Bosca – ein Gespräch über Nostalgie

Retro ist Trend. Schon seit mehreren Jahren hält sich, womöglich ausgelöst durch Serien wie "Stranger Things", vor allem unter jungen Generationen ein regelrechter Hype um die Ästhetik vergangener Jahrzehnte. In vielen Städten boomen Secondhand-Stores mit Vintage-Mode und Kultfrisuren der 80er Jahre wie die Vokuhila sind unter dem Namen Modern Mullet wieder zurück. Eingefleischten HipHop-Fans braucht man an dieser Stelle nichts von der Renaissance der Schallplatte zu erzählen. Wer wiederum ganz zeitgemäß und modern bei den Streamingdiensten bleibt, kommt kaum an den 90er- sowie 2000er-Samples und -Referenzen vorbei, die im deutschen Rap weiter Einzug halten. Auch wir bei MZEE.com sind gerne mal nostalgisch und holen in unserem Format "Plattenkiste" in regelmäßigen Abständen alte Alben aus dem symbolischen Karton ganz unten im Regal hervor. Doch ist allzu viel Nostalgie eigentlich gut für uns? Oder kann sie auch wehtun? Schließlich geht das Wort auf die altgriechischen Wörter "nostos" und "algos" zurück, die auf Deutsch "Rückkehr" und "Schmerz" bedeuten. Um diese Frage zu klären, haben wir uns einen ausgemachten Nostalgiker gesucht und ihn zwischen dem Frankfurter Bahnhofsviertel und der Altstadt von Wiesbaden gefunden. Bosca hat im vergangenen Mai ein Album releast, bei dem schon der Titel nostalgisch anmutet: "1988", das Geburtsjahr des Rappers. Auf Tracks wie "Wo sind die Jahre hin?" und "Schwarz x Farbe" nimmt er seine Hörer:innen mit in die Zeit einer wilden Jugend und eines Erwachsenwerdens in den 2000er Jahren. Der Tenor liegt dabei stets irgendwo zwischen Dankbarkeit für das, was einmal war, und Trauer darüber, dass es vorüber ist. In unserem Interview schildert Bosca, welche Orte und Alben ihn gedanklich in vergangene Zeiten transportieren, wonach er sich aus der deutschen Rapszene früherer Jahrzehnte zurücksehnt und ob damals wirklich alles besser war.
MZEE.com: Dein aktuelles Album "1988" ist ziemlich nostalgisch und steckt voller Geschichten über Erlebnisse aus deiner Jugend. Wenn du an diese Zeit zurückdenkst: Was ist das allererste Bild oder die erste Erinnerung, die dir in den Kopf schießt?
Bosca: Das in einem Bild festzuhalten, wird schwer. Mir schießen direkt mehrere Erinnerungen in den Kopf – die vielen Fußball-Auswärtsfahrten zum Beispiel. Oder die ersten Konzerte, auf denen wir gespielt haben, vor allem diese Time2Bomb-Events in Frankfurt. Natürlich denkt man auch an all die Leute, mit denen man damals herumgehangen hat. Wenn ich es jetzt an einem alten Foto festmachen müsste: Ich chille mit Ali B, einem guten Freund von mir, draußen vor irgendeiner Treppe und habe natürlich ein Kaltgetränk in der Hand. (lacht) Wir waren immer ein bisschen verballert, aber gut gelaunt.
MZEE.com: Du hast direkt schon zwei Dinge erwähnt, die in deinem Leben eine große Rolle spielen: Fußball und Rap. Hat das beides gleichzeitig angefangen oder ist es in verschiedene Lebensphasen gefallen?
Bosca: Tatsächlich kam Rap vor dem Fußball. Ich habe schon mit 13 oder 14 Jahren bei kleinen lokalen Events auf der Bühne gestanden. Da war Fußball noch kein großes Ding. Das kam sehr intensiv dann ab 15, in der Zeit war wiederum das Rappen zweitranging. Ich habe es eher vernachlässigt, bis ich mit 19 Vega kennengelernt habe. Ab diesem Moment wurde Musik wieder wichtig und Rap und Fußball sind über Jahre hinweg parallel gelaufen. Irgendwann mit Mitte 20 habe ich angefangen, beim Fußball etwas zurückzustecken. Das wurde terminlich einfach zu viel und außerdem habe ich mir in dieser Zeit ein paar grundsätzliche Fragen gestellt, weil ich nicht mehr alle Überzeugungen aus diesem Umfeld teilen konnte. Deshalb ist zumindest das aktive Auswärtsfahren seltener geworden.
MZEE.com: Jetzt haben wir schon damit angefangen, über Erlebnisse aus deiner Jugend zu sprechen. Schwelgst du denn gerne in solchen Erinnerungen?
Bosca: Ja, absolut. Ich bin ein sehr nostalgischer Typ und mache das auch ganz bewusst. In den letzten Jahren ist die Zeit so krass gerannt. Deshalb versuche ich mittlerweile, ein bisschen aufmerksamer durchs Leben zu gehen und für mich selbst Momente zu kreieren, in denen die Zeit mal kurz stehen bleibt. Nostalgie kommt bei mir vor allem auf, wenn ich an Orten aus meiner Vergangenheit vorbeikomme. Der Wiesbadener Hauptbahnhof ist so einer, zum Beispiel. Das war früher immer unser Treffpunkt, egal für was. Von da aus ist man zu Gigs oder zu Spielen der Eintracht gefahren, manchmal hat man auch einfach nur ein paar Bier im Park vor dem Bahnhof getrunken. Wenn ich davorstehe und mir den Eingang angucke, habe ich direkt haufenweise Bilder von verschiedenen Tagen und Leuten im Kopf. In solchen Erinnerungen zu schwelgen und alte Emotionen hochzuholen, gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Es ist in gewisser Weise auch eine Motivation, neue Erlebnisse zu schaffen.
MZEE.com: Welche weiteren Orte aus deiner Vergangenheit spielen für dich so eine große Rolle?
Bosca: Wenn ich eine Top drei machen müsste, wäre die Nummer eins wahrscheinlich eine Parkbank. (grinst) Es gab da eine Bank, an der haben wir jeden Tag mit den unterschiedlichsten und verrücktesten Leuten gechillt. Wenn etwas passiert ist, hat man sich dort getroffen und die Geschichten der letzten Nacht erzählt. Der zweite Ort wäre dann schon das Eintracht-Stadion. Damit sind einfach so viele besondere Momente verbunden und man hat unfassbar krasse Connections zu den Leuten da geschlossen. Ab Platz drei wird es schwierig. Bei uns im Rhein-Main-Gebiet ist man viel von Stadt zu Stadt gerannt. Je nach Phase war man mal mehr im Frankfurter Bahnhofsviertel, in der Wiesbadener Altstadt oder in Sachsenhausen unterwegs. Es wäre jetzt unfair, eines davon zu nennen. Sagen wir einfach, Platz drei geht an den Kiez. Die Orte, wo viele Bars und Kneipen sind und das Nachtleben stattfindet. Wir sind jedes Wochenende zwei Mal bis frühmorgens unterwegs gewesen. Das hat mein Leben bestimmt damals.
MZEE.com: Ist Nostalgie für dich ausnahmslos etwas Schönes oder kann es auch etwas Schmerzhaftes sein?
Bosca: Ein bisschen was von beidem. Auf der einen Seite erfreue ich mich immer daran, dass in meiner Jugend viel passiert ist und diese Zeit sehr bewegt war. Wenn ich mit Leuten von früher zusammensitze, kommen jedes Mal Geschichten hoch, die ich schon längst wieder vergessen hatte. Das ist schon geil. Es gibt aber auf der anderen Seite auch negative Emotionen, die ich mit Nostalgie verbinde. Ich bin oft traurig darüber, dass diese Unbeschwertheit und dieses Freiheitsgefühl von damals einfach vorbei sind. Irgendwann verträgt man das viele Feiern gehen und Trinken auch nicht mehr und natürlich brechen auch einige Leute von früher weg, weil jeder sich ein bisschen in sein Nest zurückzieht. Es gibt Momente, in denen ich mir wünsche, dass das Gefühl von früher mal wieder da wäre. Manchmal denke ich mir aber auch, dass man die Zeit damals etwas gesünder hätte gestalten können. Wir haben es uns schon immer gut gegeben und es hätte vielleicht nicht jeden Suff gebraucht. Das hat für Gewohnheiten gesorgt, mit denen man auch heute noch echt zu kämpfen hat. Wir müssen in meinem Freundeskreis schon aktiv einen Stopp finden, wenn wir mal anfangen, Bier zu trinken. Sonst verfällt man in alte Muster und ist die nächsten zwei Tage komplett geschreddert. Es ist ein bisschen schade. Man will heute einen gesünderen Lebensstil haben, aber im Kopf legt man manchmal noch den Schalter auf früher um. Es gibt aber auch Dinge, die mir heutzutage nicht mehr so viel Spaß machen. Damals habe ich es geliebt, in Clubs und Discos zu gehen. Das brauche ich heutzutage nicht mehr in diesem Ausmaß. So etwas verschwindet einfach automatisch.
MZEE.com: Dieses Gefühl, dass die Unbeschwertheit der Jugend langsam schwindet und durch Erwachsenwerden und zunehmende Verpflichtungen ein Ende findet, ist glaube ich eine Erfahrung, die viele kennen und teilen. Aber wie ist das eigentlich bei einem, der nach der Schulzeit Rapper wird? Kann man damit den "Ernst des Lebens" noch mal hinauszögern?
Bosca: (überlegt) Ich glaube schon, dass andere Leute deutlich früher im Ernst des Lebens angekommen sind als ich. Ich habe aber mal gelesen, dass man dazu neigt, negative Erfahrungen zu verdrängen und sich eher an den guten festzuhalten. Es gab auch bei mir viele Struggles, aber es ist schon möglich, dass der Ernst des Lebens Künstler nicht in der Härte erwischt, in der er andere trifft. Den aktuellen Sommer beispielweise kann ich richtig genießen und fühle mich ein bisschen wie mit Anfang 20. Ich habe davor hart geackert, ein gutes Album gemacht und coole Shows dazu gespielt. Jetzt habe ich eine richtig unbeschwerte Zeit, bin viel unterwegs und ständig in der Sonne. Freunde, die fest in der Arbeitswelt sind, verliert man teilweise, weil die das so nicht haben und einfach nicht mehr überall dabei sein können. Was das angeht, ist es als Künstler immer relativ easy gewesen. Man muss sich aber selbst dazu zwingen, seine Arbeit trotzdem ernst zu nehmen und nicht die ganze Zeit in diesem lazy Lifestyle rumzuhängen.
MZEE.com: Was denkst du eigentlich über diesen typischen Satz: "Früher war alles besser"? Romantisierung oder Wahrheit?
Bosca: Schwierig. Es waren bestimmt viele Sachen früher besser, aber nicht alle. Ich konnte in meiner Jugend zum Beispiel voll schlecht mit Geld umgehen und habe deshalb dauernd Probleme gehabt. Das ging oft nah an die Existenzgrenze ran, aber gleichzeitig war es mir irgendwie scheißegal. Ich versuche immer, meine aktuelle Zeit zu meiner möglichst besten Zeit zu machen. Rückblickend hat das mal mehr und mal weniger erfolgreich geklappt. Gerade gelingt es mir extrem gut. Ich würde einen anderen typischen Satz erwidern: "Jeder ist seines Glückes Schmied." Du kannst eigentlich immer gucken, dass du eine möglichst geile Zeit hast. Ich bin zum Beispiel gerade krank in diesem Sport-Film. Wenn ich eine Intervallsprint-Einheit hatte, einen längeren Lauf oder ein geiles Sparring, dann gibt mir das ein richtig gutes Gefühl. So wie früher, wenn man bis morgens um fünf Uhr unterwegs war. Es können einfach andere Dinge sein, die einem jetzt Freude bereiten. Was ich mittlerweile auch krass genieße, ist, mit Freunden essen zu gehen. Früher war mir das nicht so wichtig, da ging es eher um die schnelle Nahrungsaufnahme und das Saufen danach. Dinge, die einen erfüllen, verändern sich – und je älter du wirst, desto mehr musst du sie wertschätzen. Die meisten Sachen hast du nämlich irgendwann schon mal erlebt und logischerweise sind sie dann nicht mehr so spannend wie beim ersten Mal. Wenn du die richtigen Prioritäten setzt, kannst du trotzdem eine genauso geile Zeit wie früher haben.
MZEE.com: Dein aktuelles Album "1988" beinhaltet viele Rückblicke in deine Vergangenheit. Wie verpackt man Nostalgie in Songs, ohne dass es kitschig wird und zu sehr nach Tagebuch klingt?
Bosca: Schwer zu sagen. Ich glaube, es hat mir schon immer gelegen, gefühlvolle Musik zu machen. Ich kann auch alte, deepe Sachen von mir noch gut hören, ohne mich wegzucringen. Das Gleiche gilt für die neueren Releases. Mein Song "Schwarz x Farbe" hat auch eine gewisse Nostalgie, und den höre ich gerade ultra gerne. Ich muss ja auch davon überzeugt sein, sonst würde ich ihn nicht rausbringen. Das alles hängt wahrscheinlich mit der eigenen musikalischen Erziehung zusammen. Der Rap, den ich früher gehört habe, war eher düster und emotional, hatte aber eine gewisse Härte, mit der deepe Themen verpackt wurden. Das ergibt eine spezielle Ästhetik – und ehrlich gesagt bin ich immer noch der Meinung, dass wir als FvN-Camp die Einzigen in Deutschland sind, die das so hinbekommen. Wie man das macht, kann ich dir gar nicht genau sagen. Das beginnt schon bei der Sample- und Beatwahl und geht natürlich mit dem Text weiter. Um das richtig einzufangen, brauchst du ein Gespür dafür. Ich würde behaupten, dass ich das habe. Und es macht mir auch extrem viel Spaß.
MZEE.com: Du releast mittlerweile schon seit über 15 Jahren selbst Musik und hörst noch immer gerne deine alten Sachen. Kannst du dich in eine vergangene Zeit zurückversetzen, wenn du deine alten Songs hörst, oder fühlt sich das alles total weit weg an?
Bosca: Nein, eher im Gegenteil. Ich habe ein richtiges Elefantengehirn und weiß bei den meisten Songs sogar noch, wann, wo und wie ich sie geschrieben habe. Deswegen klappt es richtig gut, mich damit in eine vergangene Zeit zurückzuversetzen, und es kommen viele Gefühle wieder hoch, die ich damals in mir getragen habe. Das ist echt crazy. Wobei ich sagen muss, dass es trotzdem immer schwieriger wird, die ganz alten Dinger zu hören, weil ich meine hohe Stimme darauf nicht mehr mag. Sie ist mit der Zeit tiefer und rauer geworden. "Solange es schlägt" beispielsweise kann ich mittlerweile nur noch hören, wenn es nebenbei läuft und ich mich nicht auf meine Performance konzentriere. Trotzdem bleibt alte Musik ein geiles Tool für Nostalgie. Deswegen bin ich auch nach wie vor ein großer Freund des Albums. In einem Album sind meistens zwei Jahre deines Lebens und viele Erinnerungen konserviert, die du wieder hochholen kannst, wenn du es hörst. Die Songs erzählen dir, mit wem du damals unterwegs warst, wie deine Stimmung war, was die Dinge waren, die dich im Leben beschäftigt haben. Das ist wie eine Zeitkapsel.
MZEE.com: Gibt es Songs anderer Artists, bei denen du direkt nostalgische Gefühle bekommst?
Bosca: Da gibt es so einige. "Feuerwasser" von Curse, zum Beispiel. Wenn ich das höre, bin ich wieder 13 und mit meinen Eltern irgendwohin unterwegs, worauf ich keine Lust habe. Das Album lief dann die ganze Zeit auf dem Discman. In der Zeit, in der ich in die Fußballszene kam, habe ich "Tot oder lebendig" von Kool Savas gehört. Bei uns lief außerdem natürlich auch viel Azad. "Assassin" war mit Songs wie "Bandog" ein richtiges Brecheralbum. Das verbinde ich mit einem geilen Sommer und es hat mir einen richtigen Push gegeben, sowohl was das Aktivsein in der Fußballszene als auch das Rappen angeht. Dann gab es auch viel Chakuza und Bizzy Montana. Eine Zeit lang war ich in der Schule mies am Struggeln und hatte dann immer das Album "Blackout" auf den Ohren, während ich mit dem Zug nach Frankfurt gefahren bin. Das Geile ist: Zu der Zeit gab es noch gar nicht so viele Rapalben, die diese Kombination aus Street und Deepness hatten. Die wenigen, die es gab, habe ich richtig gesuchtet und deswegen noch heute viele Bilder dazu im Kopf.
MZEE.com: Der musikalische Output in der Szene hat sich wirklich verändert, das stimmt. Es ist gar nicht so leicht, noch alle Releases mitzubekommen und zu verfolgen.
Bosca: Am Ende des Tages liegt das halt daran, dass die Szene ein immer kapitalistischerer und größerer Markt geworden ist. Heutzutage kannst du auch als mittelmäßiger Artist im Rap auf eine Weise verdienen, die früher nur den ganz Großen vorbehalten war. Schau dir beispielsweise mal Konzerte an. Früher konnte ein Rapper außerhalb seiner Heimatstadt maximal vor 600 Leuten spielen. Wenn du es geschafft hast, irgendwo 1 000 Leute in eine Location zu ziehen, warst du schon das absolute Nonplusultra. Heute spielen Leute vor solchen Crowds, die man nicht mal vom Namen her kennt. Der Markt hat sich enorm vergrößert, es passiert ganz viel parallel und gleichzeitig in verschiedenen Bubbles. Aus denen kommst du teilweise auch nicht mehr raus. Ich persönlich fand eines früher besser: Ein Release war etwas ganz Besonderes. Du musstest dich als Konsument viel mehr damit auseinandersetzen, weil im Zweifel nur dieses eine Album im Quartal herauskam. Wenn du neue Mucke hören wolltest, musstest du genau dieses Album hören, denn es gab nichts anderes. Als ich zum ersten Mal Chakuza gehört habe, konnte ich gar nichts mit ihm anfangen. Bei Bizzy hat es auch Ewigkeiten gebraucht, den habe ich als Künstler erst wirklich kapiert, als er zu uns aufs Label kam. Das hat manchmal einfach gedauert.
MZEE.com: Und diese Zeit nehmen sich Hörer:innen heute nicht mehr?
Bosca: Heutzutage gibst du den Leuten nicht mal mehr über ein Album eine Chance. Du gibst ihnen für ein Reel oder ein TikTok eine Chance – und mehr nicht. Das ist schade, denn es gibt Songs, die man nicht in 15 Sekunden zusammenfassen kann. Die muss man als Ganzes hören. Du kannst auch nicht "Herr der Ringe" in 20 Sekunden zusammenfassen. Es muss ja nicht jeder diesen Film mögen, aber um ihn in seiner ganzen Komplexität zu verstehen, muss man ihn schon komplett sehen. Das kann kein Schnipsel oder Trailer transportieren. Was das angeht, ist es heutzutage schwierig, das muss ich schon so sagen. Dazu kommt natürlich, dass alles auf Algorithmen basiert. Das fängt an mit Reels und Shorts, die du zu einem Release postest, und geht weiter auf Spotify. Es kann sein, dass du einfach Pech hast, eine schlechte Uhrzeit erwischst oder die Anfangsreaktionen nicht so gut ausfallen – und schon verpufft eine Single, die eigentlich Ultrapotenzial hatte. Wenn das passiert, wird der Track auch nichts mehr aufholen können. Das tut der Kunst nicht gut, weil daraus eine Hype-Kultur entsteht, in der sich alle auf das Gleiche stürzen. Ich habe kein Problem damit, dass viele Leute beispielsweise einen Ski Aggu feiern. Das ist vollkommen in Ordnung, aber ich muss ihn nicht automatisch auch feiern, nur weil alle anderen das tun. Klicks und Streams allein bedeuten nicht, dass man einer Sache unbedingt etwas künstlerisch abgewinnen muss. Man will halt nicht in Hate verfallen, aber gut finden muss man trotzdem nicht alles.
MZEE.com: Früher wurde sich hin und wieder auf sportlicher Ebene gedisst, wenn man mal etwas nicht gut fand. Das ist eigentlich auch eher selten geworden, kann das sein?
Bosca: Stimmt, aber das ist noch mal ein anderer Punkt. Wir bei FvN haben das sowieso sehr selten gemacht. Ich fände es auch nicht schön, auf einem alten Track von mir zu hören, wen ich damals wie beleidigt habe. Außerdem beschäftigen mich andere Artists in meinem Leben viel zu wenig, als dass ich das auf einem Track festhalten müsste. Durch Disses macht man sich eh nur gegenseitig stärker, glaube ich. Was mir viel mehr fehlt, ist ein gescheiter HipHop-Journalismus, der auch abseits des Hypes darüber berichtet, wenn sich ein geiles Album eines kleineren Künstlers anbahnt, der noch nicht so viel Aufmerksamkeit hat. Früher gab es das beispielsweise bei 16Bars. Wenn dein Video dort veröffentlicht wurde, hat dir das einfach geilen Traffic ermöglicht. Die haben eben nicht nur die Top-Leute gepostet, sondern auch mal gute, kleinere Künstler, die vorher durch einen Redaktionsfilter gegangen sind. Das war damals leichter umsetzbar, weil einfach nicht so viel Musik herauskam, aber so etwas wäre heutzutage schon ziemlich geil. Eine "Deutschrap Brandneu"-Playlist auf Spotify ersetzt das nicht. Dahinter stecken nur wirtschaftliche Interessen und kein neutraler Journalismus.
MZEE.com: Am Ende ist wohl schlichtweg die ganze Industrie schnelllebiger geworden und das Zeitalter des Streamings wirkt sich auf viele Facetten der Kultur aus.
Bosca: Und das alles führt ehrlich gesagt auch dazu, dass Musik rauskommt, die reiner Müll ist. Da braucht es in meinen Augen Journalismus, der das auch erkennt und manchen Dingen einfach keine Plattform gibt. Man darf sich nicht nur von Reichweite beeindrucken lassen und sollte vielleicht mal wieder mehr filtern und auf eine künstlerische Bewertung gehen.
MZEE.com: Lass uns noch mal über etwas anderes als Musik sprechen: Nostalgie kann nicht nur durch alte Songs oder Alben ausgelöst werden, sondern auch durch Gegenstände, die eine persönliche Bedeutung haben. Für manche sind es klassische Sneaker oder Retro-Fußballtrikots, andere sammeln alte Konzerttickets oder hüten auch als Erwachsene noch die Pokémon-Karten aus der Kindheit. Hast du auch eine Sammelleidenschaft für Dinge, die du mit der Vergangenheit verknüpfst?
Bosca: Ja, ich hebe viel auf. Am wichtigsten waren immer Tickets jeglicher Art. Das hat sich leider mittlerweile erledigt, weil das meiste digital geworden ist. Ich will mich dem aber nicht verschließen. Gerade meine Dauerkarte für das Fußballstadion habe ich früher oft einfach verloren. (lacht) Neben Tickets sammle ich auch gerne altes Merch oder hebe besondere Klamotten auf. Fairerweise muss ich aber dazusagen, dass ich zwar ein Faible für alte Gegenstände habe, sie mir aber selten noch mal angucke. Es reicht mir irgendwie, im Kopf zu wissen, dass diese Dinge alle noch da sind.
MZEE.com: Im Laufe eines Lebens kann sich vieles ändern, bei dir bleibt jedoch auch einiges beim Alten: "Es ist immer noch dieselbe Stadt, immer noch dieselben Farben […], immer noch dasselbe Pack", rappst du auf "1988". Bist du jemand, der große Veränderungen im Leben begrüßt oder eher ein Gewohnheitstier?
Bosca: Ich bin eher ein Fan von Veränderungen im Kleinen. Mal an einen neuen Ort reisen, eine unbekannte Bar besuchen, einen untypischen Song schreiben oder einen ungewöhnlichen Beat benutzen. Sowas mag ich. Die großen Veränderungen im Leben brauche ich eher weniger. Ich habe zum Beispiel sehr selten meine Wohnungen gewechselt. Wenn ich etwas habe, wo ich mich wohlfühle, dann sehne ich mich nicht danach, etwas zu verändern. Auch mein Freundkreis ist sehr beständig. Man hat zwar phasenweise mehr oder weniger miteinander zu tun, aber im Kern sind es seit 20 Jahren die gleichen Leute. Deshalb finde ich es auch nicht leicht, mal eine grundlegende Veränderung anzustoßen. Es gab einen Punkt, an dem ich entschieden habe, mich wegen diverser Gründe aus dieser Fußballthematik zurückzuziehen und seltener zu den Spielen zu fahren. Das ist mir richtig schwergefallen und es hat lange gedauert, bis dieses Gefühl des Zwangs weg war.
MZEE.com: Auch wenn genau das scheinbar eine der großen Veränderungen in deinem Leben darstellte, können wir dich natürlich nicht ohne eine Frage zu Eintracht Frankfurt davonkommen lassen. Du verfolgst den Verein schließlich immer noch als Fan und hast in vielen Jahren so einige Spieler kommen und gehen sehen. Bei welchem Namen aus lange vergangenen Saisons verfällst du sofort in Nostalgie?
Bosca: In letzter Zeit habe ich bei solchen Diskussionen öfter Ervin Skela genannt. Der ist als Funktionär noch immer bei der Eintracht, glaube ich. Er hat viele Jahre hier gespielt und war auch eine Zeit lang Kapitän. Mit ihm verbinde ich meine Anfangsphase als aktiver Fan. Das war so eine Kategorie Spieler, die man krass gefeiert hat, obwohl sie genau genommen kein Schwein kannte. Das hatte etwas Lustiges. Für uns Fans waren diese Spieler etwas Besonderes, aber in Zeiten ohne großen sportlichen Erfolg hat das sonst niemanden groß interessiert und lief total unter dem Radar. Dadurch ist eine geile Symbiose zwischen Mannschaft und Fans entstanden. Für mein Gefühl waren die Spieler damals nämlich sehr dankbar, dass sie hier eine Wertschätzung bekommen haben, die sie anderswo vielleicht nicht bekommen hätten. Wenn du dir Eintrachtspieler von heute anschaust, ist das etwas anderes. Omar Marmoush zum Beispiel, der in der letzten Winterpause gegangen ist, oder Hugo Ekitiké, sind mehr oder weniger Weltstars und können jetzt auch anderswo Anerkennung erhalten. Früher war jemand wie Oka Nikolov gefühlt 100 Jahre lang unser Torhüter und hat unzählge Ups and Downs mit dem Verein mitgemacht. Man kann auch nicht sagen, dass er immer solide und supergut war, aber man mochte ihn trotzdem und hatte eine starke Verbindung. Er war halt immer da. Diese Spieler sind bei der Eintracht geblieben und haben gewusst, was sie an ihr haben. Ich glaube, das weiß auch ein Mario Götze. Der geht zwar jetzt auf die 40 zu und ist nicht in seiner Prime bei der Eintracht, aber trotzdem ist es für ihn doch cool, als Weltmeister eine besondere Rolle im Team zu haben. Anderswo wäre er nicht so gut aufgehoben wie hier, glaube ich.
MZEE.com: Wir haben viel über die Vergangenheit geredet. Hast du zum Schluss noch einen Wunsch für die Zukunft?
Bosca: Ich bin sehr happy mit meiner eigenen Entwicklung und meiner Karriere bis hierhin. Gerade das letzte Album hat wieder richtig Bock gemacht. Wenn es einen Punkt gäbe, an dem ich mir eine alte Zeit zurückwünsche, dann trotzdem in Bezug auf HipHop. Ich fand die Szene von 2010 bis 2018 einfach geiler. Es gab mehr Zusammenhalt, eine echte Community und ein besseres Zusammenspiel von Redaktionen und Artists. Man war stärker connectet. Das ganze HipHop-Ding hat damals einfach mehr Spaß gemacht. Ich würde mir wünschen, dass so eine Phase mal wieder kommt.
(Enrico Gerharth)
(Fotos von Franziska Rappl)