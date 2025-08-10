Was macht einen Song zum Hit? Vie­le Fans den­ken da zuerst an eine prä­gnan­te Hook, auf­stre­ben­de Artists, die ihren Durch­bruch fei­ern, oder Zei­len, die noch lan­ge im Kopf blei­ben. Wer bei sol­chen Erfolgs­ge­schich­ten oft ver­ges­sen wird, sind die Produzent:innen, die mit ihren Beats den Grund­stein zum Erfolg legen. Mit "Instru­men­Ta­les" möch­ten wir die ein­fluss­reichs­ten Producer:innen ver­gan­ge­ner Hits in den Vor­der­grund stel­len und Tracks, die deut­schen Rap in den letz­ten Jahr­zehn­ten wei­ter­ent­wi­ckel­ten, von einer neu­en Sei­te beleuch­ten: der Sei­te der Erfolgsgarant:innen im Hin­ter­grund, die unse­re gelieb­te Sze­ne aus dunk­len Stu­di­os her­aus ins Spot­light bringen.

Wer in den 2010ern etwas mit You­Tube und neu­en Sounds wie Clou­drap oder Trap anfan­gen konn­te, dem soll­te der Gast unse­rer ers­ten Aus­ga­be auf jeden Fall ein Begriff sein. Wenn nicht sei­nen Namen, ken­nen doch die aller­meis­ten sei­nen Producer-​Tag, der mitt­ler­wei­le fes­ter Bestand­teil der deut­schen Sze­ne ist: "Kira on the pho­ne" hört man auf Tracks von Künst­lern wie TJ_​beastboy aka Taddl, Money Boy und Sier­ra Kidd, als auch Prinz Pi, LGo­o­ny oder zuletzt beim Batt­le des Jah­res bei DLTLLY. Young Kira steht für sound­star­ke elek­tro­ni­sche Instru­men­tals, egal, ob es eher Rich­tung House, Dub­step oder Trap geht – und ganz gleich, ob für den Turn Up oder Chill­mo­dus. Dabei ist der Pro­du­zent aus Lör­rach schon ziem­lich lan­ge dabei: 2013 kam er durch die legen­dä­re Swag Mob-​Facebookgruppe in Kon­takt mit Money Boy. Drei Jah­re spä­ter war er dann schon gemein­sam mit sei­ner Crew WestG­host Support-​Act von Dat Adam, einer Rap-​Gruppe rund um die You­Tuber Taddl, Ardy und Pro­du­zent Mar­ley. Spä­tes­tens seit­dem ist die Kom­bi "Young Kira und TJ_​beastboy" nicht mehr weg­zu­den­ken. Mit dem Pro­du­zen­ten und Rap­per spra­chen wir in fol­gen­dem Inter­view über einen Track, den sie 2020 ver­öf­fent­licht haben: "1000x COOLER" – der mit über 71 Mil­lio­nen Streams auf Spo­ti­fy, 30 Mil­lio­nen Klicks auf You­Tube und einer gol­de­nen Schall­plat­te dank 200 000 ver­kauf­ter Ein­hei­ten immer noch der erfolg­reichs­te Song von ihm und TJ_​beastboy ist.

MZEE​.com : Wenn du auf die Zeit zurück­schaust, in der du "1000x COOLER" pro­du­ziert hast: Wie wür­dest du dei­ne Art zu arbei­ten beschrei­ben und wor­auf hast du so dei­nen Fokus gesetzt?

Young Kira: Als ich "1000x COOLER" gemacht habe, waren zwei Alben für Prinz Pi bezie­hungs­wei­se Prinz Por­no in Pro­duk­ti­on, an denen auch Lucry mit­ge­ar­bei­tet hat. Die Zeit war wild, weil ich oft in Köln und Ber­lin war. Ich war damals viel mit Leu­ten im Stu­dio, die man zu den größ­ten Rap­pern in Deutsch­land zähl­te – Prinz Pi war die Con­nec­tion. Unter ande­rem habe ich mit Sam­ra recor­det, mit Capi­tal Bra Songs gemacht und Skiz­zen ange­fan­gen. Lucia­no und Grin­go waren auch mal im Stu­dio dabei. Gleich­zei­tig war ich bei T – also bei Taddl oder Beast­boy – in Köln und habe ihn dort zu Hau­se besucht. Wir woll­ten unbe­dingt sei­ne EP "HYPERREAL-​RAVELORD" fer­tig machen. Lus­ti­ger­wei­se war "1000x COOLER" ein­fach eine klei­ne Beat­skiz­ze, bei der man eigent­lich davon aus­geht, dass man danach noch wei­ter dar­an arbei­tet. Als ich dann aber gehört habe, was er mit dem Beat gemacht hat, war ich ein­fach hap­py, weil ich wuss­te: Wir brau­chen nicht mehr. Oft macht es einen guten Pro­du­zen­ten aus, genau zu wis­sen, wann es genug ist, um Sounds nicht über­zu­pro­du­zie­ren. Das ist ja heut­zu­ta­ge oft ein Pro­blem: Du hast eigent­lich schö­ne Melo­dien, aber ver­steckst sie hin­ter der lau­tes­ten 808 der Welt. Ich wuss­te damals, dass dem Song nur noch das Mixing fehl­te; es war eine Sache von "Momen­te erschaffen".

MZEE​.com : Was meinst du damit?

Young Kira: Es ist schwer, sowas zu erklä­ren. Man hört auf dem Song ja nur die­se Bass­li­ne, die auf der Eins spielt. Nur das. Und im zwei­ten Teil geht sie in den Off­beat. Und das reicht schon, mehr pas­siert tat­säch­lich gar nicht. Der Rest ist eine gute Aus­wahl an Open Hats, Claps, einer schö­nen Kick und klei­nen FX-​Sounds. Dar­um geht es beim Sound­de­sign: Voca­lists den Platz zu las­sen, den sie brau­chen. Wenn ich jetzt zum Bei­spiel aus der Bass­li­ne voll die coo­le, kre­di­ble UK-​House oder UK-​Bassline gemacht hät­te, die etwa nach Skrillex klingt, hät­te ich für Taddl als Rap­per gar nicht so viel Platz gelas­sen. Da war der Move, ein­fach zu wis­sen, dass die Skiz­ze, die wir haben, reicht.

MZEE​.com : Wie hast du damals gear­bei­tet? Hast du im Stu­dio Musik in ein paar Stun­den "weg­pro­du­ziert" oder warst du eher der Typ, der zurück­ge­zo­gen die gan­ze Nacht durch­ge­wer­kelt hat?

Young Kira: Es gibt die­se Songs, bei denen man sich wirk­lich den Kopf f*ckt, fünf ver­schie­de­ne Parts baut und noch nicht weiß, was das Rich­ti­ge ist. Weil man noch nicht den Code geknackt hat, nicht weiß, wor­auf man über­haupt hin­aus­will. Bei "1000x COOLER" war es aber super­sim­pel. Wir hat­ten unse­re Grund­idee, dass wir eine House-​EP machen woll­ten, die ein biss­chen UK-​Einfluss hat. Ich kom­me näm­lich aus die­ser Rich­tung – ich habe wegen des Lon­do­ner Sounds ange­fan­gen, Musik zu machen. Auch Dub­step war voll wich­tig für mich sowie Drum 'n' Bass und Gara­ge. Für die Pro­duk­ti­on habe ich meh­re­re unter­schied­li­che House-​Skizzen erstellt, sodass Beast­boy als Voca­list das Gefühl hat­te, damit etwas machen zu kön­nen. Im nächs­ten Schritt habe ich noch Claps über­ein­an­der­ge­legt und dann war der Song fer­tig. Wenn man genau hin­hört, bemerkt man an ver­schie­de­nen Stel­len Vogel­ge­zwit­scher. Das hört man auch im Instru­men­tal, das auf You­Tube ver­öf­fent­licht wur­de. Tat­säch­lich waren das Vögel, die man immer bei mir im Stu­dio gehört hat, in einem Kul­tur­zen­trum in mei­ner Hei­mat­stadt. Da war es häu­fig sehr belebt. Direkt neben­an war ein Schwimm­bad und drum­her­um lau­ter Hüh­ner. Meis­tens habe ich bis sechs Uhr mor­gens Musik gemacht, bis man die Vögel hör­te, die ich dann eben mal recor­det habe. Man hört sie die gan­ze Zeit im Beat, aber nur als klei­nen Zusatz. Dazu kom­men wie gesagt noch ein paar FX-​Sounds, die geben dem gan­zen Song so eine leich­te goofy Ästhe­tik. Die fra­gen kurz, was los ist, und dann sind sie wie­der weg. Das fin­de ich eigent­lich ganz cool. Sie haben zur Atti­tu­de von "1000x COOLER" beigetragen.

MZEE​.com : Zu der Zeit hast du also noch in dei­ner Hei­mat­stadt Lör­rach pro­du­ziert und bist außer­dem viel zu ande­ren Rapper:innen ins Stu­dio gefahren?

Young Kira: Ja, genau. Manch­mal schickt man was, manch­mal ist man dort. Es hat bei­des funk­tio­niert. Ich weiß noch, dass ich für die EP, auf der auch "1000x COOLER" drauf ist, ganz vie­le Loops gebaut und Bass­li­nes vor­be­rei­tet habe. Sodass man nicht dann erst anfängt, zwei Stun­den lang einen ein­zi­gen Bassline-​Sound zu desi­gnen. Zusam­men mit TJ_​beastboy habe ich danach aus den vor­be­rei­te­ten Loops Beats gemacht. So ist eigent­lich die gan­ze EP ent­stan­den. Nur bei "(Par­ty) CRASHER" haben wir im Nach­hin­ein noch viel gemacht, weil der Song eine rich­ti­ge Sto­ry erzählt. Wir hat­ten damals so eine Grund­lo­cker­heit – vor allem Beast­boy. Er hat den Spaß in den Vor­der­grund gestellt und nur gemacht, wor­auf er Bock hat­te. Es gab kei­nen Druck, kei­ne "Fake-​Rapper-​Coolness", kein Ego, son­dern ein­fach nur coo­le Ideen. Und lus­ti­ger­wei­se hat das am bes­ten funktioniert.

MZEE​.com : Das merkt man auf jeden Fall. Der Song wirkt unverkrampft.

Young Kira: Und klingt trotz­dem geil. Es macht Spaß, ihn anzu­hö­ren, weil er eben sehr redu­ziert ist – auf eine Kick, eine Bass­li­ne, eine Clap und die Stim­me in der Mit­te. Das ist die ältes­te Sto­ry der Welt, aber die größ­ten Hits sind oft die, die eine gei­le Bass­li­ne haben. Eine Kick, die Clap. Fer­tig. Sieht man auch in der Timbaland-​Ära, bei Phar­rell oder auch bei Songs wie "Drop It Like It's Hot".

MZEE​.com : Ist durch die­se Grund­lo­cker­heit auch der Trap-​Part am Ende des Songs entstanden?

Young Kira: Ehr­lich gesagt weiß ich nicht mehr, was die Psy­cho­se dahin­ter war, dass wir das gemacht haben. Wir haben uns trotz 120, 130 BPM dazu ent­schie­den, das ein­fach zu machen: "Du-​du-​du-​du-​du … sitzt im Mer­ce­des und siehst a-​a-​a-​aus wie ein Loser". Da bewegt sich die Bass­li­ne sehr krass und macht cra­zy Sachen. Aber im Prin­zip ist es ein super­simp­ler Beat. Es ist wirk­lich kein Hexenwerk.

MZEE​.com : Aus Sicht nor­ma­ler Hörer:innen wirkt das alles schon eher kompliziert.

Young Kira: Ja, ver­ste­he ich, aber es ist kein Hexen­werk. Also, wenn man über­legt, was ich so kann … (lacht) Aber das ist das Ding: Ich fin­de, wenn man als Producer:in immer denkt, man muss jetzt das Rad neu erfin­den, sich ver­küns­telt und nur im Kopf hat, wie man es schaf­fen kann, sei­nen Skill abzu­bil­den, dann ist das Musik­stück irgend­wann ein­fach nicht mehr nachvollziehbar.

MZEE​.com : Jetzt sind seit "1000x COOLER" ein paar Jah­re ver­gan­gen. Du warst oft unter­wegs und das Pro­du­cing für Prinz Pi hat dir sehr vie­le Türen geöff­net. Gibt es etwas, das sich durch "1000x COOLER" ver­än­dert hat? Hat der Erfolg etwas dar­an geän­dert, wie du pro­du­zierst oder dich eher in dei­nem Tun bestätigt?



Young Kira: Klar, ich habe auch mei­nen Teil dazu bei­getra­gen, weil ich weiß, was ein Song braucht und wann er fer­tig ist. Aber Beast­boy hat in dem Fall ein­fach gesnappt und eine wirk­lich gute Idee gehabt. "1000x COOLER" ist ein­fach Locker­heit. Taddl hat sich da über­haupt nicht gestresst und Rezo hat noch ein gei­les Video gemacht, in dem bei­spiels­wei­se Sido und ganz vie­le bekann­te YouTuber:innen den Song covern. Es gab also ein paar Multiplikator:innen, die das gan­ze Ding sup­port­et haben. Ich für mei­nen Teil, habe mich noch nie irgend­ei­ner "deut­schen Sze­ne" oder so ange­passt. Am Ende war ich auch nicht der "1000x COOLER"-Typ. Die­se Grö­ße, dass man als Produzent:in nur noch auf einen Song redu­ziert wird, kann man nur in Ame­ri­ka errei­chen. Natür­lich gab es auch Respekt von vie­len Sei­ten. Und "1000x COOLER" ist ein wirk­lich sehr erfolg­rei­cher Song und nicht nur die­ser typisch deut­sche Erfolg von irgend­wann mal 20 bis 30 Mil­lio­nen Streams. Ich habe mir gedacht, dass der Song wahr­schein­lich Gold geht und das ist dann auch pas­siert. Aber für mich hat sich da tat­säch­lich gar nichts geän­dert, vor allem, weil ich so ver­sa­til bin. Ich möch­te nicht auf einen Sound redu­ziert wer­den. Wenn man mich ein biss­chen ver­folgt hat, weiß man, was ich sonst noch Coo­les mache. Ich habe den Künst­ler wav­vy­boi mit auf­ge­baut und mit ihm Songs geschrie­ben, mit navy aus mei­ner Crew coo­le Musik gemacht oder mit Prinz Pi ver­sucht, Kla­vier­me­lo­dien mit mei­ner Art von Instru­men­tals zu ver­bin­den. Es gibt vie­le Anzei­chen, dass ich mehr als nur der mit den UK-​Beats oder ein "frick­li­ger Typ" bin, wie Lucry das letz­tens im Inter­view mit Aria gesagt hat. Ich habe noch Lust auf Tau­sen­de ver­schie­de­ne Sachen. Ey, viel­leicht wer­de ich mal mit irgend­je­man­dem einen Reggae-​Dubstep-​Song machen. Womög­lich machen wir das in fünf Jah­ren mit Peter Fox und es funk­tio­niert, who knows? Ich mag ver­schie­de­ne Musik und bin wirk­lich ein Nerd. Ich hof­fe, dass ich das am Ende mei­ner Kar­rie­re abbil­den kann – dass ich alles beherrscht und vor allem kre­di­bel gemacht habe. Dass es nicht so fake ist. Oft hört man bei deut­schen Produzent:innen durch, wenn sie bei­spiels­wei­se den­ken, Drum 'n' Bass wäre das nächs­te gro­ße Ding. Oder du sitzt in Ber­li­ner Cafés und da möch­te dir irgend­ein A&R-Möchtegern so was erzäh­len. In sol­chen Fäl­len hört es sich auch an wie deut­scher Drum 'n' Bass und nicht wie der aus Lon­don. Sowas nervt mich, weil sich die­se Leu­te nicht mit Kul­tu­ren aus­ein­an­der­set­zen. Es soll­te schon app­re­cia­ti­ve sein. Ich ver­su­che immer, mei­nen Geschmack gut abzu­bil­den, habe es aber noch nicht ganz geschafft. Das ist – wie sagt man? – "cha­sing the dra­gon" – also etwas, das man viel­leicht nie errei­chen wird. Ich habe so vie­le Ein­flüs­se, zum Bei­spiel die grie­chi­sche Musik von mei­nem Vater. Wer weiß, ob ich es schaf­fe, das in die Musik ein­zu­bin­den, die ich gut finde.

MZEE​.com : Wür­dest du sagen, dass du Musik oder kul­tu­rel­le Ein­flüs­se, die du span­nend fin­dest, ver­suchst ein­zu­bau­en – auch wenn du weißt, dass die meis­ten Leu­te das eher nicht fei­ern? Ein­fach nur, um es aus­pro­biert zu haben?



Young Kira: Ja, total und es lohnt sich auf jeden Fall, beharr­lich zu blei­ben. Ich habe ja vor­hin von die­ser 2018/​2019-​Ära erzählt, in der ich sehr viel in Ber­lin war. Damals stan­den mir die Türen ein biss­chen wei­ter offen. Zu der Zeit hat­te ich zum Bei­spiel eine Ses­si­on mit sehr bekann­ten Stra­ßen­rap­pern, die nicht so geil war. Da habe ich gemerkt, dass ich da ein­fach nicht hin­ge­hö­re. Ich bin nicht der Typ, der die gan­ze Zeit so Holz-​Snare-​Boom-​Tschak-​Beats macht. Da gibt es ande­re, die das lie­ber machen und viel mehr damit auf­ge­wach­sen sind als ich. Das ist ein­fach nicht mein Level an Krea­ti­vi­tät, den gan­zen Tag nur Deutschrap-​Beats zu machen. Und des­we­gen habe ich mich rela­tiv schnell aus die­ser Bubble ent­fernt. Ich habe mir damals gedacht, dass ich da nicht hap­py wer­den wür­de und statt­des­sen wei­ter mei­nen eige­nen Scheiß grin­den muss. Des­we­gen ist es für mich auch so eine Bestä­ti­gung, wenn ich dann mit Beast­boy zusam­men einen so gro­ßen Erfolg habe wie bei "1000x COOLER", bei dem wir ein­fach wir selbst sind. Dar­um geht es.

MZEE​.com : Warst du zu die­ser Zeit schon haupt­be­ruf­lich Produzent?

Young Kira: Ich habe noch nie irgend­was ande­res neben­bei gemacht. Manch­mal habe ich ein biss­chen gedrib­belt, zum Bei­spiel irgend­wel­che Leu­te auf­ge­nom­men, um Geld zu machen. Aber ich konn­te mich mit Pro­duk­tio­nen und dem Drum­her­um immer irgend­wie über Was­ser hal­ten. Lus­ti­ger­wei­se ist mir dann, wenn es nötig war, etwas zuge­flo­gen. Zu der Zeit, als ich die ers­ten Songs, auf denen ich selbst rap­pe, ver­öf­fent­licht habe, ist nicht viel Geld dabei rum­ge­kom­men – trotz vie­ler Klicks. Gleich­zei­tig hat aber Sier­ra Kidd ange­klopft, für den ich dann das gan­ze "FSOD"-Album gemacht habe. Man muss schlicht offen­her­zig blei­ben. Die­se Ener­gie auch aus­strah­len, dass man Bock hat und ein­fach mit coo­len Leu­ten zusam­men­ar­bei­ten. Dann wird das schon klap­pen. Geld in der Form ist also nie ein Pro­blem, wenn man schlau wirtschaftet.

MZEE​.com : Ihr hat­tet aber auch ein gewis­ses Stan­ding als Crew, oder?

Young Kira: Genau, wir als WestGhost-​Clique waren ja kein unbe­schrie­be­nes Blatt. Trotz­dem sind wir damals zusam­men mit Dat Adam total blau­äu­gig auf unse­re ers­te gro­ße Tour gefah­ren. Wir haben eigent­lich mit nichts gerech­net. Unter­wegs haben wir dann für unfass­ba­re 80 000 Euro Merch ver­kauft, aber erst zu Hau­se so wirk­lich gemerkt, dass da gera­de was los­geht. Wir hat­ten erst mal Panik wegen der Steu­ern, die wir zah­len muss­ten. Gott sei Dank hat­ten und haben wir eine sehr coo­le Fan­ba­se, die uns unter­stützt. So funk­tio­niert es schon. Strea­ming ist eine ande­re Geschich­te. Ich fin­de es natür­lich unfair, wie Spo­ti­fy aus­zahlt, aber wie die GEMA in Deutsch­land auf­ge­baut ist – das ist eigent­lich alles schon ganz gerecht. Ich bin auch nicht mehr bei War­ner, son­dern bei eMu­sik unter Ver­trag. Das ist der Ver­lag von Lucry, Sue­na und Moku­ba aus unse­rer Crew WestG­host. Dort geht es viel fami­liä­rer zu und wir machen jetzt unser Busi­ness zusam­men. Es ist super­gut, wie es ist.

MZEE​.com : Wenn wir alle Erfol­ge, Metri­ken oder Algo­rith­men weg­las­sen: Auf wel­che Musik oder Arbeit bist du beson­ders stolz?



Young Kira: Ich wür­de sagen, ganz viel von mei­nem Geschmack deckt das ab, was wir mit navy machen. Auch die Songs, die zuletzt gekom­men sind. Da sind so coo­le Beats und Tex­te dabei, gei­le Song­ideen und Struk­tu­ren. Ich habe das Gefühl, ich kann mich bei navy auf der emo­tio­na­len Sei­te sehr aus­le­ben. Mit Beast­boy mache ich eher die Musik, die manch­mal här­ter geht – er ist sehr Bassline- und Drum­fi­xiert. Bei navy ist es fast das Umge­kehr­te, da geht's mehr ums Gefühl. Das kann man zum Bei­spiel auf dem vor­he­ri­gen Album hören, das wir zusam­men gemacht haben. Ich kann allen ans Herz legen, das "ABYSS"-Album von navy noch mal durchzuhören.

Wer sich den erfolg­reichs­ten Hit von Young Kira und TJ_​beastboy aka Taddl noch ein­mal anhö­ren will, fin­det ihn hier: