Was macht einen Song zum Hit? Viele Fans denken da zuerst an eine prägnante Hook, aufstrebende Artists, die ihren Durchbruch feiern, oder Zeilen, die noch lange im Kopf bleiben. Wer bei solchen Erfolgsgeschichten oft vergessen wird, sind die Produzent:innen, die mit ihren Beats den Grundstein zum Erfolg legen. Mit "InstrumenTales" möchten wir die einflussreichsten Producer:innen vergangener Hits in den Vordergrund stellen und Tracks, die deutschen Rap in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelten, von einer neuen Seite beleuchten: der Seite der Erfolgsgarant:innen im Hintergrund, die unsere geliebte Szene aus dunklen Studios heraus ins Spotlight bringen.
Wer in den 2010ern etwas mit YouTube und neuen Sounds wie Cloudrap oder Trap anfangen konnte, dem sollte der Gast unserer ersten Ausgabe auf jeden Fall ein Begriff sein. Wenn nicht seinen Namen, kennen doch die allermeisten seinen Producer-Tag, der mittlerweile fester Bestandteil der deutschen Szene ist: "Kira on the phone" hört man auf Tracks von Künstlern wie TJ_beastboy aka Taddl, Money Boy und Sierra Kidd, als auch Prinz Pi, LGoony oder zuletzt beim Battle des Jahres bei DLTLLY. Young Kira steht für soundstarke elektronische Instrumentals, egal, ob es eher Richtung House, Dubstep oder Trap geht – und ganz gleich, ob für den Turn Up oder Chillmodus. Dabei ist der Produzent aus Lörrach schon ziemlich lange dabei: 2013 kam er durch die legendäre Swag Mob-Facebookgruppe in Kontakt mit Money Boy. Drei Jahre später war er dann schon gemeinsam mit seiner Crew WestGhost Support-Act von Dat Adam, einer Rap-Gruppe rund um die YouTuber Taddl, Ardy und Produzent Marley. Spätestens seitdem ist die Kombi "Young Kira und TJ_beastboy" nicht mehr wegzudenken. Mit dem Produzenten und Rapper sprachen wir in folgendem Interview über einen Track, den sie 2020 veröffentlicht haben: "1000x COOLER" – der mit über 71 Millionen Streams auf Spotify, 30 Millionen Klicks auf YouTube und einer goldenen Schallplatte dank 200 000 verkaufter Einheiten immer noch der erfolgreichste Song von ihm und TJ_beastboy ist.
MZEE.com: Wenn du auf die Zeit zurückschaust, in der du "1000x COOLER" produziert hast: Wie würdest du deine Art zu arbeiten beschreiben und worauf hast du so deinen Fokus gesetzt?
Young Kira: Als ich "1000x COOLER" gemacht habe, waren zwei Alben für Prinz Pi beziehungsweise Prinz Porno in Produktion, an denen auch Lucry mitgearbeitet hat. Die Zeit war wild, weil ich oft in Köln und Berlin war. Ich war damals viel mit Leuten im Studio, die man zu den größten Rappern in Deutschland zählte – Prinz Pi war die Connection. Unter anderem habe ich mit Samra recordet, mit Capital Bra Songs gemacht und Skizzen angefangen. Luciano und Gringo waren auch mal im Studio dabei. Gleichzeitig war ich bei T – also bei Taddl oder Beastboy – in Köln und habe ihn dort zu Hause besucht. Wir wollten unbedingt seine EP "HYPERREAL-RAVELORD" fertig machen. Lustigerweise war "1000x COOLER" einfach eine kleine Beatskizze, bei der man eigentlich davon ausgeht, dass man danach noch weiter daran arbeitet. Als ich dann aber gehört habe, was er mit dem Beat gemacht hat, war ich einfach happy, weil ich wusste: Wir brauchen nicht mehr. Oft macht es einen guten Produzenten aus, genau zu wissen, wann es genug ist, um Sounds nicht überzuproduzieren. Das ist ja heutzutage oft ein Problem: Du hast eigentlich schöne Melodien, aber versteckst sie hinter der lautesten 808 der Welt. Ich wusste damals, dass dem Song nur noch das Mixing fehlte; es war eine Sache von "Momente erschaffen".
MZEE.com: Was meinst du damit?
Young Kira: Es ist schwer, sowas zu erklären. Man hört auf dem Song ja nur diese Bassline, die auf der Eins spielt. Nur das. Und im zweiten Teil geht sie in den Offbeat. Und das reicht schon, mehr passiert tatsächlich gar nicht. Der Rest ist eine gute Auswahl an Open Hats, Claps, einer schönen Kick und kleinen FX-Sounds. Darum geht es beim Sounddesign: Vocalists den Platz zu lassen, den sie brauchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Bassline voll die coole, kredible UK-House oder UK-Bassline gemacht hätte, die etwa nach Skrillex klingt, hätte ich für Taddl als Rapper gar nicht so viel Platz gelassen. Da war der Move, einfach zu wissen, dass die Skizze, die wir haben, reicht.
MZEE.com: Wie hast du damals gearbeitet? Hast du im Studio Musik in ein paar Stunden "wegproduziert" oder warst du eher der Typ, der zurückgezogen die ganze Nacht durchgewerkelt hat?
Young Kira: Es gibt diese Songs, bei denen man sich wirklich den Kopf f*ckt, fünf verschiedene Parts baut und noch nicht weiß, was das Richtige ist. Weil man noch nicht den Code geknackt hat, nicht weiß, worauf man überhaupt hinauswill. Bei "1000x COOLER" war es aber supersimpel. Wir hatten unsere Grundidee, dass wir eine House-EP machen wollten, die ein bisschen UK-Einfluss hat. Ich komme nämlich aus dieser Richtung – ich habe wegen des Londoner Sounds angefangen, Musik zu machen. Auch Dubstep war voll wichtig für mich sowie Drum 'n' Bass und Garage. Für die Produktion habe ich mehrere unterschiedliche House-Skizzen erstellt, sodass Beastboy als Vocalist das Gefühl hatte, damit etwas machen zu können. Im nächsten Schritt habe ich noch Claps übereinandergelegt und dann war der Song fertig. Wenn man genau hinhört, bemerkt man an verschiedenen Stellen Vogelgezwitscher. Das hört man auch im Instrumental, das auf YouTube veröffentlicht wurde. Tatsächlich waren das Vögel, die man immer bei mir im Studio gehört hat, in einem Kulturzentrum in meiner Heimatstadt. Da war es häufig sehr belebt. Direkt nebenan war ein Schwimmbad und drumherum lauter Hühner. Meistens habe ich bis sechs Uhr morgens Musik gemacht, bis man die Vögel hörte, die ich dann eben mal recordet habe. Man hört sie die ganze Zeit im Beat, aber nur als kleinen Zusatz. Dazu kommen wie gesagt noch ein paar FX-Sounds, die geben dem ganzen Song so eine leichte goofy Ästhetik. Die fragen kurz, was los ist, und dann sind sie wieder weg. Das finde ich eigentlich ganz cool. Sie haben zur Attitude von "1000x COOLER" beigetragen.
MZEE.com: Zu der Zeit hast du also noch in deiner Heimatstadt Lörrach produziert und bist außerdem viel zu anderen Rapper:innen ins Studio gefahren?
Young Kira: Ja, genau. Manchmal schickt man was, manchmal ist man dort. Es hat beides funktioniert. Ich weiß noch, dass ich für die EP, auf der auch "1000x COOLER" drauf ist, ganz viele Loops gebaut und Basslines vorbereitet habe. Sodass man nicht dann erst anfängt, zwei Stunden lang einen einzigen Bassline-Sound zu designen. Zusammen mit TJ_beastboy habe ich danach aus den vorbereiteten Loops Beats gemacht. So ist eigentlich die ganze EP entstanden. Nur bei "(Party) CRASHER" haben wir im Nachhinein noch viel gemacht, weil der Song eine richtige Story erzählt. Wir hatten damals so eine Grundlockerheit – vor allem Beastboy. Er hat den Spaß in den Vordergrund gestellt und nur gemacht, worauf er Bock hatte. Es gab keinen Druck, keine "Fake-Rapper-Coolness", kein Ego, sondern einfach nur coole Ideen. Und lustigerweise hat das am besten funktioniert.
MZEE.com: Das merkt man auf jeden Fall. Der Song wirkt unverkrampft.
Young Kira: Und klingt trotzdem geil. Es macht Spaß, ihn anzuhören, weil er eben sehr reduziert ist – auf eine Kick, eine Bassline, eine Clap und die Stimme in der Mitte. Das ist die älteste Story der Welt, aber die größten Hits sind oft die, die eine geile Bassline haben. Eine Kick, die Clap. Fertig. Sieht man auch in der Timbaland-Ära, bei Pharrell oder auch bei Songs wie "Drop It Like It's Hot".
MZEE.com: Ist durch diese Grundlockerheit auch der Trap-Part am Ende des Songs entstanden?
Young Kira: Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was die Psychose dahinter war, dass wir das gemacht haben. Wir haben uns trotz 120, 130 BPM dazu entschieden, das einfach zu machen: "Du-du-du-du-du … sitzt im Mercedes und siehst a-a-a-aus wie ein Loser". Da bewegt sich die Bassline sehr krass und macht crazy Sachen. Aber im Prinzip ist es ein supersimpler Beat. Es ist wirklich kein Hexenwerk.
MZEE.com: Aus Sicht normaler Hörer:innen wirkt das alles schon eher kompliziert.
Young Kira: Ja, verstehe ich, aber es ist kein Hexenwerk. Also, wenn man überlegt, was ich so kann … (lacht) Aber das ist das Ding: Ich finde, wenn man als Producer:in immer denkt, man muss jetzt das Rad neu erfinden, sich verkünstelt und nur im Kopf hat, wie man es schaffen kann, seinen Skill abzubilden, dann ist das Musikstück irgendwann einfach nicht mehr nachvollziehbar.
MZEE.com: Jetzt sind seit "1000x COOLER" ein paar Jahre vergangen. Du warst oft unterwegs und das Producing für Prinz Pi hat dir sehr viele Türen geöffnet. Gibt es etwas, das sich durch "1000x COOLER" verändert hat? Hat der Erfolg etwas daran geändert, wie du produzierst oder dich eher in deinem Tun bestätigt?
Young Kira: Klar, ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, weil ich weiß, was ein Song braucht und wann er fertig ist. Aber Beastboy hat in dem Fall einfach gesnappt und eine wirklich gute Idee gehabt. "1000x COOLER" ist einfach Lockerheit. Taddl hat sich da überhaupt nicht gestresst und Rezo hat noch ein geiles Video gemacht, in dem beispielsweise Sido und ganz viele bekannte YouTuber:innen den Song covern. Es gab also ein paar Multiplikator:innen, die das ganze Ding supportet haben. Ich für meinen Teil, habe mich noch nie irgendeiner "deutschen Szene" oder so angepasst. Am Ende war ich auch nicht der "1000x COOLER"-Typ. Diese Größe, dass man als Produzent:in nur noch auf einen Song reduziert wird, kann man nur in Amerika erreichen. Natürlich gab es auch Respekt von vielen Seiten. Und "1000x COOLER" ist ein wirklich sehr erfolgreicher Song und nicht nur dieser typisch deutsche Erfolg von irgendwann mal 20 bis 30 Millionen Streams. Ich habe mir gedacht, dass der Song wahrscheinlich Gold geht und das ist dann auch passiert. Aber für mich hat sich da tatsächlich gar nichts geändert, vor allem, weil ich so versatil bin. Ich möchte nicht auf einen Sound reduziert werden. Wenn man mich ein bisschen verfolgt hat, weiß man, was ich sonst noch Cooles mache. Ich habe den Künstler wavvyboi mit aufgebaut und mit ihm Songs geschrieben, mit navy aus meiner Crew coole Musik gemacht oder mit Prinz Pi versucht, Klaviermelodien mit meiner Art von Instrumentals zu verbinden. Es gibt viele Anzeichen, dass ich mehr als nur der mit den UK-Beats oder ein "frickliger Typ" bin, wie Lucry das letztens im Interview mit Aria gesagt hat. Ich habe noch Lust auf Tausende verschiedene Sachen. Ey, vielleicht werde ich mal mit irgendjemandem einen Reggae-Dubstep-Song machen. Womöglich machen wir das in fünf Jahren mit Peter Fox und es funktioniert, who knows? Ich mag verschiedene Musik und bin wirklich ein Nerd. Ich hoffe, dass ich das am Ende meiner Karriere abbilden kann – dass ich alles beherrscht und vor allem kredibel gemacht habe. Dass es nicht so fake ist. Oft hört man bei deutschen Produzent:innen durch, wenn sie beispielsweise denken, Drum 'n' Bass wäre das nächste große Ding. Oder du sitzt in Berliner Cafés und da möchte dir irgendein A&R-Möchtegern so was erzählen. In solchen Fällen hört es sich auch an wie deutscher Drum 'n' Bass und nicht wie der aus London. Sowas nervt mich, weil sich diese Leute nicht mit Kulturen auseinandersetzen. Es sollte schon appreciative sein. Ich versuche immer, meinen Geschmack gut abzubilden, habe es aber noch nicht ganz geschafft. Das ist – wie sagt man? – "chasing the dragon" – also etwas, das man vielleicht nie erreichen wird. Ich habe so viele Einflüsse, zum Beispiel die griechische Musik von meinem Vater. Wer weiß, ob ich es schaffe, das in die Musik einzubinden, die ich gut finde.
MZEE.com: Würdest du sagen, dass du Musik oder kulturelle Einflüsse, die du spannend findest, versuchst einzubauen – auch wenn du weißt, dass die meisten Leute das eher nicht feiern? Einfach nur, um es ausprobiert zu haben?
Young Kira: Ja, total und es lohnt sich auf jeden Fall, beharrlich zu bleiben. Ich habe ja vorhin von dieser 2018/2019-Ära erzählt, in der ich sehr viel in Berlin war. Damals standen mir die Türen ein bisschen weiter offen. Zu der Zeit hatte ich zum Beispiel eine Session mit sehr bekannten Straßenrappern, die nicht so geil war. Da habe ich gemerkt, dass ich da einfach nicht hingehöre. Ich bin nicht der Typ, der die ganze Zeit so Holz-Snare-Boom-Tschak-Beats macht. Da gibt es andere, die das lieber machen und viel mehr damit aufgewachsen sind als ich. Das ist einfach nicht mein Level an Kreativität, den ganzen Tag nur Deutschrap-Beats zu machen. Und deswegen habe ich mich relativ schnell aus dieser Bubble entfernt. Ich habe mir damals gedacht, dass ich da nicht happy werden würde und stattdessen weiter meinen eigenen Scheiß grinden muss. Deswegen ist es für mich auch so eine Bestätigung, wenn ich dann mit Beastboy zusammen einen so großen Erfolg habe wie bei "1000x COOLER", bei dem wir einfach wir selbst sind. Darum geht es.
MZEE.com: Warst du zu dieser Zeit schon hauptberuflich Produzent?
Young Kira: Ich habe noch nie irgendwas anderes nebenbei gemacht. Manchmal habe ich ein bisschen gedribbelt, zum Beispiel irgendwelche Leute aufgenommen, um Geld zu machen. Aber ich konnte mich mit Produktionen und dem Drumherum immer irgendwie über Wasser halten. Lustigerweise ist mir dann, wenn es nötig war, etwas zugeflogen. Zu der Zeit, als ich die ersten Songs, auf denen ich selbst rappe, veröffentlicht habe, ist nicht viel Geld dabei rumgekommen – trotz vieler Klicks. Gleichzeitig hat aber Sierra Kidd angeklopft, für den ich dann das ganze "FSOD"-Album gemacht habe. Man muss schlicht offenherzig bleiben. Diese Energie auch ausstrahlen, dass man Bock hat und einfach mit coolen Leuten zusammenarbeiten. Dann wird das schon klappen. Geld in der Form ist also nie ein Problem, wenn man schlau wirtschaftet.
MZEE.com: Ihr hattet aber auch ein gewisses Standing als Crew, oder?
Young Kira: Genau, wir als WestGhost-Clique waren ja kein unbeschriebenes Blatt. Trotzdem sind wir damals zusammen mit Dat Adam total blauäugig auf unsere erste große Tour gefahren. Wir haben eigentlich mit nichts gerechnet. Unterwegs haben wir dann für unfassbare 80 000 Euro Merch verkauft, aber erst zu Hause so wirklich gemerkt, dass da gerade was losgeht. Wir hatten erst mal Panik wegen der Steuern, die wir zahlen mussten. Gott sei Dank hatten und haben wir eine sehr coole Fanbase, die uns unterstützt. So funktioniert es schon. Streaming ist eine andere Geschichte. Ich finde es natürlich unfair, wie Spotify auszahlt, aber wie die GEMA in Deutschland aufgebaut ist – das ist eigentlich alles schon ganz gerecht. Ich bin auch nicht mehr bei Warner, sondern bei eMusik unter Vertrag. Das ist der Verlag von Lucry, Suena und Mokuba aus unserer Crew WestGhost. Dort geht es viel familiärer zu und wir machen jetzt unser Business zusammen. Es ist supergut, wie es ist.
MZEE.com: Wenn wir alle Erfolge, Metriken oder Algorithmen weglassen: Auf welche Musik oder Arbeit bist du besonders stolz?
Young Kira: Ich würde sagen, ganz viel von meinem Geschmack deckt das ab, was wir mit navy machen. Auch die Songs, die zuletzt gekommen sind. Da sind so coole Beats und Texte dabei, geile Songideen und Strukturen. Ich habe das Gefühl, ich kann mich bei navy auf der emotionalen Seite sehr ausleben. Mit Beastboy mache ich eher die Musik, die manchmal härter geht – er ist sehr Bassline- und Drumfixiert. Bei navy ist es fast das Umgekehrte, da geht's mehr ums Gefühl. Das kann man zum Beispiel auf dem vorherigen Album hören, das wir zusammen gemacht haben. Ich kann allen ans Herz legen, das "ABYSS"-Album von navy noch mal durchzuhören.
Wer sich den erfolgreichsten Hit von Young Kira und TJ_beastboy aka Taddl noch einmal anhören will, findet ihn hier:
(Jakob Zimmermann)
(Fotos von Felix Krause)