Ist das Aktivismus oder Antisemitismus? Wie KNEECAP polarisiert

An die­ser Stel­le möch­ten wir Gedan­ken zu aktu­el­len Gescheh­nis­sen aus dem Deutschrap-​Kosmos zum Aus­druck brin­gen. Die jeweils dar­ge­stell­te Mei­nung ist die des:der Autor:in und ent­spricht nicht zwangs­läu­fig der der gesam­ten Redak­ti­on – den­noch möch­ten wir auch Ein­zel­stim­men Raum geben.

Im Fol­gen­den setzt sich unse­re Redak­teu­rin Emi­ly mit den Vor­wür­fen des Anti­se­mi­tis­mus und der Isra­el­feind­lich­keit gegen die nord­iri­sche Band KNEECAP auseinander.

Bei ihren Auf­trit­ten auf dem kali­for­ni­schen Coachella-​Festival im April 2025 lös­te die nord­iri­sche Rap-​Punk-​Gruppe KNEECAP eine hef­ti­ge Kon­tro­ver­se aus. Das ist nichts Neu­es für die Band, die für ihre Pro­vo­ka­tio­nen bekannt ist. Zum Bei­spiel tauch­te wäh­rend eines KNEECAP-​Konzerts in Mel­bourne, Aus­tra­li­en, am 14. März 2025 der Kopf einer Sta­tue des eng­li­schen Königs Geor­ge V. auf, wel­che von anti­ko­lo­nia­len Pro­tes­tie­ren­den im Juni 2024 ent­fernt wor­den war und seit­dem von der Poli­zei gesucht wur­de. Aller­dings ist die Band auch hier­zu­lan­de Gesprächs­the­ma, seit sie von den in Deutsch­land statt­fin­den­den Fes­ti­vals Hur­ri­ca­ne und Souths­ide aus­ge­la­den wur­de. Kon­kret geht es um isra­el­feind­li­che wie anti­se­mi­ti­sche Vor­wür­fe, nach­dem sich KNEECAP auf dem Coachella-​Festival wie bei vie­len ihrer Kon­zer­te mit der paläs­ti­nen­si­schen Zivil­be­völ­ke­rung soli­da­ri­siert hat. Zudem haben die drei Mit­glie­der der Band die US-​Regierung dafür kri­ti­siert, das Vor­ge­hen der israe­li­schen Armee im Gaza­strei­fen, das von Amnes­ty Inter­na­tio­nal und eini­gen EU-​Fraktionen als Geno­zid bezeich­net wird, durch Waf­fen­lie­fe­run­gen am Lau­fen zu hal­ten. Auf einer der Video­wän­de wur­de außer­dem "Fuck Isra­el. Free Pal­es­ti­ne." ein­ge­blen­det. Als Per­son, die sich viel in der pro-​palästinensischen Bla­se bewegt, beschäf­tigt mich das sehr. Zumal ich ein Fan der Band bin, seit ich kürz­lich das Bio­pic "KNEECAP" gese­hen habe. Im Fol­gen­den möch­te ich mich des­we­gen dif­fe­ren­ziert mit dem The­ma befas­sen: Ist die Kri­tik berech­tigt? Han­delt es sich hier um isra­el­feind­li­che Paro­len, um Anti­se­mi­tis­mus oder eher um Kri­tik an der israe­li­schen Regierung?

Um das zu erläu­tern, möch­te ich einen Schritt zurück­ge­hen und auf KNE­E­CAPs Back­ground ein­ge­hen, was wich­tig ist, um ihr Han­deln und ihre poli­ti­sche Ein­stel­lung nach­voll­zie­hen zu kön­nen. Das Trio, bestehend aus Mo Cha­ra, Móglaí Bap und DJ Pró­vaí, stammt aus dem nord­iri­schen Bel­fast. Sie rap­pen nicht nur auf Eng­lisch, son­dern auch auf Irisch. Somit set­zen sie sich für den Erhalt der iri­schen Spra­che ein, da der Anteil an Muttersprachler:innen auf­grund von Unter­drü­ckung und Sprach­ver­bo­ten in der Ver­gan­gen­heit immer wei­ter zurück­geht. In einem Inter­view mit dem ame­ri­ka­ni­schen Kul­tur­ma­ga­zin Flaunt sag­te Mo Cha­ra über die­ses Enga­ge­ment: "Als unser Film her­aus­kam, wur­de uns schnell klar, dass Geschich­ten über kul­tu­rel­le und sprach­li­che Unter­drü­ckung auf der gan­zen Welt Reso­nanz fin­den. Es ist ein inter­na­tio­na­les The­ma. Ob in Mexi­ko oder Aus­tra­li­en – so vie­le indi­ge­ne Spra­chen sind bedroht. Gera­de weil wir weiß sind und aus Irland kom­men, soll­te es kei­nen Grund geben, war­um sich so vie­le Men­schen auf der gan­zen Welt mit uns iden­ti­fi­zie­ren soll­ten. Aber sie tun es, weil wir eine gemein­sa­me Geschich­te tei­len."

Nord­ir­land war bis zum soge­nann­ten Kar­frei­tags­ab­kom­men 1998 von töd­li­chen Aus­ein­an­der­set­zun­gen zwi­schen den katho­li­schen Republikaner:innen und den pro­tes­tan­ti­schen Unionist:innen geprägt. Die­se Span­nun­gen zwi­schen den Grup­pen dau­ern bis heu­te an, da Reli­gi­on und Spra­che wei­ter­hin eine gro­ße Rol­le in Bezug auf gesell­schaft­li­che Iden­ti­tät spie­len, was sich vor allem durch Aus­ein­an­der­set­zun­gen beim Fuß­ball zeigt. Die Republikaner:innen stre­ben nach wie vor eine Ver­ei­ni­gung Nord­ir­lands mit Irland und somit eine Abspal­tung vom Ver­ei­nig­ten König­reich an. Die­se Ansicht ver­tritt auch KNEECAP. Ihr Band­na­me bezieht sich auf das soge­nann­te Kne­e­cap­ping, eine Art grau­sa­mer Selbst­jus­tiz und Fol­ter, wobei dem Opfer meist mit einer Hand­feu­er­waf­fe in die Knie­keh­le geschos­sen wird. Die­se bru­ta­le Bestra­fungs­form wur­de von repu­bli­ka­ni­schen Para­mi­li­tärs der Ter­ror­or­ga­ni­sa­ti­on IRA vor allem gegen poli­ti­sche Gegner:innen und Klein­kri­mi­nel­le wie Drogendealer:innen aus­ge­übt. Die Iro­nie – oder Tra­gik – dabei: Laut eige­ner Aus­sa­ge wür­de das Trio auf­grund sei­ner Dro­gen ver­herr­li­chen­den Tex­te auf die­se Art und Wei­se bestraft wer­den, obwohl es selbst zum repu­bli­ka­ni­schen Lager gehört. Es geht ihnen aber weni­ger dar­um, ein­fach zu pro­vo­zie­ren, als die Rea­li­tät der Jugend­li­chen dar­zu­stel­len, die wie sie in die­ser zer­rüt­te­ten Gesell­schaft auf­ge­wach­sen sind und eben ger­ne mal Par­ty machen, um ihre Pro­ble­me zu ver­ges­sen. Sie set­zen sich statt­des­sen dafür ein, Soli­da­ri­tät zwi­schen den bei­den Lagern des Kon­flikts zu för­dern, da bei­de Sei­ten letzt­end­lich von Mit­tel­lo­sig­keit und deren Aus­wir­kun­gen stark betrof­fen sind.

Wie vie­le ande­re HipHop-​Artists, vor allem sol­che, die Unter­drü­ckung und Poli­zei­ge­walt erlebt haben, machen die Mit­glie­der der Band zudem kei­nen Hehl aus ihrer nega­ti­ven Ein­stel­lung gegen­über der Staats­ge­walt. Aktu­ell ermit­telt die bri­ti­sche Anti­ter­ror­po­li­zei gegen KNEECAP auf­grund zwei­er Clips: In einem soll einer der Rap­per im Novem­ber 2023 dazu auf­ge­ru­fen haben, "Tories" zu töten. (Anm. d. Red.: Dabei han­delt es sich um Abge­ord­ne­te der kon­ser­va­ti­ven, unio­nis­ti­schen Par­tei Groß­bri­tan­ni­ens, die sich gegen eine Ver­ei­ni­gung Nord­ir­lands mit Irland aus­spre­chen.) Die­se Vor­wür­fe wur­den von KNEECAP zurück­ge­wie­sen. Statt­des­sen sprach die Band den Fami­li­en ehe­ma­li­ger Abge­ord­ne­ter, die auf­grund ihres Enga­ge­ments für bezie­hungs­wei­se gegen den Brexit ermor­det wur­den, – dar­un­ter Jo Cox, auf die ich noch zurück­kom­men wer­de – sogar ihr Bei­leid aus. Laut Hil­ke Peter­sen, Lei­te­rin des ZDF-​Studios in Lon­don, erfährt Groß­bri­tan­ni­en seit dem Brexit eine enor­me Zunah­me an poli­ti­scher Gewalt. Mei­nungs­ver­schie­den­hei­ten bezüg­lich des Gaza-​Kriegs wür­den die­se Stim­mung befeu­ern. Na, das passt ja zu den Vor­wür­fen gegen KNEECAP, könn­te man den­ken. Die Band betont aber in ihrem State­ment vom 29. April 2025: "Unse­re Bot­schaft war und bleibt eine Bot­schaft der Lie­be, Inklu­si­on und Hoff­nung." Und das will ich ihnen glau­ben, weil sie damit die Art von Akti­vis­mus ver­kör­pert, die ich für gut hei­ße: Gewalt­frei­heit gepaart mit einem Bestre­ben nach Gemein­schaft und gegen­sei­ti­ger Unter­stüt­zung sowie pro­vo­ka­ti­vem und unver­blüm­tem Unge­hor­sam gegen­über poli­ti­schen Machthaber:innen.

In einem wei­te­ren Clip soll die Band die Ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen Hamas und His­bol­lah glo­ri­fi­ziert haben. In die­sem Video von einem Kon­zert in Lon­don im Novem­ber 2024 hat sich Mo Cha­ra eine Hisbollah-​Flagge umge­bun­den, eben­so schwenkt Móglaí Bap eine Palästina-​Flagge und stimmt "Free Pal­es­ti­ne" an. Dies wird jedoch von der Grup­pe bestrit­ten, bei­de Clips sei­en aus dem Kon­text geris­sen wor­den. Wei­ter schreibt die Band in ihrem State­ment: "Lasst uns klar­stel­len: Wir unter­stüt­zen weder die Hamas noch die His­bol­lah und haben dies auch nie getan. Wir ver­ur­tei­len stets alle Angrif­fe auf Zivi­lis­ten. Sol­che Taten sind nie­mals in Ord­nung. Ange­sichts der Geschich­te unse­res Lan­des wis­sen wir das bes­ser als jeder ande­re." Anhand des­sen soll­te nun klar gewor­den sein, war­um es mir so wich­tig war, zu Beginn auf die Her­kunft des Tri­os ein­zu­ge­hen. Fakt ist aber, dass Mo Cha­ra bei die­sem Kon­zert eine Hisbollah-​Flagge trug, wes­halb er im Mai wegen Ter­ro­ris­mus ange­klagt wur­de. Das macht die Ein­ord­nung etwas kom­pli­zier­ter. Die Fra­ge ist: Geht es der bri­ti­schen Poli­zei tat­säch­lich dar­um, Ter­ro­ris­mus zu bekämp­fen oder ist die Ankla­ge nur ein Vor­wand, eine Grup­pe von Künst­lern in die Man­gel zu neh­men, die den Auto­ri­tä­ten ein Dorn im Auge ist? Dr. Lam­bros Fat­sis, ein Kri­mi­no­lo­ge der Uni­ver­si­ty of Lon­don, schreibt dies­be­züg­lich: "Wen Regie­run­gen als Ter­ro­ris­ten defi­nie­ren und wen nicht, offen­bart eher ihre eige­nen ideo­lo­gi­schen Prio­ri­tä­ten und poli­ti­schen Agen­den anstel­le neu­tra­ler, objek­ti­ver Rea­li­tä­ten." Und wei­ter: "Wir soll­ten auch hin­ter­fra­gen, wen Regie­run­gen in der Ver­gan­gen­heit als ter­ro­ris­ti­sche Grup­pen defi­niert haben. Zum Bei­spiel anti­ko­lo­nia­le, natio­na­le Befrei­ungs­be­we­gun­gen wie die Natio­na­le Befrei­ungs­front in Alge­ri­en, den Viet­cong in Viet­nam oder den Afri­ka­ni­schen Natio­nal­kon­gress in Süd­afri­ka." Das ist ein wich­ti­ger Punkt, denn wäh­rend Mo Cha­ra wegen Ter­ro­ris­mus ange­klagt wird, wur­de der Mör­der von Jo Cox, ein rechts­extre­mer Neo­na­zi, nicht wegen Ter­ro­ris­mus ange­klagt. Obwohl er wäh­rend der Tat wie­der­holt "Das ist für Eng­land" geru­fen haben soll. Das zeigt, dass der Ter­ro­ris­mus­vor­wurf gegen Mo Cha­ra haupt­säch­lich poli­tisch moti­viert ist und weni­ger eine inhalt­li­che Grund­la­ge hat. Am 18. Juni fand die ers­te Gerichts­sit­zung gegen Mo Cha­ra statt, bei der man lächer­li­cher­wei­se ver­ges­sen hat­te, für eine:n Englisch-Irische:n Dolmetscher:in zu sor­gen, obwohl die Band von ihrem Recht gebrauch mach­te, Irisch zu spre­chen. Bis zur nächs­ten Anhö­rung am 20. August wur­de der Rap­per auf bedin­gungs­lo­se Kau­ti­on freigelassen.

Damit wären wir wie­der beim The­ma. Am ers­ten Wochen­en­de des Coachella-​Festivals wur­de der Live­stream von KNEECAP unter­bro­chen und die pro-​palästinensischen Tex­te, die sie hat­ten pro­ji­zie­ren wol­len, kamen nicht auf die Büh­ne. Erst am nächs­ten Tag erfuh­ren sie von der Unter­bre­chung des Live­streams und waren nicht über­rascht: "Gro­ße Unter­neh­men hören die Wahr­heit nicht gern. Es sei denn, sie passt zu ihren per­sön­li­chen und finan­zi­el­len Inter­es­sen." Die­ser Satz gilt wohl dem Mil­li­ar­där Phil­ip Anschutz, dem Besit­zer des Fes­ti­vals. Ein Online-​Artikel der Zei­tung Le Mon­de bezeich­net Anschutz als mäch­ti­gen Gön­ner von Donald Trump und der repu­bli­ka­ni­schen Par­tei, der unglaub­li­che Sum­men an rech­te und evan­ge­li­ka­le Orga­ni­sa­tio­nen gespen­det hat, wel­che sich vehe­ment für die Dis­kri­mi­nie­rung quee­rer Men­schen ein­set­zen. Das steht im Gegen­satz zu den Wer­ten, für die Coa­chel­la eigent­lich ste­hen soll, näm­lich Respekt, Diver­si­tät, Inklu­si­on und Nach­hal­tig­keit. Auch, wenn ich per­sön­lich das Fes­ti­val nicht als ein sol­ches ein­schät­ze, das mar­gi­na­li­sier­te Artists för­dert, son­dern es eher für eine kapi­ta­lis­ti­sche und indi­vi­dua­lis­ti­sche Kon­sum­ver­an­stal­tung hal­te. Und wo gro­ße kapi­ta­lis­ti­sche Inter­es­sen ver­folgt wer­den, spie­len The­men wie Men­schen­rech­te und poli­ti­sche Teil­ha­be sel­ten eine Rol­le, son­dern tref­fen eher auf Gleichgültigkeit.

Bei KNE­E­CAPs zwei­tem Coachella-​Auftritt, bei dem die Pro­jek­tio­nen wie geplant funk­tio­nier­ten, erklär­te Mo Cha­ra: "Vor nicht all­zu lan­ger Zeit wur­den wir Iren noch von den Bri­ten ver­folgt. Aber wir wur­den nie bom­bar­diert, ohne flie­hen zu kön­nen. Die Paläs­ti­nen­ser kön­nen nir­gend­wo hin, es ist ihre ver­damm­te Hei­mat, aus der sie ver­trie­ben wer­den und sie wer­den bom­bar­diert. Wenn du das nicht einen Völ­ker­mord nennst, wie nennst du es dann?" Das Publi­kum stimm­te dem mit Applaus zu und skan­dier­te dar­auf­hin "Free, free Pal­es­ti­ne" mit der Band. Die­ser Auf­tritt ern­te­te mas­si­ve Kri­tik sowohl von Orga­ni­sa­tio­nen als auch Per­so­nen des öffent­li­chen Lebens: Er sei anti­is­rae­lisch gewe­sen. Infol­ge­des­sen wur­de der Band von ihrer ame­ri­ka­ni­schen Booking-​Agentur die Zusam­men­ar­beit gekün­digt. Außer­dem luden das Souths­ide und das Hur­ri­ca­ne Fes­ti­val KNEECAP ohne Begrün­dung aus, nach­dem die fina­len Line-​Ups bereits ver­öf­fent­licht wor­den waren. Und die Organisator:innen des israe­li­schen Nova Music Fes­ti­vals luden die Band zu einer Aus­stel­lung ein, um "die Geschich­ten der Ermor­de­ten, der Über­le­ben­den und der­je­ni­gen, die noch immer als Gei­seln fest­ge­hal­ten wer­den, aus ers­ter Hand zu erfah­ren". Das Fes­ti­val war Ziel des aufs Schärfs­te zu ver­ur­tei­len­den Anschlags der Hamas am 7. Okto­ber 2023.

Gleich­zei­tig stellt sich eine Viel­zahl bri­ti­scher Künstler:innen hin­ter die Band. In einem offe­nen Brief erklä­ren sie: "Wir ste­hen für Mei­nungs­frei­heit." Damit könn­te ich mei­ne Argu­men­ta­ti­on abschlie­ßen. Aber mache ich es mir als Fan hier zu ein­fach? Wo hört denn Mei­nungs­frei­heit auf und wo beginnt Anti­se­mi­tis­mus? Die Art und Wei­se, wie der Dis­kurs bezüg­lich des Gaza-​Kriegs im Ver­ei­nig­ten König­reich und somit von KNEECAP geführt wird, unter­schei­det sich stark von dem Dis­kurs in Deutsch­land, sagt der in Groß­bri­tan­ni­en leben­de Musi­ker und Jour­na­list Robert Roti­fer. Ers­tens wer­de in den bri­ti­schen Medi­en die kata­stro­pha­le huma­ni­tä­re Lage der paläs­ti­nen­si­schen Zivilist:innen viel kon­kre­ter the­ma­ti­siert und gezeigt. Hin­zu kom­me, dass es in der bri­ti­schen Pop­kul­tur eher gang und gäbe sei, die eige­ne Regie­rung zu kri­ti­sie­ren. Daher wür­den KNE­E­CAPs Pro­vo­ka­tio­nen auch als Kri­tik an west­li­chen Regie­run­gen ver­stan­den, die Isra­el mit Waf­fen belie­fern. Zwei­tens sei man in Groß­bri­tan­ni­en weni­ger sen­si­bel und nuan­ciert, was den Sprach­ge­brauch angeht. Debat­ten über lin­gu­is­ti­sche Fein­hei­ten, wie sie in Deutsch­land vor­herr­schen, wür­den als Ablen­kung von der tat­säch­li­chen Situa­ti­on ange­se­hen. In ande­ren Wor­ten, wenn KNEECAP "Fuck Isra­el" dekla­riert, rich­tet sich ihre Wut nicht gegen das Land Isra­el all­ge­mein, die israe­li­sche Zivil­be­völ­ke­rung, Kul­tur oder gar das Juden­tum, son­dern soll der israe­li­schen Regie­rung und Armee gel­ten. Auch das glau­be ich ihnen.

Im Zuge der Fra­ge, inwie­fern sich Kri­tik gegen die israe­li­sche Regie­rung auch gegen das Land Isra­el und Jüd:innen all­ge­mein rich­tet, wur­de in Deutsch­land auch die Par­tei Die Lin­ke kri­ti­siert. Die­se sprach sich auf ihrem Par­tei­tag am 10. Mai 2025 gegen die Antisemitismus-​Definition der Inter­na­tio­nal Holo­caust Remem­brance Alli­ance (IHRA) und für die Defi­ni­ti­on der Jeru­sa­le­mer Erklä­rung (JDA) aus. Kri­ti­siert wird die Par­tei unter ande­rem vom Zen­tral­rat der Juden in Deutsch­land, unter­stützt hin­ge­gen von 55 größ­ten­teils jüdi­schen und israe­li­schen Wissenschaftler:innen. Im Gegen­satz zur IHRA-​Definition dif­fe­ren­ziert die JDA stär­ker beim israel­be­zo­ge­nen Anti­se­mi­tis­mus. Ers­te­re ver­steht Anti­se­mi­tis­mus als Wor­te und Taten, die sich sowohl gegen jüdi­sche Ein­zel­per­so­nen als auch gegen jüdi­sche Insti­tu­tio­nen oder Ein­rich­tun­gen rich­ten, sowie – in der erwei­ter­ten Defi­ni­ti­on der Bun­des­re­gie­rung – gegen den Staat Isra­el, der als jüdi­sches Kol­lek­tiv ver­stan­den wird. Damit wird es unmög­lich, die Kriegs­füh­rung in Isra­el zu kri­ti­sie­ren, ohne als Antisemit:in bezeich­net zu wer­den. Die JDA bemän­gelt die IHRA-​Definition und betont, dass es anti­se­mi­tisch wäre, alle Jüd:innen für das Ver­hal­ten Isra­els ver­ant­wort­lich zu machen, dass es jedoch mög­lich ist, Isra­els Regie­rung unab­hän­gig davon zu kri­ti­sie­ren: "Wäh­rend die IHRA-​Definition Kri­tik an Isra­el und Anti­se­mi­tis­mus ver­mischt, unter­schei­det die JDA prin­zi­pi­ell zwi­schen die­sen Phä­no­me­nen und zeigt gleich­zei­tig auf, wo sie sich poten­zi­ell über­schnei­den." Eben­so kri­ti­siert die Jour­na­lis­tin und ehe­ma­li­ge Isra­el­kor­re­spon­den­tin Julia­ne von Mit­tel­staedt in einem SPIEGEL-​Artikel (€) die bedin­gungs­lo­se Unter­stüt­zung Isra­els durch die deut­sche Regie­rung und die Zurück­hal­tung bei der Ein­fluss­nah­me auf Isra­els Kriegs­füh­rung: "Begrün­det wird die­se Zurück­hal­tung stets mit Deutsch­lands beson­de­rer Ver­ant­wor­tung für Isra­els Exis­tenz und Sicher­heit. Doch die­se gilt dem Staat Isra­el, nicht dem poli­ti­schen Über­le­ben einer Regie­rung, die von einer Mehr­heit [Anm. d. Red.: oder zumin­dest Tei­len] der israe­li­schen Bevöl­ke­rung abge­lehnt wird." Wo ist da die sprach­li­che Genau­ig­keit, auf die hier in Deutsch­land sonst gepocht wird?

Im Zusam­men­hang mit der KNEECAP-​Diskussion wird gera­de auch der Auf­tritt Mack­lem­ores als Head­li­ner auf dem Deichbrand-​Festival dis­ku­tiert. Der Sozio­lo­ge Lukas Geck sag­te dem NDR, dass Lie­der wie Mack­lem­ores "Hind's Hall", wor­in er von einem Apartheid-​System in Isra­el, gewalt­tä­ti­ger Besat­zung, Kolo­nia­lis­mus und Geno­zid spricht, für eine "gestei­ger­te Atmo­sphä­re" sor­gen wür­de und impli­ziert, dass das Publi­kum die Tex­te ein­fach mit­sin­gen und jubeln wür­de, ohne sich über deren Inhal­te bewusst zu sein. Ich den­ke aber, dass vie­le Men­schen auch zu Mack­lem­ores und KNE­E­CAPs Auf­trit­ten gehen, gera­de weil sich die­se Künst­ler pro-​palästinensisch äußern.

Die deut­schen Reak­tio­nen auf KNE­E­CAPs Auf­tritt zei­gen somit: Pro-​palästinensischer Akti­vis­mus wird mit Glo­ri­fi­zie­rung und Unter­stüt­zung der Hamas gleich­ge­setzt, Kri­tik an Regie­rung und Mili­tär Isra­els wird pau­schal als anti­se­mi­tisch abge­stem­pelt. Die Tat­sa­che, dass man sich gegen die Men­schen­rechts­ver­let­zun­gen in Gaza und die Kriegs­füh­rung der israe­li­schen Regie­rung aus­spricht, bedeu­tet jedoch nicht, dass man Jüd:innen hasst oder den Anschlag der Hamas für gut hält. Genau wie die Band­mit­glie­der von KNEECAP sagen: "Wir unter­stüt­zen nicht die Hamas oder His­bol­lah. Wir ver­ur­tei­len alle Angrif­fe auf Zivi­lis­ten. Immer." Zwar stellt sich hier­zu­lan­de nun lang­sam die Ein­sicht ein, dass das, was im Gaza­strei­fen pas­siert, ein Ver­stoß gegen Men­schen­rech­te ist, doch die­se Ein­sicht kommt viel zu spät. Auch wenn die Bun­des­re­gie­rung nun beginnt, einen ande­ren Ton im Umgang mit der israe­li­schen Regie­rung anzu­schla­gen und Bun­des­kanz­ler Merz sagt, er ver­ste­he "offen gestan­den nicht mehr, mit wel­chem Ziel" Isra­el vor­ge­he, betont Deutsch­land wei­ter­hin die Part­ner­schaft zur israe­li­schen Regierung.

Sind KNE­E­CAPs Auf­trit­te nun als anti­se­mi­tisch bezie­hungs­wei­se isra­el­feind­lich ein­zu­stu­fen? Mei­ner Argu­men­ta­ti­on zufol­ge nicht. Dass sie dann trotz­dem vom Hur­ri­ca­ne und Souths­ide aus­ge­la­den wur­den, liegt in mei­nen Augen an der Art des Antisemitismus-​Diskurses in Deutsch­land, wie ich ihn oben beschrie­ben habe. Robert Roti­fer betont, dass es wich­tig sei, nicht nur über die Band zu spre­chen, son­dern vor allem dar­über, was in Gaza pas­siert. Ich den­ke, das ist genau das, was das Trio ver­sucht. In ihrem offi­zi­el­len State­ment spre­chen die drei zwar von einer Hetz­kam­pa­gne gegen sich, im Zuge derer Film­ma­te­ri­al und Inter­views durch­fors­tet und Bruch­tei­le davon aus dem Zusam­men­hang geris­sen wor­den sei­en, um sie gegen die Band zu ver­wen­den. Das ist aber nicht der Kern ihrer Aus­sa­ge. Sie wei­sen dar­auf hin, dass es wich­ti­ger sei, sich über den Völ­ker­mord auf­zu­re­gen und zu ver­su­chen, die­sen zu stop­pen, als sich über ihr Schaf­fen und ihre Musik zu empö­ren. In einem State­ment gegen­über dem Rol­ling Stone beto­nen sie dies wie­der und wie­der, bele­gen die Situa­ti­on mit Zah­len und Fak­ten und sehen daher auch nicht die Not­wen­dig­keit, sich für irgend­et­was zu recht­fer­ti­gen: "Isra­el hat in den letz­ten 18 Mona­ten über 52.000 Paläs­ti­nen­ser in Gaza ermor­det, dar­un­ter vor allem Frau­en und Kin­der. Sie haben einen Groß­teil des Gaza­strei­fens mit von den USA gelie­fer­ten Waf­fen zer­stört. Und las­sen der­zeit über 2 Mil­lio­nen Men­schen in Gaza hun­gern. [Anm. d. Red.: Die­se Zah­len stimm­ten mit denen von UN OCHA über­ein.] Die Men­schen kön­nen selbst ent­schei­den, ob unse­re Bot­schaft anti­is­rae­lisch ist. Aber für uns geht es um die wider­wär­ti­gen Hand­lun­gen ihrer Regie­rung. Nicht um nor­ma­le Men­schen."

Das Argu­ment des Autors Ralf Niemc­zyk, die Band­mit­glie­der hät­ten sich über­schätzt und wür­den sich wun­dern, dass ihnen ein paar Boo­kings gekün­digt wur­den, hal­te ich für über­heb­lich. Auch, dass sie angeb­lich nur auf­grund dro­hen­der Gagen­ver­lus­te eilig erklärt hät­ten, dass sie Hamas und His­bol­lah nie unter­stützt haben, fin­de ich unge­recht­fer­tigt. Wel­cher Artist wür­de sich ange­sichts sol­cher Vor­wür­fe denn nicht äußern? Ich bin davon über­zeugt, dass die drei wirk­lich hin­ter dem ste­hen, was sie sagen, und dass die Fans vor Ort ihnen Recht geben. Viel­leicht sind ein paar Boo­kings flö­ten gegan­gen, wie Herr Niemc­zyk das sagt, aber über einen lee­ren Ter­min­ka­len­der kann sich die Band nun wirk­lich nicht bekla­gen. Unter ande­rem ist sie Ende Juni auf dem Glas­ton­bu­ry Fes­ti­val auf­ge­tre­ten, was eben­so für ordent­lich Wir­bel sorg­te. Die BBC behielt sich vor, den Auf­tritt der Band erst rück­wir­kend aus­zu­strah­len, um unan­ge­neh­me Über­ra­schun­gen zu ver­hin­dern. Eben­so hat­te der Pre­mier­mi­nis­ter Sir Keir Star­mer der Boulevard-​Zeitung The Sun, die mit der deut­schen BILD ver­gli­chen wer­den kann, erzählt, er hal­te den Auf­tritt der Band für unan­ge­mes­sen. KNEECAP the­ma­ti­sier­ten die­se Zen­sie­rung wäh­rend ihres Auf­tritts und wie­sen aber­mals dar­auf hin, dass dadurch von der eigent­li­chen Pro­ble­ma­tik, näm­lich der fata­len Situa­ti­on in Gaza, abge­lenkt wer­den wür­de. Doch KNEECAP waren nicht die ein­zi­gen auf dem Glas­ton­bu­ry, bei deren Auf­tritt ein Meer an Palästina-​Flaggen im Publi­kum zu sehen war. Mein per­sön­li­cher Ein­druck ist, dass das gan­ze Fes­ti­val von einer pro-​palästinensischen, akti­vis­ti­schen Stim­mung geprägt war. Und auch das Punk-​Rap-​Duo Bob Vylan sorg­te mit Rufen wie "Tod der Israe­li­schen Armee" für Kontroverse.

Am Ende die­ses Arti­kels bin ich ein noch grö­ße­rer Fan der Band als davor. Denn es gibt kaum Künstler:innen von der Grö­ße wie KNEECAP, die ihre Platt­form auf ver­gleich­ba­re Art und Wei­se nutzen.