum, den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen, in Kommunikation zu treten und jemanden wie einen Menschen zu sehen und nicht wie eine:n Hilflose:n.
MZEE.com: Stichwort Kommunikation. Wie nimmst du denn die Entwicklung des Sprachgebrauchs in Bezug auf Ableismus wahr?
Matilda Jelitto: Ich habe das Gefühl, dass "behindert" schon immer als Beleidigung genutzt wurde. Das war in meiner Schulzeit ein typisches Wort und heute ist es das auch noch. Es ist leider eine zeitlose Beleidigung. Bei vielen Begriffen ist das anders, da wirkt es eher wie eine Modeerscheinung: In meiner Schulzeit war zum Beispiel "MoF" total gängig, also "Mensch ohne Freunde". Ich habe das seitdem nie wieder gehört. Aber "behindert" scheint zu bleiben. Es gibt noch viel mehr Beleidigungen in dem Bereich, wie das S-Wort zum Beispiel. Ich habe aber trotzdem das Gefühl – vielleicht möchte ich auch einfach optimistisch sein –, dass zumindest in gewissen Gesellschaftsbereichen eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Auch dass Menschen jetzt zum Beispiel gendern, gab es so vor zehn Jahren noch nicht. Jetzt gibt es Leute, die das versuchen miteinzubeziehen. Ich glaube, dass sich das weiterentwickelt. Selbst wenn es jetzt politisch wieder konservativer oder sogar sehr rechtskonservativ wird, bin ich mir sicher, dass es danach wieder in die andere Richtung gehen kann.
MZEE.com: Du hast gerade die Schule angesprochen. Inklusion ist dort ein großes Thema: Es gibt zum Beispiel Inklusionsklassen und Förderungen für Menschen mit einem Pflegegrad. Hast du den Eindruck, dass Kids den Umgang mit Behinderungen in einer vernünftigen Form lernen?
Matilda Jelitto: Ich glaube, dass man in Schulen ansetzen kann. Denn sobald Menschen andere Personen kennenlernen, bauen sich Vorurteile und Stereotype ab. Dadurch, dass wir hier aber ein sehr separates Schulsystem für Kinder mit einer Behinderung aufgebaut haben, finden diese Begegnungen leider nicht statt, auch wenn es Ausnahmen gibt. Kinder mit einer Behinderung profitieren jedenfalls sehr davon, mit nicht behinderten Kindern zusammen beschult zu werden. Das Ganze ist ein sehr aufwendiges und teures Projekt, bei dem jede Landesregierung unglaublich viel Geld, Aufmerksamkeit und Zeit reinstecken muss, damit es funktioniert. Das wird in unserem Schulsystem leider zu wenig gemacht. Wir haben viele Lehrer:innen, die einen Burnout haben und überarbeitet sind, weil sie gefühlt nur noch administrative Aufgaben übernehmen. Parallel sollen sie vielseitigen Unterricht gestalten. Aber das bezieht sich nicht nur auf Kinder, die einen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt haben. Denn ich habe dort auch Kinder sitzen, die eventuell ganz anders Deutsch sprechen als der Rest, auch bei Muttersprachler:innen gibt es massive Sprachunterschiede. Es gibt Kinder, die im Lesen und Schreiben richtig gut sind, und Kinder, die das gar nicht können oder bei denen nur die Basics vorhanden sind. Hier ergibt es Sinn, anzusetzen – sie sollen Aufgaben bekommen, die auf ihr Leistungslevel zugeschnitten sind und eventuell Förderungen und Hilfeleistungen beinhalten. Die Kids können trotzdem in derselben Klasse sitzen und davon profitieren, miteinander zu arbeiten. Dafür benötigt man aber Zeit und Lehrkräfte, die genügend Raum bekommen, dieses Unterrichtsmaterial auszuarbeiten. Ein anderes Thema sind Vorurteile. Viele Eltern sagen: "Oh Gott, ich möchte nicht, dass ein behindertes Kind mit in der Klasse ist, dann werden die viel langsamer und lernen weniger." Das stimmt aber gar nicht und trotzdem hält sich dieses Vorurteil hartnäckig. Man muss das immer wieder neu entkräften, das ist schade.
MZEE.com: Inwieweit hast du denn bisher an Schulen gearbeitet?
Matilda Jelitto: Ich habe, als ich nach Berlin gezogen bin, anderthalb Jahre an einer Berufsschule Deutsch unterrichtet. Das war interessant, denn viele waren in meinem Alter, Anfang 20, und dann gab es noch die jüngeren, zwischen 16 und 18. Es war eine Schule, die Wert darauf gelegt hat, für einen Nachteilsausgleich zu sorgen. Gerade wenn Menschen mit einer Fluchtgeschichte im Klassenraum saßen oder Prüfungsangst hatten. Darüber hinaus waren dort aber keine sonderpädagogischen Förderschwerpunkte vertreten. Diesbezüglich war die Trennung dort auch sichtbar.
MZEE.com: Beschäftigen wir uns nochmal näher mit der Musikbranche und Kultur. Es gibt zum Beispiel die Rapper Young Krillin und Drive-By, die beide im Rollstuhl sitzen. Es fällt aber auf, dass Künstler:innen mit Behinderungen deutlich weniger sichtbar sind. Wie erklärst du dir das?
Matilda Jelitto: Das ist ein superkomplexes Problem. Rap ist ursprünglich ein Genre, das "klassische" Männlichkeit bedient. Es öffnet sich zum Glück immer mehr. Trotzdem haben gerade Männer mit Behinderungen oft damit zu kämpfen, als männlich angesehen zu werden. Denn Behinderungen assoziieren wir als Gesellschaft oft damit, schwach zu sein. Wir assoziieren das also nicht mit Stärke, Macht, Dominanz und Männlichkeit. Dazu kommen organisatorische Faktoren: Bühnen sind zum Beispiel oft nicht barrierefrei, denn Behinderungen wurden lange zu wenig mitgedacht. Ich erinnere mich noch daran, als ich bei Unreleased zum ersten Mal eine Sängerin in einem Rollstuhl gesehen habe. Da ist mir erst aufgefallen, wie selten das vorkommt. Ich hatte davor noch gar nicht das Auge dafür, obwohl ich ja selbst betroffen bin. Hier haben wir ein weiteres Beispiel, dass wir alle noch immer weiterlernen müssen. Dann gibt es auch Behinderungen in einer anderen Form: Damit meine ich zum Beispiel etwas wie Neurodivergenz. Diese Themen werden immer mehr besprochen. Ich habe mir neulich das Interview von Ritter Lean und Aria Nejati angehört, in dem Ritter Lean über seine ADHS-Erkrankung spricht. Dass Leute offen erzählen, was sie für Schwächen haben, finde ich wichtig, um Stigmata abzubauen.
MZEE.com: Insbesondere bezüglich psychischer Erkrankungen gab es in den letzten Jahren in einigen Rap-Bubbles eine sichtbare Entwicklung.
Matilda Jelitto: Ritter Lean meinte in dem Interview, dass sein jetziger Beruf perfekt auf ihn zugeschnitten ist. Es ist kein Beruf, in dem man still sitzt und die ganze Zeit stundenlang konzentriert arbeiten muss, sondern dafür sogar gefeiert wird, ein bisschen "drüber" zu sein. In der Schule hatte er damit seine Probleme und nun hat er seinen Platz gefunden. Die Musikindustrie ist hier aber ein komplexes Spannungsfeld. Denn auf der Bühne braucht man Ausdauer und muss verfügbar sein. Man kann nicht ständig sagen, dass man krank ist, und Konzerte oder ganze Touren absagen. Dann würden sich lauter Fans aufregen, aber es gibt eben chronische Erkrankungen, bei denen man nicht weiß, inwiefern man die nötige Kraft mitbringt. Diese Selbstständigkeit ist aber auch ein großer Vorteil für viele: Man muss nicht nine to five im Büro sitzen, sondern kann schauen, wann man sich kreativ fühlt und einen Song produziert. In der Selbstständigkeit steckt viel Freiheit. In der Musik ist es also auch stark abhängig davon, ob es eine psychische Erkrankung oder eine körperliche Behinderung ist.
MZEE.com: Es gibt ja auch abseits von Live-Konzerten noch viele andere Formate, in denen Musiker:innen, egal ob mit oder ohne Behinderung, stattfinden können.
Matilda Jelitto: Genau, es ist nicht nur der Live-Bereich, der in der Musikbranche relevant ist. Wie lange hat Shirin David nur Musik releast, ohne auf Tour zu sein? Sie als Künstlerin hat trotzdem super funktioniert, weil der Konsum größtenteils digital stattfindet. Für Menschen mit einer Behinderung kann das ein Vorteil sein, entscheidend ist oftmals die Präsentation. Ich dachte früher nie, dass ich selbst vor der Kamera stehen könnte. Denn ich habe nie Leute gesehen, die Hände wie ich haben. Ich habe immer gedacht, dass es eine Voraussetzung ist, zehn Finger zu haben, um eine Schauspielrolle zu erhalten. In vielen Fällen ist es eine Voraussetzung, auch wenn es vielleicht nirgendwo offiziell festgehalten wird. Eigentlich kann eine behinderte Person auch eine Hauptrolle in einem Film spielen, in dem es gar nicht um die Behinderung geht, sofern sie gut schauspielern kann. Wenn wir mehr Menschen mit einer Behinderung auf Bühnen sehen würden, würden auch viel mehr Kinder mit einer Behinderung den Wunsch entwickeln, auf einer Bühne zu stehen. Es ist ein Teufelskreis: Da wir die Leute nicht sehen, trauen sich andere das nicht zu. Und wenn sich die Leute das nicht zutrauen, kommen sie nicht auf die Bühne und es verändert sich nichts.
MZEE.com: Welche Faktoren in der Veranstaltungsbranche muss man verändern, um das Ganze inklusiver zu gestalten?
Matilda Jelitto: Wenn wir von der klassischen Barrierefreiheit ausgehen, müssten zunächst Zugänge geschaffen werden, beispielsweise für mobilitätseingeschränkte Personen. Die gibt es auch nicht immer und überall. Ich finde es immer schade, wenn es einen abgesonderten Bereich gibt, in dem dann alle Rollstuhlfahrer:innen separiert am Rand der Bühne sitzen oder das Spektakel von weit weg angucken müssen. Gerade bei Rap-Konzerten passiert ja auch ganz viel vor der Bühne, wie zum Beispiel Moshpits. Es ist schade, das dann nur von außen zu betrachten. Man muss sich überlegen, wie man mobilitätseingeschränkte Menschen miteinbeziehen kann. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass bei einem Filow-Konzert ein Rollstuhlfahrer im Moshpit mit dabei war. Es liegt dann auch an dem restlichen Publikum: Ist es bereit dazu, solche Momente mitzutragen? Es muss sensibel sein und eine Art Safe Space für die betroffenen Personen kreieren, obwohl es selbst nicht betroffen ist. Man kann Inklusion noch weiterdenken, auch im Sinne einer Heterogenität. Ich denke da an Frauenmoshpits oder die Bereitstellung eines Bereichs, in dem sich Menschen, die schnell Panikattacken bekommen, aufhalten können. Ikkimel hat zum Beispiel eine solche Zone bei ihren Konzerten eingerichtet. Ich war leider nicht vor Ort, aber hätte es mir gern angesehen.
MZEE.com: Wie bist du auf diese Aktion von Ikkimel aufmerksam geworden?
Matilda Jelitto: Sie hatte in einer Instagram-Story angekündigt, dass sie auf ihren Konzerten Zonen einrichten möchte, in denen Leute, die zum Beispiel schnell reizüberflutet sind, Panikattacken bekommen, Autismus haben oder schwanger sind, mehr Sicherheit haben. Die können sich dort zurückziehen und werden nicht von Personen bedrängt, die zum Beispiel betrunken sind. Generell gibt es einige Ideen für Abschnitte im Publikum, zum Beispiel für Kinder. Auch das kann man ganzheitlicher denken. Wie kann ich den Publikumsbereich gestalten, um alle abzuholen und nicht nur die Klischee-Konzertbesucher:innen?
MZEE.com: Gibt es abseits der Livebranche weitere Punkte in der Musikindustrie, bei denen du Verbesserungspotenzial siehst?
Matilda Jelitto: Schlimm finde ich, wenn Labels eine Art Diversity Washing betreiben. Personen sind nur dann interessant, wenn sie ein "Markenzeichen" mitbringen und man sie damit gut vermarkten kann. Man sollte sich immer die Frage stellen: Wer befindet sich in den Positionen mit Entscheidungsmacht? Auch das kann man ganzheitlicher denken: Warum sind Producer meistens männlich? Warum sieht man selten Producerinnen, die mehrfach marginalisiert sind? Gerade behinderte Personen, die produzieren, haben kaum Sichtbarkeit. Wer steht bei Musikvideos hinter der Kamera? Wer besetzt Manager:innenpositionen? Wir müssen die Branche inklusiver denken, sowohl in Bezug auf Behinderungen als auch generell im Hinblick auf andere Marginalisierungsformen.
MZEE.com: Es gibt im Rapbereich Workshops, die sich nur an FLINTA*-Personen richten. Wie könnte so eine Art Safespace für Menschen mit Behinderung funktionieren?
Matilda Jelitto: Es ist insgesamt eine schöne Entwicklung, dass weitere Spaces errichtet werden, um bestimmte marginalisierte Gruppen zu fördern. Denn das nimmt niemandem etwas weg, der nicht marginalisiert ist. Sondern es schafft Awareness für marginalisierte Gruppen. Es braucht halt jemanden, der das in Angriff nimmt. Die FLINTA*-Workshops sind meistens auch von FLINTA*-Personen initiiert. Es wäre auch komisch, wenn ein alter weißer Mann von seinem Chefsessel aus ein FLINTA*-Camp organisieren würde. Das ist überspitzt formuliert, aber wäre diese Person überhaupt sensibilisiert für manche Bereiche? Solche Initiator:innen bräuchte es auch für behinderte Communities, um entsprechende Formate anzubieten. Man ist darauf angewiesen, dass Leute das mit einem gemeinsam umsetzen, und benötigt ausreichend finanzielle Ressourcen. Wenn dann der alte weiße Mann aus dem Chefsessel Lust hat, zu unterstützen, ist das eine super Sache. Das braucht es auch.
MZEE.com: Du hast den Kurzfilm "Ein Händchen für Repräsentation" konzipiert, in dem es darum geht, Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Könntest du dir vorstellen, derartige Projekte im Musikbereich zu entwickeln?
Matilda Jelitto: Darüber habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht. Bei dem Kurzfilmprojekt wollte ich ursprünglich keine konkrete Message kommunizieren. Sondern ich hatte Lust, etwas zu erzählen, was nur ich erzählen kann. Daraus hat sich das dann entwickelt. Ich würde gerne noch mehr solcher Projekte machen und Awareness schaffen und generell öfter hinter der Kamera agieren. Dafür fehlt mir aber aktuell leider die Zeit. Das wäre aber schon mein Traum, mich irgendwann zu verwirklichen, indem ich Projekte starte, die anderen Menschen nützen und die ich selbst früher vermisst habe. In 20 Jahren, wenn ich reicher als Friedrich Merz bin (lacht) … kommt hoffentlich sowas von mir. Das ist ein cooler Anstoß und ich muss noch mal drüber nachdenken, welche Ideen ich außerdem hätte.
MZEE.com: Aktuell übernimmst du aber eine journalistische und kommentierende Rolle. Wärst du gerne noch ein aktiverer Teil der Branche?
Matilda Jelitto: Mal sehen, was sich in den nächsten Jahren ergibt. Ich arbeite aktuell an einem Podcast, der ein Artist-Talk ist. Dort führe ich Gespräche mit meinen Gäst:innen, anstatt Musik "nur" zu kommentieren. Auf diesen Austausch freue ich mich richtig. Ansonsten muss ich mich da erstmal herantasten, denn mich selbst gibt es öffentlich noch gar nicht so lange. Das YouTube-Ding habe ich erst vor etwa einem Jahr gestartet und derzeit fehlen mir die finanziellen und zeitlichen Ressourcen, um noch mehr zu machen. Eine Freundin von mir organisiert zum Beispiel selbstständig ein richtig cooles FLINTA*-Festival. So was finde ich inspirierend und da hätte ich irgendwann auch Lust drauf. Aber das ist für sie ein Projekt, das ein ganzes Jahr nebenherläuft und so was schaffe ich aktuell nicht. Vielleicht klappt das später mal mit einem coolen Team, das Lust darauf hat. Dann gibt es irgendwann mal ein "Mechthild"-Festival, who knows? (Anm. d. Red.: "@mechthildistnichtmeinname" ist unter anderem der Accountname ihres YouTube-Channels)
(Alec Weber)
(Fotos von Sascha Swiercz)