"Was?! Du kennst das nicht? Sekun­de, ich such' dir das mal raus." Und schon öff­net sich die Plat­ten­kis­te. Wer kennt die­sen Moment nicht? Man redet über Musik und auf ein­mal fällt ein Name – egal ob von einem Song, einem:einer Künstler:in oder einem Album – mit dem man nicht so recht etwas anzu­fan­gen weiß. Und plötz­lich hagelt es Lob­prei­sun­gen, Hass­ti­ra­den oder Anek­do­ten. Gera­de dann, wenn der:die Gesprächspartner:in ins Schwär­men ver­fällt und offen zeigt, dass ihm:ihr das The­ma wich­tig ist, bit­tet man nicht all­zu sel­ten um eine Kost­pro­be. Die Musik setzt ein und es beginnt, was der Per­son so sehr am Her­zen zu lie­gen scheint. In die­sem Fall – was uns so sehr am Her­zen liegt: Ein Aus­zug aus der Musik, mit der wir etwas ver­bin­den, die wir fei­ern, die uns berührt. Ein Griff in unse­re Plat­ten­kis­te eben.

Zum Anfang des Jah­res war mal wie­der vie­les grau in grau, nicht nur wet­ter­tech­nisch. Das pri­mär gel­be Cover von "Pret­ty World" stach des­halb zu die­ser Zeit beson­ders aus der Mas­se her­vor. Das Album von Lena Stoehr­fak­tor und Pro­du­cer Bla­ke Beau­ty hat bei mir aber viel mehr musi­ka­lisch und inhalt­lich Ein­druck hinterlassen.

Mit Lenas Hal­tung und Mes­sa­ge kann ich mich seit vie­len Jah­ren iden­ti­fi­zie­ren. Um ehr­lich zu sein, haben mich ihre älte­ren Alben aber nie über die vol­le Distanz musi­ka­lisch gefes­selt – das ist bei die­sem Album anders. Lenas Vor­trag und die Beats har­mo­nie­ren per­fekt und for­men eine Ein­heit. Unzäh­li­ge selbst­re­flek­tie­ren­de Lyrics gehen in sehr direk­ten gesell­schafts­kri­ti­schen State­ments auf. Inhalt­lich sind das seit jeher die gro­ßen Stär­ken der Rap­pe­rin, die auf "Pret­ty World" aller­dings in gänz­lich neu­er Form auf­blü­hen. Grund dafür ist einer­seits Lenas viel­sei­ti­ge Vor­trags­wei­se – Hooks wer­den auch mal gesun­gen – und ande­rer­seits die Pro­duk­ti­on von Bla­ke Beau­ty. Das gesam­te Album durch­zieht ein stim­mi­ger war­mer Boom bap-​Sound, der dabei zu kei­ner Zeit ein­tö­nig klingt. Der Ham­bur­ger Pro­du­cer ver­steht es, die oft nah­ba­ren Zei­len der Rap­pe­rin per­fekt in Sze­ne zu set­zen. Ganz egal, ob sie sich selbst für "schul­dig" erklärt oder in "Komisch 2" beschreibt, wie schwer es ist, wenn man gesell­schaft­li­chen Nor­men nicht ent­spricht. "Das geht raus an alle, die die Din­ge nicht hin­krie­gen." Ein wei­te­res High­light der Plat­te ist defi­ni­tiv "Lignon Tours": Ein Song, der mich sofort in eine posi­ti­ve Stim­mung ver­setzt, denn Lena Stoehr­fak­tor erzählt von schö­nen Momen­ten in ihrem Leben, ohne in die Kli­schee­kis­te zu grei­fen. Das führt dazu, dass ich mich mit vie­len Lines iden­ti­fi­zie­ren kann. Gene­rell wirkt Lena auf ihrem jüngs­ten Album erstaun­lich ver­söhn­lich, ohne dabei ihre typi­sche Angriffs­lust zu verlieren.

Ich hof­fe, dass von Lena Stoehr­fak­tor und Bla­ke Beau­ty noch das ein oder ande­re gemein­sa­me Pro­jekt ent­steht. Trotz des ruhi­gen Sounds bie­tet das Album eini­ge anecken­de Denk­an­stö­ße: "War­um hat die Mucke so viel Zorn?" – viel­leicht, weil wir uns aktu­ell nicht gera­de in einer "Pret­ty World" befin­den. Aber Künstler:innen wie Lena machen die­se Welt zumin­dest ein Stück­chen besser.