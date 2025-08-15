"Was?! Du kennst das nicht? Sekunde, ich such' dir das mal raus." Und schon öffnet sich die Plattenkiste. Wer kennt diesen Moment nicht? Man redet über Musik und auf einmal fällt ein Name – egal ob von einem Song, einem:einer Künstler:in oder einem Album – mit dem man nicht so recht etwas anzufangen weiß. Und plötzlich hagelt es Lobpreisungen, Hasstiraden oder Anekdoten. Gerade dann, wenn der:die Gesprächspartner:in ins Schwärmen verfällt und offen zeigt, dass ihm:ihr das Thema wichtig ist, bittet man nicht allzu selten um eine Kostprobe. Die Musik setzt ein und es beginnt, was der Person so sehr am Herzen zu liegen scheint. In diesem Fall – was uns so sehr am Herzen liegt: Ein Auszug aus der Musik, mit der wir etwas verbinden, die wir feiern, die uns berührt. Ein Griff in unsere Plattenkiste eben.
Zum Anfang des Jahres war mal wieder vieles grau in grau, nicht nur wettertechnisch. Das primär gelbe Cover von "Pretty World" stach deshalb zu dieser Zeit besonders aus der Masse hervor. Das Album von Lena Stoehrfaktor und Producer Blake Beauty hat bei mir aber viel mehr musikalisch und inhaltlich Eindruck hinterlassen.
Mit Lenas Haltung und Message kann ich mich seit vielen Jahren identifizieren. Um ehrlich zu sein, haben mich ihre älteren Alben aber nie über die volle Distanz musikalisch gefesselt – das ist bei diesem Album anders. Lenas Vortrag und die Beats harmonieren perfekt und formen eine Einheit. Unzählige selbstreflektierende Lyrics gehen in sehr direkten gesellschaftskritischen Statements auf. Inhaltlich sind das seit jeher die großen Stärken der Rapperin, die auf "Pretty World" allerdings in gänzlich neuer Form aufblühen. Grund dafür ist einerseits Lenas vielseitige Vortragsweise – Hooks werden auch mal gesungen – und andererseits die Produktion von Blake Beauty. Das gesamte Album durchzieht ein stimmiger warmer Boom bap-Sound, der dabei zu keiner Zeit eintönig klingt. Der Hamburger Producer versteht es, die oft nahbaren Zeilen der Rapperin perfekt in Szene zu setzen. Ganz egal, ob sie sich selbst für "schuldig" erklärt oder in "Komisch 2" beschreibt, wie schwer es ist, wenn man gesellschaftlichen Normen nicht entspricht. "Das geht raus an alle, die die Dinge nicht hinkriegen." Ein weiteres Highlight der Platte ist definitiv "Lignon Tours": Ein Song, der mich sofort in eine positive Stimmung versetzt, denn Lena Stoehrfaktor erzählt von schönen Momenten in ihrem Leben, ohne in die Klischeekiste zu greifen. Das führt dazu, dass ich mich mit vielen Lines identifizieren kann. Generell wirkt Lena auf ihrem jüngsten Album erstaunlich versöhnlich, ohne dabei ihre typische Angriffslust zu verlieren.
Ich hoffe, dass von Lena Stoehrfaktor und Blake Beauty noch das ein oder andere gemeinsame Projekt entsteht. Trotz des ruhigen Sounds bietet das Album einige aneckende Denkanstöße: "Warum hat die Mucke so viel Zorn?" – vielleicht, weil wir uns aktuell nicht gerade in einer "Pretty World" befinden. Aber Künstler:innen wie Lena machen diese Welt zumindest ein Stückchen besser.
(Alec Weber)