Es gibt wohl kaum ein musi­ka­li­sches Gen­re, in dem die Lyrics so viel Raum ein­neh­men wie im Rap. Umso deut­li­cher fällt es auf, wenn in Song­tex­ten bestimm­te Inhal­te, Meta­phern und Wör­ter immer wie­der auf­tau­chen. In vie­len Songs lässt sich ein pro­ble­ma­ti­scher Sprach­ge­brauch ent­de­cken, die Tex­te beinhal­ten zum Bei­spiel häu­fig sexis­ti­sche, homo­pho­be oder ableis­ti­sche Lines. Matil­da Jelit­to befasst sich seit rund einem Jahr ins­be­son­de­re auf You­Tube mit Lyrics und dem Auf­tre­ten von Rapper:innen. Dabei kri­ti­siert sie nicht sel­ten auch deren Sprach­ge­brauch. Trotz­dem ist Matil­da Jelit­to ein gro­ßer Fan des Gen­res – nicht umsonst steht auf ihrem YouTube-​Channelbanner "I love Rapper:innen". Den­noch erhofft sie sich, auch durch ihre Arbeit, ein Umden­ken bei eini­gen Fans und Protagonist:innen der Sze­ne. Jüngst ver­öf­fent­lich­te sie den Kurz­film "Ein Händ­chen für Reprä­sen­ta­ti­on", mit dem sie für mehr Sicht­bar­keit von Men­schen mit Behin­de­run­gen wirbt. Denn die­se sind unter ande­rem in der Film- und Musik­bran­che unter­re­prä­sen­tiert. Gemein­sam mit ihr spra­chen wir über Ableis­mus im Batt­ler­ap, pro­ble­ma­ti­sche Spra­che unter jun­gen Men­schen und Ver­än­de­rungs­mög­lich­kei­ten in der Musikbranche.

Dis­clai­mer: Im nach­fol­gen­den Inter­view wird zum Teil ableis­ti­sche Spra­che reproduziert.

MZEE​.com ​: Vie­le Rapper:innen ver­wen­den ableis­ti­sche Spra­che. Hier sind durch­aus Par­al­le­len zu sexis­ti­schen und homo­pho­ben Äuße­run­gen zu erken­nen. Inwie­weit ist das für dich pro­ble­ma­tisch und wo ziehst du Grenzen?

Matil­da Jelit­to: lch fin­de, in der Fra­ge steckt erst­mal eine rich­tig gute Beob­ach­tung: näm­lich, dass Ableis­mus ähn­lich wie Sexis­mus und Homo­pho­bie funk­tio­niert. Das ist alles mit­ein­an­der ver­zahnt. Meis­tens wer­den gera­de im klas­si­schen Stra­ßen­rap bestimm­te Aus­drü­cke ver­wen­det, um Gegner:innen abzu­wer­ten. Es gibt zum Bei­spiel die­se gan­zen "Ich schla­ge dich behindert"-Lines, um die Gegner:innen weg­zu­dis­sen oder zu ent­männ­li­chen. Das folgt einem klas­si­schen Männ­lich­keits­kon­zept und es schwingt eine Abwer­tung von alter­na­ti­ven Männ­lich­keits­kon­struk­tio­nen mit, die oft auch homo­phob ist. Gleich­zei­tig ist es aber sehr ableis­tisch, auch wenn es gar nicht behin­der­ten­feind­lich gemeint ist. Denn die wenigs­ten mei­nen damit wirk­lich, dass sie alle Behin­der­ten has­sen. Trotz­dem ist es ableis­tisch und dient oft der Auf­wer­tung der eige­nen Männ­lich­keit. Wenn ich mir live einen Artist angu­cke, der sol­che super­ver­al­te­ten Lines bringt, um sei­ne Gegner:innen "weg­zu­dis­sen", gibt mir das nicht viel. Auch bei DLTLLY fin­de ich das immer sehr uncool. Man merkt aber ein biss­chen, dass die Sze­ne ver­sucht zu wach­sen. Mir ist das bei einem DLTLLY-​Event auf­ge­fal­len: Dort hat jemand in einer Pun­ch­li­ne auf­ge­grif­fen, dass der Geg­ner frü­her Samuel-​Koch-​Lines benutzt hat und das eben nicht klar­geht. Ableis­mus war vor ein paar Jah­ren auf jeden Fall noch gesell­schafts­fä­hi­ger in die­ser Sze­ne. Auch wenn er heu­te gene­rell immer noch zu gesell­schafts­fä­hig ist.

MZEE​.com ​: Gibt es denn Musik, die du hörst, obwohl ableis­ti­sche Spra­che in ihr ver­wen­det wird?

Matil­da Jelit­to: Ich höre nicht nur Rap, der "per­fekt" gemacht ist. Ich höre zum Bei­spiel mal Haft­be­fehl oder Tom Hengst, die durch­aus ableis­ti­sche Lyrics haben. Wie ich dar­auf reagie­re, ist immer tagesform- und situa­ti­ons­ab­hän­gig. Wenn ich zum Bei­spiel mei­ne Woh­nung put­zen möch­te, höre ich ger­ne einen guten Aggro-​Track, um mich ein biss­chen zu pushen. Man muss schau­en, dass es rein­passt. Ich habe das Gefühl, wenn ich zum Bei­spiel "Das wei­ße Album" von Haft­be­fehl höre, dass das auch eine Form von Eska­pis­mus ist. Ich gehe ein­mal in sei­ne Rol­le rein und bin kurz der Macker und nicht die Frau mit einer Behin­de­rung, die auf meh­re­ren Ebe­nen mar­gi­na­li­siert ist. Ich ver­ste­he aber auch, wenn Leu­te sagen, sie kön­nen damit gar nichts anfan­gen. Es ist eine per­sön­li­che Ent­schei­dung, wo man die Gren­ze zieht. Mei­ne Beob­ach­tung ist, dass man sie nicht immer gleich zieht, son­dern die Grenz­set­zung von vie­len Fak­to­ren abhängt. Wie ist zum Bei­spiel mei­ne aktu­el­le Stimmung?

MZEE​.com ​: Es kann ja auch sein, dass man einen Song kom­plett abfei­ert, bis an einer Stel­le eine Zei­le auf­taucht, die einen Track unhör­bar macht.

Matil­da Jelit­to: Dafür habe ich ein gutes Bei­spiel: Einer mei­ner Guil­ty Pleasure-​Songs ist "Rol­ler" von Apache207. Der war damals ganz groß und hat mich und mei­ne Freund:innen voll mit­ge­nom­men. Wenn der jetzt im Club kommt, sin­ge ich ger­ne mit. Ich feie­re die­sen Song dann sowohl iro­nisch als auch ernst­haft ab. In dem Track gibt es eine super­ho­mo­pho­be Line. An der Stel­le sin­ge ich dann immer ganz demons­tra­tiv nicht mit. Im Club tue ich dann auch ger­ne so, als ob ich mir den Mund abschlie­ßen wür­de, denn ich möch­te ganz demons­tra­tiv ableh­nen, was da in die­sem Moment gesun­gen wird. Ich will mich davon abgren­zen, obwohl ich den Rest des Songs irgend­wie feiere.

MZEE​.com ​: Wie blickst du denn in Zusam­men­hang mit dem Sprach­ge­brauch von Künstler:innen auf die Kunst­frei­heit? Fin­dest du die aktu­el­len Regu­la­ri­en in Ordnung?

Matil­da Jelit­to: Ich glau­be, wenn irgend­was von oben bestimmt wird, dass das kaum ange­nom­men wird. Es wird ja zum Bei­spiel oft unter­stellt, dass das Gen­dern jetzt ein Zwang sei, obwohl das gar nicht der Fall ist.

MZEE​.com ​: Bli­cken wir nach Bay­ern, ist eher das Gegen­teil der Fall.

Matil­da Jelit­to: Genau, es gibt kei­ne Regu­la­ri­en von oben, aber es wird trotz­dem von vie­len so wahr­ge­nom­men. Des­we­gen hal­te ich von stren­ge­ren Regeln "von oben" nicht so viel. Ich glau­be, das Bes­te ist, wenn Ver­än­de­rung von unten kommt. Wenn das Publi­kum sagt, es möch­te bestimm­te Din­ge nicht mehr hören und den Künstler:innen Feed­back gibt. Dann kann sich der Sprach­ge­brauch wei­ter­ent­wi­ckeln. Das sieht man zum Bei­spiel im Batt­ler­ap, dort steigt der Anspruch und man möch­te jetzt nicht mehr nur hören, was der:die ande­re für ein:e "Schwanzlutscher:in" oder "ver­krüp­pel­tes Irgend­was" ist. Sol­che Begrif­fe rei­chen nicht mehr aus, um einen künst­le­ri­schen Anspruch zu errei­chen: Denn das gan­ze Homof­eind­li­che, Ableis­ti­sche und Sexis­ti­sche fin­det schon sehr lan­ge statt und ist lang­sam aus­er­zählt. Wenn jetzt jemand Tracks in die­se Rich­tung schreibt, sind sol­che Lines nicht super­krea­tiv, son­dern nur ein Griff in die Kli­schee­kis­te. Fast nie denkt sich jemand in die­ser Sphä­re etwas Neu­es aus, mit über­ra­schen­den "super­kras­sen Wort­spie­len". Statt­des­sen hat man oft das Gefühl, die Leu­te wis­sen gar nicht, wor­über sie rap­pen wol­len, und das endet dann so: "Ich fle­xe mal mit irgend­wel­chen Besitz­tü­mern, mache ein biss­chen Brand-​Namedropping, gehe dann auf Mut­ter und sage noch, dass ich schö­ne Frau­en habe, mit denen ich nicht gut umge­he." Ich glau­be, wenn span­nen­de Sto­rys mehr gefor­dert wer­den, wird es auch mehr von die­sen geben. Die­se For­de­rung soll­te aber nicht als "Regel" fest­ge­setzt wer­den, damit Künstler:innen die­se umset­zen, son­dern eher von Fans kom­men. Das wäre eine Art Gras­wur­zel­prin­zip. (Anm. d. Red.: Der Begriff Gras­wur­zel­be­we­gung ist eine Meta­pher für Initia­ti­ven, die in ers­ter Linie von Pri­vat­per­so­nen aus­ge­hen und von unten her ent­ste­hen.)

MZEE​.com ​: Jetzt hast du bereits die Rapf­ans ange­spro­chen. Ableis­ti­scher Sprach­ge­brauch ist ja kein rei­nes Rap-​Phänomen, son­dern durch­zieht die gesam­te Gesell­schaft. Wie gehst du in die­sem Zusam­men­hang damit um? Wo lie­gen für dich Gren­zen und wie geht man mit Men­schen um, die sich dem­entspre­chend äußern?

Matil­da Jelit­to: Auch hier sieht man die Par­al­le­len zum Sexis­mus: Das ist kein Deutschrap-​Problem, son­dern ein Gesell­schafts­pro­blem, das im Deutschrap statt­fin­det, weil das ein patri­ar­chal gepräg­tes Gen­re ist. Es war lan­ge sehr Männer-​dominiert. Ähn­li­ches gilt für den Ableis­mus, denn der ist ein Gesell­schafts­pro­blem, das dem­entspre­chend in der Musik statt­fin­det. Auch auf dem Schul­hof hört man ableis­ti­sche Spra­che - ich habe eine Zeit lang als Lehr­kraft gear­bei­tet. Es war inter­es­sant, denn ich habe das auf der einen Sei­te immer pri­vat erlebt und dar­auf reagiert, aber auf der ande­ren Sei­te ver­sucht, pro­fes­sio­nell zu wir­ken und zu reagie­ren. Es hilft auf jeden Fall, ein biss­chen Abstand von den Anfein­dun­gen zu neh­men. Denn ich habe erkannt, dass es meis­tens gar nicht per­sön­lich gegen mich oder gegen behin­der­te Men­schen gerich­tet ist. Das gibt es auch und kommt vor, aber wenn wir von den klas­si­schen "Ey, bist du behindert?!"-Sprüchen aus­ge­hen, wird oft im Nach­gang betont, dass das nicht gegen Men­schen mit Behin­de­rung gemeint sei und man dar­auf gar nicht hinauswollte.

MZEE​.com ​: Wie hast du auf die­se Aus­flüch­te reagiert?

Matil­da Jelit­to: Ich habe erläu­tert, war­um das trotz­dem pro­ble­ma­tisch ist und war­um es mich ver­letzt. Damit habe ich die meis­ten Schüler:innen abge­holt. Auch wenn sie nicht in der nächs­ten Stun­de direkt ihren gan­zen Sprach­ge­brauch geän­dert haben, haben sie es trotz­dem mehr reflek­tiert. Das hat bes­ser funk­tio­niert, als wenn ich von oben her­ab gesagt hät­te, dass das nicht klar­geht. Das ist ein biss­chen, wie wenn man einem Kind nur sagt, dass es etwas nicht in den Mund neh­men darf, aber kei­ne Erklä­rung lie­fert. Das Kind ver­steht gar nicht, was dar­an even­tu­ell gefähr­lich ist. Statt­des­sen fühlt es sich in sei­nem Han­deln beschränkt und nimmt das als Unge­rech­tig­keit wahr. Ähn­lich ist es mit der Spra­che, denn man nimmt Kri­tik schnell als Angriff wahr. Wenn ich aber erläu­te­re, war­um ich mich von bestimm­ten Begrif­fen ange­grif­fen füh­le, gibt es eher Ver­ständ­nis. Denn Begrif­fe, die die gan­ze Zeit nega­tiv gebraucht wer­den, sind nicht iden­ti­täts­stif­tend. Ich möch­te nicht von mir sagen, dass ich behin­dert bin, wenn jemand das die gan­ze Zeit belei­di­gend gebraucht. Wären zum Bei­spiel brau­ne Haa­re eine gän­gi­ge Belei­di­gung, wür­den sich Men­schen mit brau­nen Haa­ren auch Euphe­mis­men über­le­gen, um ihre Haa­re zu beschrei­ben: "Ich habe fast schwar­ze Haa­re." Das fin­det aktu­ell durch­aus statt: Men­schen spre­chen davon, dass sie "ein­ge­schränkt" sind oder "spe­zi­el­le Bedürf­nis­se" haben. Ich habe den Schüler:innen aber auch Gren­zen auf­ge­zeigt, wenn der behin­der­ten­feind­li­che Sprach­ge­brauch zu extrem wur­de: "Das ist abwer­tend gegen­über einer Grup­pe und wir wol­len hier einen tole­ran­ten Raum schaf­fen. Des­halb wird das hier nicht geäu­ßert." Wenn es sonst in "der frei­en Wild­bahn" statt­fin­det, dann ist es abhän­gig davon, ob ich gera­de die Kraft habe, mich in so eine Dis­kus­si­on zu bege­ben. Denn man stößt auf Wider­stän­de, muss sich erklä­ren und sehr auf eine ande­re Per­son ein­ge­hen. Obwohl ich ja eigent­lich gera­de die Per­son bin, die ver­letzt wur­de. Dar­auf habe ich nicht immer Lust und das geht vie­len betrof­fe­nen Men­schen so. Man sucht sich aus, wel­che Kämp­fe man führt und bei wel­chen man sich zurück­lehnt und abwartet.

MZEE​.com ​: Wie kön­nen nicht betrof­fe­ne Men­schen in die­sem Bereich aktiv unter­stüt­zen oder was gilt es zu beachten?

Matil­da Jelit­to: Das, was ich gera­de erwähnt habe, ist ein guter Anknüp­fungs­punkt. Wenn ich in sol­chen Situa­tio­nen nicht die nöti­ge Kraft habe, ist es sehr wert­voll, wenn Außen­ste­hen­de sich ein­schal­ten. Zum Bei­spiel, wenn der Kum­pel von einem Freund einen doo­fen Spruch bringt, und der Freund sich direkt ein­schal­tet und ich das nicht als Betrof­fe­ne machen muss. Denn dann bin ich nicht in der Rol­le der beleh­ren­den, super­wo­ken und ver­letz­ten Betrof­fe­nen. Die­ser Kampf muss eine gesamt­ge­sell­schaft­li­che Auf­ga­be wer­den. Es geht nicht nur dar­um, etwas in sei­ner Insta-​Story zu pos­ten, wenn der Inter­na­tio­na­le Tag von Men­schen mit Behin­de­run­gen ist, son­dern dar­um, sich kon­kret zu über­le­gen, in wel­chen Berei­chen ich etwas machen kann.

MZEE​.com ​: Was wären das zum Bei­spiel für Bereiche?

Matil­da Jelit­to: Wenn ich fest­stel­le, dass mein Arbeits­platz kein bar­rie­re­frei­es Klo hat, kann ich das anspre­chen. Auch sich selbst immer wie­der zu reflek­tie­ren, in wel­cher Hin­sicht man ableis­ti­sche Über­zeu­gun­gen hat, gehört dazu. Denn wir sind alle in die­sem Sys­tem sozia­li­siert. Auch ich habe mei­ne blin­den Fle­cken. Zum Bei­spiel ist es die Miso­gy­nie betref­fend so, dass ich selbst als Frau frau­en­feind­li­che Nor­men erler­ne. Man muss sich dann selbst damit kon­fron­tie­ren, gera­de wenn man nicht genau weiß, wie man mit Behin­de­run­gen umge­hen soll­te. Nur weil ich eine Behin­de­rung habe, heißt das aber nicht, dass ich auf ein­mal für alle Behin­de­run­gen eine Exper­tin oder Spo­kesper­son bin. Es gibt bestimmt Behin­de­run­gen, mit denen ich noch gar kei­nen Berüh­rungs­punkt hat­te. Manch­mal ist ernst gemein­tes Nach­fra­gen sehr gut, da soll­te man kei­ne Berüh­rungs­angst haben. Denn Wegigno­rie­ren bringt nichts – bei mei­ner Hand wis­sen Leu­te manch­mal zum Bei­spiel nicht, ob sie mir beim Tra­gen hel­fen sol­len. Wenn dann eine Per­son zu mir kommt und ganz offen sagt: "Ich weiß gera­de nicht, ob das etwas ist, wobei ich dich unter­stüt­zen soll­te? Kannst du das selbst? Sag mir das mal ganz kurz." Dann kann ich dar­auf ent­spannt reagie­ren: "Gar kein Stress, das Tablett kann ich selbst tra­gen. Aber es wäre tat­säch­lich sehr chil­lig, wenn du mir kurz hilfst, den Kof­fer aus der Gepäck­ab­la­ge zu holen." Das ist super, weil ich mir dann auf der einen Sei­te selbst nicht aktiv Hil­fe suchen muss und auf der ande­ren Sei­te füh­le ich mich nicht bemut­tert, weil eine frem­de Per­son Din­ge für mich tut, ohne dass ich dar­um gebe­ten habe. Am Ende geht es dar­um, den Leu­ten auf Augen­hö­he zu begeg­nen, in Kom­mu­ni­ka­ti­on zu tre­ten und jeman­den wie einen Men­schen zu sehen und nicht wie eine:n Hilflose:n.

MZEE​.com ​: Stich­wort Kom­mu­ni­ka­ti­on. Wie nimmst du denn die Ent­wick­lung des Sprach­ge­brauchs in Bezug auf Ableis­mus wahr?

Matil­da Jelit­to: Ich habe das Gefühl, dass "behin­dert" schon immer als Belei­di­gung genutzt wur­de. Das war in mei­ner Schul­zeit ein typi­sches Wort und heu­te ist es das auch noch. Es ist lei­der eine zeit­lo­se Belei­di­gung. Bei vie­len Begrif­fen ist das anders, da wirkt es eher wie eine Mode­er­schei­nung: In mei­ner Schul­zeit war zum Bei­spiel "MoF" total gän­gig, also "Mensch ohne Freun­de". Ich habe das seit­dem nie wie­der gehört. Aber "behin­dert" scheint zu blei­ben. Es gibt noch viel mehr Belei­di­gun­gen in dem Bereich, wie das S-​Wort zum Bei­spiel. Ich habe aber trotz­dem das Gefühl – viel­leicht möch­te ich auch ein­fach opti­mis­tisch sein –, dass zumin­dest in gewis­sen Gesell­schafts­be­rei­chen eine Sen­si­bi­li­sie­rung statt­ge­fun­den hat. Auch dass Men­schen jetzt zum Bei­spiel gen­dern, gab es so vor zehn Jah­ren noch nicht. Jetzt gibt es Leu­te, die das ver­su­chen mit­ein­zu­be­zie­hen. Ich glau­be, dass sich das wei­ter­ent­wi­ckelt. Selbst wenn es jetzt poli­tisch wie­der kon­ser­va­ti­ver oder sogar sehr rechts­kon­ser­va­tiv wird, bin ich mir sicher, dass es danach wie­der in die ande­re Rich­tung gehen kann.

MZEE​.com ​: Du hast gera­de die Schu­le ange­spro­chen. Inklu­si­on ist dort ein gro­ßes The­ma: Es gibt zum Bei­spiel Inklu­si­ons­klas­sen und För­de­run­gen für Men­schen mit einem Pfle­ge­grad. Hast du den Ein­druck, dass Kids den Umgang mit Behin­de­run­gen in einer ver­nünf­ti­gen Form lernen?

Matil­da Jelit­to: Ich glau­be, dass man in Schu­len anset­zen kann. Denn sobald Men­schen ande­re Per­so­nen ken­nen­ler­nen, bau­en sich Vor­ur­tei­le und Ste­reo­ty­pe ab. Dadurch, dass wir hier aber ein sehr sepa­ra­tes Schul­sys­tem für Kin­der mit einer Behin­de­rung auf­ge­baut haben, fin­den die­se Begeg­nun­gen lei­der nicht statt, auch wenn es Aus­nah­men gibt. Kin­der mit einer Behin­de­rung pro­fi­tie­ren jeden­falls sehr davon, mit nicht behin­der­ten Kin­dern zusam­men beschult zu wer­den. Das Gan­ze ist ein sehr auf­wen­di­ges und teu­res Pro­jekt, bei dem jede Lan­des­re­gie­rung unglaub­lich viel Geld, Auf­merk­sam­keit und Zeit rein­ste­cken muss, damit es funk­tio­niert. Das wird in unse­rem Schul­sys­tem lei­der zu wenig gemacht. Wir haben vie­le Lehrer:innen, die einen Burn­out haben und über­ar­bei­tet sind, weil sie gefühlt nur noch admi­nis­tra­ti­ve Auf­ga­ben über­neh­men. Par­al­lel sol­len sie viel­sei­ti­gen Unter­richt gestal­ten. Aber das bezieht sich nicht nur auf Kin­der, die einen son­der­päd­ago­gi­schen För­der­schwer­punkt haben. Denn ich habe dort auch Kin­der sit­zen, die even­tu­ell ganz anders Deutsch spre­chen als der Rest, auch bei Muttersprachler:innen gibt es mas­si­ve Sprach­un­ter­schie­de. Es gibt Kin­der, die im Lesen und Schrei­ben rich­tig gut sind, und Kin­der, die das gar nicht kön­nen oder bei denen nur die Basics vor­han­den sind. Hier ergibt es Sinn, anzu­set­zen – sie sol­len Auf­ga­ben bekom­men, die auf ihr Leis­tungs­le­vel zuge­schnit­ten sind und even­tu­ell För­de­run­gen und Hil­fe­leis­tun­gen beinhal­ten. Die Kids kön­nen trotz­dem in der­sel­ben Klas­se sit­zen und davon pro­fi­tie­ren, mit­ein­an­der zu arbei­ten. Dafür benö­tigt man aber Zeit und Lehr­kräf­te, die genü­gend Raum bekom­men, die­ses Unter­richts­ma­te­ri­al aus­zu­ar­bei­ten. Ein ande­res The­ma sind Vor­ur­tei­le. Vie­le Eltern sagen: "Oh Gott, ich möch­te nicht, dass ein behin­der­tes Kind mit in der Klas­se ist, dann wer­den die viel lang­sa­mer und ler­nen weni­ger." Das stimmt aber gar nicht und trotz­dem hält sich die­ses Vor­ur­teil hart­nä­ckig. Man muss das immer wie­der neu ent­kräf­ten, das ist schade.

MZEE​.com ​: Inwie­weit hast du denn bis­her an Schu­len gearbeitet?

Matil­da Jelit­to: Ich habe, als ich nach Ber­lin gezo­gen bin, andert­halb Jah­re an einer Berufs­schu­le Deutsch unter­rich­tet. Das war inter­es­sant, denn vie­le waren in mei­nem Alter, Anfang 20, und dann gab es noch die jün­ge­ren, zwi­schen 16 und 18. Es war eine Schu­le, die Wert dar­auf gelegt hat, für einen Nach­teils­aus­gleich zu sor­gen. Gera­de wenn Men­schen mit einer Flucht­ge­schich­te im Klas­sen­raum saßen oder Prü­fungs­angst hat­ten. Dar­über hin­aus waren dort aber kei­ne son­der­päd­ago­gi­schen För­der­schwer­punk­te ver­tre­ten. Dies­be­züg­lich war die Tren­nung dort auch sichtbar.

MZEE​.com ​: Beschäf­ti­gen wir uns noch­mal näher mit der Musik­bran­che und Kul­tur. Es gibt zum Bei­spiel die Rap­per Young Kril­lin und Drive-​By, die bei­de im Roll­stuhl sit­zen. Es fällt aber auf, dass Künstler:innen mit Behin­de­run­gen deut­lich weni­ger sicht­bar sind. Wie erklärst du dir das?

Matil­da Jelit­to: Das ist ein super­kom­ple­xes Pro­blem. Rap ist ursprüng­lich ein Gen­re, das "klas­si­sche" Männ­lich­keit bedient. Es öff­net sich zum Glück immer mehr. Trotz­dem haben gera­de Män­ner mit Behin­de­run­gen oft damit zu kämp­fen, als männ­lich ange­se­hen zu wer­den. Denn Behin­de­run­gen asso­zi­ie­ren wir als Gesell­schaft oft damit, schwach zu sein. Wir asso­zi­ie­ren das also nicht mit Stär­ke, Macht, Domi­nanz und Männ­lich­keit. Dazu kom­men orga­ni­sa­to­ri­sche Fak­to­ren: Büh­nen sind zum Bei­spiel oft nicht bar­rie­re­frei, denn Behin­de­run­gen wur­den lan­ge zu wenig mit­ge­dacht. Ich erin­ne­re mich noch dar­an, als ich bei Unre­leased zum ers­ten Mal eine Sän­ge­rin in einem Roll­stuhl gese­hen habe. Da ist mir erst auf­ge­fal­len, wie sel­ten das vor­kommt. Ich hat­te davor noch gar nicht das Auge dafür, obwohl ich ja selbst betrof­fen bin. Hier haben wir ein wei­te­res Bei­spiel, dass wir alle noch immer wei­ter­ler­nen müs­sen. Dann gibt es auch Behin­de­run­gen in einer ande­ren Form: Damit mei­ne ich zum Bei­spiel etwas wie Neu­ro­di­ver­genz. Die­se The­men wer­den immer mehr bespro­chen. Ich habe mir neu­lich das Inter­view von Rit­ter Lean und Aria Neja­ti ange­hört, in dem Rit­ter Lean über sei­ne ADHS-​Erkrankung spricht. Dass Leu­te offen erzäh­len, was sie für Schwä­chen haben, fin­de ich wich­tig, um Stig­ma­ta abzubauen.

MZEE​.com ​: Ins­be­son­de­re bezüg­lich psy­chi­scher Erkran­kun­gen gab es in den letz­ten Jah­ren in eini­gen Rap-​Bubbles eine sicht­ba­re Entwicklung.

Matil­da Jelit­to: Rit­ter Lean mein­te in dem Inter­view, dass sein jet­zi­ger Beruf per­fekt auf ihn zuge­schnit­ten ist. Es ist kein Beruf, in dem man still sitzt und die gan­ze Zeit stun­den­lang kon­zen­triert arbei­ten muss, son­dern dafür sogar gefei­ert wird, ein biss­chen "drü­ber" zu sein. In der Schu­le hat­te er damit sei­ne Pro­ble­me und nun hat er sei­nen Platz gefun­den. Die Musik­in­dus­trie ist hier aber ein kom­ple­xes Span­nungs­feld. Denn auf der Büh­ne braucht man Aus­dau­er und muss ver­füg­bar sein. Man kann nicht stän­dig sagen, dass man krank ist, und Kon­zer­te oder gan­ze Tou­ren absa­gen. Dann wür­den sich lau­ter Fans auf­re­gen, aber es gibt eben chro­ni­sche Erkran­kun­gen, bei denen man nicht weiß, inwie­fern man die nöti­ge Kraft mit­bringt. Die­se Selbst­stän­dig­keit ist aber auch ein gro­ßer Vor­teil für vie­le: Man muss nicht nine to five im Büro sit­zen, son­dern kann schau­en, wann man sich krea­tiv fühlt und einen Song pro­du­ziert. In der Selbst­stän­dig­keit steckt viel Frei­heit. In der Musik ist es also auch stark abhän­gig davon, ob es eine psy­chi­sche Erkran­kung oder eine kör­per­li­che Behin­de­rung ist.

MZEE​.com ​: Es gibt ja auch abseits von Live-​Konzerten noch vie­le ande­re For­ma­te, in denen Musiker:innen, egal ob mit oder ohne Behin­de­rung, statt­fin­den können.

Matil­da Jelit­to: Genau, es ist nicht nur der Live-​Bereich, der in der Musik­bran­che rele­vant ist. Wie lan­ge hat Shirin David nur Musik releast, ohne auf Tour zu sein? Sie als Künst­le­rin hat trotz­dem super funk­tio­niert, weil der Kon­sum größ­ten­teils digi­tal statt­fin­det. Für Men­schen mit einer Behin­de­rung kann das ein Vor­teil sein, ent­schei­dend ist oft­mals die Prä­sen­ta­ti­on. Ich dach­te frü­her nie, dass ich selbst vor der Kame­ra ste­hen könn­te. Denn ich habe nie Leu­te gese­hen, die Hän­de wie ich haben. Ich habe immer gedacht, dass es eine Vor­aus­set­zung ist, zehn Fin­ger zu haben, um eine Schau­spiel­rol­le zu erhal­ten. In vie­len Fäl­len ist es eine Vor­aus­set­zung, auch wenn es viel­leicht nir­gend­wo offi­zi­ell fest­ge­hal­ten wird. Eigent­lich kann eine behin­der­te Per­son auch eine Haupt­rol­le in einem Film spie­len, in dem es gar nicht um die Behin­de­rung geht, sofern sie gut schau­spie­lern kann. Wenn wir mehr Men­schen mit einer Behin­de­rung auf Büh­nen sehen wür­den, wür­den auch viel mehr Kin­der mit einer Behin­de­rung den Wunsch ent­wi­ckeln, auf einer Büh­ne zu ste­hen. Es ist ein Teu­fels­kreis: Da wir die Leu­te nicht sehen, trau­en sich ande­re das nicht zu. Und wenn sich die Leu­te das nicht zutrau­en, kom­men sie nicht auf die Büh­ne und es ver­än­dert sich nichts.

MZEE​.com ​: Wel­che Fak­to­ren in der Ver­an­stal­tungs­bran­che muss man ver­än­dern, um das Gan­ze inklu­si­ver zu gestalten?

Matil­da Jelit­to: Wenn wir von der klas­si­schen Bar­rie­re­frei­heit aus­ge­hen, müss­ten zunächst Zugän­ge geschaf­fen wer­den, bei­spiels­wei­se für mobi­li­täts­ein­ge­schränk­te Per­so­nen. Die gibt es auch nicht immer und über­all. Ich fin­de es immer scha­de, wenn es einen abge­son­der­ten Bereich gibt, in dem dann alle Rollstuhlfahrer:innen sepa­riert am Rand der Büh­ne sit­zen oder das Spek­ta­kel von weit weg angu­cken müs­sen. Gera­de bei Rap-​Konzerten pas­siert ja auch ganz viel vor der Büh­ne, wie zum Bei­spiel Mosh­pits. Es ist scha­de, das dann nur von außen zu betrach­ten. Man muss sich über­le­gen, wie man mobi­li­täts­ein­ge­schränk­te Men­schen mit­ein­be­zie­hen kann. Ich habe zum Bei­spiel gese­hen, dass bei einem Filow-​Konzert ein Roll­stuhl­fah­rer im Mosh­pit mit dabei war. Es liegt dann auch an dem rest­li­chen Publi­kum: Ist es bereit dazu, sol­che Momen­te mit­zu­tra­gen? Es muss sen­si­bel sein und eine Art Safe Space für die betrof­fe­nen Per­so­nen kre­ieren, obwohl es selbst nicht betrof­fen ist. Man kann Inklu­si­on noch wei­ter­den­ken, auch im Sin­ne einer Hete­ro­ge­ni­tät. Ich den­ke da an Frau­en­mosh­pits oder die Bereit­stel­lung eines Bereichs, in dem sich Men­schen, die schnell Panik­at­ta­cken bekom­men, auf­hal­ten kön­nen. Ikki­mel hat zum Bei­spiel eine sol­che Zone bei ihren Kon­zer­ten ein­ge­rich­tet. Ich war lei­der nicht vor Ort, aber hät­te es mir gern angesehen.

MZEE​.com ​: Wie bist du auf die­se Akti­on von Ikki­mel auf­merk­sam geworden?

Matil­da Jelit­to: Sie hat­te in einer Instagram-​Story ange­kün­digt, dass sie auf ihren Kon­zer­ten Zonen ein­rich­ten möch­te, in denen Leu­te, die zum Bei­spiel schnell reiz­über­flu­tet sind, Panik­at­ta­cken bekom­men, Autis­mus haben oder schwan­ger sind, mehr Sicher­heit haben. Die kön­nen sich dort zurück­zie­hen und wer­den nicht von Per­so­nen bedrängt, die zum Bei­spiel betrun­ken sind. Gene­rell gibt es eini­ge Ideen für Abschnit­te im Publi­kum, zum Bei­spiel für Kin­der. Auch das kann man ganz­heit­li­cher den­ken. Wie kann ich den Publi­kums­be­reich gestal­ten, um alle abzu­ho­len und nicht nur die Klischee-Konzertbesucher:innen?

MZEE​.com ​: Gibt es abseits der Live­bran­che wei­te­re Punk­te in der Musik­in­dus­trie, bei denen du Ver­bes­se­rungs­po­ten­zi­al siehst?

Matil­da Jelit­to: Schlimm fin­de ich, wenn Labels eine Art Diver­si­ty Washing betrei­ben. Per­so­nen sind nur dann inter­es­sant, wenn sie ein "Mar­ken­zei­chen" mit­brin­gen und man sie damit gut ver­mark­ten kann. Man soll­te sich immer die Fra­ge stel­len: Wer befin­det sich in den Posi­tio­nen mit Ent­schei­dungs­macht? Auch das kann man ganz­heit­li­cher den­ken: War­um sind Pro­du­cer meis­tens männ­lich? War­um sieht man sel­ten Pro­du­ce­rin­nen, die mehr­fach mar­gi­na­li­siert sind? Gera­de behin­der­te Per­so­nen, die pro­du­zie­ren, haben kaum Sicht­bar­keit. Wer steht bei Musik­vi­de­os hin­ter der Kame­ra? Wer besetzt Manager:innenpositionen? Wir müs­sen die Bran­che inklu­si­ver den­ken, sowohl in Bezug auf Behin­de­run­gen als auch gene­rell im Hin­blick auf ande­re Marginalisierungsformen.

MZEE​.com ​: Es gibt im Rap­be­reich Work­shops, die sich nur an FLINTA*-Personen rich­ten. Wie könn­te so eine Art Safe­space für Men­schen mit Behin­de­rung funktionieren?

Matil­da Jelit­to: Es ist ins­ge­samt eine schö­ne Ent­wick­lung, dass wei­te­re Spaces errich­tet wer­den, um bestimm­te mar­gi­na­li­sier­te Grup­pen zu för­dern. Denn das nimmt nie­man­dem etwas weg, der nicht mar­gi­na­li­siert ist. Son­dern es schafft Awa­re­ness für mar­gi­na­li­sier­te Grup­pen. Es braucht halt jeman­den, der das in Angriff nimmt. Die FLINTA*-Workshops sind meis­tens auch von FLINTA*-Personen initi­iert. Es wäre auch komisch, wenn ein alter wei­ßer Mann von sei­nem Chef­ses­sel aus ein FLINTA*-Camp orga­ni­sie­ren wür­de. Das ist über­spitzt for­mu­liert, aber wäre die­se Per­son über­haupt sen­si­bi­li­siert für man­che Berei­che? Sol­che Initiator:innen bräuch­te es auch für behin­der­te Com­mu­ni­ties, um ent­spre­chen­de For­ma­te anzu­bie­ten. Man ist dar­auf ange­wie­sen, dass Leu­te das mit einem gemein­sam umset­zen, und benö­tigt aus­rei­chend finan­zi­el­le Res­sour­cen. Wenn dann der alte wei­ße Mann aus dem Chef­ses­sel Lust hat, zu unter­stüt­zen, ist das eine super Sache. Das braucht es auch.

MZEE​.com ​: Du hast den Kurz­film "Ein Händ­chen für Reprä­sen­ta­ti­on" kon­zi­piert, in dem es dar­um geht, Sicht­bar­keit für Men­schen mit Behin­de­rung zu schaf­fen. Könn­test du dir vor­stel­len, der­ar­ti­ge Pro­jek­te im Musik­be­reich zu entwickeln?

Matil­da Jelit­to: Dar­über habe ich tat­säch­lich noch nicht nach­ge­dacht. Bei dem Kurz­film­pro­jekt woll­te ich ursprüng­lich kei­ne kon­kre­te Mes­sa­ge kom­mu­ni­zie­ren. Son­dern ich hat­te Lust, etwas zu erzäh­len, was nur ich erzäh­len kann. Dar­aus hat sich das dann ent­wi­ckelt. Ich wür­de ger­ne noch mehr sol­cher Pro­jek­te machen und Awa­re­ness schaf­fen und gene­rell öfter hin­ter der Kame­ra agie­ren. Dafür fehlt mir aber aktu­ell lei­der die Zeit. Das wäre aber schon mein Traum, mich irgend­wann zu ver­wirk­li­chen, indem ich Pro­jek­te star­te, die ande­ren Men­schen nüt­zen und die ich selbst frü­her ver­misst habe. In 20 Jah­ren, wenn ich rei­cher als Fried­rich Merz bin (lacht) … kommt hof­fent­lich sowas von mir. Das ist ein coo­ler Anstoß und ich muss noch mal drü­ber nach­den­ken, wel­che Ideen ich außer­dem hätte.

MZEE​.com ​: Aktu­ell über­nimmst du aber eine jour­na­lis­ti­sche und kom­men­tie­ren­de Rol­le. Wärst du ger­ne noch ein akti­ve­rer Teil der Branche?

Matil­da Jelit­to: Mal sehen, was sich in den nächs­ten Jah­ren ergibt. Ich arbei­te aktu­ell an einem Pod­cast, der ein Artist-​Talk ist. Dort füh­re ich Gesprä­che mit mei­nen Gäst:innen, anstatt Musik "nur" zu kom­men­tie­ren. Auf die­sen Aus­tausch freue ich mich rich­tig. Ansons­ten muss ich mich da erst­mal her­an­tas­ten, denn mich selbst gibt es öffent­lich noch gar nicht so lan­ge. Das YouTube-​Ding habe ich erst vor etwa einem Jahr gestar­tet und der­zeit feh­len mir die finan­zi­el­len und zeit­li­chen Res­sour­cen, um noch mehr zu machen. Eine Freun­din von mir orga­ni­siert zum Bei­spiel selbst­stän­dig ein rich­tig coo­les FLINTA*-Festival. So was fin­de ich inspi­rie­rend und da hät­te ich irgend­wann auch Lust drauf. Aber das ist für sie ein Pro­jekt, das ein gan­zes Jahr neben­her­läuft und so was schaf­fe ich aktu­ell nicht. Viel­leicht klappt das spä­ter mal mit einem coo­len Team, das Lust dar­auf hat. Dann gibt es irgend­wann mal ein "Mechthild"-Festival, who knows? (Anm. d. Red.: "@mechthildistnichtmeinname" ist unter ande­rem der Account­na­me ihres YouTube-Channels)