Bosca – ein Gespräch über Nostalgie

Retro ist Trend. Schon seit meh­re­ren Jah­ren hält sich, womög­lich aus­ge­löst durch Seri­en wie "Stran­ger Things", vor allem unter jun­gen Gene­ra­tio­nen ein regel­rech­ter Hype um die Ästhe­tik ver­gan­ge­ner Jahr­zehn­te. In vie­len Städ­ten boo­men Secondhand-​Stores mit Vintage-​Mode und Kult­fri­su­ren der 80er Jah­re wie die Vokuh­i­la sind unter dem Namen Modern Mull­et wie­der zurück. Ein­ge­fleisch­ten HipHop-​Fans braucht man an die­ser Stel­le nichts von der Renais­sance der Schall­plat­te zu erzäh­len. Wer wie­der­um ganz zeit­ge­mäß und modern bei den Strea­ming­diens­ten bleibt, kommt kaum an den 90er- sowie 2000er-​Samples und -Refe­ren­zen vor­bei, die im deut­schen Rap wei­ter Ein­zug hal­ten. Auch wir bei MZEE​.com sind ger­ne mal nost­al­gisch und holen in unse­rem For­mat "Plat­ten­kis­te" in regel­mä­ßi­gen Abstän­den alte Alben aus dem sym­bo­li­schen Kar­ton ganz unten im Regal her­vor. Doch ist all­zu viel Nost­al­gie eigent­lich gut für uns? Oder kann sie auch weh­tun? Schließ­lich geht das Wort auf die alt­grie­chi­schen Wör­ter "nos­tos" und "algos" zurück, die auf Deutsch "Rück­kehr" und "Schmerz" bedeu­ten. Um die­se Fra­ge zu klä­ren, haben wir uns einen aus­ge­mach­ten Nost­al­gi­ker gesucht und ihn zwi­schen dem Frank­fur­ter Bahn­hofs­vier­tel und der Alt­stadt von Wies­ba­den gefun­den. Bos­ca hat im ver­gan­ge­nen Mai ein Album releast, bei dem schon der Titel nost­al­gisch anmu­tet: "1988", das Geburts­jahr des Rap­pers. Auf Tracks wie "Wo sind die Jah­re hin?" und "Schwarz x Far­be" nimmt er sei­ne Hörer:innen mit in die Zeit einer wil­den Jugend und eines Erwach­sen­wer­dens in den 2000er Jah­ren. Der Tenor liegt dabei stets irgend­wo zwi­schen Dank­bar­keit für das, was ein­mal war, und Trau­er dar­über, dass es vor­über ist. In unse­rem Inter­view schil­dert Bos­ca, wel­che Orte und Alben ihn gedank­lich in ver­gan­ge­ne Zei­ten trans­por­tie­ren, wonach er sich aus der deut­schen Rap­sze­ne frü­he­rer Jahr­zehn­te zurück­sehnt und ob damals wirk­lich alles bes­ser war.

MZEE​.com : Dein aktu­el­les Album "1988" ist ziem­lich nost­al­gisch und steckt vol­ler Geschich­ten über Erleb­nis­se aus dei­ner Jugend. Wenn du an die­se Zeit zurück­denkst: Was ist das aller­ers­te Bild oder die ers­te Erin­ne­rung, die dir in den Kopf schießt?

Bos­ca: Das in einem Bild fest­zu­hal­ten, wird schwer. Mir schie­ßen direkt meh­re­re Erin­ne­run­gen in den Kopf – die vie­len Fußball-​Auswärtsfahrten zum Bei­spiel. Oder die ers­ten Kon­zer­te, auf denen wir gespielt haben, vor allem die­se Time2Bomb-​Events in Frank­furt. Natür­lich denkt man auch an all die Leu­te, mit denen man damals her­um­ge­han­gen hat. Wenn ich es jetzt an einem alten Foto fest­ma­chen müss­te: Ich chil­le mit Ali B, einem guten Freund von mir, drau­ßen vor irgend­ei­ner Trep­pe und habe natür­lich ein Kalt­ge­tränk in der Hand. (lacht) Wir waren immer ein biss­chen ver­bal­lert, aber gut gelaunt.

MZEE​.com : Du hast direkt schon zwei Din­ge erwähnt, die in dei­nem Leben eine gro­ße Rol­le spie­len: Fuß­ball und Rap. Hat das bei­des gleich­zei­tig ange­fan­gen oder ist es in ver­schie­de­ne Lebens­pha­sen gefallen?

Bos­ca: Tat­säch­lich kam Rap vor dem Fuß­ball. Ich habe schon mit 13 oder 14 Jah­ren bei klei­nen loka­len Events auf der Büh­ne gestan­den. Da war Fuß­ball noch kein gro­ßes Ding. Das kam sehr inten­siv dann ab 15, in der Zeit war wie­der­um das Rap­pen zweit­ran­ging. Ich habe es eher ver­nach­läs­sigt, bis ich mit 19 Vega ken­nen­ge­lernt habe. Ab die­sem Moment wur­de Musik wie­der wich­tig und Rap und Fuß­ball sind über Jah­re hin­weg par­al­lel gelau­fen. Irgend­wann mit Mit­te 20 habe ich ange­fan­gen, beim Fuß­ball etwas zurück­zu­ste­cken. Das wur­de ter­min­lich ein­fach zu viel und außer­dem habe ich mir in die­ser Zeit ein paar grund­sätz­li­che Fra­gen gestellt, weil ich nicht mehr alle Über­zeu­gun­gen aus die­sem Umfeld tei­len konn­te. Des­halb ist zumin­dest das akti­ve Aus­wärts­fah­ren sel­te­ner geworden.

MZEE​.com : Jetzt haben wir schon damit ange­fan­gen, über Erleb­nis­se aus dei­ner Jugend zu spre­chen. Schwelgst du denn ger­ne in sol­chen Erinnerungen?

Bos­ca: Ja, abso­lut. Ich bin ein sehr nost­al­gi­scher Typ und mache das auch ganz bewusst. In den letz­ten Jah­ren ist die Zeit so krass gerannt. Des­halb ver­su­che ich mitt­ler­wei­le, ein biss­chen auf­merk­sa­mer durchs Leben zu gehen und für mich selbst Momen­te zu kre­ieren, in denen die Zeit mal kurz ste­hen bleibt. Nost­al­gie kommt bei mir vor allem auf, wenn ich an Orten aus mei­ner Ver­gan­gen­heit vor­bei­kom­me. Der Wies­ba­de­ner Haupt­bahn­hof ist so einer, zum Bei­spiel. Das war frü­her immer unser Treff­punkt, egal für was. Von da aus ist man zu Gigs oder zu Spie­len der Ein­tracht gefah­ren, manch­mal hat man auch ein­fach nur ein paar Bier im Park vor dem Bahn­hof getrun­ken. Wenn ich davor­ste­he und mir den Ein­gang angu­cke, habe ich direkt hau­fen­wei­se Bil­der von ver­schie­de­nen Tagen und Leu­ten im Kopf. In sol­chen Erin­ne­run­gen zu schwel­gen und alte Emo­tio­nen hoch­zu­ho­len, gibt mir irgend­wie ein gutes Gefühl. Es ist in gewis­ser Wei­se auch eine Moti­va­ti­on, neue Erleb­nis­se zu schaffen.

MZEE​.com : Wel­che wei­te­ren Orte aus dei­ner Ver­gan­gen­heit spie­len für dich so eine gro­ße Rolle?

Bos­ca: Wenn ich eine Top drei machen müss­te, wäre die Num­mer eins wahr­schein­lich eine Park­bank. (grinst) Es gab da eine Bank, an der haben wir jeden Tag mit den unter­schied­lichs­ten und ver­rück­tes­ten Leu­ten gechillt. Wenn etwas pas­siert ist, hat man sich dort getrof­fen und die Geschich­ten der letz­ten Nacht erzählt. Der zwei­te Ort wäre dann schon das Eintracht-​Stadion. Damit sind ein­fach so vie­le beson­de­re Momen­te ver­bun­den und man hat unfass­bar kras­se Con­nec­tions zu den Leu­ten da geschlos­sen. Ab Platz drei wird es schwie­rig. Bei uns im Rhein-​Main-​Gebiet ist man viel von Stadt zu Stadt gerannt. Je nach Pha­se war man mal mehr im Frank­fur­ter Bahn­hofs­vier­tel, in der Wies­ba­de­ner Alt­stadt oder in Sach­sen­hau­sen unter­wegs. Es wäre jetzt unfair, eines davon zu nen­nen. Sagen wir ein­fach, Platz drei geht an den Kiez. Die Orte, wo vie­le Bars und Knei­pen sind und das Nacht­le­ben statt­fin­det. Wir sind jedes Wochen­en­de zwei Mal bis früh­mor­gens unter­wegs gewe­sen. Das hat mein Leben bestimmt damals.

MZEE​.com : Ist Nost­al­gie für dich aus­nahms­los etwas Schö­nes oder kann es auch etwas Schmerz­haf­tes sein?

Bos­ca: Ein biss­chen was von bei­dem. Auf der einen Sei­te erfreue ich mich immer dar­an, dass in mei­ner Jugend viel pas­siert ist und die­se Zeit sehr bewegt war. Wenn ich mit Leu­ten von frü­her zusam­men­sit­ze, kom­men jedes Mal Geschich­ten hoch, die ich schon längst wie­der ver­ges­sen hat­te. Das ist schon geil. Es gibt aber auf der ande­ren Sei­te auch nega­ti­ve Emo­tio­nen, die ich mit Nost­al­gie ver­bin­de. Ich bin oft trau­rig dar­über, dass die­se Unbe­schwert­heit und die­ses Frei­heits­ge­fühl von damals ein­fach vor­bei sind. Irgend­wann ver­trägt man das vie­le Fei­ern gehen und Trin­ken auch nicht mehr und natür­lich bre­chen auch eini­ge Leu­te von frü­her weg, weil jeder sich ein biss­chen in sein Nest zurück­zieht. Es gibt Momen­te, in denen ich mir wün­sche, dass das Gefühl von frü­her mal wie­der da wäre. Manch­mal den­ke ich mir aber auch, dass man die Zeit damals etwas gesün­der hät­te gestal­ten kön­nen. Wir haben es uns schon immer gut gege­ben und es hät­te viel­leicht nicht jeden Suff gebraucht. Das hat für Gewohn­hei­ten gesorgt, mit denen man auch heu­te noch echt zu kämp­fen hat. Wir müs­sen in mei­nem Freun­des­kreis schon aktiv einen Stopp fin­den, wenn wir mal anfan­gen, Bier zu trin­ken. Sonst ver­fällt man in alte Mus­ter und ist die nächs­ten zwei Tage kom­plett geschred­dert. Es ist ein biss­chen scha­de. Man will heu­te einen gesün­de­ren Lebens­stil haben, aber im Kopf legt man manch­mal noch den Schal­ter auf frü­her um. Es gibt aber auch Din­ge, die mir heut­zu­ta­ge nicht mehr so viel Spaß machen. Damals habe ich es geliebt, in Clubs und Dis­cos zu gehen. Das brau­che ich heut­zu­ta­ge nicht mehr in die­sem Aus­maß. So etwas ver­schwin­det ein­fach automatisch.

MZEE​.com : Die­ses Gefühl, dass die Unbe­schwert­heit der Jugend lang­sam schwin­det und durch Erwach­sen­wer­den und zuneh­men­de Ver­pflich­tun­gen ein Ende fin­det, ist glau­be ich eine Erfah­rung, die vie­le ken­nen und tei­len. Aber wie ist das eigent­lich bei einem, der nach der Schul­zeit Rap­per wird? Kann man damit den "Ernst des Lebens" noch mal hinauszögern?

Bos­ca: (über­legt) Ich glau­be schon, dass ande­re Leu­te deut­lich frü­her im Ernst des Lebens ange­kom­men sind als ich. Ich habe aber mal gele­sen, dass man dazu neigt, nega­ti­ve Erfah­run­gen zu ver­drän­gen und sich eher an den guten fest­zu­hal­ten. Es gab auch bei mir vie­le Strug­gles, aber es ist schon mög­lich, dass der Ernst des Lebens Künst­ler nicht in der Här­te erwischt, in der er ande­re trifft. Den aktu­el­len Som­mer bei­spiel­wei­se kann ich rich­tig genie­ßen und füh­le mich ein biss­chen wie mit Anfang 20. Ich habe davor hart geackert, ein gutes Album gemacht und coo­le Shows dazu gespielt. Jetzt habe ich eine rich­tig unbe­schwer­te Zeit, bin viel unter­wegs und stän­dig in der Son­ne. Freun­de, die fest in der Arbeits­welt sind, ver­liert man teil­wei­se, weil die das so nicht haben und ein­fach nicht mehr über­all dabei sein kön­nen. Was das angeht, ist es als Künst­ler immer rela­tiv easy gewe­sen. Man muss sich aber selbst dazu zwin­gen, sei­ne Arbeit trotz­dem ernst zu neh­men und nicht die gan­ze Zeit in die­sem lazy Life­style rumzuhängen.

MZEE​.com : Was denkst du eigent­lich über die­sen typi­schen Satz: "Frü­her war alles bes­ser"? Roman­ti­sie­rung oder Wahrheit?

Bos­ca: Schwie­rig. Es waren bestimmt vie­le Sachen frü­her bes­ser, aber nicht alle. Ich konn­te in mei­ner Jugend zum Bei­spiel voll schlecht mit Geld umge­hen und habe des­halb dau­ernd Pro­ble­me gehabt. Das ging oft nah an die Exis­tenz­gren­ze ran, aber gleich­zei­tig war es mir irgend­wie scheiß­egal. Ich ver­su­che immer, mei­ne aktu­el­le Zeit zu mei­ner mög­lichst bes­ten Zeit zu machen. Rück­bli­ckend hat das mal mehr und mal weni­ger erfolg­reich geklappt. Gera­de gelingt es mir extrem gut. Ich wür­de einen ande­ren typi­schen Satz erwi­dern: "Jeder ist sei­nes Glü­ckes Schmied." Du kannst eigent­lich immer gucken, dass du eine mög­lichst gei­le Zeit hast. Ich bin zum Bei­spiel gera­de krank in die­sem Sport-​Film. Wenn ich eine Intervallsprint-​Einheit hat­te, einen län­ge­ren Lauf oder ein gei­les Spar­ring, dann gibt mir das ein rich­tig gutes Gefühl. So wie frü­her, wenn man bis mor­gens um fünf Uhr unter­wegs war. Es kön­nen ein­fach ande­re Din­ge sein, die einem jetzt Freu­de berei­ten. Was ich mitt­ler­wei­le auch krass genie­ße, ist, mit Freun­den essen zu gehen. Frü­her war mir das nicht so wich­tig, da ging es eher um die schnel­le Nah­rungs­auf­nah­me und das Sau­fen danach. Din­ge, die einen erfül­len, ver­än­dern sich – und je älter du wirst, des­to mehr musst du sie wert­schät­zen. Die meis­ten Sachen hast du näm­lich irgend­wann schon mal erlebt und logi­scher­wei­se sind sie dann nicht mehr so span­nend wie beim ers­ten Mal. Wenn du die rich­ti­gen Prio­ri­tä­ten setzt, kannst du trotz­dem eine genau­so gei­le Zeit wie frü­her haben.

MZEE​.com : Dein aktu­el­les Album "1988" beinhal­tet vie­le Rück­bli­cke in dei­ne Ver­gan­gen­heit. Wie ver­packt man Nost­al­gie in Songs, ohne dass es kit­schig wird und zu sehr nach Tage­buch klingt?

Bos­ca: Schwer zu sagen. Ich glau­be, es hat mir schon immer gele­gen, gefühl­vol­le Musik zu machen. Ich kann auch alte, deepe Sachen von mir noch gut hören, ohne mich weg­zu­crin­gen. Das Glei­che gilt für die neue­ren Releases. Mein Song "Schwarz x Far­be" hat auch eine gewis­se Nost­al­gie, und den höre ich gera­de ultra ger­ne. Ich muss ja auch davon über­zeugt sein, sonst wür­de ich ihn nicht raus­brin­gen. Das alles hängt wahr­schein­lich mit der eige­nen musi­ka­li­schen Erzie­hung zusam­men. Der Rap, den ich frü­her gehört habe, war eher düs­ter und emo­tio­nal, hat­te aber eine gewis­se Här­te, mit der deepe The­men ver­packt wur­den. Das ergibt eine spe­zi­el­le Ästhe­tik – und ehr­lich gesagt bin ich immer noch der Mei­nung, dass wir als FvN-​Camp die Ein­zi­gen in Deutsch­land sind, die das so hin­be­kom­men. Wie man das macht, kann ich dir gar nicht genau sagen. Das beginnt schon bei der Sample- und Beat­wahl und geht natür­lich mit dem Text wei­ter. Um das rich­tig ein­zu­fan­gen, brauchst du ein Gespür dafür. Ich wür­de behaup­ten, dass ich das habe. Und es macht mir auch extrem viel Spaß.

MZEE​.com : Du releast mitt­ler­wei­le schon seit über 15 Jah­ren selbst Musik und hörst noch immer ger­ne dei­ne alten Sachen. Kannst du dich in eine ver­gan­ge­ne Zeit zurück­ver­set­zen, wenn du dei­ne alten Songs hörst, oder fühlt sich das alles total weit weg an?

Bos­ca: Nein, eher im Gegen­teil. Ich habe ein rich­ti­ges Ele­fan­ten­ge­hirn und weiß bei den meis­ten Songs sogar noch, wann, wo und wie ich sie geschrie­ben habe. Des­we­gen klappt es rich­tig gut, mich damit in eine ver­gan­ge­ne Zeit zurück­zu­ver­set­zen, und es kom­men vie­le Gefüh­le wie­der hoch, die ich damals in mir getra­gen habe. Das ist echt cra­zy. Wobei ich sagen muss, dass es trotz­dem immer schwie­ri­ger wird, die ganz alten Din­ger zu hören, weil ich mei­ne hohe Stim­me dar­auf nicht mehr mag. Sie ist mit der Zeit tie­fer und rau­er gewor­den. "Solan­ge es schlägt" bei­spiels­wei­se kann ich mitt­ler­wei­le nur noch hören, wenn es neben­bei läuft und ich mich nicht auf mei­ne Per­for­mance kon­zen­trie­re. Trotz­dem bleibt alte Musik ein gei­les Tool für Nost­al­gie. Des­we­gen bin ich auch nach wie vor ein gro­ßer Freund des Albums. In einem Album sind meis­tens zwei Jah­re dei­nes Lebens und vie­le Erin­ne­run­gen kon­ser­viert, die du wie­der hoch­ho­len kannst, wenn du es hörst. Die Songs erzäh­len dir, mit wem du damals unter­wegs warst, wie dei­ne Stim­mung war, was die Din­ge waren, die dich im Leben beschäf­tigt haben. Das ist wie eine Zeitkapsel.

MZEE​.com : Gibt es Songs ande­rer Artists, bei denen du direkt nost­al­gi­sche Gefüh­le bekommst?

Bos­ca: Da gibt es so eini­ge. "Feu­er­was­ser" von Cur­se, zum Bei­spiel. Wenn ich das höre, bin ich wie­der 13 und mit mei­nen Eltern irgend­wo­hin unter­wegs, wor­auf ich kei­ne Lust habe. Das Album lief dann die gan­ze Zeit auf dem Disc­man. In der Zeit, in der ich in die Fuß­ball­sze­ne kam, habe ich "Tot oder leben­dig" von Kool Savas gehört. Bei uns lief außer­dem natür­lich auch viel Azad. "Ass­as­sin" war mit Songs wie "Ban­dog" ein rich­ti­ges Bre­cheral­bum. Das ver­bin­de ich mit einem gei­len Som­mer und es hat mir einen rich­ti­gen Push gege­ben, sowohl was das Aktiv­sein in der Fuß­ball­sze­ne als auch das Rap­pen angeht. Dann gab es auch viel Cha­ku­za und Biz­zy Mon­ta­na. Eine Zeit lang war ich in der Schu­le mies am Strug­geln und hat­te dann immer das Album "Black­out" auf den Ohren, wäh­rend ich mit dem Zug nach Frank­furt gefah­ren bin. Das Gei­le ist: Zu der Zeit gab es noch gar nicht so vie­le Rapal­ben, die die­se Kom­bi­na­ti­on aus Street und Deep­ness hat­ten. Die weni­gen, die es gab, habe ich rich­tig gesuch­tet und des­we­gen noch heu­te vie­le Bil­der dazu im Kopf.

MZEE​.com : Der musi­ka­li­sche Out­put in der Sze­ne hat sich wirk­lich ver­än­dert, das stimmt. Es ist gar nicht so leicht, noch alle Releases mit­zu­be­kom­men und zu verfolgen.

Bos­ca: Am Ende des Tages liegt das halt dar­an, dass die Sze­ne ein immer kapi­ta­lis­ti­sche­rer und grö­ße­rer Markt gewor­den ist. Heut­zu­ta­ge kannst du auch als mit­tel­mä­ßi­ger Artist im Rap auf eine Wei­se ver­die­nen, die frü­her nur den ganz Gro­ßen vor­be­hal­ten war. Schau dir bei­spiels­wei­se mal Kon­zer­te an. Frü­her konn­te ein Rap­per außer­halb sei­ner Hei­mat­stadt maxi­mal vor 600 Leu­ten spie­len. Wenn du es geschafft hast, irgend­wo 1 000 Leu­te in eine Loca­ti­on zu zie­hen, warst du schon das abso­lu­te Non­plus­ul­tra. Heu­te spie­len Leu­te vor sol­chen Crowds, die man nicht mal vom Namen her kennt. Der Markt hat sich enorm ver­grö­ßert, es pas­siert ganz viel par­al­lel und gleich­zei­tig in ver­schie­de­nen Bubbles. Aus denen kommst du teil­wei­se auch nicht mehr raus. Ich per­sön­lich fand eines frü­her bes­ser: Ein Release war etwas ganz Beson­de­res. Du muss­test dich als Kon­su­ment viel mehr damit aus­ein­an­der­set­zen, weil im Zwei­fel nur die­ses eine Album im Quar­tal her­aus­kam. Wenn du neue Mucke hören woll­test, muss­test du genau die­ses Album hören, denn es gab nichts ande­res. Als ich zum ers­ten Mal Cha­ku­za gehört habe, konn­te ich gar nichts mit ihm anfan­gen. Bei Biz­zy hat es auch Ewig­kei­ten gebraucht, den habe ich als Künst­ler erst wirk­lich kapiert, als er zu uns aufs Label kam. Das hat manch­mal ein­fach gedauert.

MZEE​.com : Und die­se Zeit neh­men sich Hörer:innen heu­te nicht mehr?

Bos­ca: Heut­zu­ta­ge gibst du den Leu­ten nicht mal mehr über ein Album eine Chan­ce. Du gibst ihnen für ein Reel oder ein Tik­Tok eine Chan­ce – und mehr nicht. Das ist scha­de, denn es gibt Songs, die man nicht in 15 Sekun­den zusam­men­fas­sen kann. Die muss man als Gan­zes hören. Du kannst auch nicht "Herr der Rin­ge" in 20 Sekun­den zusam­men­fas­sen. Es muss ja nicht jeder die­sen Film mögen, aber um ihn in sei­ner gan­zen Kom­ple­xi­tät zu ver­ste­hen, muss man ihn schon kom­plett sehen. Das kann kein Schnip­sel oder Trai­ler trans­por­tie­ren. Was das angeht, ist es heut­zu­ta­ge schwie­rig, das muss ich schon so sagen. Dazu kommt natür­lich, dass alles auf Algo­rith­men basiert. Das fängt an mit Reels und Shorts, die du zu einem Release pos­test, und geht wei­ter auf Spo­ti­fy. Es kann sein, dass du ein­fach Pech hast, eine schlech­te Uhr­zeit erwischst oder die Anfangs­re­ak­tio­nen nicht so gut aus­fal­len – und schon ver­pufft eine Sin­gle, die eigent­lich Ultra­po­ten­zi­al hat­te. Wenn das pas­siert, wird der Track auch nichts mehr auf­ho­len kön­nen. Das tut der Kunst nicht gut, weil dar­aus eine Hype-​Kultur ent­steht, in der sich alle auf das Glei­che stür­zen. Ich habe kein Pro­blem damit, dass vie­le Leu­te bei­spiels­wei­se einen Ski Aggu fei­ern. Das ist voll­kom­men in Ord­nung, aber ich muss ihn nicht auto­ma­tisch auch fei­ern, nur weil alle ande­ren das tun. Klicks und Streams allein bedeu­ten nicht, dass man einer Sache unbe­dingt etwas künst­le­risch abge­win­nen muss. Man will halt nicht in Hate ver­fal­len, aber gut fin­den muss man trotz­dem nicht alles.

MZEE​.com : Frü­her wur­de sich hin und wie­der auf sport­li­cher Ebe­ne gedisst, wenn man mal etwas nicht gut fand. Das ist eigent­lich auch eher sel­ten gewor­den, kann das sein?

Bos­ca: Stimmt, aber das ist noch mal ein ande­rer Punkt. Wir bei FvN haben das sowie­so sehr sel­ten gemacht. Ich fän­de es auch nicht schön, auf einem alten Track von mir zu hören, wen ich damals wie belei­digt habe. Außer­dem beschäf­ti­gen mich ande­re Artists in mei­nem Leben viel zu wenig, als dass ich das auf einem Track fest­hal­ten müss­te. Durch Dis­ses macht man sich eh nur gegen­sei­tig stär­ker, glau­be ich. Was mir viel mehr fehlt, ist ein geschei­ter HipHop-​Journalismus, der auch abseits des Hypes dar­über berich­tet, wenn sich ein gei­les Album eines klei­ne­ren Künst­lers anbahnt, der noch nicht so viel Auf­merk­sam­keit hat. Frü­her gab es das bei­spiels­wei­se bei 16Bars. Wenn dein Video dort ver­öf­fent­licht wur­de, hat dir das ein­fach gei­len Traf­fic ermög­licht. Die haben eben nicht nur die Top-​Leute gepos­tet, son­dern auch mal gute, klei­ne­re Künst­ler, die vor­her durch einen Redak­ti­ons­fil­ter gegan­gen sind. Das war damals leich­ter umsetz­bar, weil ein­fach nicht so viel Musik her­aus­kam, aber so etwas wäre heut­zu­ta­ge schon ziem­lich geil. Eine "Deutschrap Brandneu"-Playlist auf Spo­ti­fy ersetzt das nicht. Dahin­ter ste­cken nur wirt­schaft­li­che Inter­es­sen und kein neu­tra­ler Journalismus.

MZEE​.com : Am Ende ist wohl schlicht­weg die gan­ze Indus­trie schnell­le­bi­ger gewor­den und das Zeit­al­ter des Strea­mings wirkt sich auf vie­le Facet­ten der Kul­tur aus.

Bos­ca: Und das alles führt ehr­lich gesagt auch dazu, dass Musik raus­kommt, die rei­ner Müll ist. Da braucht es in mei­nen Augen Jour­na­lis­mus, der das auch erkennt und man­chen Din­gen ein­fach kei­ne Platt­form gibt. Man darf sich nicht nur von Reich­wei­te beein­dru­cken las­sen und soll­te viel­leicht mal wie­der mehr fil­tern und auf eine künst­le­ri­sche Bewer­tung gehen.

MZEE​.com : Lass uns noch mal über etwas ande­res als Musik spre­chen: Nost­al­gie kann nicht nur durch alte Songs oder Alben aus­ge­löst wer­den, son­dern auch durch Gegen­stän­de, die eine per­sön­li­che Bedeu­tung haben. Für man­che sind es klas­si­sche Snea­k­er oder Retro-​Fußballtrikots, ande­re sam­meln alte Kon­zert­ti­ckets oder hüten auch als Erwach­se­ne noch die Pokémon-​Karten aus der Kind­heit. Hast du auch eine Sam­mel­lei­den­schaft für Din­ge, die du mit der Ver­gan­gen­heit verknüpfst?

Bos­ca: Ja, ich hebe viel auf. Am wich­tigs­ten waren immer Tickets jeg­li­cher Art. Das hat sich lei­der mitt­ler­wei­le erle­digt, weil das meis­te digi­tal gewor­den ist. Ich will mich dem aber nicht ver­schlie­ßen. Gera­de mei­ne Dau­er­kar­te für das Fuß­ball­sta­di­on habe ich frü­her oft ein­fach ver­lo­ren. (lacht) Neben Tickets samm­le ich auch ger­ne altes Merch oder hebe beson­de­re Kla­mot­ten auf. Fai­rer­wei­se muss ich aber dazu­sa­gen, dass ich zwar ein Fai­ble für alte Gegen­stän­de habe, sie mir aber sel­ten noch mal angu­cke. Es reicht mir irgend­wie, im Kopf zu wis­sen, dass die­se Din­ge alle noch da sind.

MZEE​.com : Im Lau­fe eines Lebens kann sich vie­les ändern, bei dir bleibt jedoch auch eini­ges beim Alten: "Es ist immer noch die­sel­be Stadt, immer noch die­sel­ben Far­ben […], immer noch das­sel­be Pack", rappst du auf "1988". Bist du jemand, der gro­ße Ver­än­de­run­gen im Leben begrüßt oder eher ein Gewohnheitstier?

Bos­ca: Ich bin eher ein Fan von Ver­än­de­run­gen im Klei­nen. Mal an einen neu­en Ort rei­sen, eine unbe­kann­te Bar besu­chen, einen unty­pi­schen Song schrei­ben oder einen unge­wöhn­li­chen Beat benut­zen. Sowas mag ich. Die gro­ßen Ver­än­de­run­gen im Leben brau­che ich eher weni­ger. Ich habe zum Bei­spiel sehr sel­ten mei­ne Woh­nun­gen gewech­selt. Wenn ich etwas habe, wo ich mich wohl­füh­le, dann seh­ne ich mich nicht danach, etwas zu ver­än­dern. Auch mein Freund­kreis ist sehr bestän­dig. Man hat zwar pha­sen­wei­se mehr oder weni­ger mit­ein­an­der zu tun, aber im Kern sind es seit 20 Jah­ren die glei­chen Leu­te. Des­halb fin­de ich es auch nicht leicht, mal eine grund­le­gen­de Ver­än­de­rung anzu­sto­ßen. Es gab einen Punkt, an dem ich ent­schie­den habe, mich wegen diver­ser Grün­de aus die­ser Fuß­ball­the­ma­tik zurück­zu­zie­hen und sel­te­ner zu den Spie­len zu fah­ren. Das ist mir rich­tig schwer­ge­fal­len und es hat lan­ge gedau­ert, bis die­ses Gefühl des Zwangs weg war.

MZEE​.com : Auch wenn genau das schein­bar eine der gro­ßen Ver­än­de­run­gen in dei­nem Leben dar­stell­te, kön­nen wir dich natür­lich nicht ohne eine Fra­ge zu Ein­tracht Frank­furt davon­kom­men las­sen. Du ver­folgst den Ver­ein schließ­lich immer noch als Fan und hast in vie­len Jah­ren so eini­ge Spie­ler kom­men und gehen sehen. Bei wel­chem Namen aus lan­ge ver­gan­ge­nen Sai­sons ver­fällst du sofort in Nostalgie?

Bos­ca: In letz­ter Zeit habe ich bei sol­chen Dis­kus­sio­nen öfter Ervin Ske­la genannt. Der ist als Funk­tio­när noch immer bei der Ein­tracht, glau­be ich. Er hat vie­le Jah­re hier gespielt und war auch eine Zeit lang Kapi­tän. Mit ihm ver­bin­de ich mei­ne Anfangs­pha­se als akti­ver Fan. Das war so eine Kate­go­rie Spie­ler, die man krass gefei­ert hat, obwohl sie genau genom­men kein Schwein kann­te. Das hat­te etwas Lus­ti­ges. Für uns Fans waren die­se Spie­ler etwas Beson­de­res, aber in Zei­ten ohne gro­ßen sport­li­chen Erfolg hat das sonst nie­man­den groß inter­es­siert und lief total unter dem Radar. Dadurch ist eine gei­le Sym­bio­se zwi­schen Mann­schaft und Fans ent­stan­den. Für mein Gefühl waren die Spie­ler damals näm­lich sehr dank­bar, dass sie hier eine Wert­schät­zung bekom­men haben, die sie anders­wo viel­leicht nicht bekom­men hät­ten. Wenn du dir Ein­tracht­spie­ler von heu­te anschaust, ist das etwas ande­res. Omar Mar­moush zum Bei­spiel, der in der letz­ten Win­ter­pau­se gegan­gen ist, oder Hugo Eki­ti­ké, sind mehr oder weni­ger Welt­stars und kön­nen jetzt auch anders­wo Aner­ken­nung erhal­ten. Frü­her war jemand wie Oka Niko­lov gefühlt 100 Jah­re lang unser Tor­hü­ter und hat unzähl­ge Ups and Downs mit dem Ver­ein mit­ge­macht. Man kann auch nicht sagen, dass er immer soli­de und super­gut war, aber man moch­te ihn trotz­dem und hat­te eine star­ke Ver­bin­dung. Er war halt immer da. Die­se Spie­ler sind bei der Ein­tracht geblie­ben und haben gewusst, was sie an ihr haben. Ich glau­be, das weiß auch ein Mario Göt­ze. Der geht zwar jetzt auf die 40 zu und ist nicht in sei­ner Prime bei der Ein­tracht, aber trotz­dem ist es für ihn doch cool, als Welt­meis­ter eine beson­de­re Rol­le im Team zu haben. Anders­wo wäre er nicht so gut auf­ge­ho­ben wie hier, glau­be ich.

MZEE​.com : Wir haben viel über die Ver­gan­gen­heit gere­det. Hast du zum Schluss noch einen Wunsch für die Zukunft?

Bos­ca: Ich bin sehr hap­py mit mei­ner eige­nen Ent­wick­lung und mei­ner Kar­rie­re bis hier­hin. Gera­de das letz­te Album hat wie­der rich­tig Bock gemacht. Wenn es einen Punkt gäbe, an dem ich mir eine alte Zeit zurück­wün­sche, dann trotz­dem in Bezug auf Hip­Hop. Ich fand die Sze­ne von 2010 bis 2018 ein­fach gei­ler. Es gab mehr Zusam­men­halt, eine ech­te Com­mu­ni­ty und ein bes­se­res Zusam­men­spiel von Redak­tio­nen und Artists. Man war stär­ker con­nec­tet. Das gan­ze HipHop-​Ding hat damals ein­fach mehr Spaß gemacht. Ich wür­de mir wün­schen, dass so eine Pha­se mal wie­der kommt.